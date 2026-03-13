Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран твърди, че е неутрализирал американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“

Иран твърди, че е неутрализирал американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“

13 Март, 2026 09:43, обновена 13 Март, 2026 09:47 3 151 58

Говорител на командването на Хатам ал-Анбия заяви, че корабът е напуснал региона и се връща в САЩ след атака от военноморските сили на Корпуса на ислямската гвардия.

Иранските военни са извадили от строя американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“, заяви Ибрахим Золфагари, говорител на командването на Хатам ал-Анбия.

„Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ беше атакуван от военноморските сили на Корпуса на ислямската гвардия и е изваден от строя. Той е напуснал региона и се връща в Съединените щати“, цитира думите му IRIB.

Золфагари не уточни кога се е случило това или дали това е нова атака срещу кораба: иранските военни многократно са съобщавали за изстрелване на ракети по него. РИА Новости и посланикът на Иран в Русия Казем Джалали също съобщиха за атаката срещу самолетоносача. Той каза, че корабът е претърпял щети.

„Ейбрахам Линкълн“ е един от най-големите кораби във ВМС на САЩ. Той може да превозва от 65 до 90 самолета, включително изтребители и хеликоптери.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    65 8 Отговор
    Големите кораби са отживелица.

    09:48 13.03.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    63 7 Отговор
    Както и транспортен самолет цистерна над Ирак. А миналата седмица 4 изстребителя Ф-15

    09:49 13.03.2026

  • 3 хахаха

    91 9 Отговор
    Епичен гняв се превърна в Епичен срам:)

    09:49 13.03.2026

  • 4 оня с коня

    78 7 Отговор
    много ясно че го е неутрализирал щото избягаха катоНАСРАНИ

    Коментиран от #26, #47

    09:49 13.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    43 8 Отговор
    УРАААААА!

    09:49 13.03.2026

  • 6 Реалност

    62 8 Отговор
    Краварската мъка край няма...

    09:50 13.03.2026

  • 8 Вашето мнение

    76 10 Отговор
    Срам и позор, вечно презрение за сащ и слугите им по света. В човешката история никога не е имало война на една държава срещу съюзници от над 50 и тя да е победила. Първо Русия, сега и Иран им разказаха играта.

    Коментиран от #13

    09:51 13.03.2026

  • 10 Ако е верно,

    61 6 Отговор
    Е повод да отворя бутилка Джеки Дениелс и да я одрънкам с мезе. А, за нашите!!!

    09:51 13.03.2026

  • 11 Радо

    42 3 Отговор
    Разгеле!

    09:52 13.03.2026

  • 12 мдаааа

    9 46 Отговор
    Те и Биби бяха убили...

    09:52 13.03.2026

  • 13 ние пък нямаме армия още по лесни сме

    41 4 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    от тук нататък така ще е

    щото армията краварска е само от джендърчета със меки китки

    09:52 13.03.2026

  • 14 Острова на Епстийн

    59 5 Отговор
    Епичен срам върви по план
    войната ще завърши като във Виетнам
    този път с победа на Иран

    09:53 13.03.2026

  • 16 само питам

    50 4 Отговор
    краварите ли бяха първата армия във света бе?

    тия са пълниНЕЩАСТНИЦИ като ги гледам щото

    09:54 13.03.2026

  • 17 хахаха

    40 7 Отговор

    До коментар #7 от "ха ха ха":

    За аятолаха не знам, но Биби бил на посещение при брат си:)

    Коментиран от #20

    09:55 13.03.2026

  • 19 ФЕЙК

    11 27 Отговор
    Има го само в 2 български медии това. Едната е Факти.

    Коментиран от #44

    09:56 13.03.2026

  • 20 яяя...

    3 15 Отговор

    До коментар #17 от "хахаха":

    някой е спал вчера и е назад с материала.

    Коментиран от #22

    09:56 13.03.2026

  • 21 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН

    40 5 Отговор
    За маааалко да победим Иран....но взехме че избягахме

    09:58 13.03.2026

  • 22 Любопитен

    20 6 Отговор

    До коментар #20 от "яяя...":

    Имаш предвид вчерашното обръщение към иранския народ на "мъртвия" аятолах ли?

    09:58 13.03.2026

  • 23 Искахте да кажете :

    33 3 Отговор
    ,,Той можеШЕ да превозва от 65 до 90 самолета, включително изтребители и хеликоптери..."

    Коментиран от #37

    09:59 13.03.2026

  • 25 име

    21 4 Отговор
    Направо да го потопяват. Само да внимават да не го думнат в реактора, че да стане ядрен взрив или замърсяване.

    10:01 13.03.2026

  • 26 Мдаа!🤔

    32 4 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Злите езици говорят, че леко е накренен. Ако му нямаше нищо, щяха да го покажат!

    Коментиран от #51

    10:02 13.03.2026

  • 28 Жалко, че не е потънал

    31 5 Отговор
    Да го торпелират по пътя! Това зло САЩ го заслужава!

    10:03 13.03.2026

  • 30 Ивелин Михайлов

    17 4 Отговор
    ИРАН ПОБЕДА!

    10:04 13.03.2026

  • 31 Нищо ново

    31 4 Отговор
    Преди две години два американски самолетоносача се приближиха до Китай, Китай прати срещу тях само един военен катер и самолетоносачите побягнаха.
    Преди 4-5 години руски МИГ прелетя над Линкълн, екипажа на самолетоносача така се паникьосал, че им назначили психиатри, а 1/4 напуснали армията.

