Русия отново ще има пари за война срещу Украйна: как Тръмп помогна на Путин
  Тема: Украйна

Русия отново ще има пари за война срещу Украйна: как Тръмп помогна на Путин

13 Март, 2026 10:14

През последните две седмици приходите на Русия са нараснали със 17%, а износът от северните руски пристанища се е увеличил с 24%

Русия отново ще има пари за война срещу Украйна: как Тръмп помогна на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Ескалацията на конфликта между САЩ и Иран доведе до рязко покачване на световните цени на петрола, което би могло да донесе значителни допълнителни приходи на Русия и да помогне на Кремъл да финансира войната си срещу Украйна, пише Sky News.

Само преди две седмици Владимир Путин изпитваше значителен натиск заради санкциите, но днес той активно печели от петрола.

Още новини от Украйна

Приходите от петрол на Русия са спаднали с 18% миналата година и са продължили да намаляват през януари. Това създаде реален натиск върху руската икономика, но войната в Иран промени ситуацията.

През последните две седмици приходите на Русия са нараснали със 17%, а износът от северните руски пристанища се е увеличил с 24%.

Индия и Китай бяха най-големите потребители на руски петрол, но санкциите на САЩ, наложени на Ню Делхи през февруари, нанесоха сериозен удар на Москва. Ситуацията започна драстично да се променя миналата седмица, когато САЩ предложиха на Индия 30-дневно освобождаване от тези ограничения поради значителното търсене на петрол вследствие на затварянето на Ормузкия проток. Това само тласна цените нагоре.

Освен това, войната в Близкия изток спря доставките на петрол от Персийския залив за Китай. Русия също се възползва от това, се посочва в статията.

Всъщност геополитическите сътресения и вратичките в политиката осигуряват на Русия неочакван доход точно когато санкциите работят. Колкото по-дълго продължава конфликтът между САЩ и Иран, толкова по-вероятно е Русия да печели.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колективен руски крепостен

    19 33 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #12, #13, #19

    10:15 13.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    44 7 Отговор
    Лазенето по килимчето с вирнати европейси дупенца започна.

    Коментиран от #33

    10:16 13.03.2026

  • 3 Мдааа

    37 10 Отговор
    Русия отново и отново, бабно и методично ще мачка фашизираната атлантическа укро-хунта

    10:16 13.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    34 5 Отговор
    Тръмп и Путин ще направят пачки а ЕС ще плати сметката както винаги.

    10:17 13.03.2026

  • 5 пари има и сега

    8 4 Отговор
    ръководството явно е от евреи..... УЖАССС

    10:17 13.03.2026

  • 6 Атанасова

    27 4 Отговор
    Всички въпроси към Тръмп!
    И "Великите"европейци!
    И да му завиждате на Путин!

    10:17 13.03.2026

  • 7 Абе западналите глави

    25 6 Отговор
    Никога не могат да разберат руснаците. Руснака може гладен, без опинци и без нафта, при минус 45 градуса..., да си пуши и да стреля по шваби.
    Имало, нямало пари? И да има, то те са за олигарсите-винаги. За бай Иван нема и не е имало.

    10:18 13.03.2026

  • 8 ВСЯКО ЗЛО СРЕЩУ КЪТИН СЕ ОКАЗА

    14 2 Отговор
    ЗА НЕГОВО ДОБРО.......

    10:19 13.03.2026

  • 9 Тя Русия може да води война

    21 25 Отговор
    години наред, а такава СВО десетилетия. Не пасва на жалката западна пропаганда.

    10:19 13.03.2026

  • 10 Счетоводител

    27 24 Отговор
    Тия пари са капка в морето и няма да спасят Раша от поражението и разпада.

    Коментиран от #15

    10:19 13.03.2026

  • 11 койдазнай

    20 19 Отговор
    Краснов за това и започна тази война! Но Русия е обречена и то не заради действията на САЩ или който и да е било друг, а заради корумпираното си ръководство, което ще я доведе до разпад, точно както направи и с СССР!

    10:20 13.03.2026

  • 12 Голям рев

    25 9 Отговор

    До коментар #1 от "Колективен руски крепостен":

    на еврошматки пада тук. Русия пак бъхти нацизма

    Коментиран от #31

    10:20 13.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ако не ме лъже паметта

    21 7 Отговор
    Тя Русия си имаше кинти и преди

    Друг е въпросът че ракетите за укрите свършиха

    Хахаха

    10:21 13.03.2026

  • 15 Вашето мнение

    12 11 Отговор

    До коментар #10 от "Счетоводител":

    Няма брадчед спокойно, да не спукаш някой хемароид сега.

