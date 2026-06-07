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Районният кмет Кукурин: Мястото на 22-етажната сграда в „Младост“ е точно там

Районният кмет Кукурин: Мястото на 22-етажната сграда в „Младост“ е точно там

7 Юни, 2026 20:10 915 30

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  • со

По думите на Кукурин сделката е много добра

Районният кмет Кукурин: Мястото на 22-етажната сграда в „Младост“ е точно там - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мястото на 22-етажната сграда в „Младост“ е точно там. Планираме не само нея, но и изграждането на истински ансамбъл от социални сгради, който столичани заслужават. Това каза в предаването „120 минути“ по бТВ кметът на столичния район „Младост“ Ивайло Кукурин.

„За зоната предвиждаме не само тази сграда, която незнайно защо удобно за някои партии излиза на преден план, а и кино. Моята амбиция е да развием културен дом. Съвсем скоро ще започне строителството на мултифункционална спортна зала. Предвиден е парк от срещуположната страна. Вече имаме сключен договор и съвсем скоро ще започне изграждането на детска градина“, обясни той.

Споровете около проекта за строеж на небостъргач в столичния квартал "Младост" многократно влизаха в информационния поток през тези месеци. Кукурин сподели, че се предвижда постройката да бъде офис сграда.

„Категорично частта, която ще бъде обезщетение за Столична община и за район „Младост“, ще може да се ползва от гражданите с цел развитие на социални дейности. Мислим, че там ще можем да изградим няколко зали, които да бъдат галерии и да се посещават. Голямата ни идея е това обезщетение да се използва и за нова, модерна и адекватна администрация“, коментира районният кмет.

Сградата ще е с височина 75 метра и ще се строи на площ от 45 хиляди квадратни метра, с 15 хиляди квадратни метра паркинги. Около 93% от терена е собственост на общината, която в замяна ще получи между 26 и 30% от сградата върху него.

По думите на Кукурин сделката е много добра. „Процентите са 30. При това се изпуска един важен детайл - условието ще бъде тази сграда да бъде завършена до ключ, което също е една голяма инвестиция. Довършителните работи са изключително скъпи, особено при такъв тип сгради. Така че икономическата обосновка е изключително изгодна и софиянци ще получат нещо наистина модерно срещу 0 лева инвестиция от страна на района и общината. Този актив ще бъде на стойност около 50 милиона евро, което мисля, че не е постигано през последните три мандата на Общинския съвет“.

„Обичайна сделка е срещу дял от по-малко от 8% от терена частен инвеститор да получава над 70% от сградата. Това е една форма на публично-частно партньорство. Такива сделки се правят включително и в Столична община“, поясни Кукурин.

По думите му всеки, който има частен терен, отдава правото си на строеж на друг инвеститор срещу обезщетение, защото иначе не може сам да реализира подобен проект. „И категорично тук трябва да се каже, че тези 8% от сложната съсобственост са изключително важни и ограничаващи, защото без съгласието на трите страни всяко друго действие би било обречено“.

„Инвеститорът още през изминалата година беше заявил своето инвестиционно намерение с предложение към общината. След което ние минахме по законово установената процедура. Тази оценка се прави от лицензирани оценители, които имат договор със Столична община“, подчерта Кукурин.

Районният кмет обясни, че оценката е на база доклад от лицензиран оценител и той предлага 26%. „В рамките на дебатите и това, което успяхме да постигнем, защото това е решение на Общинския съвет, процентите бяха увеличени на 30%, което за мен е още по-добре“.

„Законовият ред е аз да предложа оценката, която ми е дадена от оценителя, а вече решението на Общинския съвет да увеличи процента е в техните ръце. Радвам се, че се случи така, защото това означава, че жителите на „Младост“ ще получат повече“, смята Кукурин.

„Младост“ страда от много проблеми, свързани с презастрояването, но това е моя битка още от първия ден. Специално тази сграда е на място, което е определено като „Младост Център“ още преди повече от 20 години. Идеята е тази зона да се развива по този начин. Моята концепция е именно там най-накрая Столична община да изгради зона с наистина адекватна социална инфраструктура“, сподели той.

По думите му кметът Терзиев е дал пример, че мястото на такъв тип сгради, от гледна точка на градоустройство, е точно там. „Ако е в междублоково пространство, съм съгласен, че е крайно неразумно. Но тук не говорим за такова нещо. Става въпрос за най-централния булевард със спирка на метрото. Така че, ако някъде се строи нещо високо, това е едно от най-добрите места в „Младост“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мис Бони

    25 0 Отговор
    КуКурин е наше момче.

    20:11 07.06.2026

  • 2 честен ционист

    25 0 Отговор
    Петроханин

    20:12 07.06.2026

  • 3 Помак

    2 27 Отговор
    Селяните не искат стъргащи небето сгради ,искат кат на село ниско на земята ако може .като родните им места помакия ,дели орман , хаскьои ..

