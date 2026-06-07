Рускиня загина в автомобила си при удар на дрон-камикадзе край Белгород

Жена загина при атака на украински FPV-дрон (камикадзе) срещу автомобил в село Ближнее, в руската Белгородска област, съобщи регионалната оперативна група.

Съпругът ѝ е получил множество рани и е хоспитализиран в Белгородска болница № 2.

Още новини от Украйна

Освен това, в село Ясние Зори, кабината на камион е повредена при атака на дрон. Щети са регистрирани и в Грайворонски и Шебекински райони.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че през изминалата нощ и сутринта над руска територия са били прехванати и унищожени общо 95 безпилотни летателни апарата.

Мирен жител пострада днес, след като украински дрон атакува търговски обект в град Прохоровка, Белгородска област. На място се е запалил товарен автомобил, а мъжът е получил наранявания от взривната вълна. Друг мъж е бил ранен при атака в град Валуйки. Ракитянски окръг: В село Русская Берьозовка мъж е получил травма от удар FPV-дрон. Наложило се е да му бъде оказана спешна медицинска помощ.

По-рано през деня бе съобщено и за ранено 12-годишно момиче, чийто автомобил е бил засегнат от осколки при удар с дрон в селището Октябърский. Момичето има наранявания на очите, предмишницата и краката.

Местните власти и медии съобщиха за пострадала жена в резултат на удар от дрон срещу многофамилна жилищна сграда в Курска област. През денонощието системите за ПВО в региона са свалили или заглушили рекорден брой апарати — общо 121 дрона.

Обстановката в пограничните райони остава силно напрегната, като местните власти призовават гражданите да ограничат придвижването си с лични автомобили в зоните, които са в непосредствена близост до границата.