    10:21 13.03.2026

  • 16 Петроханска лама

    18 5 Отговор
    Е то това беше целта. Тръмп да помогне на приятелчето си Путин. А може и да са повече от приятели. Ние няма как да знаем какво са правили в Аляска. Манипулират пазари на петрол, на суровини, печелят от схеми, които обикновеният човек не може дори да си представи.

    Коментиран от #45

    10:22 13.03.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    10 17 Отговор
    Поредния мин Ет от Путин на чичо Сам...
    Още колко ли белтък ще изгълта бутоксовия...
    Това красноречиво доказва падението, излагацията и зависимостта на путлер от всички останали...
    Русия - "велика държава" - смях в залата на Сатеричния театър...

    Коментиран от #44

    10:24 13.03.2026

  • 18 Тръмп и Путин

    4 6 Отговор
    са ОПГ!

    10:25 13.03.2026

  • 19 някой си

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Колективен руски крепостен":

    щото си евр0гейския съюз

    10:25 13.03.2026

  • 20 Лопата Орешник

    17 5 Отговор
    Само няма да се притеснявате за Русия!!!

    10:25 13.03.2026

  • 21 така де

    4 12 Отговор
    печели, ама путин не е глупав да ги дава повече за война ЩЕ иде да купи острова на свободата и ще чака тасм тръмпето и ще се крият като умрели лисици, докато кубанките ги обслужват за 50 длра на месец.То е ясно че се оакаха и двамцата и ще ги ритат дето ги намерят А израел отече у кланала, ракетите свършиха остава атома

    10:26 13.03.2026

  • 22 Трол

    4 7 Отговор
    В такив случай 90 милиарда помощи за Украйна няма да са достатъчни, ще трябват поне още два пъти по толкова.

    10:27 13.03.2026

  • 23 Украинците мачкат

    8 12 Отговор
    Тепан руснята като маче у дерек и без Тръмп!

    Коментиран от #46

    10:27 13.03.2026

  • 24 Соваж бейби

    4 11 Отговор
    Колкото и да спечели Русия няма си оправи проблема,
    Саудитска Арабия и ОАЕ ако плаща на Украйна войната и купува за тях оръжие от САЩ и Европа ,руснаците могат да спечели до толкова да плаща за вайници и някоя друга бамба си направи .Няма да има мир в скоро време там.

    Коментиран от #48

    10:27 13.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ха

    5 11 Отговор
    Мьi наших не бросаем /иранците, венецуелците /Помагаме на бай Дончо.
    А най позорното, че САЩ им разрешили на крепостните ха ха

    10:31 13.03.2026

  • 27 Простотията евроатлантическа

    11 5 Отговор
    Най ми харесват евроатлантическите оправдания и неистов квич

    10:32 13.03.2026

  • 28 ганю

    4 11 Отговор
    време е войната да спре
    видя се киев за 3 дни
    и Сащ какво могат за 3 дни
    изводите са за всички
    Време е за мир
    Пари за война няма да има

    Коментиран от #29, #30

    10:33 13.03.2026

  • 29 Соваж бейби

    3 7 Отговор

    До коментар #28 от "ганю":

    Тя сега започва войната,докато не стане втора Газа Иран няма спиране .

    10:37 13.03.2026

  • 30 Руснак без крак

    5 11 Отговор

    До коментар #28 от "ганю":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!

    10:38 13.03.2026

  • 31 койдазнай

    1 15 Отговор

    До коментар #12 от "Голям рев":

    Абе Русия и преди 80 години разби нацизма. Резултатът от това беше,че СССР се разпадна и руснаците взеха масово да бягат на запад, за да служат на изпадналите германци.
    И сега така!

    10:41 13.03.2026

  • 32 С нищо не може

    6 11 Отговор
    да помогне това 30 дневно разрешение за руски петрол към Индия. Финансовите загуби на Русия и разходите й за войната са толкова големи, че за да ги навакса трябва 10години да продава не само нефт по цял свят, но и да рестартира цялата си икономика.

    10:41 13.03.2026

  • 33 Европа какво

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    общо има ?

    10:41 13.03.2026

  • 34 НРБ

    14 4 Отговор
    Жендъри това е гражданска война , направена от евреите Нюланд , Порошенко и Зеленко !!! Русия има военна индустрия и ресурси и може да воюва до когато си иска !!!

