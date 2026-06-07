Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
Смъртта на 11-годишно момиче разтърси и разгневи Франция

Смъртта на 11-годишно момиче разтърси и разгневи Франция

7 Юни, 2026 07:47 4 083 32

  • франция-
  • лиана-
  • убийство-
  • дете-
  • жером бардела

Случаят породи дебат относно начина на работа на полицията и съдебната система в страната

Смъртта на 11-годишно момиче разтърси и разгневи Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Похищението и смъртта на 11-годишно момиченце на име Лиана във Франция породи дебат относно начина на работа на полицията и на съдебната система в страната, отбелязват Франс прес, „Франс 24“, Бе Еф Ем Те Ве и други френски медии, както и чужди медии, сред които Би Би Си или "Кориере дела сера", пише БТА.

Лиана изчезна безследно на 29 май. За последно е била видяна пред училището си във Фльоранс, в Югозападна Франция. Родителите ѝ подали сигнал в полицията и започнало издирване. В хода на разследването се установява, че детето е било видяно да се качва в кола на мъж, който е баща на една от приятелките на Лиана. Мъжът, идентифициран във френски медии като 41-годишния Жером Бардела, беше обвинен в отвличане миналия понеделник.

На 4 юни в пределите на запустяло селскостопанско предприятие след сигнал, подаден от минувач, е открит детски труп, облечен с дрехите, които е носела Лиана, когато е била видяна за последно. В това предприятие преди време е работил заподозреният за нейното отвличане.

Ден след това патоанатоми извършиха аутопсия на намереното тяло и официално потвърдиха, че то е на издирваното момиченце. Но аутопсията не даде на този етап отговор на въпроса как е умряло детето, отбелязва Бе Еф Ем Те Ве. Поради тази причина ще бъдат направени допълнителни изследвания, обяви патоанатомът на Монпелие Еманюел Маргюрит. При тези допълнителни изследвания специалисти ще направят микроскопски проучвания на органите, извадени от детето по време на аутопсията, след като те са били поставени в разтвор с формалдехид. За целите на подобни анализи някои органи трябва да останат в разтвора дни, а други дори най-малко месец, казва Маргюрит. Този тип анализи може например да позволи на експертите да открият следи по ларинкса на детето и да установят дали то е било удушено.

Ще бъдат направени и токсикологични експертизи, които ще покажат дали детето е било упоено или отровено. Ще бъдат направени и ДНК тестове, за да се установи дали детето е било жертва на посегателство от сексуално естество.

В хода на разследването е станало ясно, че заподозреният за отвличането Жером Бардела е ходел често пред училището на Лиана и я е причаквал там, когато тя слезе от училищния автобус, като ѝ е давал закуски, съобщава Те Еф 1. Майката на Лиана си спомнила, че по време на детско парти в дома на Бардела той проявил нездрав интерес към дъщеря ѝ. По думите на Лиана той ѝ поръчал пица само за нея и после се е закачал с нея, без да стига прекалено далеч. След този разказ родителите на Лиана решили да преустановят контактите с него, допълва "Франс енфо".

Разследването показа, че преди няколко години Бардела е бил отстранен от училище заради непристойно поведение към 17-годишна ученичка. Срещу Бардела е имало и още сигнали за посегателства и изнасилване на непълнолетни момичета, но нито един от тях не е довел до повдигане на обвинения. Жалби срещу него са били подадени в прокуратурата в Ош.

По време на първоначалните разпити Жером Бардела е разказал, че е откарал Лиана по нейна молба от училището до басейн, на който тя ходела, където я е оставил. Но родителите на момичето се съмняват в тази версия.

Жители на Фльоранс са потресени от смъртта на момичето и за днес планират шествие в градчето, но предупреждават, че политици не са желани там, посочва Бе Еф Ем Те Ве.

Случаят беше коментиран и от френския президент Еманюел Макрон в кулоарите на неговото участие в срещата на върха ЕС - Западни Балкани в Тиват, в Черна гора. „Ясно е, че нещо не е работило както трябва и това е неприемливо“, заяви Макрон. Той подчерта, че много бързо ще бъдат извършени проверки, за да се установи колективната, системната и евентуално индивидуалната отговорност и да се вземат всички нужни мерки“. Макрон обаче отхвърли твърденията, че липсата на достатъчно средства за съдебната система, може да е довела до нефункционирането ѝ по случая.

В петък премиерът Себастиен Льокорню също обсъди случая с министъра на вътрешните работи и на правосъдието, предаде Франс прес.

После министърът на правосъдието Жералд Дарманен поднесе извиненията си на близките на Лиана и също призна, че е имало „потресаващи и неприемливи неизправности в държавните служби“.

