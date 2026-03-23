Светът никога не е бил толкова близо до енергиен колапс

23 Март, 2026 13:49 1 475 17

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • петрол-
  • ормузки проток

През последните два дни войната в Близкия изток продължи да ескалира. Появиха се съобщения, че Израел и Иран са си разменили удари, насочени към ядрени обекти. Същевременно Доналд Тръмп готви операция за завземането на контрола върху Ормузкия пролив, като "Вашингтон пост" прогнозира, че ако постигне успех, американският президент може да сложи край на войната, претендирайки, че е победил. Тези и други събития днес са във фокуса на западната преса.

Миналата нощ Иран атакува израелския град Димона, който се намира в пустинята Негев, на 30 км югоизточно от Беершеба и в близост до центъра за ядрени изследвания "Шимон Перес". Смята се, че Димона е сърцето на ядрената програма на Израел, пише в "Гардиън".

Според ирански държавни медии Димона е била атакувана в отговор на предполагаеми удари от страна на САЩ и Израел срещу ядрени съоръжения в Бушер и Натанз. Израел отрече да е атакувал Натанз, където Иран държи подземни центрофуги за обогатяване на уран, добавя британското издание.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че е запозната със съобщенията за удара по Димона, но че не е постъпвала информация за щети по ядрения обект. Агенцията добави, че не са регистрирани необичайни нива на радиация и че продължава да следи ситуацията.

"Врагът отново получи незабравим урок. Няма място, което да е в безопасност от иранските ракети", пише в изявление, разпространено от ирански държавни медии, обобщава "Гардиън".

Малко места в Израел са по-добре защитени от главния израелски център за ядрени изследвания в град Димона, коментира в. "Ню Йорк таймс". Дори и калените в битки израелци изглеждаха разтърсени от гледката на разрушението, предизвикано от две ирански балистични ракети, които в нощта срещу неделя се разбиха в жилищни квартали на Димона и близкия град Арад, преодолявайки противовъздушната защита на страната, разказва изданието.

Може би не по-малко тревожно от щетите бе признанието на армията, че се е опитала да прехване ракетите, които разрушиха три жилищни сгради. Неуспехът повдигна неудобни въпроси за израелската многопластова ракетна система и за капацитета ѝ да защитава гражданите, продължава "Ню Йорк таймс".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху вчера посети мястото на атаката и заяви, че е "чудо", че няма убити. Той не даде никакво обяснение за неуспешните опити за прехващане на иранските ракети и не каза нищо за системата за противовъздушна отбрана, в която Израел и САЩ са инвестирали милиарди долари.

Израелската армия казва, че прехваща 90% от иранските ракети.

"Димона е защитена с многослойни системи за отбрана — израелски и американски", заяви за "Ню Йорк таймс" Ран Кочав, бригаден генерал от резерва и бивш командир на израелските сили за противовъздушна и противоракетна отбрана. "Но нищо не е съвършено. Възникна оперативна грешка", добави той.

"Железният купол" е най-известният елемент от израелската противоракетна отбрана, но той е само компонент, предназначен предимно за прехващане на ракети с малък обсег. "Ароу 3" прехваща балистични ракети извън атмосферата, а "Прашката на Давид" е предвидена за защита от крилати ракети, както и ракети и снаряди със среден обсег, пояснява "Ню Йорк таймс". В Израел е разположена и американската система за ПВО ТААД (THAAD)

Амир Барам, генерален директор на израелското министерство на отбраната, този месец посети Вашингтон, за да поиска още ракети прехващачи и боеприпаси, заявиха за "Ню Йорк таймс" трима израелски представители. "Това не е бездънна кутия", каза генерал Кочав за запасите от прехващачи на Израел. "Когато прехващаме, трябва да мислим и за битката на следващия ден".

В. "Вашингтон пост" се спира върху друг аспект от ескалацията на конфликта – заплахата на Тръмп, че ще "унищожи" иранската енергийна инфраструктура и текущата подготовка за битка за премахване на блокадата на Ормузкия проток.

