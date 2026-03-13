Китайският външен министър Ван И ще посети Виетнам за стратегически диалог

Китайският министър на външните работи Ван И ще бъде на официално посещение във Виетнам в периода 15-17 март, съобщава китайското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
В състава на делегацията ще влязат също държавният съветник и министър на обществената сигурност Ван Сяохун, както и министърът на отбраната Дун Цзюн.
По време на визитата се предвижда първата министерска среща в рамките на механизма за стратегически диалог „3+3“, който обединява Китай и Виетнам по въпроси, свързани с дипломацията, отбраната и обществената сигурност.
