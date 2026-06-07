Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Der Spiegel: Украйна има един основен проблем на фронта, Зеленски го разбира много добре
  Тема: Украйна

Der Spiegel: Украйна има един основен проблем на фронта, Зеленски го разбира много добре

7 Юни, 2026 16:40 2 002 60

  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • володимир зеленски-
  • война-
  • владимир путин

За успешна офанзива Украйна се нуждае от бронирани сили, инженери и резерви. А засега Киев не разполага с такива, за да постигне бърз пробив.

Der Spiegel: Украйна има един основен проблем на фронта, Зеленски го разбира много добре - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия губи инициативата на фронта, но това не означава, че Украйна я печели. Тази разлика е от решаващо значение, пише в анализ германският в. Der Spiegel.

Освен нанасянето на политически удари срещу Путин, стратегията на Украйна включва и унищожаване на жизненоважната петролна инфраструктура на Русия, както и физическо и психологическо нахлуване на войната в обществения живот на Москва.

Още новини от Украйна

Киев използва тези удари, за да окаже психологически натиск върху Москва. И това вече дава резултати. Анализатори пишат, че сред московските кръгове, които държат Путин на власт, се разпространява загриженост относно войната в Украйна. Някои в руския елит все по-често споменават, че Русия няма да може да постигне първоначалните си военни цели.

Но успехите на Украйна в момента са краткосрочни. Те не представляват трайни промени, нито създават перспективи за успешно настъпление. От военна гледна точка това си остава война на изтощение. Русия губи инициативата, но това не означава, че Украйна я печели.

В отбрана Украйна може да се възползва от много предимства, които в момента възпрепятстват Русия. Ако самата Украйна започне мащабна офанзива, тази логика би била обърната.

За успешна офанзива Украйна се нуждае от бронирани сили, инженери и резерви. А засега Киев не разполага с такива, за да постигне бърз пробив. Президентът Володимир Зеленски разбира тези проблеми и затова се опитва да разчита на политически лостове. Все още обаче няма признаци, че това работи или че Москва е готова за преговори.

Анализаторите пишат, че за да са успешни тези преговори, Западът трябва да помогне повече на украинската армия, за да бъде тя в позицията на силата. Само преговори вместо успехи на бойното поле винаги е грешна стратегия.

За да бъдат ефективни преговорите, Западът трябва да засили подкрепата си за Украйна. Москва може все още да смята, че успехите на Украйна не са устойчиви. Западът трябва да засили натиска върху Русия преди настъпването на зимата, което допълнително ще отслаби Украйна


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пан Зеленко

    29 5 Отговор
    ... Мъка ....

    16:43 07.06.2026

  • 2 Пич

    32 7 Отговор
    Зелю:
    - Их бее..... колко ме е яд и срам, че ме хванаха !!! Имам един основен проблем - не мога да порасна повече от 1, 50....

    16:44 07.06.2026

  • 3 Проблемът е че има много дронове

    6 26 Отговор
    А Руснаците ме пращат вече вати Свършиха
    Сега операторите на дронове чоплят семки а заплатите им вървят

    16:45 07.06.2026

  • 4 Гориил

    5 36 Отговор
    Да се знае от всички тук,колкото и да сте малко! 2/3 от коментарите в подкрепа на мунчо кayна боташа са публикувани от дежурния на смяна който е на минимална работна заплата и получава скромен хонорар да пише хвалебствени коментари за мунчо кayна и да манипулира оценките. Това се случва не винаги ,но предимно в почивните дни. Според аналитичните броячи Гемиус и Алекса посещаемостта в сайта факти е сведена до минимум и намалява всеки ден. Забележете как като дежурния който е с нисък социален и финансов статус напише коментара за мунчо и за 4 секунди си дава 10- на положителни оценки. ДА СЕ ЗНАЕ!

    Коментиран от #14

    16:45 07.06.2026

  • 5 руската мечка

    5 38 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #11, #23

    16:45 07.06.2026

  • 6 Съдията

    46 5 Отговор
    Проблемът на Украйна е само един. Просто няма никакъв шанс да постигне каквото и да е срещу Русия. И колкото повече продължава да воюва, толкова по-мъчителна ще е агонията. Засега се изразява с 50% по-малко население и 20% по-малко територия от началото на войната.😂

    Коментиран от #51

    16:45 07.06.2026

  • 7 Розова вата

    4 40 Отговор
    Проблемът е че фронта се мести към
    Мисква

    16:45 07.06.2026

  • 8 матю хари

    4 31 Отговор
    Днес един от стратезите на Путин обещал на руснаците още поне две десетилетия СВО. Руската мъка няма край.