Отварянето на пролива, който е от ключово значение за световните енергийни доставки, се очертава като може би най-важната военна цел на САЩ. Представители на службите за сигурност вече смятат, че е малко вероятно да се осъществят първоначално поставените цели, включително свалянето на теократичния режим в Иран, отбелязва "Вашингтон пост". Пробиването на иранската блокада на Ормузкия проток може да позволи на Тръмп да сложи край на войната, претендирайки, че е победил, прогнозира изданието.

Към Близкия изток в момента пътува контингент от 4500 американски моряци и морски пехотинци, както и хеликоптери, изтребители Ф-35 и бронирани десантни машини. Пентагонът също така ускори разгръщането на 11-и експедиционен корпус на морската пехота от Сан Диего, съобщиха миналата седмица представители на американското военно министерство.

Според експерти разполагането на тези сили е част от подготовката на САЩ да превземат остров Харг – основния център на Иран за износ на петрол, и също така да поемат контрола върху Ормузкия проток. Това би позволило на САЩ и Израел да лишат Техеран от приходите от петрол и да осигурят за Тръмп изход от политическата ситуация, в която се намира в момента, коментира "Вашингтон пост".

Израелски представители казват, че се наблюдава нежелание от страна на САЩ да изпратят свои кораби в пролива. Тръмп се опита да възложи тази мисия на европейските съюзници или на Китай и това подчертава опасността и сложността на ситуацията, продължава "Вашингтон пост". "Фактът, че те се бавят да стигнат до Ормуз, показва, че нещата са по-сложни, отколкото се очакваше", заяви за американския вестник бивш висш израелски служител по въпросите на сигурността.

Никога досега светът не е бил толкова близо до енергиен колапс, пише изпълнителният директор на Международната енергийна агенция (МЕА) Фатих Бирол в изявление до испанския в. "Паис". Продължаващата вече три седмици блокада на стратегическия воден път представлява "най-голямата заплаха за глобалната енергийна сигурност в историята", подчертава Бирол.

МЕА, която е координатор на стратегическите петролни резерви на 32 индустриализирани държави, започна постепенно да освобождава 400 млн. барела, като това е най-голямата подобна интервенция в историята. Но дори и тази безпрецедентна спасителна операция не успя да спре ескалацията и цената на петрола продължава да се покачва.

"По време на петролните кризи… през 1973 и 1979 г., загубите възлизаха на общо 10 млн. барела дневно. При настоящата криза загубите на петролни доставки вече достигнаха 11 млн. барела на ден", поясни Бирол.

С всеки изминал ден ситуацията се влошава, а шансовете за възстановяване намаляват. Дори конфликтът да приключи и приливът да бъде отворен отново, ще са необходими месеци, за да бъдат възобновени дейността на нефтените и газовите находища, които са били поразени при въздушни удари, предупреждава шефът на МЕА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    16 3 Отговор
    Интересно кой е виновен за тая криза..... Що ли питам, либерасите знаят, че "виновен"е руския президент Владимир Путин и Иран....

    13:52 23.03.2026

  • 2 Стига бе

    2 8 Отговор
    Що говорите глупости.

    13:53 23.03.2026

  • 3 Русия ще спаси света

    10 2 Отговор
    Но урсулите и сорошняците не желаят

    13:57 23.03.2026

  • 4 честен ционист

    10 13 Отговор
    Скоро западняците ще са фалшиви милионери, лошото е, че на Ганчо ще му е за втори път.

    13:58 23.03.2026

  • 5 а стига бе

    6 0 Отговор
    А ако не успее да пробие, или да задържи пробива, тогава какво ? С някакви 4500 пехотинци ли ще победи Иран на тяхна земя ? Как ще ги снабдява и защитава от вражески огън на другия край на света ? Ако се наложи да останат там вечно, това няма да е край на войната.

