Иран порази сграда в Северен Израел, ранените са близо 60! Пореден залп с ракети срещу еврейската държава ВИДЕО

Близо 60 души бяха ранени, когато иранска ракетна атака удари сграда в Северен Израел, съобщи The Jerusalem Post, позовавайки се на спешни медицински служби.
Според медицински служители 58 души са ранени при иранска ракетна атака, насочена към северната част на страната рано в петък сутринта. Един човек в средно тежко състояние и други 57 с леки наранявания от счупено стъкло бяха евакуирани в близки болници за медицинско лечение.
Израелската полиция от своя страна добави, че ударът е повредил сградата. Експерти по обезвреждане на взривни вещества в момента работят на мястото на инцидента.
По-рано Ynet съобщи, че снаряд е ударил жилищни сгради в северния израелски град Зарзир по време на серия от ирански ракетни изстрелвания. Местните власти потвърдиха, че една от сградите е напълно разрушена. Остава неясно дали ракетата е ударила директно сградата или тя е била ударена от отломки, след като е била прехваната от силите за противовъздушна отбрана.
Преди експлозията са се чули сирени за въздушна тревога.
Командването на вътрешния фронт на Израелските отбранителни сили обяви преди това, че е засякло ракети, изстреляни от Иран към Израел.
Иран потвърди, че е изстрелял нова вълна ракети към Израел в съобщение на държавната телевизия на Ислямската република.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция използва ракети с 2-тонна бойна глава като част от последната фаза на операцията си срещу Израел и САЩ, според изявление на военния оператор по държавната телевизия на Ислямската република.
Иран посъветва арабските държави да не настаняват американски граждани в хотелите си и населението им да избягва райони, където се събират или струпват американци, за да не се излагат на риск от изненадващи атаки от Иран, се казва в изявление на разузнавателната служба на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.
Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прихванали тази нощ 28 ирански дрона, съобщи Министерството на отбраната на кралството.
Китай се противопоставя на атаките срещу енергийни и социални обекти по време на въоръжени конфликти, заяви специалният пратеник на Китай за Близкия изток Джай Джун на среща в Манама с външния министър на Бахрейн Абдел Латиф бин Рашед ал-Заяни.
Колумбия, заедно с Мексико, Бразилия и други страни, ще подпишат комюнике, призоваващо за прекратяване на огъня и започване на мирни преговори в Близкия изток, обяви колумбийският президент Густаво Петро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами що им
06:14 13.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1551
06:21 13.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 123
06:26 13.03.2026
10 А колко
06:31 13.03.2026
11 Ал Саид
06:32 13.03.2026
12 1551
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Сега е момента значи да сложиш мешката и да превземеш Москва
06:33 13.03.2026
13 И Киев е Руски
06:40 13.03.2026
14 Къде е прехвалени я железен купол
06:44 13.03.2026
15 Как върви
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Лова на хора по украинските улици....за мобилизацията говоря? Милиардите получи ли ги зеленивуили още чака
06:44 13.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лудия си прещипа пръстите
Коментиран от #23
06:47 13.03.2026
18 Матиа фон Зигмунд
06:53 13.03.2026
19 А ГДЕ
06:54 13.03.2026
20 оня с коня
06:55 13.03.2026
21 стоян георгиев
06:57 13.03.2026
22 Ха така...
Сега да си сърбат попарата
07:00 13.03.2026
23 така е
До коментар #17 от "Лудия си прещипа пръстите":Ние тук, без да сме военни експерти, предупредихме, че в тази война Тръмп ще си счупи ченето. Преди да изяде ореха, катеричката първо го мери отзад, за да знае дали ще успее да излезе. А тези толкова се самозабравиха, че повярваха, че могат да се справят с Иран, Русия, Китай и Северна Корея едновременно. Сега ядат пердах и берат срам пред цял свят, в който антиамериканските и антиеврейските настроения набират скорост. САЩ могат да тормозят бедни страни като Куба, а Израел може да прави това с Г.аза, но Иран не е лъжица за алчните им усти. Приседна им и вероятно ще охлади мераците им за война в следващите 5-10 години.
Коментиран от #26, #27
07:06 13.03.2026
24 е нали ушатия вчера се показал
07:10 13.03.2026
25 Наказание.
07:13 13.03.2026
26 Тръмп каза, че не е почнал още
До коментар #23 от "така е":Иранците издигнаха нов аятолах от картон. Това ли е големият успех? Третият самолетоносач още не започнал бойно дежурство. Още нищо не сме видяли. Може пък Тръмп да нареди ядрен удар.
07:15 13.03.2026
27 Именно
До коментар #23 от "така е":От "Киев за три дни" сега запяхте "Вашингтон за три дни".
07:17 13.03.2026