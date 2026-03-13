Белгия обмисля военна помощ за Саудитска Арабия и ОАЕ, но вътрешните разногласия се задълбочават

Белгийските власти разглеждат възможността да окажат военна помощ на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, след като по-рано тази седмица двете страни отправиха молби за подкрепа, съобщават местните медии. Премиерът Барт де Вевер и министърът на отбраната Тео Франкен подкрепят инициативата, но две от петте партии в управляващата коалиция са изразили несъгласие, предава БТА.

В следващите дни правителството планира да обсъди детайлите, като външният министър Максим Прево уточни, че става дума за "чисто отбранителна помощ" и че Белгия няма да се включва във военни действия в региона.

"Ако можем да помогнем, трябва да го обсъдим. Също така ние бихме очаквали помощ в подобен случай," заяви Де Вевер, уточнявайки, че предоставените средства ще служат само за защита на цивилното население.

Преди седмица Франкен не изключи възможността Белгия да участва в бойни операции срещу Иран, но по-късно подчерта, че страната няма да изпраща войски на фронта.