    Коментиран от #36

    16:45 07.06.2026

  • 9 Мишел

    4 31 Отговор
    Руското ПВО е сляпо за новия украински дрон FP-1. Въпреки големия брой, "Панцир" не успя да защити военните и петролни обекти в Санкт Петербург. Руските системи за противовъздушна отбрана не могат да прехващат тези дронове, тъй като FP-1 имат подобрена система за насочване и ориентация. Другият проблем е липсата на дронове прихващачи, които могат да неутрализират до 95% от атакуващите дронове.

    Коментиран от #13

    16:46 07.06.2026

  • 10 Удри

    4 22 Отговор
    Вече е ясно русия се пусна от Хорото

    16:46 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мишел

    3 28 Отговор
    "Разпада в Русия е в ход. Москва призна за неофициални контакти с Киев."

    16:47 07.06.2026

  • 13 Ти па

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    С женското име, къде си сляп за дроновете Д-1 ( с едно око )!

    16:49 07.06.2026

  • 14 Ай стига лъга,

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    бе Гурел

    16:50 07.06.2026

  • 15 Примати

    2 24 Отговор
    Не е само Крим … във тиловите региони Белгород и Краснодар също липсват а95 и та места а92 но това не е най - големия проблем. Опашки от автомобили чакат по няколко часа за да заредят и изведнъж идват няколко военни камиона и зареждат разбира се преди всички и разбира се горивото свършва. Друг е въпроса че после камионите тръгват по пътя та смъртта а от седмица насам там обикновено руснаците забележете 99 процента намират смъртта си. От тук нататък Русия няма да може са се оправи за някой друг месец. Помня един клип на който около 10 руснака събориха един украинец на земята поради причината че Путин е анексирал Крим а този човек е украинец. Хаоса и насилието които вече са факт и които ще достигнат безпрецедентни нива от тук на татък е най - малкото което заслужават руснаците

    Коментиран от #20, #28

    16:52 07.06.2026

  • 16 хаха

    5 18 Отговор
    "Малоумно момче от бункера несъзнателно демонстрира високи украински технологии по време на седмицата на високите технологии в Русия."

    Въшлясалите ватнишки алкохолици докъде я докараха само. ХАХАХА!

    16:52 07.06.2026

  • 17 Атина Палада

    24 3 Отговор
    Основният проблем на Украйна е,че нямат м.озък ,щом са приели да бъдат пушечно месо за Западняците..

    16:53 07.06.2026

  • 18 хаха

    1 11 Отговор
    Как се напъват само азиатците ... ХАХАХА

    16:55 07.06.2026

  • 19 стоян георгиев

    3 21 Отговор
    Украйна си научи урока от запада и няма да повтори грешката от 2023.запада обещава ама не спазва обещанията си.за това украйна гледа сама да се оправя и колкото по самостоятелна става толкова е по успешна.дроновете са много добра опция.те си ги произвеждат в милиони и ги ползуват когато и както решат.

    Коментиран от #29

    16:55 07.06.2026

  • 20 Даа...

    13 1 Отговор

    До коментар #15 от "Примати":

    Тъпо си се родило - тъпо си пораснало!

    Не народна поговорка, от мене си!

    16:56 07.06.2026

  • 21 Бъзиктар

    18 1 Отговор
    Демек наближава четвъртия ,,План на победата" на Зеленски

    16:59 07.06.2026

  • 22 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    20 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    17:02 07.06.2026

  • 23 ИИ без И

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "руската мечка":

    папагалче..

    17:03 07.06.2026

  • 24 НРБ

    15 0 Отговор
    Украйна е разкостена без народ и икономика, спрат ли парите и оръжието от НАТО са мъртви !!! За Украйна и Русия ситуацията е патова няма победител !!!

    17:04 07.06.2026

  • 25 поредна

    16 0 Отговор
    глупост..как нямали бронирани машини, инженери и резерви...сега да ви помогна..искайте от германистан инжинери..такива са дошли по покана на Меркел и все не искат да работят..и също могат да бъдат и резерви....

    Коментиран от #31

    17:05 07.06.2026

  • 26 Мутата

    10 1 Отговор
    ТияГовнаКойПакГиИзсра

    17:06 07.06.2026

  • 27 Хахахахаха

    18 0 Отговор
    Проблема е че руснаците изтрепаха мъжкото поколение в Украйна и сега украинките си лягат със сомалийци и индийци хахахахахах, те ще ходят на фронта

    Коментиран от #33

    17:06 07.06.2026

  • 28 примат си ти

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Примати":

    почивка нямаш ли..лошото че бачкаш без пари..от идейните си..още по-зле..ако беше за няколко цента..щял да цениш времето си..нали трябва и да харчиш изкараното..

