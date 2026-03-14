Решението на Тръмп за руския петрол е глътка въздух за Путин
  Тема: Украйна

14 Март, 2026 11:21 844 51

Кризата с Иран намалява шансовете за намиране на дипломатическо решение на войната на Русия с Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War

САЩ отмениха санкциите срещу руския петрол, който вече се намира на танкери в морето, до 11 април 2026 г. Това е решение, което ще подкрепи руската военна икономика. Москва вече е спечелила до 1,9 милиарда долара от началото на кризата в Ормузкия проток.

Кризата с Иран намалява шансовете за намиране на дипломатическо решение на войната на Русия с Украйна.

Още новини от Украйна

Това са основните изводи от дневния анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) съобщи на 12 март, че временно разрешава доставката и продажбата на суров петрол и други нефтопродукти, превозвани от кораби с руски произход в нарушение на санкциите, в периода от 12 март до 11 април.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че САЩ временно разрешават "тясно насочена, краткосрочна мярка", която ще позволи на страните да закупят руски петрол, "който в момента е блокиран в морето", с цел да се насърчи стабилността на световните енергийни пазари.

Решението на САЩ да отмени санкциите, макар и временно, ще позволи на Русия да получи така необходимите приходи, които ще укрепят уязвимата руска военна икономика.

Повишената цена на петрола и решението на САЩ да облекчи санкциите срещу Русия ще осигурят на Русия по-голяма гъвкавост и ще подкрепят руската вътрешна икономика, формирането на руските въоръжени сили и руския военно-промишлен комплекс (ВПК). Вестник "Файненшъл таймс" (FT) съобщи на 12 март, че Русия печели до 150 милиона долара на ден от допълнителни бюджетни приходи от продажби на петрол.

FT съобщи, че Русия вече е спечелила около 1,3 до 1,9 милиарда долара от данъци върху износа на петрол след ефективното затваряне на Ормузкия проток.

Вестникът "Файненшъл таймс" изчисли, че до края на март 2026 г. Русия би могла да реализира допълнителни приходи в размер на 3,3 до 4,9 милиарда долара, ако цените на руския суров нефт "Урал" се задържат на средно ниво от 70 до 80 долара за барел, вместо да останат на нивото от последните два месеца - около 52 долара за барел.

Международната енергийна агенция съобщи, че износът на руски суров нефт и нефтопродукти е спаднал до най-ниското си ниво от февруари 2026 г. — точно преди началото на конфликта с Иран — насам, откакто през 2022 г. започна инвазията в Украйна.

"Ройтерс" съобщи на 12 март, че според изчисленията им данъкът върху добива на суров нефт в Русия може да генерира около 590 милиарда рубли (7,43 милиарда долара), ако цените останат близо до сегашните нива, което е увеличение спрямо 314 милиарда рубли (3,9 милиарда долара) през януари 2026 г. и очакваните 300 милиарда рубли (3,7 милиарда долара) през февруари 2026 г.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 13 март, че решението на САЩ да облекчи частично санкциите срещу руския петрол може да позволи на Русия да спечели около 10 милиарда долара в неопределен период от време.

Предишните прогнози на ISW, че нарастващите икономически разходи ще принудят Кремъл да вземе трудни решения през 2026 и 2027 г., се основаваха на предположението, че тенденцията към икономически спад в Русия ще се запази.

Световният шок в цените на петрола, предизвикан от войната в Иран, вероятно е опровергал някои елементи от тези предположения. Решението на САЩ да облекчи санкциите срещу Русия по отношение на петрола може да донесе финансова полза на Русия, като обърне месеците на спад в руските приходи от петрол и позволи на Русия да продължи да финансира войната си срещу Украйна в средносрочен план.

ISW по-рано оцени, че влошаващите се икономически условия са накарали руското правителство да приеме политически непопулярни и икономически неоптимални мерки, като увеличаване на данъка върху добавената стойност (ДДС) и понижаване на основния лихвен процент въпреки високата инфлация в Русия.

ISW по-рано оцени, че Русия се сблъсква с проблеми при формирането на въоръжени сили, главно поради бюджетни ограничения, включително невъзможността на Русия да плаща безкрайно скъпи еднократни бонуси за набор.

Тези предишни оценки на ISW включваха предположението, че руският петрол ще остане под санкции и че цената на петрола ще остане стабилна.

Решението на САЩ временно да облекчи санкциите и глобалният шок в цените на петрола частично опровергават тези предположения в краткосрочен и вероятно средносрочен план.

Русия се бори да натрупа силите, оборудването и вътрешната подкрепа, необходими за продължаване на войната, но увеличеният паричен поток може да позволи на Русия да укрепи своите способности.