    14:02 23.03.2026

  • 6 горския

    7 0 Отговор
    Съвсем скоро целият свят ще види и осъзнае, че истинският хартиен тигър са грингосята . Той Чичо не може да събере дори и десет хилядна армия да прати да освобождава Ормуския проток. И иранците като избият макар и част от тях и ги върнат в ковчези, Чичо направо може да изхвърчи от поста.

    14:04 23.03.2026

  • 7 читател

    7 1 Отговор
    Йеменските хуси, или групировката Ансар Аллах, навлизат във войната в Персийския залив. Усещайки заплахата, арабските монархии се втурнаха да преговарят с хусите. Така че, според Wall Street Journal, Саудитска Арабия сега всъщност преговаря с тях. Самият факт на подобни контакти вече е сигнал за събуждане, Рияд е уплашен и осъзнал, че сривът на целия Близък изток е заложен на карта.

    14:05 23.03.2026

  • 8 гост

    8 2 Отговор
    За да не се правим на Лора Крумова трябва да си спомним, че Техеран не отприщи война, която блокира Ормузкия проток!

    Ормузкият проток не е затворен, корабите са спрени на фона на опасенията от застрахователни компании заради войната, която беше стартирана от други, но не и от Иран. Никоя застрахователна компания, както и никога Иран, няма да се поддаде на по-нататъшни заплахи.

    Вместо заплахи, трябва да се използва уважение.

    14:06 23.03.2026

  • 9 Дзак

    5 0 Отговор
    Война е. Време за Провокатори!

    14:06 23.03.2026

  • 10 перчема

    7 0 Отговор
    застреля целия свят . Каква е тази демокрация която позволява на един човек да заложи живота на земята на карта . Това не го е постигнал и Хитлер

    14:07 23.03.2026

  • 11 Емиии

    5 1 Отговор
    Човек ще трябва да се научи да ходи отново.

    Да благодарим за ситуацията на пуделите им от европа които само стоят и мълчат и подкрепят от време на време когото трябва .

    14:09 23.03.2026

  • 12 Лео Матей

    7 0 Отговор
    Някой направи ли си сметката какво ще се случи като убият Хаменей? Мир, любов и демокрация?
    Евреите вече разбраха колко ракети издържа железният им купол...
    Американците явно опитват да разберат колко ракети едновременно може да елиминира самолетоносачът им...

    14:10 23.03.2026

  • 13 Брикчо

    3 1 Отговор
    Горивата падат,всичко се нормализира.

    14:11 23.03.2026

  • 14 Асамблея "Знаме на мира "

    5 0 Отговор
    Какво готви Тръмп, като писахте,че е вдигнал байряка

    14:11 23.03.2026

  • 15 Макробиолог

    5 1 Отговор
    И най лошият ред е по добър от неуправляемия хаос.От тук от там звучат вопли за победи и поражения.Май не разбирате нещо,2-3% минус в доставките на петрол предизвиква криза в пазарите,сега става дума за 20тина.

    14:11 23.03.2026

  • 16 Истината

    3 4 Отговор
    Изводите са ясни! Колкото повече икономиката разчита на изкопаеми енергийни източници, толкова повече е зависима от руснаци, ислямисти и всякакви брадати чалми, дори и от уж съюзниците ни сащ. За съжаление в моента и дума не може да става за икономика изцяло базирана на възобновяеми източници, но това трябва да е целта. - термоядрен синтез, солари, перки и батерии ще ни освододи и направи независими.

    Коментиран от #17

    14:20 23.03.2026

  • 17 Макробиолог

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

    Ам ти си гений бре,това било решението--термоядрен синтез.Как не се сетихме по рано?Около 80 години национални и международни проекти,стотици милиарди разходи и в резултат едно нищо. Щот не сме чели едни тънки книжки от курчатовския институт където е казано и доказано --термоядрен реакция е възможна само в термоядрен бомба и в открития космос.

    14:39 23.03.2026

