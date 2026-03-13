Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Еврото поевтиня до 7-месечен минимум

Еврото поевтиня до 7-месечен минимум

13 Март, 2026 11:29 1 507 32

Еврото вече беше под натиск, тъй като цените на петрола отново подчертаха структурната уязвимост на европейската икономика

Еврото поевтиня до 7-месечен минимум - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Еврото поевтиня до най-ниското си равнище от август миналата година на фона на по-широкото поскъпване на щатския долар и петрола и ескалацията на конфликта в Близкия изток, предаде БТА.

Общата европейска валута отслабна с 0,6 на сто спрямо долара до 1,1435 долара, което е най-ниското ниво от повече от седем месеца, изчислява Блумбърг.

Вчера Европейската централна банка обяви референтен курс на еврото от 1,1547 долара спрямо 1,1581 в сряда.

От началото на годината еврото загуби над 2 на сто от стойността си, тъй като нарастващите цени на енергията засилват опасенията за икономическите перспективи на Европа.

Понижението се задълбочи, след като днес щатският долар поскъпна спрямо всички основни валути от групата Г-10 на фона на продължаващите военни удари в Близкия изток.

Спрямо британската лира единната европейска валута поевтинява минимално с 0,03 на сто до 0,8625 евро за лира, а спрямо швейцарския франк поевтиняването е с 0,33 на сто до 0,9028 евро за франк.

Еврото вече беше под натиск, тъй като цените на петрола, които се задържат над 100 долара за барел, отново подчертаха структурната уязвимост на европейската икономика. При поскъпване на енергията търговският баланс на Европа се влошава, тъй като регионът остава силно зависим от вносни енергийни ресурси, което оказва допълнителен натиск върху валутата.


Германия
  • 1 Последния Софиянец

    30 16 Отговор
    Еврото ще става само за тоалетна хартия.Скоро лева ще се върне.

    Коментиран от #9, #11, #20, #22, #31

    11:30 13.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 13 Отговор
    А РУБЛАТА ПОСКЪПНА СПРЯМО ВСИЧКИ ВАЛУТИ :))
    .....
    ПРАЗНИК ЗА РУСОФОБИТЕ :)

    11:31 13.03.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    14 14 Отговор
    Скоро 1 долар ще стане 5 евро.

    Коментиран от #5, #10

    11:31 13.03.2026

  • 4 Четито

    23 5 Отговор
    На "клубът на богатите"

    Коментиран от #24

    11:34 13.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ТОВА, ЗАЩОТО ДОРИ НАШИТЕ
    ЦИГАНИ СА ПО ИНТЕЛИГЕНТИ ПРИРОДНО
    ОТ СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИЯ АМЕРИКАНЕЦ ,:)

    11:35 13.03.2026

  • 6 Сталин

    17 4 Отговор
    Още 20-30% инфлация ,отгоре на 100% инфлация от еврото

    11:35 13.03.2026

  • 8 Кухоглава копейка

    11 7 Отговор
    Коце цигането каза да приемем долара!

    11:36 13.03.2026

  • 10 Сталин

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    ЕЦБ ще вдигат лихвите заради инфлацията и ипотеките стават 7% лихва ,честито на всички с ипотеки за 200К ,да плащат по 1000Е на месец за един бетонен коптор в София

    11:37 13.03.2026

  • 11 😂😂😂

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Левът (BGN) е обвързан с еврото, защото стойността му е фиксирана към еврото чрез валутен борд, образовай се малко!

    Коментиран от #23

    11:41 13.03.2026

  • 12 Звездоброец

    6 2 Отговор
    Аз пък съм в клуба на богатите и в джобчето ми дрънкат семки и бонбонки !