Предишните прогнози на ISW също могат да се оправдаят, макар и с известно закъснение, ако цените на петрола се нормализират и приходите на Русия от петрол в средносрочен план се върнат към нивото от февруари 2026 г.


  • 1 евровкусотия

    15 5 Отговор
    А за ЕС е глътка пръдннннняяя.

    Коментиран от #24, #50

    11:23 14.03.2026

  • 2 Сила

    5 11 Отговор
    И за Медведев ...повече глътки !!!🍻

    Коментиран от #9, #11

    11:23 14.03.2026

  • 3 зеления небръснат нарко,ще вдигне кръвно

    13 4 Отговор
    урсула какво каза? може ли сега путин да продава нефт ?

    или урсула не е фактор?

    Коментиран от #6, #26, #37

    11:24 14.03.2026

  • 4 след като Русия

    5 11 Отговор
    изпадна до там да се бори със зъби и нокти за такива дребни суми, значи нещата наистина са стигнали дъното....

    11:24 14.03.2026

  • 5 Опааа

    12 4 Отговор
    Урсула-грозната-злобна бабичка изходили се по въпроса?

    Коментиран от #10

    11:25 14.03.2026

  • 6 Опааа

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "зеления небръснат нарко,ще вдигне кръвно":

    😆👍 Зеленият наркоман малко му остана!

    Коментиран от #13

    11:25 14.03.2026

  • 7 Нашийник

    5 10 Отговор
    Витята, като бяхме студенти, изпраскваше една водна чаша с водка "на екс". Та,.. глътката им е солидна ми е мисълта.😎

    Коментиран от #16

    11:25 14.03.2026

  • 8 цар на всички царе , владетеля на света

    12 4 Отговор
    рано или късно всички ще идете на килимчето при ИМПЕРАТОР ПУТИН и ще паданете във нозете му и ще му се молите

    Коментиран от #34

    11:25 14.03.2026

  • 9 0001

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Медведев е зает, не го закачайте 😂

    11:26 14.03.2026

  • 10 Оги

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Опааа":

    Оня немец с триъгълната тиква каза, че не е правилно. 2,20 нафта в немския халифат си е ок. Половината са данъци, които директно ги дава на Зельо.

    11:27 14.03.2026

  • 11 На Путин смупете

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    и не го мислете
    кеф му направяте
    и накрая 0/м/.рете.
    Тралала, тралала.
    Пак повторете
    Тралала,тралала.

    Коментиран от #28

    11:27 14.03.2026

  • 12 Нали знаете,че...

    7 2 Отговор
    ...нищо случайно няма на тоя свят...!

    11:27 14.03.2026

  • 13 хаха🤣

    5 12 Отговор

    До коментар #6 от "Опааа":

    ти остави зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #15, #18

    11:28 14.03.2026

  • 14 катран

    10 3 Отговор
    Санкции удариха най вече малоумно-красиви в европа..Глътка простотия..за пореден път , от измислен соросоиден институт за война..а къдеса анаЛлизи на бесарабския фронт..или там вече няма грантове..

    Коментиран от #47

    11:29 14.03.2026

  • 15 На Путин смучете

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "хаха🤣":

    и не го мислете
    кеф му направяте
    и накрая 0/м/.рете.
    Тралала, тралала.
    Пак повторете
    Траклла,тралала.

    Коментиран от #43

    11:29 14.03.2026

  • 16 ЯСНО!

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нашийник":

    Щом си му бил състудент и Ти си не по-малък...- Чашкаджия!
    Признай си...😉!

    Коментиран от #30

    11:30 14.03.2026

  • 17 Христо

    10 4 Отговор
    Той Путин ще чака Тръмп за "глътка въздух".. Ех, мисирки, мисирки.. По се притеснявайте откъде Европа ще глътне глътка въздух, че нещо се набалбука..

    11:30 14.03.2026

  • 18 вижте тебе си беМАРДА

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "хаха🤣":

    ас само да питам тука валчерите за храна купони ли са или не? щото сме демокрация пък бананите със купони ги пазарим

    11:32 14.03.2026

  • 19 нннн

    7 4 Отговор
    Глътка въздух за Тръмп е. Американците са бесни от повишаването цената на бензина. Току-виж Тръмп загубил междинните избори с всички лоши за него последствия...

    Коментиран от #29

    11:33 14.03.2026

  • 20 БЕСАРАБСКИ ФРОНТ

    5 2 Отговор
    какво написа по въпроса бесарабски фронт може ли сега императора да продава нафта на еропа?

    зеления скоро ще се самообесе ли?