    10:42 13.03.2026

  • 35 Георги

    14 3 Отговор
    с приятели като САЩ врагове не ти трябват

    10:43 13.03.2026

  • 36 Туктук

    4 2 Отговор
    Факт ически ид оти

    10:46 13.03.2026

  • 37 Хмм

    6 2 Отговор
    САЩ, Русия и Израел са съюзници, само Израел не им пука да поздравяват Путин с рождения му ден, да ходят на срещи с него в Кремъл, да поздравяват Русия с Деня на Победата Девети май, Русия и САЩ победиха Хитлер, цяла западнаевропа помагаше на Хитлер до последно, предаваше евреите на нацистките власти, воюваха на страната на Хитлер срещу Русия, ако не беше САЩ нямаше да има изобщо западен фронт, Русия беше оставена сама,, а Израел е създаден с решаващия глас на Русия, САЩ тогава са били против, но сега им помагат, ако не са те нямаше да просъществуват

    10:48 13.03.2026

  • 38 СССС

    7 2 Отговор
    Ганьо гледай си разрушената държава /без икономика земеделие и народ/ Украйна и Русия да си воюват !!!

    10:51 13.03.2026

  • 39 9689

    4 2 Отговор
    Русия не я мислете,има всичко.А ние затъваме в заеми,пари се раздават на калпак.Корупцията е държавна политика до като мутрата,,шопара и още много са на свобода.

    10:53 13.03.2026

  • 40 Колко пъти да ви се набие у

    3 2 Отговор
    кухите хралупи на раменете,че Русия е незаобиколим световен фактор и няма как да бъде игнориран.

    10:54 13.03.2026

  • 41 БАРС

    2 2 Отговор
    НЕЩО НЕ РАЗБИРАМ .ЗНАЧИ ИЗЛИЗА ,ЧЕ СЕЩ И ЗАПЪДА ТРЯБВА ДА БОГАТЕЯТ А РАША НЕ .ВСЁ ПРАВИЛНО МИСЛИ И ДЕЙСТВА ПУТИН,А ЗА ВОЙНАТА В УКРАИНА УКРАИНСКОТО РЪКОВОДСТВО ПОСЛЕ ПРЕВРАТА СА ВИНОВНИ .

    10:56 13.03.2026

  • 42 Механик

    2 2 Отговор
    Въртите се, гърчите се, само и само да не кажете, че Путин ви го нахака с 300.
    Сега ще изкарате, че Путин е накарал Тръмп да нападне Иран ли?
    А по-кротко де. По-леко.
    Русия ПЕЧЕЛИ милиарди от високата цена на петрола. Която е такава поради стремежа на Израел да унищожи Иран. И не, Путин няма нищо общо с мерака на Тръмпоча да се прави на мъж.
    А Европа, дето си няма петрол, колабира и плаща

    10:56 13.03.2026

  • 43 "Руският химически завод "Уралхим"

    2 1 Отговор
    в Кирово-Чепецк, Кировска област и терминал в Тихорецк, са били ударени снощи при атака с дронове. Ангажирани са 270 пожарникари и 72 единици специализирана техника, които гасят огромния пожар, разпростиращ се на площ от най-малко 3800 квадратни метра. Участват специалисти от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарски край."

    10:59 13.03.2026

  • 44 По тебе ли съдиш,че ти правиш такива

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    мурафети на шефовете си? Онзи ден сутринта по ранни доби режаавия ветрропоказател гоа събуди с рев до небето да го спаси от иранците,че ще е голям резил да се измъкне бит и еван от тази война. За 2 седмици им свършиха ракетите на краварите и 4ифу ти те и сега Иран ги дъни както си иска. Смалетонасча им гори в атлантика,самолетите им падат поразени от иранското пво,а исралел е надупчен като гевгир и продължава дупченето и разнебитването им.

    11:01 13.03.2026

  • 45 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Петроханска лама":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    11:07 13.03.2026

  • 46 Толкова,че при обмена на

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Украинците мачкат":

    ббелите чували за укронаzzистите са 1000 срещу само 30 за руснаците.А и току що съобщиха,че руснаците са доближили Орехов,който е голям хъб и с падането му нещата в Запорожие и по целия фронт ще се сgovnиаsат за укронаzzитата.

    11:07 13.03.2026

  • 47 Граджанин

    0 0 Отговор
    Тръмп само удължава агонията на магучата и на хората!

    11:10 13.03.2026

  • 48 И що пък реши,че ОАЕ и СА

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соваж бейби":

    ша плащат на WCкрайна войната? То на тях сега им пари под задниците в буквалния смисъл и всичко е унищожено и изгорено,като ще отнеме години за да се възстанови всичко. За туй рижавия ветропоказател вдигна санкциите срещу Русия,че настъпва тотален световен хаус за западналите и краварника.

    11:11 13.03.2026

  • 49 САЩ предоставят на Русия 30-дневно

    0 0 Отговор
    разрешение да доставят петрол на Индия. Предоставената от САЩ дерогация обхваща сделки, свързани с руския суров петрол и петролни продукти, ако се доставят на Индия и се купуват от индийска компания.
    😂

    11:12 13.03.2026

