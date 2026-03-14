Решението на Тръмп за руския петрол е глътка въздух за Путин

САЩ отмениха санкциите срещу руския петрол, който вече се намира на танкери в морето, до 11 април 2026 г. Това е решение, което ще подкрепи руската военна икономика. Москва вече е спечелила до 1,9 милиарда долара от началото на кризата в Ормузкия проток.
Кризата с Иран намалява шансовете за намиране на дипломатическо решение на войната на Русия с Украйна.
Това са основните изводи от дневния анализ на Института за изследване на войната (ISW).
Американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) съобщи на 12 март, че временно разрешава доставката и продажбата на суров петрол и други нефтопродукти, превозвани от кораби с руски произход в нарушение на санкциите, в периода от 12 март до 11 април.
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че САЩ временно разрешават "тясно насочена, краткосрочна мярка", която ще позволи на страните да закупят руски петрол, "който в момента е блокиран в морето", с цел да се насърчи стабилността на световните енергийни пазари.
Решението на САЩ да отмени санкциите, макар и временно, ще позволи на Русия да получи така необходимите приходи, които ще укрепят уязвимата руска военна икономика.
Повишената цена на петрола и решението на САЩ да облекчи санкциите срещу Русия ще осигурят на Русия по-голяма гъвкавост и ще подкрепят руската вътрешна икономика, формирането на руските въоръжени сили и руския военно-промишлен комплекс (ВПК). Вестник "Файненшъл таймс" (FT) съобщи на 12 март, че Русия печели до 150 милиона долара на ден от допълнителни бюджетни приходи от продажби на петрол.
FT съобщи, че Русия вече е спечелила около 1,3 до 1,9 милиарда долара от данъци върху износа на петрол след ефективното затваряне на Ормузкия проток.
Вестникът "Файненшъл таймс" изчисли, че до края на март 2026 г. Русия би могла да реализира допълнителни приходи в размер на 3,3 до 4,9 милиарда долара, ако цените на руския суров нефт "Урал" се задържат на средно ниво от 70 до 80 долара за барел, вместо да останат на нивото от последните два месеца - около 52 долара за барел.
Международната енергийна агенция съобщи, че износът на руски суров нефт и нефтопродукти е спаднал до най-ниското си ниво от февруари 2026 г. — точно преди началото на конфликта с Иран — насам, откакто през 2022 г. започна инвазията в Украйна.
"Ройтерс" съобщи на 12 март, че според изчисленията им данъкът върху добива на суров нефт в Русия може да генерира около 590 милиарда рубли (7,43 милиарда долара), ако цените останат близо до сегашните нива, което е увеличение спрямо 314 милиарда рубли (3,9 милиарда долара) през януари 2026 г. и очакваните 300 милиарда рубли (3,7 милиарда долара) през февруари 2026 г.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 13 март, че решението на САЩ да облекчи частично санкциите срещу руския петрол може да позволи на Русия да спечели около 10 милиарда долара в неопределен период от време.
Предишните прогнози на ISW, че нарастващите икономически разходи ще принудят Кремъл да вземе трудни решения през 2026 и 2027 г., се основаваха на предположението, че тенденцията към икономически спад в Русия ще се запази.
Световният шок в цените на петрола, предизвикан от войната в Иран, вероятно е опровергал някои елементи от тези предположения. Решението на САЩ да облекчи санкциите срещу Русия по отношение на петрола може да донесе финансова полза на Русия, като обърне месеците на спад в руските приходи от петрол и позволи на Русия да продължи да финансира войната си срещу Украйна в средносрочен план.
ISW по-рано оцени, че влошаващите се икономически условия са накарали руското правителство да приеме политически непопулярни и икономически неоптимални мерки, като увеличаване на данъка върху добавената стойност (ДДС) и понижаване на основния лихвен процент въпреки високата инфлация в Русия.
ISW по-рано оцени, че Русия се сблъсква с проблеми при формирането на въоръжени сили, главно поради бюджетни ограничения, включително невъзможността на Русия да плаща безкрайно скъпи еднократни бонуси за набор.
Тези предишни оценки на ISW включваха предположението, че руският петрол ще остане под санкции и че цената на петрола ще остане стабилна.
Решението на САЩ временно да облекчи санкциите и глобалният шок в цените на петрола частично опровергават тези предположения в краткосрочен и вероятно средносрочен план.
Русия се бори да натрупа силите, оборудването и вътрешната подкрепа, необходими за продължаване на войната, но увеличеният паричен поток може да позволи на Русия да укрепи своите способности.
Предишните прогнози на ISW също могат да се оправдаят, макар и с известно закъснение, ако цените на петрола се нормализират и приходите на Русия от петрол в средносрочен план се върнат към нивото от февруари 2026 г.
11:23 14.03.2026
До коментар #3 от "зеления небръснат нарко,ще вдигне кръвно":😆👍 Зеленият наркоман малко му остана!
10 Оги
До коментар #5 от "Опааа":Оня немец с триъгълната тиква каза, че не е правилно. 2,20 нафта в немския халифат си е ок. Половината са данъци, които директно ги дава на Зельо.
11:27 14.03.2026
25 1302
Не ги мислете руснаците. Те всичко си имат, и са решителни да си го защитават, за да не им го вземат западняците без пари.
Европа, Европа го е окъсала яко.
По принцип, докато Европа налагаше санкции на Русия, животът все пак си вървеше - всеки купуваше нефт и деривати, откъдето намери, понякога пак от руснаците, но през посредници, и просто беше по-скъпо.
НО, ако руснаците решат да наложат санкции на Европа и да спрат да и продават нефт и деривати - тогава Европа ще види какво е енергийна криза..
Без руските ресурси, и без тези от Персийския залив, остават само американските нефт и газ, на петорни цени.
Честито!
Коментиран от #51
11:35 14.03.2026
34 В Русия бият тревога, положението на
До коментар #8 от "цар на всички царе , владетеля на света":икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.
11:42 14.03.2026
37 САЩ, ЕС и Китай
До коментар #3 от "зеления небръснат нарко,ще вдигне кръвно":са факторите. Русия не е фактор. Реално беше ударена жестоко от Тръмп, който й отне цялото влияние. В момента Русия има влияние само върху една единствена държава в света- Беларус. Факт.
11:44 14.03.2026