    всичко от бесарабси фронт ми е важно да чета

    Коментиран от #41

    11:34 14.03.2026

  • 21 Ъъъъъ

    8 4 Отговор
    Хахаха.... 😂
    Що си мислят, че Путин има нужда от счетоводители? Щял да спечели 3,5,7, 10 милиарда долара... Той човека е спечелил около $250 милиарда от скока на цената на златото, тия седнали да смятат колко копейки ще спечели от петрола.... 😂

    Коментиран от #31

    11:34 14.03.2026

  • 22 Дедо ви...

    8 2 Отговор
    Лошо Сертов...., лошооо?!?!?! Мощна експлозия в нефтохимическия завод Bayport Choate в Тексас, собственост на индустриалния гигант LyondellBasell, предизвика катастрофален пожар. Според съобщения в местните медии и разкази на очевидци, оглушителна експлозия незабавно е запалила резервоари за гориво, изпращайки стълбове гъст черен дим, видими на километри над индустриалната зона. Пожарните екипи се борят с пожара от няколко часа, опитвайки се да предотвратят детонацията на съседните резервоари за петрол. Интензивният пожар и екстремните температури обаче значително усложняват усилията за овладяване.

    11:34 14.03.2026

  • 23 Цомчо Плюнката

    3 3 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    11:35 14.03.2026

  • 24 Глупости пишеш

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "евровкусотия":

    Как ще сравняваш такива богати икономики като САЩ, ЕС и Китай с бедната Русия. Те са 20 пъти по-големи ? Много наивно изказване.

    11:35 14.03.2026

  • 25 1302

    10 2 Отговор
    Ха, ха, както винаги ISW пишат анализи в стил wishful thinking.
    Не ги мислете руснаците. Те всичко си имат, и са решителни да си го защитават, за да не им го вземат западняците без пари.
    Европа, Европа го е окъсала яко.
    По принцип, докато Европа налагаше санкции на Русия, животът все пак си вървеше - всеки купуваше нефт и деривати, откъдето намери, понякога пак от руснаците, но през посредници, и просто беше по-скъпо.
    НО, ако руснаците решат да наложат санкции на Европа и да спрат да и продават нефт и деривати - тогава Европа ще види какво е енергийна криза..
    Без руските ресурси, и без тези от Персийския залив, остават само американските нефт и газ, на петорни цени.
    Честито!

    Коментиран от #51

    11:35 14.03.2026

  • 26 И за капак!

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "зеления небръснат нарко,ще вдигне кръвно":

    Зеления небръснат нарко, вдигна кръвно още повече от отказа на Тръмп,същият да му помогне с нЕкви велики...,,антидронови военни специалисти"...!
    Теъмпича го отряза директно-
    ,,Нямам нужда от помощта ти ,,Драги ми Смехурко"...!"...!

    11:35 14.03.2026

  • 27 А решението на Тръмп

    7 1 Отговор
    да атакува Иран като предизвика енергийна криза за кого е ,, глътка въздух”?Или този тъй наречен институт е създаден единствено да анализира войната между Русия и Украйна???

    11:37 14.03.2026

  • 28 Сила

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "На Путин смупете":

    Лилав , не ни информирай как си изкарваш копейките ....никой тук не се интересува от сексуалните ти услуги !!!

    11:38 14.03.2026

  • 29 Омазана ватенка

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "нннн":

    За жителите на Калифорния е особено важно мнението на дриппава копейка.

    11:38 14.03.2026

  • 30 Нашийник

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "ЯСНО!":

    Не съвсем, нормално, както другите. А и от 30 години не пия дори бира.

    11:38 14.03.2026

  • 31 Глупости

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Ъъъъъ":

    затова ли държавния резерв на Русия е изхарчен.

    11:38 14.03.2026

  • 32 Колективен руски крепостен

    4 6 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    11:40 14.03.2026

  • 33 Деций

    8 1 Отговор
    Глътката въздух ще е за тези които евентуално ще купят,а не за Путин.Той дори ще бъде в много по изгодна позиция ,ако не им дава,и така да ги удушил както трябва.Те индийците и като цяло Азия така и така ще купят всичко.И капка не бих продал на тези които помагат на Украйна,дори и на тройна цена,да впрягат коне и да горят дърва и кюмюр.Та това е уж реверанс към пострадалите,чиито доставки разстрои с безумието което натвори.Дните на царуването му са преброени,ще загуби изборите.

