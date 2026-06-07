Рускиня загина в автомобила си при удар на дрон-камикадзе край Белгород

Жена загина при атака на украински FPV-дрон (камикадзе) срещу автомобил в село Ближнее, в руската Белгородска област, съобщи регионалната оперативна група.
Съпругът ѝ е получил множество рани и е хоспитализиран в Белгородска болница № 2.
Освен това, в село Ясние Зори, кабината на камион е повредена при атака на дрон. Щети са регистрирани и в Грайворонски и Шебекински райони.
Министерството на отбраната на Русия обяви, че през изминалата нощ и сутринта над руска територия са били прехванати и унищожени общо 95 безпилотни летателни апарата.
Мирен жител пострада днес, след като украински дрон атакува търговски обект в град Прохоровка, Белгородска област. На място се е запалил товарен автомобил, а мъжът е получил наранявания от взривната вълна. Друг мъж е бил ранен при атака в град Валуйки. Ракитянски окръг: В село Русская Берьозовка мъж е получил травма от удар FPV-дрон. Наложило се е да му бъде оказана спешна медицинска помощ.
По-рано през деня бе съобщено и за ранено 12-годишно момиче, чийто автомобил е бил засегнат от осколки при удар с дрон в селището Октябърский. Момичето има наранявания на очите, предмишницата и краката.
Местните власти и медии съобщиха за пострадала жена в резултат на удар от дрон срещу многофамилна жилищна сграда в Курска област. През денонощието системите за ПВО в региона са свалили или заглушили рекорден брой апарати — общо 121 дрона.
Обстановката в пограничните райони остава силно напрегната, като местните власти призовават гражданите да ограничат придвижването си с лични автомобили в зоните, които са в непосредствена близост до границата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да се знае
Коментиран от #8, #17
18:21 07.06.2026
2 Атина Палада оригинал
18:21 07.06.2026
3 Дориана
18:22 07.06.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:24 07.06.2026
5 мдаа
Коментиран от #7
18:24 07.06.2026
6 Укро-номера!
18:25 07.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Архимандрисандрит Бибиян
18:34 07.06.2026
10 гост
Коментиран от #12
18:35 07.06.2026
11 Ако нямаше есвео
18:36 07.06.2026
12 Да бе
До коментар #10 от "гост":Малко ли вдовици има в Раша.
18:41 07.06.2026
13 Хитра копейка
18:43 07.06.2026
14 Руснаков
18:46 07.06.2026
15 Дон Корлеоне
18:49 07.06.2026
16 Кочо
18:49 07.06.2026
17 Като теб ли?
До коментар #1 от "Да се знае":сипи си не се притеснявай, само да не закъснешш утре за работа пак..
18:52 07.06.2026
18 Робева жива ли е?
18:53 07.06.2026
19 Фаст
Да бомбят цивилно население.
Един въпрос само - защо всички медии мълчат пред фактът, че около три милиона и половина украински войници са загинали на фронта?
И защо всички медии премълчават новото искане на Зеленски - всички украински мъже на възраст между 23 и 60 години да бъдат екстрадирани от ЕС?
За какво мълчите?
Колко ви платиха?
19:17 07.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Поп Гундяев
19:26 07.06.2026