    17:08 07.06.2026

  • 29 Хахахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Ползуват ли ги хахахха, маняк направо се ползувай за общ работник хахааххаха

    17:09 07.06.2026

  • 30 Михаил Калашников

    0 10 Отговор
    Има един руснак, който още не са го вкарали в пандиза Михаил Калашников съратник на Гиркин-Стрелков, който оглави военните действия в Донбас през 2014-та и неуспешно се опита да завладее Словянск.

    Михаил Калашников каза "На всеки един наш щурмовик, украинците го чакат с 10 дрона във въздуха."

    Правете си изводите!

    Коментиран от #32

    17:10 07.06.2026

  • 31 Инженер от СССР

    0 6 Отговор

    До коментар #25 от "поредна":

    Ти ако знаеш, колко СССР инженери от Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан, докара Путин в Москва, че на Рамадан задръстват центъра от инженерни килимчета. Можеш да се насладиш на инженерната гледка в социалните мрежди - има много филмчета.

    "Къде са руснаците? Няма руснаци! Аллаху акбар" - това в Москва на Нова година.

    Коментиран от #34

    17:12 07.06.2026

  • 32 Руснаци

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Михаил Калашников":

    Чакай да позная след провала е изгонен от Путин нали така?? И искаш този човек да не говори с омраза за Путин и армията хахаха, в интерес наистина и 20 дрона на 1 руснак да имат нали гледаш на фронта не им помагат, редовно руснаците напредват а укрите се изтеглят към Киев хахахах

    Коментиран от #35

    17:12 07.06.2026

  • 33 аз СВО Победа 2014

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахахаха":

    Разкажи ми нещо за северно-корейците в Курск?

    Коментиран от #37

    17:12 07.06.2026

  • 34 Руснаци

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Инженер от СССР":

    А клипче са си докажеш теорията ще има ли??? Помня на нова година нямаше мъжко присъствие в Киев пред елхата лузър

    Коментиран от #38

    17:13 07.06.2026

  • 35 Михаил Калашнико

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаци":

    За теб всеки, който не е съгласен с Путин - "говорел с омраза"... А какво ще кажеш за опцията "говори с истина"? Пробвал ли си да мислиш?

    Коментиран от #39

    17:14 07.06.2026

  • 36 туй вече

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "матю хари":

    съм го чел поне 10 пъти..как укройна имала инициатива, но това не значи че тя ще спечели ...ако няма резеври...а тя няма да има резерви,защото всичко живо бяга, скоро 2метра под земя ще и последния укроинец..

    17:14 07.06.2026

  • 37 Хахахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "аз СВО Победа 2014":

    Разкажи ми нещо за колумбийците, бразилците, поляците на страната на укрите хахаха, десетки хиляди трупове, така че стига скимтят и се мятай от балкона да освободиш вашите от мъката като те глвдат

    Коментиран от #40

    17:15 07.06.2026

  • 38 Инженер от СССР

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Руснаци":

    Ами намери си клипчета, сакат ли си? Знаеш, че Факти рядко пускат клипчета и снимки.

    Коментиран от #44

    17:15 07.06.2026

  • 39 Руснаци

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Михаил Калашнико":

    Маняк теб ако те уволни шефа ти с любов ли ще говориш за неговите решения, искам доказателства, това че някакъв ги казва тея неща обаче няма доказателства как да го приема. Мислете с тея глави хора. Мислете да може България да върви напред, трябват ни умни хора в тая държава

    Коментиран от #43

    17:16 07.06.2026

  • 40 Индиец

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахахаха":

    Колумбийци, бразилци и други - не са пристигнали по държавна линия с подписано споразумение между глава на страна от БРИКС и Зеленски.

    В руската армия сме виждали индийци, непалци, даже японци, арменци, афганистанци, негри... само вас българите ви няма, да се чудим защо.

    Коментиран от #49

    17:17 07.06.2026

  • 41 Ами

    1 7 Отговор
    Окраина няма проблем. Проблем има Путин.
    Все по-вече руснаци искат да бъдат ударени
    помагачите и спонсорите на окраинците.
    И както вървят нещата ... това скоро може да се случи.

    Коментиран от #45, #50

    17:18 07.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Михаил Калашников

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Руснаци":

    Само щото шефът ме е уволнил не е повод да говоря лоши неща за него.

    Ти ако си мека мисирка може да кудкудякаш против шефа.

    Виж на мен ми се е случвало да разкарвам служители няколко пъти.

