Новини
Свят »
Белгия »
Белгия обмисля военна помощ за Саудитска Арабия и ОАЕ, но вътрешните разногласия се задълбочават

Белгия обмисля военна помощ за Саудитска Арабия и ОАЕ, но вътрешните разногласия се задълбочават

13 Март, 2026 09:57, обновена 13 Март, 2026 09:59 654 9

  • иран-
  • белгия-
  • военна помощ-
  • саудитска арабия-
  • оае-
  • разногласия

Правителството ще решава дали да предостави отбранителна подкрепа, след като някои партии в коалицията изразиха несъгласие

Белгия обмисля военна помощ за Саудитска Арабия и ОАЕ, но вътрешните разногласия се задълбочават - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгийските власти разглеждат възможността да окажат военна помощ на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, след като по-рано тази седмица двете страни отправиха молби за подкрепа, съобщават местните медии. Премиерът Барт де Вевер и министърът на отбраната Тео Франкен подкрепят инициативата, но две от петте партии в управляващата коалиция са изразили несъгласие, предава БТА.

В следващите дни правителството планира да обсъди детайлите, като външният министър Максим Прево уточни, че става дума за "чисто отбранителна помощ" и че Белгия няма да се включва във военни действия в региона.

"Ако можем да помогнем, трябва да го обсъдим. Също така ние бихме очаквали помощ в подобен случай," заяви Де Вевер, уточнявайки, че предоставените средства ще служат само за защита на цивилното население.

Преди седмица Франкен не изключи възможността Белгия да участва в бойни операции срещу Иран, но по-късно подчерта, че страната няма да изпраща войски на фронта.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо Балкански

    7 1 Отговор
    Кога ще теглим нови неколкостотин милиарда евро заем, за да подпомогнем белгийските другари?

    10:00 13.03.2026

  • 2 Айде и тези

    8 1 Отговор
    Мини държава се правят на мъже. Ама ако дойдат Шахедите ще ревнат...

    10:02 13.03.2026

  • 3 Трол

    3 1 Отговор
    Белгийските араби не искат да се въвличат в конфликта на саудитските араби.

    10:06 13.03.2026

  • 4 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Направо да продават,Саудитска Арабия и ОАЕ са въшливи от пари тук е бизнеса в този случай ще влизат пари в Европа.И да започва принудително изгонване на мигрантите!

    10:10 13.03.2026

  • 5 Яко

    9 0 Отговор
    Белгийския данъкоплатец да плати за отбраната на богатите араби а те за отплата ще построят джамии и минарета в Белгия

    10:13 13.03.2026

  • 6 да се вдигнат данъците

    2 0 Отговор
    ЕС незабавно да отпусне 90млрд и на Саудитска арабия.После пак на Украйна

    10:34 13.03.2026

  • 7 зелена перка с 3 панела

    1 0 Отговор
    Да пратим малко ток на арабите.Те ще ни дадат локум и фурми на по-тънка лайсна.

    10:36 13.03.2026

  • 8 смешни наивни брюкселски зелки

    2 0 Отговор
    до гуша с дългове

    а ще дават пари на богати страни пълни с пари и петрол

    10:39 13.03.2026

  • 9 Тия пък

    1 0 Отговор
    Смешници

    10:58 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания