Русия отново ще има пари за война срещу Украйна: как Тръмп помогна на Путин

Ескалацията на конфликта между САЩ и Иран доведе до рязко покачване на световните цени на петрола, което би могло да донесе значителни допълнителни приходи на Русия и да помогне на Кремъл да финансира войната си срещу Украйна, пише Sky News.
Само преди две седмици Владимир Путин изпитваше значителен натиск заради санкциите, но днес той активно печели от петрола.
Приходите от петрол на Русия са спаднали с 18% миналата година и са продължили да намаляват през януари. Това създаде реален натиск върху руската икономика, но войната в Иран промени ситуацията.
През последните две седмици приходите на Русия са нараснали със 17%, а износът от северните руски пристанища се е увеличил с 24%.
Индия и Китай бяха най-големите потребители на руски петрол, но санкциите на САЩ, наложени на Ню Делхи през февруари, нанесоха сериозен удар на Москва. Ситуацията започна драстично да се променя миналата седмица, когато САЩ предложиха на Индия 30-дневно освобождаване от тези ограничения поради значителното търсене на петрол вследствие на затварянето на Ормузкия проток. Това само тласна цените нагоре.
Освен това, войната в Близкия изток спря доставките на петрол от Персийския залив за Китай. Русия също се възползва от това, се посочва в статията.
Всъщност геополитическите сътресения и вратичките в политиката осигуряват на Русия неочакван доход точно когато санкциите работят. Колкото по-дълго продължава конфликтът между САЩ и Иран, толкова по-вероятно е Русия да печели.
