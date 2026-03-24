Говори Москва: Войната с Иран не бива да стига до Каспийско море

Говори Москва: Войната с Иран не бива да стига до Каспийско море

24 Март, 2026 13:41 1 466 40

Говорителят на Кремъл отбеляза, че Иран е проявявал готовност и откритост да преговаря със САЩ до самото начало на американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, съобщи ТАСС

Говори Москва: Войната с Иран не бива да стига до Каспийско море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия гледа „изключително негативно“ на всяко разрастване на иранския конфликт към Каспийско море, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

На въпрос за моментното състояние на преговорите между Вашингтон и Техеран Песков отговори, че Москва е свидетел на противоречиви изявления от двете страни.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че Иран е проявявал готовност и откритост да преговаря със САЩ до самото начало на американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, съобщи ТАСС.

„Иран потвърди това на практика. И всъщност до последния момент, до началото на военните действия, до момента на първия удар по Иран, Техеран остана отворен за продължаване на преговорите. А тези преговори напреднаха доста успешно“, посочи Песков.

Вчера руският външен министър Сергей Лавров обсъди по телефона ситуацията с иранския си колега Абас Арагчи и пред него също изрази безпокойство заради разрастването на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море.


Свързани новини


  • 1 Констатация

    11 13 Отговор
    Вече никой не те пита за нищо, бе, Ботокс старче!!!

    Коментиран от #29

    13:44 24.03.2026

  • 2 Нека да пиша

    9 4 Отговор
    Защото няма дронове,а и Израел бомбардира военното пристанище .

    13:45 24.03.2026

  • 3 Митко

    8 4 Отговор
    Само кухо декларации и нищо повече

    Коментиран от #8

    13:45 24.03.2026

  • 4 ХЪ ХЪ ЪЪ

    8 14 Отговор
    Първобитните да стоят мирно и тихо Да не са следващите след аятоласите. Да се свиват по бункерите и да кротуват.

    13:46 24.03.2026

  • 5 голям страх,

    8 12 Отговор
    шок и ужас тресе кремълския бункер 😂

    13:49 24.03.2026

  • 6 Гориил

    13 6 Отговор
    Ако дори една ракета на НАТО удари Каспийско море, Русия ще блокира азербайджанския петрол и газ.

    Коментиран от #21, #28, #30

    13:49 24.03.2026

  • 7 Факти

    9 9 Отговор
    Някой може ли да ми обясни защо православна Русия е съюзник на радикално ислямистки Иран? Защо православна Русия е съюзник на радикално ислямистките талибани в Афганистан? Защо православният Путин целуна Корана?

    Коментиран от #12, #14

    13:50 24.03.2026

  • 8 от фалирала

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Митко":

    и страхлива държава като Русия - толкоз - декларация и съчувствие към най-близкия му военен съюзник 😂

    13:50 24.03.2026

  • 9 матю хари

    10 10 Отговор
    САЩ стигнаха до Иран и побеждават, а Русийката не може да се оправи със съседна Украйна. Мъка.

    13:52 24.03.2026

  • 10 Нямат край

    9 8 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    13:52 24.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цък

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Кой ти каза, че Русия е само православна. В Русия има 150 народности и всички религии и хората си живеят мирно и тихо. В Русия има толерантност, дори към украйците, никой не ги закача и си карат колите с украйнски номера.

    Коментиран от #19

    13:54 24.03.2026

  • 13 Преди почти четвърт век Русия

    6 3 Отговор
    имаше идеята да създаде свой собствен стелт самолет според схемата „летящо крило“. Така че имаше проект PAK DA, който се планира да бъде подобен по дизайн на американския B-2 Spirit. След обещания за тестване във въздуха до 2021 г., все още съществува само под формата на концепция поради технически, финансови и стратегически трудности. Сега обаче е 2026 г., а проектът съществува все още под формата на прессъобщение и концепция, пише американският журналист и военен анализатор Кейлъб Ларсън за 19FortyFive.
    😁

    13:56 24.03.2026

  • 14 Защото войните се водят

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    за ресурси и пазари, докато идеологиите ,в това число са и религиите,служат за параван пред реалните цели , които са причините за войните.Така е откак свят светува.

    Коментиран от #17

    13:57 24.03.2026

  • 15 Руснаците започнали да пускат фалшиви

    8 4 Отговор
    видеа, не само за ситуацията на фронта, но и за уж нови руски оръжия, които свалят всякакви дронове.
    Като например видео, в което хеликоптер "Ка-52М" сваля украински дронове с 30-мм снаряди за лов на дронове. Defense Express е разобличило такова видео като фалшиво.

    13:57 24.03.2026

  • 16 Анонимен

    4 5 Отговор
    Астрахан е пътят към република Иран.Ударите на зад окенските ни дружки са много близо до територията на руската федерация.Москва сама да си направи изводи за случващото се.Противниците и са до самата и граница.Враг на портата.Чука се и не искат да отворят.Само заплашват,викат и отправят заплахи.

    13:58 24.03.2026

  • 17 Не е вярно това.

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Защото войните се водят":

    Войните се водят за Влияние. Такава е и войната в Украйна. Друг е въпроса, че там Русия се обърка и няма да може да постигне целта си -Политическо влияние в Украйна.

    Коментиран от #20, #22, #24

    14:00 24.03.2026

  • 18 А вас някой питали ви...

    4 4 Отговор
    До къде ще стигне войната?, вие сте 99та дупка на кавала.

    14:01 24.03.2026

  • 19 Факти

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Цък":

    Защо в Русия има 150 народности? Защо Русия е окупирала земята на толкова много народи? Как си живеят мирно и тихо като Русия води две войни срещу Чечня и изравни Грозни със земята, след което инсталира марионетно правителство? Защо районите с другите народи и религии са най-бедните?

