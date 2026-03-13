Новини
НС прие на първо четене промените в удължителния закон за бюджета

13 Март, 2026 11:52 546 10

  • народно събрание-
  • първо четене-
  • приемане-
  • промени-
  • удължителен закон за бюджета

Подкрепиха го всички политически сили без "Възраждане", която беше "против"

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите приеха на първо четене промените в т.нар. удължителен закон за бюджета със 174 гласа "за", 23 "против" и без въздържали се. Подкрепиха го всички политически сили без "Възраждане", която беше "против", предават от БТА.

С измененията се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В настоящия вариант удължителният бюджет бе със срок на действие до края на март.

Чрез законопроекта се предлага механизъм за финансиране на увеличените разходи, произтичащи от еднократната индексация на възнагражденията в бюджетния сектор и от ръста на минималната работна заплата, както и увеличението на социалните плащания, произтичащи от влезли в сила нормативни актове, включително трансферите за общините, да може да се финансират и за сметка на наличности от предходната година.

Със законопроекта е създадена възможност общините да извършват разходи при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Урежда се кметът на общината да може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз и заемните средства на общината.

Създадена е възможност Министерският съвет да може да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер до 3,26 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ при условие за последваща ратификация, както и възможност Министерският съвет да предприема действия за промени в Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари във връзка с прилагането на чл. 39 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Срокът за предложения между първо и второ четене беше съкратен на три дни.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    1 1 Отговор
    Ще ги приеме, къде ще ходи? Иначе спират всички плащания в държавата.

    Коментиран от #2

    12:05 13.03.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ура,,Ура":

    "Къде ще ходи"?....
    Ти и аз никъде...
    Те - на Малдивите, Бали и т.н

    Коментиран от #4

    12:11 13.03.2026

  • 3 Има ни пак

    1 1 Отговор
    Възраждане били против? Хахахаха! Всички наопъки, а те на терсене. И ако си мислят, че са оригинални и с това ще си спечелят гласове, много са се объркали. Чудят се с какво да се хванат, защото техните напъни против еврото, еврозоната и НАТО претърпяха пълно фиаско.

    12:11 13.03.2026

  • 4 Ура,,Ура

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Абе с тая нова война малко се съмнявам.

    Коментиран от #7

    12:13 13.03.2026

  • 5 Гражданин

    0 0 Отговор
    А защо парламентът продължава да работи? Кому е нужен? Само харчат нашите пари.

    12:26 13.03.2026

  • 6 парите на държавата са само са някои

    0 0 Отговор
    Не приемат бюджет умишлено за не дават пари за народа особено социално а само за техните си схеми.

    12:26 13.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    Пука ми за войната. Аз си имам в Жабокрек къщата и двора от дядо ми...

    Коментиран от #9, #10

    12:29 13.03.2026

  • 8 Ха ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Копейкин и ИТН са педофили

    12:33 13.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    До ком. 9

    Не може така ! По-деликатно 😉

    12:42 13.03.2026

