Белгия обмисля военна помощ за Саудитска Арабия и ОАЕ, но вътрешните разногласия се задълбочават

Белгийските власти разглеждат възможността да окажат военна помощ на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, след като по-рано тази седмица двете страни отправиха молби за подкрепа, съобщават местните медии. Премиерът Барт де Вевер и министърът на отбраната Тео Франкен подкрепят инициативата, но две от петте партии в управляващата коалиция са изразили несъгласие, предава БТА.
В следващите дни правителството планира да обсъди детайлите, като външният министър Максим Прево уточни, че става дума за "чисто отбранителна помощ" и че Белгия няма да се включва във военни действия в региона.
"Ако можем да помогнем, трябва да го обсъдим. Също така ние бихме очаквали помощ в подобен случай," заяви Де Вевер, уточнявайки, че предоставените средства ще служат само за защита на цивилното население.
Преди седмица Франкен не изключи възможността Белгия да участва в бойни операции срещу Иран, но по-късно подчерта, че страната няма да изпраща войски на фронта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганьо Балкански
10:00 13.03.2026
2 Айде и тези
10:02 13.03.2026
3 Трол
10:06 13.03.2026
4 Соваж бейби
10:10 13.03.2026
5 Яко
10:13 13.03.2026
6 да се вдигнат данъците
10:34 13.03.2026
7 зелена перка с 3 панела
10:36 13.03.2026
8 смешни наивни брюкселски зелки
а ще дават пари на богати страни пълни с пари и петрол
10:39 13.03.2026
9 Тия пък
10:58 13.03.2026