    11:40 14.03.2026

  • 34 В Русия бият тревога, положението на

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "цар на всички царе , владетеля на света":

    икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    11:42 14.03.2026

  • 35 Историк

    2 3 Отговор
    Девизът на Ленин " Пролетарии от всички страни,съединявайте се" доведе до налагане на управление в страните,които го следваха,от необразовани,некомпетентни и послушни хора. В тези страни интелигенцията беше ликвидирана. Начело е СССР, ние сме първи след него. Мао в Китай нанесе непоправими щети на държавата, но диктаторите след него въведоха нов вид управление- държавен капитализъм и хитро откраднаха и развиха успешно икономическите постижения на западните цивилизации. САЩ като водеща държава в света за 1 година стана Тръмпландия и сега групата диктатори ,начело с тръмп, са се обединили и са превърнали девиза на Ленин в " Диктатори от всички страни, обединявайте се! ". Това води до унищожение на всичко,постигнато от цивилизования свят за 80 г.след втората световна война и ако не бъде спряно, не е ясно какво ще остане от света.

    11:44 14.03.2026

  • 36 Ей това русофилът е с много яка глава

    3 7 Отговор
    Ако цапардосаш русофилът с арматура 8 мм. арматурата ще се огъне.

    Коментиран от #40

    11:44 14.03.2026

  • 37 САЩ, ЕС и Китай

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "зеления небръснат нарко,ще вдигне кръвно":

    са факторите. Русия не е фактор. Реално беше ударена жестоко от Тръмп, който й отне цялото влияние. В момента Русия има влияние само върху една единствена държава в света- Беларус. Факт.

    11:44 14.03.2026

  • 38 Тръмп няма избор

    5 2 Отговор
    Защото сам седна на изхвъргачката на електоралния катапулт в САЩ.

    11:44 14.03.2026

  • 39 По добро от статията

    5 2 Отговор
    Да ве таке ще да е добре че махна санкциите защото американците са големи русофили и искат да им помогнат да ви имам тъпашката визия.Между другото това означава че САЩ яко го закъса щом маха санкциите или просто искат да издоят васалите си като им продават руски петрол на космически цени а васалите ще го играят принципни и ще оставят санкциите и ще купуват демократичен петрол.

    11:46 14.03.2026

  • 40 Дървен шоп

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ей това русофилът е с много яка глава":

    Дори и шопите сме русофили.

    Защото сме българи, а не цигани и потурнаци.

    11:46 14.03.2026

  • 41 Много си объркан в ситуацията.

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "БЕСАРАБСКИ ФРОНТ":

    Русия получи разрешение от САЩ само да запълни недостига на Индия, и то само за 30 дни. Европа какво общо има ?

    Коментиран от #42

    11:47 14.03.2026

  • 42 Е как да бяна

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Много си объркан в ситуацията.":

    Тръмп разреши на Румъния да купува от Русия петрол.

    Коментиран от #48

    11:50 14.03.2026

  • 43 хаха 🤣

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "На Путин смучете":

    какво говориш 🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за.... 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #44

    11:53 14.03.2026

  • 44 Хаха, дртльо

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "хаха 🤣":

    Не говори за себе си

    11:55 14.03.2026

  • 45 Яница

    5 2 Отговор
    дементиралият педофил с ясни приэнаци на нарцисиэъм, дебилиэъм и идиотиэъм, които си оспорват първото място направи живота на планетата непоносим!!!! нсв ще е краят эа обикновените хора эа инфлационния шок които се эадава също а планът му эа цветната революция в иран не сработи остава само и марсианци да се включат в таэи война

    11:57 14.03.2026

  • 46 Пощръкляло козяче

    3 3 Отговор
    Нееееее, агент Краснов пак ни предаде и играе за Путииииин!

    11:58 14.03.2026

  • 47 Санкциите са голяма бухалка

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "катран":

    Срещу САЩ и Европа няма наложени санкции, а само срещу Северна Корея, Русия и Иран. Както виждаш перфектно се справят. И трите държави са ниво 19 век :)))

    12:00 14.03.2026

  • 48 Разрешението

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Е как да бяна":

    което е получила Русия е само за Индия за 30 дни. Не касае други държави. Прочети има много информация. Румъния от години не ползва руски петрол. Само Унгария и Словакия, но вече и те не могат, защото няма откъде да дойде руския петрол до тях, има повреда на петролопровода Дружба.

    12:04 14.03.2026

  • 49 Хахахаха

    1 3 Отговор
    Путлера - Тръмп помоги!

    12:04 14.03.2026

  • 50 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "евровкусотия":

    Само един предател може да се радва за слаб ЕС където е и България, заради руски интереси! Копейки, вие с какво самосъзнание сте, руско или българско? Защото не ми изглежда на българско.

    12:06 14.03.2026

  • 51 Русия не може

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "1302":

    да налага санкции, защото тя е продавач и единствено тя губи от санкциите. Санкции се налагат от големите и богати пазари, само те имат ефект върху санкционираната държава. Както в случая санкциите на ЕС и САЩ фалираха Русия.

    12:11 14.03.2026