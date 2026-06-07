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Рускиня загина в автомобила си при удар на дрон-камикадзе край Белгород
  Тема: Украйна

Рускиня загина в автомобила си при удар на дрон-камикадзе край Белгород

7 Юни, 2026 18:07, обновена 7 Юни, 2026 18:19 893 21

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  • пострадали

Съпругът й е хоспитализиран с множество наранявания

Рускиня загина в автомобила си при удар на дрон-камикадзе край Белгород - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена загина при атака на украински FPV-дрон (камикадзе) срещу автомобил в село Ближнее, в руската Белгородска област, съобщи регионалната оперативна група.

Съпругът ѝ е получил множество рани и е хоспитализиран в Белгородска болница № 2.

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Освен това, в село Ясние Зори, кабината на камион е повредена при атака на дрон. Щети са регистрирани и в Грайворонски и Шебекински райони.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че през изминалата нощ и сутринта над руска територия са били прехванати и унищожени общо 95 безпилотни летателни апарата.

Мирен жител пострада днес, след като украински дрон атакува търговски обект в град Прохоровка, Белгородска област. На място се е запалил товарен автомобил, а мъжът е получил наранявания от взривната вълна. Друг мъж е бил ранен при атака в град Валуйки. Ракитянски окръг: В село Русская Берьозовка мъж е получил травма от удар FPV-дрон. Наложило се е да му бъде оказана спешна медицинска помощ.

По-рано през деня бе съобщено и за ранено 12-годишно момиче, чийто автомобил е бил засегнат от осколки при удар с дрон в селището Октябърский. Момичето има наранявания на очите, предмишницата и краката.

Местните власти и медии съобщиха за пострадала жена в резултат на удар от дрон срещу многофамилна жилищна сграда в Курска област. През денонощието системите за ПВО в региона са свалили или заглушили рекорден брой апарати — общо 121 дрона.

Обстановката в пограничните райони остава силно напрегната, като местните власти призовават гражданите да ограничат придвижването си с лични автомобили в зоните, които са в непосредствена близост до границата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се знае

    13 23 Отговор
    Рускинята е била пияна!

    Коментиран от #8, #17

    18:21 07.06.2026

  • 2 Атина Палада оригинал

    11 21 Отговор
    Една шляхта по малко....голяма работа

    18:21 07.06.2026

  • 3 Дориана

    18 14 Отговор
    Европейските политици да поемат отговорност. И когато Русия отговори да не се жалват заедно с Украйна И Тръмп няма да им помогне.

    18:22 07.06.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 15 Отговор
    Бандераинците са много добри в тероризма...

    18:24 07.06.2026

  • 5 мдаа

    15 13 Отговор
    още една цивилна жертва на Путин

    Коментиран от #7

    18:24 07.06.2026

  • 6 Укро-номера!

    16 14 Отговор
    Като нямат успехи на бойното поле,искат да го докарат с умишлено убиване на цивилни руснаци...

    18:25 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    7 9 Отговор
    Путилифона бат Пундю каза каде се почва раследване од де са одкранали гориво гиберясалите пиенци!

    18:34 07.06.2026

  • 10 гост

    9 10 Отговор
    Никак не е хубаво но сега мъжът и да попита Путлер,защо жена му е загинала от украински дрон...

    Коментиран от #12

    18:35 07.06.2026

  • 11 Ако нямаше есвео

    9 12 Отговор
    Рускинята да е още жива.

    18:36 07.06.2026

  • 12 Да бе

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Малко ли вдовици има в Раша.

    18:41 07.06.2026

  • 13 Хитра копейка

    4 5 Отговор
    Заглушен дрон от руснаците.

    18:43 07.06.2026

  • 14 Руснаков

    6 7 Отговор
    Имаше малко почивка и пак се завърна в сайта проруската зараза...

    18:46 07.06.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    3 4 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    18:49 07.06.2026

  • 16 Кочо

    5 7 Отговор
    Присмивахте се на Порошенко, когато каза, че сепаратистите ще живеят в мазетата! И какво стана - не само сепаратистите, но и тези в Москва се крият така, както и през ВСВ не са се крили! През 1941 още е нямало дронове, само отделни германски самолети са достигали Кремъл и сталинските соколи са били принуждавани да загинат в героичен таран! А сега украинските дронове свободно си ловят когото си поискат из разпадащата се територия на некадърния кягебеец!

    18:49 07.06.2026

  • 17 Като теб ли?

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да се знае":

    сипи си не се притеснявай, само да не закъснешш утре за работа пак..

    18:52 07.06.2026

  • 18 Робева жива ли е?

    1 3 Отговор
    За Нешка питам?

    18:53 07.06.2026

  • 19 Фаст

    3 1 Отговор
    Е те това си могат украинските терористи.
    Да бомбят цивилно население.
    Един въпрос само - защо всички медии мълчат пред фактът, че около три милиона и половина украински войници са загинали на фронта?
    И защо всички медии премълчават новото искане на Зеленски - всички украински мъже на възраст между 23 и 60 години да бъдат екстрадирани от ЕС?
    За какво мълчите?
    Колко ви платиха?

    19:17 07.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Поп Гундяев

    1 1 Отговор
    Особено много ми хареса Шеб.екински район. Пияните шебеци са напълнили кю.лотите .

    19:26 07.06.2026

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