    10:04 13.03.2026

  • 32 Исторически парк

    31 3 Отговор
    а за пожара на джералд форд казаха, че било от забравена ютия аххахаха

    Коментиран от #38

    10:04 13.03.2026

  • 33 Пишман

    28 4 Отговор
    Ми видяхме колко струва на САЩ военната "мощ"!И Европа и САЩ имат ресурс да водят военни действия две седмици!Иначе - Ура!Победа...

    10:04 13.03.2026

  • 34 Дончо

    31 2 Отговор
    Това не е бягство, а стратегическо изтегляне, също както във Виетнам, Корея и Афганистан

    10:06 13.03.2026

  • 35 Нафърфорий

    22 2 Отговор
    Нищо му няма!Най-много да стане подводен!

    10:06 13.03.2026

  • 36 от приятелски огън

    10 12 Отговор
    Това се доказа ,че не е истина!показаха излитане на самолети и кацане.Сигурно има нещо по него ,но не е изваден от строя!За цистерната Ф135 снощи се смята ,че не от болид на иран ,а ..грешка ,колкото до 3-Ф15паднали от приятелски....

    10:07 13.03.2026

  • 37 Мани, ама има

    24 2 Отговор

    До коментар #23 от "Искахте да кажете :":

    И 5000 военни персонал. Голема загуба, ако всичкото това отиде за рибите.

    10:07 13.03.2026

  • 38 Дедо

    16 3 Отговор

    До коментар #32 от "Исторически парк":

    Ми голямо гладене за парада на "победата" е паднало!Претоварили са инсталацията!

    10:10 13.03.2026

  • 40 Бесен - Язовец

    20 2 Отговор
    Изтърбушиха иранците краварската гемия и сега я теглят на буксир обратно към Обора

    10:13 13.03.2026

  • 42 Извънредно

    19 2 Отговор
    САЩ вече имат най големия сал в света, в момента оцелелия екипаж на „Ейбрахам Линкълн“ гребе към вкъщи, очаква се да пристигнат в САЩ към края на 2027 година.

    10:17 13.03.2026

  • 43 5677

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "ха ха ха":

    Еми факт е че САЩ бягат и се изложиха колкото и да се правиш на отворен

    10:18 13.03.2026

  • 44 Друг път

    18 1 Отговор

    До коментар #19 от "ФЕЙК":

    Това, че го има само в две български медии, е по-скоро доказателство, че не е фейк. А ти си направи извода колко достоверни са западните медии, които продължават да твърдят, че самолетоносачът "Аби Линкълн" е все още в Арабско море, близо до Персийския залив. Всъщност задачата му е била точно такава – да подпомага бойните действия на САЩ в Иран. В момента геолокацията му показва, че е някъде около Малайзия, най-вероятно на път за Сан Диего. Дето се казва: Нерде Ямбол, нерде Стамбул.

    10:20 13.03.2026

  • 45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 2 Отговор
    Нека бъдем ясни - самолетоносачът не бяга, той просто се дислоцира
    съгласно плановете на операция "Епично по$$$иране"...

    10:23 13.03.2026

  • 46 и адин мармон

    2 2 Отговор
    свиваше ганджа

    10:31 13.03.2026

  • 47 оня с магарешкия

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    да ти е сладко

    10:31 13.03.2026

  • 48 Мишел

    10 2 Отговор
    Самолетоносачът вече е на 1000 мили от Иран. Този път не само поради запушване на тоалетните. Китай е дал на Иран противокорабни ракети.

    Коментиран от #50

    10:34 13.03.2026

  • 49 по$$р@ну русяфилчи

    3 6 Отговор
    добре че са фейковете че съвсем се спихнахме

    10:35 13.03.2026

  • 50 ген.фон Клинкерхофен

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    и аз искам да ти дам нещо в ша тото

    10:36 13.03.2026

  • 51 555

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Мдаа!🤔":

    Дори и леко да е, ако това "леко нараняване" не позволява на самолетите да излитат и кацат, тогава е неизползваем. Става круизен кораб, а моряците и пилотите - туристи.

    Коментиран от #52

    10:38 13.03.2026

  • 52 О.З.Полковник Хичев

    7 2 Отговор

    До коментар #51 от "555":

    Перфектно казано!

    Коментиран от #53

    10:41 13.03.2026

  • 53 подполковник

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "О.З.Полковник Хичев":

    измили д.то

    10:43 13.03.2026

  • 54 Телевизионна реклама

    3 1 Отговор
    Краварите са в левия ъгъл...В нокаут!

    10:48 13.03.2026

  • 55 Смвняйте сега еврото за рубли!

    3 0 Отговор
    "Линкълн" е взет на буксир обратно към сащ , другият "Форд" е опожарен! Агресорите ядат голям бой. Израел е в руини. А Европа скоро ще целува краката на Путин и да му се моли за петрол и газ. Путин е каза петрол и газ само срещу рубли!

    10:58 13.03.2026

  • 56 Аз да кажа

    1 0 Отговор
    Голям кораб, лесна мишена. Шахеда не прощава особено ако е в залп със още стотина събратя. Аре чао

    11:05 13.03.2026

  • 57 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Вече и арабите не се плашат от самолетоносача. Атакуват го с евтини дронове и го уцелват. Освен във Африка да плашат бушмените с него, за друго не става.

    11:09 13.03.2026

  • 58 Майора

    0 0 Отговор
    Самолетите излитат, бомбардират, връщат се и никой не подозира какво разискваме тук.

    11:12 13.03.2026