Според Ерик Музен, баща на момиченце, станало жертва на серийния убиец Мишел Фурние, „е сюрреалистично“ министърът на правосъдието и министърът на вътрешните работи да откриват чак сега, че нещо не работи като хората в техните ведомства.

В долната камара на френския парламент - Националното събрание, група депутати изразиха желание да се постигне напредък по депозиран през декември миналата година от френската депутатка, социалистката Селин Тиебо-Мартинес законопроект за срещу сексуалното и сексисткото насилие. Утре председателката на Националното събрание Яел Брон-Пиве и депутати от редиците на социалистите, на центристите и на еколозите, ще отправят също така общ призив за реакция на смъртта на Лиана, посочва Бе Еф Ем Те Ве.

Местният депутат Давид Топиак пък каза, че още през миналата година е предупредил правителството, че има недостиг на магистрати и на други служители в прокуратурата в Ош, в която са били подадени жалбите срещу заподозрения в похищението на Лиана мъж. Същевременно циркулярно писмо от министъра на правосъдието с разпореждане да се дава приоритет на случаи, касаещи непълнолетни, не е било приложено от тази прокуратура.

Редица политически фигури коментираха случая с Лиана. Брюно Рьотайо, бивш вътрешен министър, лидер на десноцентристите от партия „Републиканците“ и кандидат за президент на изборите догодина, предложи да се създаде дисциплинарен съд за магистратите, отбелязва „Паризиен“. Той заговори и за „крушение на правосъдието“ и призова за революция в системата за прилагане на наказанията.

Председателят на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Жордан Бардела (името му съвпада с това на заподозрения по чисто стечение на обстоятелствата) обвини държавата, че се е провалила сериозно и подчерта, че френският народ изисква обяснения по случая.

Бившият премиер Едуар Филип, който е настоящ кмет на Хавър и кандидат за президент от редиците на центристите, призова за създаване на предпазен механизъм, който да предотвратява насилието над деца.

Координаторът на радикалната левица „Непокорна Франция“ Манюел Бомбар поиска отговори от най-високо ниво за предоставяне на необходимите средства на разследващите по този род казуси, след като правителството е извършило съкращения.

Лидерката на „Еколозите“ Марин Тондлие, която също е кандидат за президент, обяви, че случаят с детето показва, че политическата и съдебната система са неспособни да се справят със сексуалното и сексисткото насилие.

Бавното темпо на френската съдебна система е пословично, пише Би Би Си. Но в случая с Лиана французите са възмутени, че нито един от многобройните предупредителни сигнали относно заподозрения мъж не е бил взет под внимание от властите, които изглежда са били по-загрижени да спазват процедурите, отколкото да го лишат от възможността да причинява вреда, отбелязва медията.

Заподозреният е бил например обект на жалба, подадена през август миналата година от майката на 10-годишно дете на име Роза, която е заявила, че дъщеря ѝ е била изнасилвана от него многократно. Но шокиращото е, че въпреки че медицинският преглед е потвърдил твърденията на Роза, през деветте месеца след подаването на сигнала в полицията мъжът нито веднъж не е бил разпитан от разследващите органи, съобщава Би Би Си.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 френски галфон

    39 3 Отговор
    Либерасти, сър!

    07:58 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе кво се мотат

    38 0 Отговор
    Хвърлете му на тоя един як бой и веднага ще си признае всичко. Язък за детето. Умряло е напразно, ей-така...

    08:06 07.06.2026

  • 5 Коиловци брадърс

    46 3 Отговор
    Брей, каква дълга статия, когато убиеца е бял...

    08:07 07.06.2026

  • 6 Незабавно!

    24 1 Отговор
    Бардела-в Пандела!!!

    08:09 07.06.2026

  • 7 Желюва

    35 2 Отговор
    Ето откъде се учат нашите магистрати как да работят. Нали бяхме франкофонна страна...

    Коментиран от #11

    08:10 07.06.2026

  • 8 Здрасти

    19 1 Отговор
    Отвратителна статия, написана и поднесена като за животни. Не ми говори това добре на мен. След всичката гадост, която беше изсипана в това наречено статия, долавя размива е на престъпленията от неоварварите заселили се последните 15 год. в Европа..

    08:18 07.06.2026

  • 9 било то

    31 2 Отговор
    извънредно...а няколко дена писаха и продължават да съобщават как един сикх в Лондон намушкал 5 пъти момче на 18г. а полиция слага белезници на ранения, докато той ги моли за помощ и разбира се те повярвали на имигранти..и момчето издъхна...такива са прелестите на соросоидни нпо-та.. педафили и имигранти на 1 място..и истанбулска конвенция за 33 пола и сексуално обучение в детски градини..задължително условие ако искаш в извратен ЕС..