    Коментиран от #46

    17:19 07.06.2026

  • 44 Руснаци

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Инженер от СССР":

    Това ти обеснявам, аз си гледам в Интернет и съм обективен, мога да ти каза къде укрите има успехи без да чакам факти или някой друг платен драскачи, много ясно че не всичко е розово в Русия, ама чета руснаците превали, няма ли хляб няма ли това и онова, оплаква ли се от войната, това са лъжи. Не съм видял или прочел руснак да се оплаква от войната, напротив оплакват се че Путин не унищожава Украйна, има хиляди начини да накарат в Украйна да страдат много повече, защо е българските медии се пише Сао за загубите на руснаците, ударените цели по руснаците, а не пишат че всеки ден руснаците бомбят Украйна и превземат села и напредват

    17:20 07.06.2026

  • 45 НАТО

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Спонсорите на украинците могат така да ударят Москва, че на Путин ще му изхвърчи кухата кратуна на Луната.

    Руските ракети са като Москвича - я запали, я не запали, но най-често лежиш под него да го ремонтираш.

    Коментиран от #54

    17:21 07.06.2026

  • 46 Руснаци

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Михаил Калашников":

    И предполагам много те обичат, нали така, останали ще си близки предполагам,кой знае как те оплюват ама ти сигурно си мислиш че ти се кефят. Живей си в твоя свят, а относно мен не ме мисли, доволен съм от живота си, осигурен съм. Пожелавам ти и на теб да имаш моя живот

    17:21 07.06.2026

  • 47 Урсулите:

    6 0 Отговор
    Украйна има един основен проблем на фронта и
    Зеленски го разбира много добре!
    Вече Свърши пушечното Украйнско месо и тя спешно се нуждае
    от нови кандидати за отвъдното!

    17:22 07.06.2026

  • 48 Стига с тая Украйна

    6 0 Отговор
    Вие украинска или българска медия сте?

    17:23 07.06.2026

  • 49 Руснаци

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Индиец":

    Хахахаха ти недей да говориш за други, има клипче в телвграм как индийци работят в украинските Тск хахаха, така че има клипчета как украинките танцуват на индийски песни, колко японци и индийци си виждал в армията на руснаците???

    17:23 07.06.2026

  • 50 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Най-много пари и оръжие налива в Украйна Германия. Другите са фалирали и нямат пари. Но и Германия закъсва. Който е карал Лексус и Тойота, няма да купи германска кола, сглобена от китайски компоненти.

    17:24 07.06.2026

  • 51 Съдията , съдията п .......

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Съдията":

    Ако си ходил някога на мачове - знаеш . Ако не - сети се .

    17:25 07.06.2026

  • 52 Ееее па така е...

    5 1 Отговор
    За джепанета нема проблем западните военолюбци наливат в изобилие... нооо относно пушечното месо е на привършване!!!!

    17:27 07.06.2026

  • 53 Мда.

    2 1 Отговор
    Майката на зеления мухльо разказва, че като малък обичал да върти месомелачката.

    17:27 07.06.2026

  • 54 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "НАТО":

    Вероятно заради това САЩ отказаха да разполагат ракети в Европа.
    Също така отказаха и поръчките за крилати ракети за Европа.
    И за капак на всичко започнаха да се изтеглят от Европа.
    Защо имам чувството, че на американците нещо не им се мре
    за европейците, а май по им се прави бизнес с руснаците.

    17:27 07.06.2026

  • 55 Меркел!

    4 0 Отговор
    Украйна се нуждае от инженери ли...?!
    Ами тя и Германия се нуждаеше от инженери и доктори,ама набързо наводних Германия,с арабски такива и сега сме ОК...!
    Да взема да ви пратя някой и друг,имаме ги в излишък...!

    17:34 07.06.2026

  • 56 Ха хи хо

    2 0 Отговор
    В Константиновка се оформиха два джоба, източника е западен. Та толкова за загубената инициатива!

    17:34 07.06.2026

  • 57 така така

    3 0 Отговор
    На Зеленски му пука за фронта. Важното е, той да е на сигурно в Киев.

    17:34 07.06.2026

  • 58 Механик

    0 0 Отговор
    Цитат:
    "Само преговори вместо успехи на бойното поле винаги е грешна стратегия."
    Тоест, успехите ги няма. Поне това са казали "копейките" от Der Spiegel, макар и доста завоалирано, да не кажа, щадящо.
    И кво стана с перемогата? Велето ми проглуши ушите как ВСУ е арестувало Путин и го води в хага.

    17:37 07.06.2026

  • 59 Истината

    1 0 Отговор
    Единственото, което може да постигнат Украйна с този тероризъм в да настроят ВСИЧКИ руснаци против тях и те да поискат пълно унищожение на опасността...
    И тогава... ще разберат кон боб яде ли...

    17:40 07.06.2026

  • 60 Мишел

    1 0 Отговор
    "Русия произвежда в пъти повече балистични ракети, отколкото противоракети произвежда САЩ. Така че дори Украйна да получава всичките ПВО ракети, които произвежда САЩ, няма да може да спре руските удари" из анализ в Дефенс експрес.

    17:43 07.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания