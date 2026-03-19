Израел: САЩ се готвят за военна операция за контрол над Ормузкия проток

19 Март, 2026 09:40 1 344 41

Операцията може да продължи около две седмици, но боевете може да продължат още няколко седмици, ако Иран поддържа ограниченията върху корабоплаването през пролива

Снимка: БГНЕС/ЕРА
САЩ се подготвят за евентуална военна операция за установяване на контрол над Ормузкия проток. Това би могло да удължи войната с Иран, разкри израелската телевизия "Кан".

В репортажа се посочва, че американските сили се усилват в региона, включително чрез разполагането на десантния кораб "Триполи", тъй като Белият дом се готви да противодейства на иранската блокада на стратегическия воден път.

Израелски източник е съобщил пред телевизия "Кан", че операцията може да продължи около две седмици, но боевете може да продължат още няколко седмици, ако Иран поддържа ограниченията върху корабоплаването през пролива.

Очаква се Израел първоначално да подкрепи операцията, ръководена от САЩ, като предостави разузнавателна информация, вероятно заедно с държавите от Персийския залив.


  • 1 Аоо!

    26 11 Отговор
    Чак сега ли ?! Идиоти...... Само ако дръзнат, е тогава наистина ще видят, кон боб яде ли!!!

    Коментиран от #26

    09:42 19.03.2026

  • 2 чекат ви

    25 7 Отговор
    не се бавете

    09:43 19.03.2026

  • 3 жорката

    36 4 Отговор
    Ама това не е ли окупация?Къде е САЩ и къде и на кого е Ормузкия проток

    Коментиран от #9

    09:44 19.03.2026

  • 4 Некой

    31 6 Отговор
    Ще има американско печено

    09:44 19.03.2026

  • 5 Някой

    38 6 Отговор
    Ясно е, че Израел готви САЩ за сухопътна интервенция. Щото те не могат, но пък могат да дърпат юздите на американците.

    Коментиран от #7

    09:45 19.03.2026

  • 6 Здравей

    25 5 Отговор
    Ще има добра храна за рибите. Американски бургер.

    09:45 19.03.2026

  • 7 Българин

    33 4 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Сухопътната операция на САЩ в Иран ще се превърне във втори Виетнам.

    09:47 19.03.2026

  • 8 Само на мен ли ми се струва?

    40 4 Отговор
    Някъде ми се губи Институтът за изследване на войната! Изследваха, изследваха, всеки ден ни казваха какво мисли Путин и какви ходове ще предприеме, а сега ги няма никакви!🤥

    09:47 19.03.2026

  • 9 Путя

    6 17 Отговор

    До коментар #3 от "жорката":

    Проходът е международен.

    Коментиран от #16, #19

    09:48 19.03.2026

  • 10 стоян георгиев

    27 3 Отговор
    Те точно това чакат персите ...
    Ще има печено говеждо и пържени кашерни 💩🇮🇱

    09:49 19.03.2026

  • 11 А какво

    27 3 Отговор
    търсят САЩ в ормузкият проток намиращ се на хиляди километри от Америка!? Израел също нямат никаква работа там! Алчността е най злият порок на човека и тя ще унищожи света!

    Коментиран от #24

    09:50 19.03.2026

  • 12 Колобъра

    26 3 Отговор
    Ярив Левин е назначен за временно изпълняващ длъжността министър председател на Израел.
    А бре ч@фути де са Натаняху и Бен Гвир,а?

    Коментиран от #18

    09:51 19.03.2026

  • 13 Ако го анализираме

    19 4 Отговор
    Означава че конфликт те ще се проточи месеци и цената на барел петрол от 200 долара и нагоре съвсем реална. Да му мисли Европа с газта и Петрола.
    Но иначе сме велики и си налагаме санкции с които икономиката ни особено автомобилната умря.
    Бееееее

    Коментиран от #23, #28

    09:54 19.03.2026

  • 14 Израелски мераци

    17 2 Отговор
    А до тогава ще има ли Израел?

