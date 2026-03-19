Израел: САЩ се готвят за военна операция за контрол над Ормузкия проток

САЩ се подготвят за евентуална военна операция за установяване на контрол над Ормузкия проток. Това би могло да удължи войната с Иран, разкри израелската телевизия "Кан".

В репортажа се посочва, че американските сили се усилват в региона, включително чрез разполагането на десантния кораб "Триполи", тъй като Белият дом се готви да противодейства на иранската блокада на стратегическия воден път.

Израелски източник е съобщил пред телевизия "Кан", че операцията може да продължи около две седмици, но боевете може да продължат още няколко седмици, ако Иран поддържа ограниченията върху корабоплаването през пролива.

Очаква се Израел първоначално да подкрепи операцията, ръководена от САЩ, като предостави разузнавателна информация, вероятно заедно с държавите от Персийския залив.