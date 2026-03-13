Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Китайският външен министър Ван И ще посети Виетнам за стратегически диалог

Китайският външен министър Ван И ще посети Виетнам за стратегически диалог

13 Март, 2026 10:38 368 1

Делегацията ще включва министри по отбраната и обществената сигурност, като се очаква първата среща по механизма „3+3“ между Пекин и Ханой

Китайският външен министър Ван И ще посети Виетнам за стратегически диалог - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският министър на външните работи Ван И ще бъде на официално посещение във Виетнам в периода 15-17 март, съобщава китайското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

В състава на делегацията ще влязат също държавният съветник и министър на обществената сигурност Ван Сяохун, както и министърът на отбраната Дун Цзюн.

По време на визитата се предвижда първата министерска среща в рамките на механизма за стратегически диалог „3+3“, който обединява Китай и Виетнам по въпроси, свързани с дипломацията, отбраната и обществената сигурност.


Китай
  • 1 Мартин Картофски

    0 2 Отговор
    Нека да посети и скромното ни студио за интервю по отношение на последните събития по света. Може да направим дискусионно студио с представител на Възраждане, с които нямам ама абсолютно нищо общо.
    А вие си знаете. Пейпал, Револют, Петриън, за да продължи да ни има.

    10:43 13.03.2026

