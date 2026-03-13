Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран порази сграда в Северен Израел, ранените са близо 60! Пореден залп с ракети срещу еврейската държава ВИДЕО

Иран порази сграда в Северен Израел, ранените са близо 60! Пореден залп с ракети срещу еврейската държава ВИДЕО

13 Март, 2026 05:58, обновена 13 Март, 2026 06:24

Иран порази сграда в Северен Израел, ранените са близо 60! Пореден залп с ракети срещу еврейската държава ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Близо 60 души бяха ранени, когато иранска ракетна атака удари сграда в Северен Израел, съобщи The Jerusalem Post, позовавайки се на спешни медицински служби.

Според медицински служители 58 души са ранени при иранска ракетна атака, насочена към северната част на страната рано в петък сутринта. Един човек в средно тежко състояние и други 57 с леки наранявания от счупено стъкло бяха евакуирани в близки болници за медицинско лечение.

Израелската полиция от своя страна добави, че ударът е повредил сградата. Експерти по обезвреждане на взривни вещества в момента работят на мястото на инцидента.

По-рано Ynet съобщи, че снаряд е ударил жилищни сгради в северния израелски град Зарзир по време на серия от ирански ракетни изстрелвания. Местните власти потвърдиха, че една от сградите е напълно разрушена. Остава неясно дали ракетата е ударила директно сградата или тя е била ударена от отломки, след като е била прехваната от силите за противовъздушна отбрана.

Преди експлозията са се чули сирени за въздушна тревога.

Командването на вътрешния фронт на Израелските отбранителни сили обяви преди това, че е засякло ракети, изстреляни от Иран към Израел.

Иран потвърди, че е изстрелял нова вълна ракети към Израел в съобщение на държавната телевизия на Ислямската република.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция използва ракети с 2-тонна бойна глава като част от последната фаза на операцията си срещу Израел и САЩ, според изявление на военния оператор по държавната телевизия на Ислямската република.

Иран посъветва арабските държави да не настаняват американски граждани в хотелите си и населението им да избягва райони, където се събират или струпват американци, за да не се излагат на риск от изненадващи атаки от Иран, се казва в изявление на разузнавателната служба на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прихванали тази нощ 28 ирански дрона, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Китай се противопоставя на атаките срещу енергийни и социални обекти по време на въоръжени конфликти, заяви специалният пратеник на Китай за Близкия изток Джай Джун на среща в Манама с външния министър на Бахрейн Абдел Латиф бин Рашед ал-Заяни.

Колумбия, заедно с Мексико, Бразилия и други страни, ще подпишат комюнике, призоваващо за прекратяване на огъня и започване на мирни преговори в Близкия изток, обяви колумбийският президент Густаво Петро.


Иран (Ислямска Република)
