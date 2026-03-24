Говори Москва: Войната с Иран не бива да стига до Каспийско море

Русия гледа „изключително негативно“ на всяко разрастване на иранския конфликт към Каспийско море, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
На въпрос за моментното състояние на преговорите между Вашингтон и Техеран Песков отговори, че Москва е свидетел на противоречиви изявления от двете страни.
Говорителят на Кремъл отбеляза, че Иран е проявявал готовност и откритост да преговаря със САЩ до самото начало на американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, съобщи ТАСС.
„Иран потвърди това на практика. И всъщност до последния момент, до началото на военните действия, до момента на първия удар по Иран, Техеран остана отворен за продължаване на преговорите. А тези преговори напреднаха доста успешно“, посочи Песков.
Вчера руският външен министър Сергей Лавров обсъди по телефона ситуацията с иранския си колега Абас Арагчи и пред него също изрази безпокойство заради разрастването на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Констатация
Коментиран от #29
13:44 24.03.2026
2 Нека да пиша
13:45 24.03.2026
3 Митко
Коментиран от #8
13:45 24.03.2026
4 ХЪ ХЪ ЪЪ
13:46 24.03.2026
5 голям страх,
13:49 24.03.2026
6 Гориил
Коментиран от #21, #28, #30
13:49 24.03.2026
7 Факти
Коментиран от #12, #14
13:50 24.03.2026
8 от фалирала
До коментар #3 от "Митко":и страхлива държава като Русия - толкоз - декларация и съчувствие към най-близкия му военен съюзник 😂
13:50 24.03.2026
9 матю хари
13:52 24.03.2026
10 Нямат край
13:52 24.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цък
До коментар #7 от "Факти":Кой ти каза, че Русия е само православна. В Русия има 150 народности и всички религии и хората си живеят мирно и тихо. В Русия има толерантност, дори към украйците, никой не ги закача и си карат колите с украйнски номера.
Коментиран от #19
13:54 24.03.2026
13 Преди почти четвърт век Русия
😁
13:56 24.03.2026
14 Защото войните се водят
До коментар #7 от "Факти":за ресурси и пазари, докато идеологиите ,в това число са и религиите,служат за параван пред реалните цели , които са причините за войните.Така е откак свят светува.
Коментиран от #17
13:57 24.03.2026
15 Руснаците започнали да пускат фалшиви
Като например видео, в което хеликоптер "Ка-52М" сваля украински дронове с 30-мм снаряди за лов на дронове. Defense Express е разобличило такова видео като фалшиво.
13:57 24.03.2026
16 Анонимен
13:58 24.03.2026
17 Не е вярно това.
До коментар #14 от "Защото войните се водят":Войните се водят за Влияние. Такава е и войната в Украйна. Друг е въпроса, че там Русия се обърка и няма да може да постигне целта си -Политическо влияние в Украйна.
Коментиран от #20, #22, #24
14:00 24.03.2026
18 А вас някой питали ви...
14:01 24.03.2026
19 Факти
До коментар #12 от "Цък":Защо в Русия има 150 народности? Защо Русия е окупирала земята на толкова много народи? Как си живеят мирно и тихо като Русия води две войни срещу Чечня и изравни Грозни със земята, след което инсталира марионетно правителство? Защо районите с другите народи и религии са най-бедните?
14:02 24.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хрушчов
До коментар #6 от "Гориил":удряше с обувката по катедрата. Помниш ли? Смех голем.
14:05 24.03.2026
22 Влияние
До коментар #17 от "Не е вярно това.":имат тези, които имат ПЕЧАЛБА от преразпределението на ресурси и пазари при война.Печалбата им предоставя ВЛАСТ над тези, които са назначени на политическата сцена ,за да прокарват интересите им.
