Еврото поевтиня до 7-месечен минимум

Еврото поевтиня до най-ниското си равнище от август миналата година на фона на по-широкото поскъпване на щатския долар и петрола и ескалацията на конфликта в Близкия изток, предаде БТА.
Общата европейска валута отслабна с 0,6 на сто спрямо долара до 1,1435 долара, което е най-ниското ниво от повече от седем месеца, изчислява Блумбърг.
Вчера Европейската централна банка обяви референтен курс на еврото от 1,1547 долара спрямо 1,1581 в сряда.
От началото на годината еврото загуби над 2 на сто от стойността си, тъй като нарастващите цени на енергията засилват опасенията за икономическите перспективи на Европа.
Понижението се задълбочи, след като днес щатският долар поскъпна спрямо всички основни валути от групата Г-10 на фона на продължаващите военни удари в Близкия изток.
Спрямо британската лира единната европейска валута поевтинява минимално с 0,03 на сто до 0,8625 евро за лира, а спрямо швейцарския франк поевтиняването е с 0,33 на сто до 0,9028 евро за франк.
Еврото вече беше под натиск, тъй като цените на петрола, които се задържат над 100 долара за барел, отново подчертаха структурната уязвимост на европейската икономика. При поскъпване на енергията търговският баланс на Европа се влошава, тъй като регионът остава силно зависим от вносни енергийни ресурси, което оказва допълнителен натиск върху валутата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #11, #20, #22, #31
11:30 13.03.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПРАЗНИК ЗА РУСОФОБИТЕ :)
11:31 13.03.2026
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #5, #10
11:31 13.03.2026
4 Четито
Коментиран от #24
11:34 13.03.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ТОВА, ЗАЩОТО ДОРИ НАШИТЕ
ЦИГАНИ СА ПО ИНТЕЛИГЕНТИ ПРИРОДНО
ОТ СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИЯ АМЕРИКАНЕЦ ,:)
11:35 13.03.2026
6 Сталин
11:35 13.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кухоглава копейка
11:36 13.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сталин
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":ЕЦБ ще вдигат лихвите заради инфлацията и ипотеките стават 7% лихва ,честито на всички с ипотеки за 200К ,да плащат по 1000Е на месец за един бетонен коптор в София
11:37 13.03.2026
11 😂😂😂
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Левът (BGN) е обвързан с еврото, защото стойността му е фиксирана към еврото чрез валутен борд, образовай се малко!
Коментиран от #23
11:41 13.03.2026
12 Звездоброец
11:43 13.03.2026
13 мечтата на един народ
11:44 13.03.2026
14 Уса
11:46 13.03.2026
15 крепостни селяни
Коментиран от #17
11:51 13.03.2026
16 пони, ама розАво
Сало Уганде, хероинам сало!
11:52 13.03.2026
17 Ще стане...!
До коментар #15 от "крепостни селяни":Кога получиш от умрял-писмо...!
11:54 13.03.2026
18 МУМИИ ЕВРО ШЕФЧЕТА.
11:54 13.03.2026
19 Нека пада!
11:55 13.03.2026
20 Как
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пробвах, не става за тоалетна хартия
Коментиран от #27
11:57 13.03.2026
21 и еврото и ес ще разрушим
Коментиран от #32
11:58 13.03.2026
22 Троен удар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Повишение на цените:
Санкциите - 100%
Приехме еврото - 100%
Агресията в Залива- 20-30%
11:58 13.03.2026
23 Баце,
До коментар #11 от "😂😂😂":Валутния борд беше до приемане на еврото. Нали това беше целта на играта, да разкараме валутния борд за да може "приятелите" ни от ЕсеС и родните ни евроатлантически либерастчета да опоскат спокойно фискалния ни резерв.
11:59 13.03.2026
24 Тихо бе!
До коментар #4 от "Четито":Ние сме от ,,Втората скорост" на Европа!
Така,че всичко е нормално...!
12:00 13.03.2026
25 Поръсен с джоджен
Ще се жалвате ли са, че става обратното?
12:01 13.03.2026
26 Александър 3
12:05 13.03.2026
27 Хаха
До коментар #20 от "Как":Опитай със стотачката супер е
12:15 13.03.2026
28 Гого Мого
12:23 13.03.2026
29 всъщност
12:30 13.03.2026
30 Винаги е така
12:40 13.03.2026
31 Петроханска лама
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това вече е доста скъпо удоволствие. Когато трябваше да се протестира, вие си чешахте междукрачията. Ако стане нещо с еврото, те първа ще разберете какво предизвикателство ще бъде внедряването на нова валута - лев или там както ще се казва.
12:41 13.03.2026
32 Учуден
До коментар #21 от "и еврото и ес ще разрушим":Ама Урсула българка ли е била? Не знаех.
12:55 13.03.2026