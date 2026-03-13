Новини
България »
Иван Хиновски: Държавата да изсветли структурата на производствените цени на „Лукойл Нефтохим“

13 Март, 2026 09:50 552 8

  • иван хиновски-
  • цени-
  • горива-
  • лукойл

От години не знаем колко ни струва производството. Би могло особеният управител да направи структура и да съобщи колко струва съхранението. При определяне на фабрично-заводската цена може да се говори за изкривяване на цените на горивата

Иван Хиновски: Държавата да изсветли структурата на производствените цени на „Лукойл Нефтохим“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При определянето на фабрично-заводската цена може да се говори за деформация. Спекула е много силна дума. Държавата да обяви себестойността на производствените цени на „Лукойл Нефтохим“, за да стане ясно къде се изкривяват цените на горивата. Това заяви в ефира на Нова телевизия д-р Иван Хиновски, председател на Управителния съвет на Българския енергиен и минен форум.

Бившият зам.- енергиен министър Еленко Божков заяви, че има основа да се съмняват хората.

20 години България се управлява от Лукойл, ние така и не разбрахме как се определят тези цени, каза още Хиновски и добави, че 90% от резервите се съхраняват от същия производител. По думите му единствената 100% сигурност носи Марица - Изток.

„Още в първия ден на кризата с горивата съм предложил държавата да изсветли структурата на производствените цени на „Лукойл Нефтохим“. От години не знаем колко ни струва производството. Би могло особеният управител да направи структура и да съобщи колко струва съхранението. При определяне на фабрично-заводската цена може да се говори за изкривяване на цените на горивата - това е себестойността на един литър, на която излиза от рафинерията“, обясни Хиновски.

След като Международната агенция по енергетика отпусна 400 млн. барела петрол от резервите си, логично възниква въпросът на каква цена ще се продават. Според експертите тя трябва да остане непроменена по веригата. „Би следвало да се пласират на цените, на които са купени, плюс процент за съхранение, тъй като има разход“, каза Хиновски.

Според него отпушването на Ормузкия пролив би нормализирало цените на петрола.

Божков заяви, че проблемите с енергетиката ни не се решава с 5000 kW ток от фотоволтаици.

Предложили сме мораториум за големите единични фотоволтаици. Не сме против тях, но трябва да се даде шанс и на малките, обясни Хиновски.

Трябва да се предоговори използването на ТЕЦ Марица-Изток 1.Трябва да се намери вариант да остане да работи, защото може да работи на 600 kW в режим на дълбоко регулиране. Тя може да покрива бързо появилите се дефицити, обясни още Божков.

Отделянето на БЕХ от Булгаргаз транс и ЕСО може да се вкарат пари чрез борсите в тези дружества, каза още Хиновски.

Според Божков трябва да се „натискат“ маржовете - това, което е в обхвата на КЗК, или с таван на цените.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Нефтохим Бургас е частна собственост и държавата няма права там.

    09:51 13.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Евтин газ и петрол от Русия и да пуснем да работят двата реактора в Белене.

    Коментиран от #6

    09:52 13.03.2026

  • 3 Селянин

    4 0 Отговор
    Държавата да изсветли структурата на фирмите за пътища и на вирмите за чистота. Схемата в момента е. Една фирма купува техниката. Дава я на лизинг на друга фирма, която изплаща лизинга, а тя самата я дава под наем на трета фирма, която реално изпълнява поръчката и стро или чисти. И така се оправдава законно голямата цена. Нищо че трите фирми са на едни и същи хора. А чакай сетих се. Тези си и плащат на чекмеджето, което натиска сарафа и медиите никой да не знае нищо.

    10:04 13.03.2026

  • 4 има съмнителни работи

    1 3 Отговор
    90 процента от производството е за европа . тук се напъват някакви за да се облажат други . а акциза е прекалено голям . вземат го без нищо да правят, следят, разрешават и забраняват . по добре да затворят за да не печелят пари и да финансират войната в украйна и иран .

    10:06 13.03.2026

  • 5 пенсионери бг са под 2 милиона..

    4 0 Отговор
    Ако държавата осветли ще се разбере веднага.......всичко и ще и лъсне ....задника!Така какторазбрах колко са пенсионерите и колко горилите -пенсионери в бг...ще стане задача за 4.клас!Преди се решаваха в 5клас тезипза част от цялото!

    10:11 13.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДРТ ПРЧ

    3 0 Отговор
    ОЩЕ НЯМА ДОСТАВКИ НА ПЕТРОЛ С ПО ВИСОКИ ЦЕНИ. НЯМА ПОВИШЕНИЕ НА РАЗХОДИ И ЗАПЛАТИ А СКЪПИТЕ НА ГОРИВАТА СА ВЕЧЕ ФАКТ. ТОВА АКО НЕ Е СПЕКУЛА, АЗ НЕ ЗНАМ КАК ДА ГО НАРЕКА. ОДРАХА КОЖИТЕ НА НАРОДА.

    10:38 13.03.2026

  • 8 Цървул

    1 0 Отговор
    Това изсветляване няма да се случи , защото парите , които се вадят така са изключително много . И всичко влиза в цената на горивата . За какъвто разход се сетите .

    10:49 13.03.2026

