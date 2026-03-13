Иран твърди, че е неутрализирал американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“

Иранските военни са извадили от строя американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“, заяви Ибрахим Золфагари, говорител на командването на Хатам ал-Анбия.

„Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ беше атакуван от военноморските сили на Корпуса на ислямската гвардия и е изваден от строя. Той е напуснал региона и се връща в Съединените щати“, цитира думите му IRIB.

Золфагари не уточни кога се е случило това или дали това е нова атака срещу кораба: иранските военни многократно са съобщавали за изстрелване на ракети по него. РИА Новости и посланикът на Иран в Русия Казем Джалали също съобщиха за атаката срещу самолетоносача. Той каза, че корабът е претърпял щети.

„Ейбрахам Линкълн“ е един от най-големите кораби във ВМС на САЩ. Той може да превозва от 65 до 90 самолета, включително изтребители и хеликоптери.