    11:43 13.03.2026

  • 13 мечтата на един народ

    14 6 Отговор
    Дано се срине и пак бъдем свободни

    11:44 13.03.2026

  • 14 Уса

    7 5 Отговор
    Да пкне дано

    11:46 13.03.2026

  • 15 крепостни селяни

    8 2 Отговор
    това значи че трябва да вдигнат заплатите - ама цените няма да паднат - нито заплати ще вдигнат

    Коментиран от #17

    11:51 13.03.2026

  • 16 пони, ама розАво

    1 10 Отговор
    Важното е, че рублата стана триста за долар, Путин умpя пак и Русия фалира и се разпадна!
    Сало Уганде, хероинам сало!

    11:52 13.03.2026

  • 17 Ще стане...!

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "крепостни селяни":

    Кога получиш от умрял-писмо...!

    11:54 13.03.2026

  • 18 МУМИИ ЕВРО ШЕФЧЕТА.

    7 2 Отговор
    Хващайте курса за Москва на Путин поклон правете и газ и петрол си набавете. Със Тази ваша политика кражби спрете. И зельо да дундуркате престанете.

    11:54 13.03.2026

  • 19 Нека пада!

    3 1 Отговор
    Ние пък ще даваме на Украйна колкото и до когато е необходимо!

    11:55 13.03.2026

  • 20 Как

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пробвах, не става за тоалетна хартия

    Коментиран от #27

    11:57 13.03.2026

  • 21 и еврото и ес ще разрушим

    2 1 Отговор
    до каквото се докопа българина всичко разрушава

    Коментиран от #32

    11:58 13.03.2026

  • 22 Троен удар

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Повишение на цените:
    Санкциите - 100%
    Приехме еврото - 100%
    Агресията в Залива- 20-30%

    11:58 13.03.2026

  • 23 Баце,

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "😂😂😂":

    Валутния борд беше до приемане на еврото. Нали това беше целта на играта, да разкараме валутния борд за да може "приятелите" ни от ЕсеС и родните ни евроатлантически либерастчета да опоскат спокойно фискалния ни резерв.

    11:59 13.03.2026

  • 24 Тихо бе!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Четито":

    Ние сме от ,,Втората скорост" на Европа!
    Така,че всичко е нормално...!

    12:00 13.03.2026

  • 25 Поръсен с джоджен

    3 1 Отговор
    Ко стана бе!? Нали се бихте по гърдите като поскъпна спрямо долара.
    Ще се жалвате ли са, че става обратното?

    12:01 13.03.2026

  • 26 Александър 3

    5 0 Отговор
    Щом ние сме там...малко му остава на шиткойна ! На ЕС и НАТО също !

    12:05 13.03.2026

  • 27 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Как":

    Опитай със стотачката супер е

    12:15 13.03.2026

  • 28 Гого Мого

    0 1 Отговор
    Когато еврото беше $0.9 износът на ЕС беше колосален, от както еврото започна да става по-силно от долара износът на ЕС спадна, икономиките не ЕС станаха неконкурентни. Така че малък спад е добре да има.

    12:23 13.03.2026

  • 29 всъщност

    2 2 Отговор
    В статията се сравняват котировките на еврото и долара. Истината е, че инфлацията в еврозоната вече е висока, такава е и в САЩ. И двете валути ще потънат, а ние заедно с еврото ще глътнем вода. Ако бяхме запазили валутния борд сега можеше да се вържем към швейцарския франк, който се държи изключително стабилно на фона на еврото и долара. Т.е. имахме възможност да си не внасяме евроинфлация, но чуждите агенти в правителството решиха, че България не заслужава да бъде спасена.

    12:30 13.03.2026

  • 30 Винаги е така

    1 0 Отговор
    Щом влезем някъде и тенденциите се влошават. Специалисти сме в това. Ще поднасяме още изненади.

    12:40 13.03.2026

  • 31 Петроханска лама

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това вече е доста скъпо удоволствие. Когато трябваше да се протестира, вие си чешахте междукрачията. Ако стане нещо с еврото, те първа ще разберете какво предизвикателство ще бъде внедряването на нова валута - лев или там както ще се казва.

    12:41 13.03.2026

  • 32 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "и еврото и ес ще разрушим":

    Ама Урсула българка ли е била? Не знаех.

    12:55 13.03.2026