Коментиран от #25
14:06 24.03.2026
23 Тома
14:09 24.03.2026
24 Факти
До коментар #17 от "Не е вярно това.":Влиянието и ресурсите са свързани. Украйна има нефт, газ, редкоземни елементи, зърно и т.н. Това са ресурси, които ще влязат в ЕС заедно с Украйна и така Русия ще загуби влияние. Путин затова започна войната. Той води военни действия на нейна територия от 12 години за да не могат да бъдат разработени ресурсите и да влязат в ЕС. През 2020 и 2021 г. в Донбас имаше общо 51 жертви и Зеленски практически беше потушил конфликта. Това не беше добре за Путин и затова той нападна тотално Украйна. Сметките му обаче излязоха криви и Еврпа се разкачи от руските ресурси. Путин можеше да остави Украйна на мира и да изгуби малка част от влиянието си в Европа, но вместо това я нападна, провали се и изгуби цялото си влияние. Той е олицетворение на поговорката алчен г.. глава затрива.
14:09 24.03.2026
25 А как ще обасниш факта,
До коментар #22 от "Влияние":че Русия има ресурси, а фалира. Ресурсите изобщо нямат такова значение, което им се приписва. Икономиката е в основата на всичко. Така, че е абсурдно твърдението, че войната в Украйна е за ресурси. Истината е, че докато Русия не започне да развива икономика и производства, винаги ще си остане бедна.
Коментиран от #33, #40
14:13 24.03.2026
26 Ха-ха
14:15 24.03.2026
27 Ухаааа
14:15 24.03.2026
28 Василев
До коментар #6 от "Гориил":Какво НАТО сънуваш! Къде видя ракети на НАТО? То бива неграмотност,бива ,ама толкова......!!! НАТО му се привижда,ха ха ха .
Коментиран от #31
14:16 24.03.2026
29 Атина Палада
До коментар #1 от "Констатация":Е кво има за питане,той само прибира кинтите сега. .Малееееей, такъв дъжд от пачки....:)
14:21 24.03.2026
30 Ха-ха
До коментар #6 от "Гориил":Нищо не може да блокира Русийката. Само като им се обади Тръмп и ще се свият в ъгъла.!
Коментиран от #32
14:21 24.03.2026
31 Атина Палада
До коментар #28 от "Василев":..Освен САЩ и Турция,друго НАТО нема...
14:23 24.03.2026
32 Атина Палада
До коментар #30 от "Ха-ха":БреХ тоя Тръмп;) много страшен значи за нашите козячета:))
14:24 24.03.2026
33 Атина Палада
До коментар #25 от "А как ще обасниш факта,":Малееееей к(У)х та к(У)х сИ:)))) чак не е истина :))
Коментиран от #37
14:26 24.03.2026
34 Путинистче идиотче
14:26 24.03.2026
35 Кой обръща
Нали им видяхме СВО-то.
14:26 24.03.2026
36 Путине, Путине...
14:27 24.03.2026
37 Не обиждай, бе
До коментар #33 от "Атина Палада":Джендър.
Коментиран от #39
14:28 24.03.2026
38 Путине
14:29 24.03.2026
39 Путине, кой та пита теб
До коментар #37 от "Не обиждай, бе":Даже и зеленски та бомби като за последно....
14:31 24.03.2026
40 Да го обясня по-просто
До коментар #25 от "А как ще обасниш факта,":Икономика без ресурси не съществува. Ако имаш природни ресурси ти е нужен финансов ресурс , за да задвижиш цикъл на производство. Финансовият ресурс е в ръцете на банкерите.Докато финансовият капитал финансираше индустриалния , генерирайки взаимни ползи, то от края на миналия век същият този финансов капитал започна да притиска и изкупува на безценица индустриалния такъв като се създадоха наднационални корпорации. Ресурсите в Западна Европа и в САЩ са намалели в следствие на индустриалната революция. Няма ги вече и колониите с евтини ресурси.Погледът съвсем естествено е отправен към Изтока, където освен ресурси има наличие на евтина работна ръка.Но някои държави искат да търгуват ресурсите си, вместо да ги отдават на ,, концесия” с неизгоден договор. Тогава се намира повод, не причина, а повод за война.А дали Русия е фалирала няма откъде да знам, както и ти.
14:33 24.03.2026