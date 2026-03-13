Кейт Уинслет ще изиграе майката на Арагорн в новия филм „Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл“

Актрисата Кейт Уинслет ще се присъедини към актьорския състав на новия филм от света на "Властелинът на пръстените", озаглавен „Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл“. Проектът се разработва от Warner Bros. Pictures и New Line Cinema, като режисьор е Анди Съркис, а сред основните продуценти отново е създателят на филмовата трилогия Питър Джаксън.

Според информация на Deadline носителката на Оскар ще изпълни централната женска роля в продукцията - най-вероятно майката на Арагорн. Снимките са планирани за периода между май и октомври в Нова Зеландия – основната локация за филмовите адаптации по произведенията на Дж. Р. Р. Толкин. Миналата година актрисата намекна в интервю, че ще отсъства за продължителен период от Обединеното кралство, без да разкрива причината, която впоследствие беше свързана именно с новия филм.

„Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл“ ще разглежда събитията между финала на трилогията "Хобитът" и началото на „Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“. Историята ще проследи усилията на героите да открият и заловят съществото Ам-гъл– персонаж, чието знание за Единствения пръстен се оказва ключово за развитието на събитията в Средната земя.

Анди Съркис, който създаде образа на Голъм чрез технологията motion capture в оригиналната трилогия, ще се завърне както като режисьор, така и като изпълнител на персонажа. Проектът ще бъде наблюдаван творчески и от дългогодишните сътрудници на Джаксън – сценаристките Фран Уолш и Филипа Бойенс.

Сред актьорите, за които се водят разговори или вече са обявени за участие, са няколко ключови фигури от оригиналната трилогия. Иън Маккелън се очаква да се върне като Гандалф – магьосникът, който в историята на Толкин първи разбира, че Голъм притежава информация за Пръстена и трябва да бъде открит.

По-неясна остава ситуацията около бъдещия крал Арагорн. Макар Виго Мортенсен да изигра персонажа в оригиналната трилогия, според последните информации студиото обмисля по-млада версия на героя. В медиите се спряга името на британския актьор Лио Уудол като възможен нов изпълнител на ролята.

Очаква се също така Илайджа Ууд отново да изиграе Фродо Бегинс, макар че студиото все още не е потвърдило официално. За разлика от това Орландо Блум вече даде знак, че не е бил канен да се включи като Леголас.

Филмът „Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл“ се разглежда като първата голяма кинопродукция от новата серия проекти на Warner Bros., които ще разширят филмовата вселена на Средната земя. Премиерата се очаква в края на десетилетието, като студиото планира още няколко филма, развиващи истории от света на Толкин.