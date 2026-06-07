Смъртта на 11-годишно момиче разтърси и разгневи Франция

Похищението и смъртта на 11-годишно момиченце на име Лиана във Франция породи дебат относно начина на работа на полицията и на съдебната система в страната, отбелязват Франс прес, „Франс 24“, Бе Еф Ем Те Ве и други френски медии, както и чужди медии, сред които Би Би Си или "Кориере дела сера", пише БТА.

Лиана изчезна безследно на 29 май. За последно е била видяна пред училището си във Фльоранс, в Югозападна Франция. Родителите ѝ подали сигнал в полицията и започнало издирване. В хода на разследването се установява, че детето е било видяно да се качва в кола на мъж, който е баща на една от приятелките на Лиана. Мъжът, идентифициран във френски медии като 41-годишния Жером Бардела, беше обвинен в отвличане миналия понеделник.

На 4 юни в пределите на запустяло селскостопанско предприятие след сигнал, подаден от минувач, е открит детски труп, облечен с дрехите, които е носела Лиана, когато е била видяна за последно. В това предприятие преди време е работил заподозреният за нейното отвличане.

Ден след това патоанатоми извършиха аутопсия на намереното тяло и официално потвърдиха, че то е на издирваното момиченце. Но аутопсията не даде на този етап отговор на въпроса как е умряло детето, отбелязва Бе Еф Ем Те Ве. Поради тази причина ще бъдат направени допълнителни изследвания, обяви патоанатомът на Монпелие Еманюел Маргюрит. При тези допълнителни изследвания специалисти ще направят микроскопски проучвания на органите, извадени от детето по време на аутопсията, след като те са били поставени в разтвор с формалдехид. За целите на подобни анализи някои органи трябва да останат в разтвора дни, а други дори най-малко месец, казва Маргюрит. Този тип анализи може например да позволи на експертите да открият следи по ларинкса на детето и да установят дали то е било удушено.

Ще бъдат направени и токсикологични експертизи, които ще покажат дали детето е било упоено или отровено. Ще бъдат направени и ДНК тестове, за да се установи дали детето е било жертва на посегателство от сексуално естество.

В хода на разследването е станало ясно, че заподозреният за отвличането Жером Бардела е ходел често пред училището на Лиана и я е причаквал там, когато тя слезе от училищния автобус, като ѝ е давал закуски, съобщава Те Еф 1. Майката на Лиана си спомнила, че по време на детско парти в дома на Бардела той проявил нездрав интерес към дъщеря ѝ. По думите на Лиана той ѝ поръчал пица само за нея и после се е закачал с нея, без да стига прекалено далеч. След този разказ родителите на Лиана решили да преустановят контактите с него, допълва "Франс енфо".

Разследването показа, че преди няколко години Бардела е бил отстранен от училище заради непристойно поведение към 17-годишна ученичка. Срещу Бардела е имало и още сигнали за посегателства и изнасилване на непълнолетни момичета, но нито един от тях не е довел до повдигане на обвинения. Жалби срещу него са били подадени в прокуратурата в Ош.

По време на първоначалните разпити Жером Бардела е разказал, че е откарал Лиана по нейна молба от училището до басейн, на който тя ходела, където я е оставил. Но родителите на момичето се съмняват в тази версия.

Жители на Фльоранс са потресени от смъртта на момичето и за днес планират шествие в градчето, но предупреждават, че политици не са желани там, посочва Бе Еф Ем Те Ве.

Случаят беше коментиран и от френския президент Еманюел Макрон в кулоарите на неговото участие в срещата на върха ЕС - Западни Балкани в Тиват, в Черна гора. „Ясно е, че нещо не е работило както трябва и това е неприемливо“, заяви Макрон. Той подчерта, че много бързо ще бъдат извършени проверки, за да се установи колективната, системната и евентуално индивидуалната отговорност и да се вземат всички нужни мерки“. Макрон обаче отхвърли твърденията, че липсата на достатъчно средства за съдебната система, може да е довела до нефункционирането ѝ по случая.

В петък премиерът Себастиен Льокорню също обсъди случая с министъра на вътрешните работи и на правосъдието, предаде Франс прес.

После министърът на правосъдието Жералд Дарманен поднесе извиненията си на близките на Лиана и също призна, че е имало „потресаващи и неприемливи неизправности в държавните служби“.

Според Ерик Музен, баща на момиченце, станало жертва на серийния убиец Мишел Фурние, „е сюрреалистично“ министърът на правосъдието и министърът на вътрешните работи да откриват чак сега, че нещо не работи като хората в техните ведомства.

В долната камара на френския парламент - Националното събрание, група депутати изразиха желание да се постигне напредък по депозиран през декември миналата година от френската депутатка, социалистката Селин Тиебо-Мартинес законопроект за срещу сексуалното и сексисткото насилие. Утре председателката на Националното събрание Яел Брон-Пиве и депутати от редиците на социалистите, на центристите и на еколозите, ще отправят също така общ призив за реакция на смъртта на Лиана, посочва Бе Еф Ем Те Ве.

Местният депутат Давид Топиак пък каза, че още през миналата година е предупредил правителството, че има недостиг на магистрати и на други служители в прокуратурата в Ош, в която са били подадени жалбите срещу заподозрения в похищението на Лиана мъж. Същевременно циркулярно писмо от министъра на правосъдието с разпореждане да се дава приоритет на случаи, касаещи непълнолетни, не е било приложено от тази прокуратура.

Редица политически фигури коментираха случая с Лиана. Брюно Рьотайо, бивш вътрешен министър, лидер на десноцентристите от партия „Републиканците“ и кандидат за президент на изборите догодина, предложи да се създаде дисциплинарен съд за магистратите, отбелязва „Паризиен“. Той заговори и за „крушение на правосъдието“ и призова за революция в системата за прилагане на наказанията.

Председателят на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Жордан Бардела (името му съвпада с това на заподозрения по чисто стечение на обстоятелствата) обвини държавата, че се е провалила сериозно и подчерта, че френският народ изисква обяснения по случая.

Бившият премиер Едуар Филип, който е настоящ кмет на Хавър и кандидат за президент от редиците на центристите, призова за създаване на предпазен механизъм, който да предотвратява насилието над деца.

Координаторът на радикалната левица „Непокорна Франция“ Манюел Бомбар поиска отговори от най-високо ниво за предоставяне на необходимите средства на разследващите по този род казуси, след като правителството е извършило съкращения.

Лидерката на „Еколозите“ Марин Тондлие, която също е кандидат за президент, обяви, че случаят с детето показва, че политическата и съдебната система са неспособни да се справят със сексуалното и сексисткото насилие.

Бавното темпо на френската съдебна система е пословично, пише Би Би Си. Но в случая с Лиана французите са възмутени, че нито един от многобройните предупредителни сигнали относно заподозрения мъж не е бил взет под внимание от властите, които изглежда са били по-загрижени да спазват процедурите, отколкото да го лишат от възможността да причинява вреда, отбелязва медията.

Заподозреният е бил например обект на жалба, подадена през август миналата година от майката на 10-годишно дете на име Роза, която е заявила, че дъщеря ѝ е била изнасилвана от него многократно. Но шокиращото е, че въпреки че медицинският преглед е потвърдил твърденията на Роза, през деветте месеца след подаването на сигнала в полицията мъжът нито веднъж не е бил разпитан от разследващите органи, съобщава Би Би Си.