    Коментиран от #12

    20:12 07.06.2026

  • 4 Сталин

    27 2 Отговор
    Вижте му само мазната корумпирана мутра на тоя кошерен уурод,заради ей такива Хитлер е строил концлагери

    20:19 07.06.2026

  • 5 кой му дреме

    10 4 Отговор
    българинът е дошъл на кон от азия,
    а от брюксел и тел авив го льжaт,
    че бил европеец

    Коментиран от #9

    20:20 07.06.2026

  • 6 Боклук

    18 1 Отговор
    Си ти подкупен

    Коментиран от #28

    20:21 07.06.2026

  • 7 Деций

    28 0 Отговор
    Значи викаш на гражданите на Младост зелени площи не им трябват,те искат бетон?

    20:24 07.06.2026

  • 8 Оффф

    15 0 Отговор
    Едно и също всеки път. Развиват за хората, та да го дадат на олигарсите.

    20:26 07.06.2026

  • 9 Радой Ралин 🔥☝️

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "кой му дреме":

    Не.


    Българинът е дошел от Индия.

    Българин = балкански циганин!

    20:27 07.06.2026

  • 10 Софиянец

    10 1 Отговор
    Поредния евроатлантически дбил, айде жълтопаветните, кафите ли се 😂

    20:28 07.06.2026

  • 11 стоян георгиев

    12 0 Отговор
    Софиянци пак да гласуват за обратни! Нищо не направиха, освен корупционни схеми, псевдо вело алеи, по които не може да се кара и рушене на паметници!

    20:29 07.06.2026

  • 12 Хихихи

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    Ти може да остържеш 2 метра от земята и да легнеш!

    Коментиран от #15

    20:31 07.06.2026

  • 13 Анонимен

    8 0 Отговор
    В провинцията, в малък град, собствените на парцели взимат минимум 30%. Тоя ми се хвали, че в сърцето на младост бил достигнал такъв "висок" %.

    20:31 07.06.2026

  • 14 Истината

    11 2 Отговор
    А вие верно ли като гласувахте за амбреажи с меки 🏳️‍🌈 китки, очаквахте те да се бият с мафията 😂 хахахах, кажете верно!

    20:32 07.06.2026

  • 15 Помак

    2 7 Отговор

    До коментар #12 от "Хихихи":

    Завистта и злобата са лоши състояния . много често водят до онко заболявания !

    20:33 07.06.2026

  • 16 Кико

    12 0 Отговор
    Онава дърто пиянде от синя софия се подписа да се строи масово в Младост! Пак вярвайте на евроатлантически подлоги, че ще направят нещо за България!

    20:33 07.06.2026

  • 17 УдоМача

    6 1 Отговор
    Така ли??? Е, добре! Ако не първото, то второто от предстоящите земетресения ще решат проблема!!

    20:35 07.06.2026

  • 18 Иван

    15 0 Отговор
    И мястото на Куркурин е точно там - до Лама Калушев…

    20:38 07.06.2026

  • 19 Ко речи...,Ко...?!

    9 0 Отговор
    Кукуригин ли...?!

    20:40 07.06.2026

  • 20 що не построят две по 11 етажа

    4 0 Отговор
    що им е 22етажа - гадно е ! споко обаче - лесно се събаря !

    20:42 07.06.2026

  • 21 Иван Попов

    4 0 Отговор
    Тоя откъде има толкова пари уе?!

    20:45 07.06.2026

  • 22 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Най-важно от всичко е здравето на хората!! Презастрояването създава благоприятна среда за развихряне на епидемии... Е-е, ми да, трябва да осигурим работа на докторите...Нали Кукурин?

    20:46 07.06.2026

  • 23 СИЧКИ СЕГАШНИ КМЕТОВЕ СА НЕФЕЛНИ

    5 0 Отговор
    ВСИЧКИ ПРИЛИЧАТ НА МИШОЦИ И РАБОТЯТ ПРОТИВ НАСЕЛЕНИЕТО

    20:48 07.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цъцъцъ

    4 0 Отговор
    Всичките кметове от ПП-ДБ , са нагледници, както и кмета Терзиев. Във Варна същата работа с Баба Алино. Трябва протестиращите , с ритници да го изгонят, тоя Куку.

    20:51 07.06.2026

  • 26 койдазнай

    2 0 Отговор
    А какво пречи, на това място да се направят детски градини и малък парк?!?

    20:59 07.06.2026

  • 27 Сийка

    3 0 Отговор
    Нещастният булевард Ал.Малинов. Сега е натоварен много - особено сутрин и вечер. След построяването на небостъргача " Кукурчо" и чудовището на Артекс ( паркинга на Била ) очаквам Малинов да стане трагедия. Основно в Младост от Цариградско шосе се влиза от " Йерусалим" и Малинов. Трагедията ще е пълна. Но на кой от общинарите и политиците му пука - с подкупите те ще си купят къщи в Гърция, Кипър и Дубай.

    Коментиран от #29, #30

    21:00 07.06.2026

  • 28 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боклук":

    Защо инвеститорът не строи във Пазарджик? Ама щом теренът е без пари....
    Куб, Артекс, Каламарас, край нямат скандалите. Живее ли някой по-добре? Отговорът е, не.

    21:03 07.06.2026

  • 29 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сийка":

    Ами честит им Дубай, па и Кипър.

    21:05 07.06.2026

  • 30 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сийка":

    Отговорът е, младосчани да си купят хеликоптери. Вместо това да юркат автомобилите и да се морят с газта и клаксона в час пик.

    21:08 07.06.2026

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