    Колко по лесно и евтино би било, просто да се съгласят с Иран за ниско обогатяване с енергийна и мединска цел, а Иран пусне колкото искат наблюдаващи!!!
    Да, ама не! Не урана е причината. Това с урана е както праха за пране в епруветката. Просто Иран е последната от 7те държави от списъка на Уесли Крарк предаден му от МОСАД.

    /Джоузеф Кент/

    09:56 19.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чичо от село

    11 1 Отговор
    Сега е момента докато САЩ е ангажиран с Иран ,Китай да реши въпроса с Тайван.Една морска блокада на доставки на петрол ще ускори процеса.

    09:59 19.03.2026

  • 18 Къде, къде!

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Колобъра":

    Ами варят ги в катран, в Долният свят! 👹

    10:00 19.03.2026

  • 19 Един

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Путя":

    А Иран е суверен, но на кого му пука

    10:00 19.03.2026

  • 20 да ходят

    3 1 Отговор
    като врат в камерите сметките и загубите шейховете ревят с цяло гърло . за 3 седмици много . за другите 3 пак много . един вид тръмпи хвърля пари с изрел да трепе населението . страдат шейховете дето са много богати . дали са заобичали нетаняо и тръмпи . едва ли . те не могат да ги компенсирет . нямат с какво .

    10:01 19.03.2026

  • 21 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Те точно това чакат персите ...
    Ще има печено говеждо и пържени кашерни 💩🇮🇱

    10:02 19.03.2026

  • 22 Мазньо

    7 1 Отговор
    После да не се наложи да отваряме и Баб ел-Мандебския проток.И докато го отваряме , Ормузкият пак да се запуши.

    10:03 19.03.2026

  • 23 Много трудности ни очакват

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ако го анализираме":

    но ако ционистите получат заслуженото си и заплахата от тях изчезне - може и да си струва

    10:04 19.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Муахахаха ,и говедата започнаха да умират за еврейски каузи,досущ като укрите

    Коментиран от #30

    10:08 19.03.2026

  • 26 До Чикаго и назад

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Аоо!":

    Бай Ганю си мечтаеше за солунската митница. Друго си е да туриш една митница на Ормузкия проток.

    10:10 19.03.2026

  • 27 Супер

    4 1 Отговор
    Значи американските войници ще умират в Иран а Израел ще ги подкрепи....с разузнавателна информация. В Украйна украинците вадят кестените за запада но в Иран американците ще мрат за израел

    10:10 19.03.2026

  • 28 Кая Клас

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ако го анализираме":

    Може и 400$ да стане барела, но от Русия няма да купуваме, щото сме малоумни. Казах!

    10:12 19.03.2026

  • 29 Пичове

    0 6 Отговор
    Неизбежна е операцията на щатите и Израел в протока. Няма и друг начин да не бъде свален режима щем не щем или щете не щете. Въпросът е къде е Европа? Защото крайно дестанциране също не работи за нас.

    Коментиран от #37

    10:12 19.03.2026

  • 30 Това

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Kaлпазанин":

    Не еврейска кауза глупак

    10:14 19.03.2026

  • 31 дядо поп

    5 1 Отговор
    Лека разбивка на времето през което бореца за мир и кандидат лауреата за нобелова награда за мир е начело на САЩ. Подпомагане на Украйна с оръжие и логистика , прекръстване ма Мексиканския залив на Американски , натиск над Канада за присъединяване към САЩ. Игра с митата по цял свят. Удари съвместно с Израел по Иран. Заплахи над Мексико. Засилване натиска срещу Куба и безотговорно заявяване , че ще ги превземат и могат да правят каквото си искат с тях. Нагло искане за присъединяване на Гренландия към САЩ. Унищожаване на кораби в Карибския басейн по претекста , че са наркотрафиканти Нападение и отвличане президента на Венецуела. Налагане на наказания и санкции над суверенни държави. Война в коалиция с Израел срещу Иран и хвърляне на целия регион в бойни действия а света в хаос. И още куп неадекватни глупости. Чудя се на лидерите на държавите докога ще търпят това недоразумение да се дуе като папагал пред камерите да плещи и прави глупости. Достатъчно е един кратък бойкот и със САЩ е свършено. Докога ще го търпите и ще гледате как света дава жертви а икономиките се свиват а народите страдат?

    10:14 19.03.2026

  • 32 Ха, не правете

    1 1 Отговор
    Сметката без кръчмаря, че да не хлъцнете - шматароци, дето видяхме, че представа от света нямат, седнали да правят прогнози!

    10:17 19.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Аятолах в хамак

    3 1 Отговор
    Точно това чакаме.Ще си правим барбекю с телешко.

    10:19 19.03.2026

  • 35 Копейки

    3 3 Отговор
    Чета ви и се смея с глас. Гати колко сте облъчени! Вие ще издържите и ядрено облъчване бре. Сега да ви кажа! Нищо от мечтите ви няма да се сбъдне с Иран е приключено. Вземете вие мерки,неусетно сте се нагълтали с пропаганда. Чакате спасителят,който ви удави...

    10:19 19.03.2026

  • 36 Историята

    0 5 Отговор
    Се повтаря Хитлер, Мусолини япон.император взривихаф света и започна ВСВ, сега същото Путя, Тръмчо, Бени , аятоласите вървят към ТСВ

    Коментиран от #41

    10:19 19.03.2026

  • 37 ои8уйхътгрф

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Пичове":

    Ти наясно ли си при една краваро-жидовска операция в протока колко рязко ще се увеличи затлъстяването сред местни акули? Мислете за животинките бе, ще им докарате инфаркти преждевременно...

    Коментиран от #38

    10:24 19.03.2026

  • 38 веселяк

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "ои8уйхътгрф":

    Стара акула учи малкото как се яде плувец-плуваш бавно и в кръг около него, и така няколко пъти.
    -А не може ли направо да го изям?
    -Може, ако ти се яде кафяво и миризливо.

    10:27 19.03.2026

  • 39 САЩ също иматасиметриичен коз

    1 2 Отговор
    Затварят изхода на Персийския залив за иранския износ на петрол газ!
    До сега не го правят , заради Китай!
    Но ако се наложи- ще го направят! Нито един танкер, превозваш ирански нефт, няма да премине.
    И колко ще издържи Иран тогава. Иран няма тръби за износ!
    Към март 2026 г. Китай внася значителни количества ирански петрол, като обемът е около 1,8 милиона барела дневно.
    Ето ключовите факти за енергийните отношения между двете страни:
    Основен купувач: Китай е най-големият търговски партньор на Иран и изкупува по-голямата част от износа на суров петрол и газ от Ислямската република.
    Стратегическа зависимост: Поради големите обеми на внос, Ормузкият проток се счита за критично важен за енергийната сигурност на Пекин.

    10:28 19.03.2026

  • 40 20 % от световния нефт и газ

    2 0 Отговор
    идват от Персийския залив.
    Дори и по малко, понеже известна част се изнася през Червено море.

    Останалите 80 % имат не персийски произход- Африка, Лат.Америка, САЩ, Канада , Северно море и т.н.
    Нефтохим, например, работи отдавна с азербайджански и египетски нефт България не звиси от Ормузкия пролив.
    Европа- също не зависи от Ормуз.
    Ормуз е от основно значение най вече за Китай!
    Така че- да , цените се повишиха , заради войната, но криза за горива няма да има!

    10:29 19.03.2026

  • 41 Историята се повтаря,

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Историята":

    защото сценаристите са едни и същи, докато изпълнителите на ролите се променят…

    10:33 19.03.2026