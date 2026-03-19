Израел: САЩ се готвят за военна операция за контрол над Ормузкия проток

САЩ се подготвят за евентуална военна операция за установяване на контрол над Ормузкия проток. Това би могло да удължи войната с Иран, разкри израелската телевизия "Кан".
В репортажа се посочва, че американските сили се усилват в региона, включително чрез разполагането на десантния кораб "Триполи", тъй като Белият дом се готви да противодейства на иранската блокада на стратегическия воден път.
Израелски източник е съобщил пред телевизия "Кан", че операцията може да продължи около две седмици, но боевете може да продължат още няколко седмици, ако Иран поддържа ограниченията върху корабоплаването през пролива.
Очаква се Израел първоначално да подкрепи операцията, ръководена от САЩ, като предостави разузнавателна информация, вероятно заедно с държавите от Персийския залив.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аоо!
Коментиран от #26
09:42 19.03.2026
2 чекат ви
09:43 19.03.2026
3 жорката
Коментиран от #9
09:44 19.03.2026
4 Некой
09:44 19.03.2026
5 Някой
Коментиран от #7
09:45 19.03.2026
6 Здравей
09:45 19.03.2026
7 Българин
До коментар #5 от "Някой":Сухопътната операция на САЩ в Иран ще се превърне във втори Виетнам.
09:47 19.03.2026
8 Само на мен ли ми се струва?
09:47 19.03.2026
9 Путя
До коментар #3 от "жорката":Проходът е международен.
Коментиран от #16, #19
09:48 19.03.2026
10 стоян георгиев
Ще има печено говеждо и пържени кашерни 💩🇮🇱
09:49 19.03.2026
11 А какво
Коментиран от #24
09:50 19.03.2026
12 Колобъра
А бре ч@фути де са Натаняху и Бен Гвир,а?
Коментиран от #18
09:51 19.03.2026
13 Ако го анализираме
Но иначе сме велики и си налагаме санкции с които икономиката ни особено автомобилната умря.
Бееееее
Коментиран от #23, #28
09:54 19.03.2026
14 Израелски мераци
Колко по лесно и евтино би било, просто да се съгласят с Иран за ниско обогатяване с енергийна и мединска цел, а Иран пусне колкото искат наблюдаващи!!!
Да, ама не! Не урана е причината. Това с урана е както праха за пране в епруветката. Просто Иран е последната от 7те държави от списъка на Уесли Крарк предаден му от МОСАД.
/Джоузеф Кент/
09:56 19.03.2026
17 Чичо от село
09:59 19.03.2026
18 Къде, къде!
До коментар #12 от "Колобъра":Ами варят ги в катран, в Долният свят! 👹
10:00 19.03.2026
19 Един
До коментар #9 от "Путя":А Иран е суверен, но на кого му пука
10:00 19.03.2026
20 да ходят
10:01 19.03.2026
22 Мазньо
10:03 19.03.2026
23 Много трудности ни очакват
До коментар #13 от "Ако го анализираме":но ако ционистите получат заслуженото си и заплахата от тях изчезне - може и да си струва
10:04 19.03.2026
25 Kaлпазанин
Коментиран от #30
10:08 19.03.2026
26 До Чикаго и назад
До коментар #1 от "Аоо!":Бай Ганю си мечтаеше за солунската митница. Друго си е да туриш една митница на Ормузкия проток.
10:10 19.03.2026
27 Супер
10:10 19.03.2026
28 Кая Клас
До коментар #13 от "Ако го анализираме":Може и 400$ да стане барела, но от Русия няма да купуваме, щото сме малоумни. Казах!
10:12 19.03.2026
29 Пичове
Коментиран от #37
10:12 19.03.2026
30 Това
До коментар #25 от "Kaлпазанин":Не еврейска кауза глупак
10:14 19.03.2026
31 дядо поп
10:14 19.03.2026
32 Ха, не правете
10:17 19.03.2026
34 Аятолах в хамак
10:19 19.03.2026
35 Копейки
10:19 19.03.2026
36 Историята
Коментиран от #41
10:19 19.03.2026
37 ои8уйхътгрф
До коментар #29 от "Пичове":Ти наясно ли си при една краваро-жидовска операция в протока колко рязко ще се увеличи затлъстяването сред местни акули? Мислете за животинките бе, ще им докарате инфаркти преждевременно...
Коментиран от #38
10:24 19.03.2026
38 веселяк
До коментар #37 от "ои8уйхътгрф":Стара акула учи малкото как се яде плувец-плуваш бавно и в кръг около него, и така няколко пъти.
-А не може ли направо да го изям?
-Може, ако ти се яде кафяво и миризливо.
10:27 19.03.2026
39 САЩ също иматасиметриичен коз
До сега не го правят , заради Китай!
Но ако се наложи- ще го направят! Нито един танкер, превозваш ирански нефт, няма да премине.
И колко ще издържи Иран тогава. Иран няма тръби за износ!
Към март 2026 г. Китай внася значителни количества ирански петрол, като обемът е около 1,8 милиона барела дневно.
Ето ключовите факти за енергийните отношения между двете страни:
Основен купувач: Китай е най-големият търговски партньор на Иран и изкупува по-голямата част от износа на суров петрол и газ от Ислямската република.
Стратегическа зависимост: Поради големите обеми на внос, Ормузкият проток се счита за критично важен за енергийната сигурност на Пекин.
10:28 19.03.2026
40 20 % от световния нефт и газ
Дори и по малко, понеже известна част се изнася през Червено море.
Останалите 80 % имат не персийски произход- Африка, Лат.Америка, САЩ, Канада , Северно море и т.н.
Нефтохим, например, работи отдавна с азербайджански и египетски нефт България не звиси от Ормузкия пролив.
Европа- също не зависи от Ормуз.
Ормуз е от основно значение най вече за Китай!
Така че- да , цените се повишиха , заради войната, но криза за горива няма да има!
10:29 19.03.2026
41 Историята се повтаря,
До коментар #36 от "Историята":защото сценаристите са едни и същи, докато изпълнителите на ролите се променят…
10:33 19.03.2026