    08:25 07.06.2026

  • 10 Мишел

    22 3 Отговор
    Европейски ценности, вече и наши.

    08:27 07.06.2026

  • 11 сорос

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Желюва":

    организира допълнително обучение на 90% съдии и прокурори..затова съдебната система така либерална към педафили и др.престъпници..искат да ни покажат че всичко в техни ръце..за жалост са прави..докато не изхвърлим на боклука неговите кадри..а те лесно се намират...следите знакови дела и виждате какви присъди..ако изобщо стигаме до тях..

    08:29 07.06.2026

  • 12 Пич

    21 1 Отговор
    Либерастията вече е убила това общество!!! Аз, дивака от балканите, ако имам дъщеря и някой се подбъзиква с нея, ще му откъсна главата без режещи инструменти!!!

    08:34 07.06.2026

  • 13 осраински

    16 4 Отговор
    И тия евроукраински Иди.,и ни учат как да живеем

    08:35 07.06.2026

  • 14 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Да живее либералната демокрация о ние покрай нея

    08:35 07.06.2026

  • 15 Отново е време

    13 1 Отговор
    За ГИЛОТИНАТА!!!

    08:39 07.06.2026

  • 16 С име

    19 2 Отговор
    С име Жером, нали знаете че е от Африка. Франция стана част от Африка, бялото население е рядкост във Франция. В Унгария, защо имат много ниска престъпност, защото нямат емигранти.

    08:40 07.06.2026

  • 17 Цензура

    8 0 Отговор
    Либерастията е гибелна за обществото !!!

    08:49 07.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Винкело

    3 0 Отговор
    Е, те какво искат? Полицаите да не са магьосници или провиденци някакви? Отвлечено на 29ти май, днес е 7ми юни. За осем дни го разкриха, арестуваха, обвиниха. Даже в България статия за тях написаха.

    09:03 07.06.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор
    Нашите педофили поне се самоубиват

    Коментиран от #24

    09:03 07.06.2026

  • 21 Хмм

    5 0 Отговор
    във френските филми полицията винаги е показвана като смешна и некадърна

    09:04 07.06.2026

  • 22 ИВАН

    4 1 Отговор
    Браво бе, тоя си изнасилва преспокойно и нищо не му правят, сега прави и убийство и пак се чудят .... западни ценности.

    09:05 07.06.2026

  • 23 Розов Хелзински комитет

    5 1 Отговор
    И педофила е човек бре

    09:06 07.06.2026

  • 24 Тук не е Брюксел

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ама на нашите педофили им направиха паметник на Петрохан

    09:08 07.06.2026

  • 25 Трябват ученически автобуси

    0 0 Отговор
    Както е в провинцията

    09:13 07.06.2026

  • 26 Тома

    2 0 Отговор
    Този баща е от партията на Епщейн

    09:16 07.06.2026

  • 27 И французите

    1 1 Отговор
    Защо точно са разгневени ? Куките ли трябва да ти карат 11 годишното ти дете до вкъщи за да е в безопастност при това само се е качило в колата. Разбирам ако е вървяло по тротоара и кякакви са я набутали в микробуспосред бял ден .....но не е това ситуацията тук. Като гелемето дето вдигна на крак цялата софииска полиция , че избягало щот мама му спряла ютуб ....пак ли държавата щеше да е виновна , ако беше паднало от някой мост примерно ?

    09:25 07.06.2026

  • 28 Хм...

    2 0 Отговор
    Преди време в Москва камера на домофон хвана как някакъв ckaпaняk предлага шоколадче на десетина годишно момиченце, пък то да тръгнело с него. Хлапето обаче с акъла си, избяга и се оплака на родителите си. Ченгетата официално обявиха педофила за издирване, със снимки по телевизиите. После из даркнет се чуха приказки, че тоя са го намерили, ама не ченгетата, те още го търсят. И най вероятно ще го намерят на парчета в някоя канавка.
    Пак из даркнет има кадри как в Русия бащи на малки деца... абе взимат отношение към наркоразпространители в училищата, така да го кажем. Сега, имам се за доста корав тип, през 90те съм виждал доста нещо, обаче тоя клип ми съсипа съня за седмицата, хем не го догледах целия.
    Та така...

    09:40 07.06.2026

  • 29 Игор

    0 0 Отговор
    Директно да го пращат на източия фронт.Там ще го упраят .

    09:42 07.06.2026

  • 30 Ба бааааа

    0 0 Отговор
    Франция е водеща на педофили и обратни пълна деградация

    09:47 07.06.2026

  • 31 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Само като видиш президента им треба ти стане ясно каква измет са франсетата

    09:49 07.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания