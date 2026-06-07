Der Spiegel: Украйна има един основен проблем на фронта, Зеленски го разбира много добре

Русия губи инициативата на фронта, но това не означава, че Украйна я печели. Тази разлика е от решаващо значение, пише в анализ германският в. Der Spiegel.

Освен нанасянето на политически удари срещу Путин, стратегията на Украйна включва и унищожаване на жизненоважната петролна инфраструктура на Русия, както и физическо и психологическо нахлуване на войната в обществения живот на Москва.

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Киев използва тези удари, за да окаже психологически натиск върху Москва. И това вече дава резултати. Анализатори пишат, че сред московските кръгове, които държат Путин на власт, се разпространява загриженост относно войната в Украйна. Някои в руския елит все по-често споменават, че Русия няма да може да постигне първоначалните си военни цели.

Но успехите на Украйна в момента са краткосрочни. Те не представляват трайни промени, нито създават перспективи за успешно настъпление. От военна гледна точка това си остава война на изтощение. Русия губи инициативата, но това не означава, че Украйна я печели.

В отбрана Украйна може да се възползва от много предимства, които в момента възпрепятстват Русия. Ако самата Украйна започне мащабна офанзива, тази логика би била обърната.

За успешна офанзива Украйна се нуждае от бронирани сили, инженери и резерви. А засега Киев не разполага с такива, за да постигне бърз пробив. Президентът Володимир Зеленски разбира тези проблеми и затова се опитва да разчита на политически лостове. Все още обаче няма признаци, че това работи или че Москва е готова за преговори.

Анализаторите пишат, че за да са успешни тези преговори, Западът трябва да помогне повече на украинската армия, за да бъде тя в позицията на силата. Само преговори вместо успехи на бойното поле винаги е грешна стратегия.

За да бъдат ефективни преговорите, Западът трябва да засили подкрепата си за Украйна. Москва може все още да смята, че успехите на Украйна не са устойчиви. Западът трябва да засили натиска върху Русия преди настъпването на зимата, което допълнително ще отслаби Украйна