    14:02 24.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хрушчов

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    удряше с обувката по катедрата. Помниш ли? Смех голем.

    14:05 24.03.2026

  • 22 Влияние

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Не е вярно това.":

    имат тези, които имат ПЕЧАЛБА от преразпределението на ресурси и пазари при война.Печалбата им предоставя ВЛАСТ над тези, които са назначени на политическата сцена ,за да прокарват интересите им.

    Коментиран от #25

    14:06 24.03.2026

  • 23 Тома

    1 4 Отговор
    Като искате да е така за какво ги бавите евреите.Че сте им обещали и зеле да не го пипате

    14:09 24.03.2026

  • 24 Факти

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Не е вярно това.":

    Влиянието и ресурсите са свързани. Украйна има нефт, газ, редкоземни елементи, зърно и т.н. Това са ресурси, които ще влязат в ЕС заедно с Украйна и така Русия ще загуби влияние. Путин затова започна войната. Той води военни действия на нейна територия от 12 години за да не могат да бъдат разработени ресурсите и да влязат в ЕС. През 2020 и 2021 г. в Донбас имаше общо 51 жертви и Зеленски практически беше потушил конфликта. Това не беше добре за Путин и затова той нападна тотално Украйна. Сметките му обаче излязоха криви и Еврпа се разкачи от руските ресурси. Путин можеше да остави Украйна на мира и да изгуби малка част от влиянието си в Европа, но вместо това я нападна, провали се и изгуби цялото си влияние. Той е олицетворение на поговорката алчен г.. глава затрива.

    14:09 24.03.2026

  • 25 А как ще обасниш факта,

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Влияние":

    че Русия има ресурси, а фалира. Ресурсите изобщо нямат такова значение, което им се приписва. Икономиката е в основата на всичко. Така, че е абсурдно твърдението, че войната в Украйна е за ресурси. Истината е, че докато Русия не започне да развива икономика и производства, винаги ще си остане бедна.

    Коментиран от #33, #40

    14:13 24.03.2026

  • 26 Ха-ха

    7 3 Отговор
    Русийката пак реве профилактично. Обажда се, без да я питат, за да имитира, че има някакъв глас, но уви - Тръмп й каза, че не е никакъв фактор.!

    14:15 24.03.2026

  • 27 Ухаааа

    4 2 Отговор
    И аз казвам, че войната в Европа си е откачена работа, ама мумията продължава да я води!

    14:15 24.03.2026

  • 28 Василев

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Какво НАТО сънуваш! Къде видя ракети на НАТО? То бива неграмотност,бива ,ама толкова......!!! НАТО му се привижда,ха ха ха .

    Коментиран от #31

    14:16 24.03.2026

  • 29 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Констатация":

    Е кво има за питане,той само прибира кинтите сега. .Малееееей, такъв дъжд от пачки....:)

    14:21 24.03.2026

  • 30 Ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Нищо не може да блокира Русийката. Само като им се обади Тръмп и ще се свият в ъгъла.!

    Коментиран от #32

    14:21 24.03.2026

  • 31 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Василев":

    ..Освен САЩ и Турция,друго НАТО нема...

    14:23 24.03.2026

  • 32 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Ха-ха":

    БреХ тоя Тръмп;) много страшен значи за нашите козячета:))

    14:24 24.03.2026

  • 33 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "А как ще обасниш факта,":

    Малееееей к(У)х та к(У)х сИ:)))) чак не е истина :))

    Коментиран от #37

    14:26 24.03.2026

  • 34 Путинистче идиотче

    5 1 Отговор
    Нашия вожд са скри като плъх. Взеха му Сирия, Венецуела, Иран а и Куба е наред....не го бръснат за нищо.

    14:26 24.03.2026

  • 35 Кой обръща

    5 0 Отговор
    внимание на разни русняци. Тоя казал, оня рекъл.
    Нали им видяхме СВО-то.

    14:26 24.03.2026

  • 36 Путине, Путине...

    3 0 Отговор
    До неотдавна ти подпалиха каспийските рафинерии....що си траеш...

    14:27 24.03.2026

  • 37 Не обиждай, бе

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Джендър.

    Коментиран от #39

    14:28 24.03.2026

  • 38 Путине

    1 0 Отговор
    Тръмп та завря в миша дупка, не смееш да мъцнеш.

    14:29 24.03.2026

  • 39 Путине, кой та пита теб

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Не обиждай, бе":

    Даже и зеленски та бомби като за последно....

    14:31 24.03.2026

  • 40 Да го обясня по-просто

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "А как ще обасниш факта,":

    Икономика без ресурси не съществува. Ако имаш природни ресурси ти е нужен финансов ресурс , за да задвижиш цикъл на производство. Финансовият ресурс е в ръцете на банкерите.Докато финансовият капитал финансираше индустриалния , генерирайки взаимни ползи, то от края на миналия век същият този финансов капитал започна да притиска и изкупува на безценица индустриалния такъв като се създадоха наднационални корпорации. Ресурсите в Западна Европа и в САЩ са намалели в следствие на индустриалната революция. Няма ги вече и колониите с евтини ресурси.Погледът съвсем естествено е отправен към Изтока, където освен ресурси има наличие на евтина работна ръка.Но някои държави искат да търгуват ресурсите си, вместо да ги отдават на ,, концесия” с неизгоден договор. Тогава се намира повод, не причина, а повод за война.А дали Русия е фалирала няма откъде да знам, както и ти.

    14:33 24.03.2026

