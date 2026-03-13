Иран твърди, че е неутрализирал американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“

Иранските военни са извадили от строя американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“, заяви Ибрахим Золфагари, говорител на командването на Хатам ал-Анбия.
„Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ беше атакуван от военноморските сили на Корпуса на ислямската гвардия и е изваден от строя. Той е напуснал региона и се връща в Съединените щати“, цитира думите му IRIB.
Золфагари не уточни кога се е случило това или дали това е нова атака срещу кораба: иранските военни многократно са съобщавали за изстрелване на ракети по него. РИА Новости и посланикът на Иран в Русия Казем Джалали също съобщиха за атаката срещу самолетоносача. Той каза, че корабът е претърпял щети.
„Ейбрахам Линкълн“ е един от най-големите кораби във ВМС на САЩ. Той може да превозва от 65 до 90 самолета, включително изтребители и хеликоптери.
ние пък нямаме армия още по лесни сме
от тук нататък така ще е
щото армията краварска е само от джендърчета със меки китки
войната ще завърши като във Виетнам
този път с победа на Иран
тия са пълниНЕЩАСТНИЦИ като ги гледам щото
За аятолаха не знам, но Биби бил на посещение при брат си:)
яяя...
някой е спал вчера и е назад с материала.
Имаш предвид вчерашното обръщение към иранския народ на "мъртвия" аятолах ли?
Мдаа!🤔
Злите езици говорят, че леко е накренен. Ако му нямаше нищо, щяха да го покажат!
Нищо ново
Преди 4-5 години руски МИГ прелетя над Линкълн, екипажа на самолетоносача така се паникьосал, че им назначили психиатри, а 1/4 напуснали армията.
Мани, ама има
И 5000 военни персонал. Голема загуба, ако всичкото това отиде за рибите.
Дедо
Ми голямо гладене за парада на "победата" е паднало!Претоварили са инсталацията!
Еми факт е че САЩ бягат и се изложиха колкото и да се правиш на отворен
Друг път
Това, че го има само в две български медии, е по-скоро доказателство, че не е фейк. А ти си направи извода колко достоверни са западните медии, които продължават да твърдят, че самолетоносачът "Аби Линкълн" е все още в Арабско море, близо до Персийския залив. Всъщност задачата му е била точно такава – да подпомага бойните действия на САЩ в Иран. В момента геолокацията му показва, че е някъде около Малайзия, най-вероятно на път за Сан Диего. Дето се казва: Нерде Ямбол, нерде Стамбул.
съгласно плановете на операция "Епично по$$$иране"...
оня с магарешкия
да ти е сладко
ген.фон Клинкерхофен
и аз искам да ти дам нещо в ша тото
10:36 13.03.2026
555
Дори и леко да е, ако това "леко нараняване" не позволява на самолетите да излитат и кацат, тогава е неизползваем. Става круизен кораб, а моряците и пилотите - туристи.
О.З.Полковник Хичев
Перфектно казано!
подполковник
измили д.то
