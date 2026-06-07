Der Spiegel: Украйна има един основен проблем на фронта, Зеленски го разбира много добре

Русия губи инициативата на фронта, но това не означава, че Украйна я печели. Тази разлика е от решаващо значение, пише в анализ германският в. Der Spiegel.
Освен нанасянето на политически удари срещу Путин, стратегията на Украйна включва и унищожаване на жизненоважната петролна инфраструктура на Русия, както и физическо и психологическо нахлуване на войната в обществения живот на Москва.
Киев използва тези удари, за да окаже психологически натиск върху Москва. И това вече дава резултати. Анализатори пишат, че сред московските кръгове, които държат Путин на власт, се разпространява загриженост относно войната в Украйна. Някои в руския елит все по-често споменават, че Русия няма да може да постигне първоначалните си военни цели.
Но успехите на Украйна в момента са краткосрочни. Те не представляват трайни промени, нито създават перспективи за успешно настъпление. От военна гледна точка това си остава война на изтощение. Русия губи инициативата, но това не означава, че Украйна я печели.
В отбрана Украйна може да се възползва от много предимства, които в момента възпрепятстват Русия. Ако самата Украйна започне мащабна офанзива, тази логика би била обърната.
За успешна офанзива Украйна се нуждае от бронирани сили, инженери и резерви. А засега Киев не разполага с такива, за да постигне бърз пробив. Президентът Володимир Зеленски разбира тези проблеми и затова се опитва да разчита на политически лостове. Все още обаче няма признаци, че това работи или че Москва е готова за преговори.
Анализаторите пишат, че за да са успешни тези преговори, Западът трябва да помогне повече на украинската армия, за да бъде тя в позицията на силата. Само преговори вместо успехи на бойното поле винаги е грешна стратегия.
За да бъдат ефективни преговорите, Западът трябва да засили подкрепата си за Украйна. Москва може все още да смята, че успехите на Украйна не са устойчиви. Западът трябва да засили натиска върху Русия преди настъпването на зимата, което допълнително ще отслаби Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пан Зеленко
16:43 07.06.2026
2 Пич
- Их бее..... колко ме е яд и срам, че ме хванаха !!! Имам един основен проблем - не мога да порасна повече от 1, 50....
16:44 07.06.2026
3 Проблемът е че има много дронове
Сега операторите на дронове чоплят семки а заплатите им вървят
16:45 07.06.2026
4 Гориил
Коментиран от #14
16:45 07.06.2026
5 руската мечка
Коментиран от #11, #23
16:45 07.06.2026
6 Съдията
Коментиран от #51
16:45 07.06.2026
7 Розова вата
Мисква
16:45 07.06.2026
8 матю хари
Коментиран от #36
16:45 07.06.2026
9 Мишел
Коментиран от #13
16:46 07.06.2026
10 Удри
16:46 07.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мишел
16:47 07.06.2026
13 Ти па
До коментар #9 от "Мишел":С женското име, къде си сляп за дроновете Д-1 ( с едно око )!
16:49 07.06.2026
14 Ай стига лъга,
До коментар #4 от "Гориил":бе Гурел
16:50 07.06.2026
15 Примати
Коментиран от #20, #28
16:52 07.06.2026
16 хаха
Въшлясалите ватнишки алкохолици докъде я докараха само. ХАХАХА!
16:52 07.06.2026
17 Атина Палада
16:53 07.06.2026
18 хаха
16:55 07.06.2026
19 стоян георгиев
Коментиран от #29
16:55 07.06.2026
20 Даа...
До коментар #15 от "Примати":Тъпо си се родило - тъпо си пораснало!
Не народна поговорка, от мене си!
16:56 07.06.2026
21 Бъзиктар
16:59 07.06.2026
22 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
17:02 07.06.2026
23 ИИ без И
До коментар #5 от "руската мечка":папагалче..
17:03 07.06.2026
24 НРБ
17:04 07.06.2026
25 поредна
Коментиран от #31
17:05 07.06.2026
26 Мутата
17:06 07.06.2026
27 Хахахахаха
Коментиран от #33
17:06 07.06.2026
28 примат си ти
До коментар #15 от "Примати":почивка нямаш ли..лошото че бачкаш без пари..от идейните си..още по-зле..ако беше за няколко цента..щял да цениш времето си..нали трябва и да харчиш изкараното..
17:08 07.06.2026
29 Хахахахаха
До коментар #19 от "стоян георгиев":Ползуват ли ги хахахха, маняк направо се ползувай за общ работник хахааххаха
17:09 07.06.2026
30 Михаил Калашников
Михаил Калашников каза "На всеки един наш щурмовик, украинците го чакат с 10 дрона във въздуха."
Правете си изводите!
Коментиран от #32
17:10 07.06.2026
31 Инженер от СССР
До коментар #25 от "поредна":Ти ако знаеш, колко СССР инженери от Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан, докара Путин в Москва, че на Рамадан задръстват центъра от инженерни килимчета. Можеш да се насладиш на инженерната гледка в социалните мрежди - има много филмчета.
"Къде са руснаците? Няма руснаци! Аллаху акбар" - това в Москва на Нова година.
Коментиран от #34
17:12 07.06.2026
32 Руснаци
До коментар #30 от "Михаил Калашников":Чакай да позная след провала е изгонен от Путин нали така?? И искаш този човек да не говори с омраза за Путин и армията хахаха, в интерес наистина и 20 дрона на 1 руснак да имат нали гледаш на фронта не им помагат, редовно руснаците напредват а укрите се изтеглят към Киев хахахах
Коментиран от #35
17:12 07.06.2026
33 аз СВО Победа 2014
До коментар #27 от "Хахахахаха":Разкажи ми нещо за северно-корейците в Курск?
Коментиран от #37
17:12 07.06.2026
34 Руснаци
До коментар #31 от "Инженер от СССР":А клипче са си докажеш теорията ще има ли??? Помня на нова година нямаше мъжко присъствие в Киев пред елхата лузър
Коментиран от #38
17:13 07.06.2026
35 Михаил Калашнико
До коментар #32 от "Руснаци":За теб всеки, който не е съгласен с Путин - "говорел с омраза"... А какво ще кажеш за опцията "говори с истина"? Пробвал ли си да мислиш?
Коментиран от #39
17:14 07.06.2026
36 туй вече
До коментар #8 от "матю хари":съм го чел поне 10 пъти..как укройна имала инициатива, но това не значи че тя ще спечели ...ако няма резеври...а тя няма да има резерви,защото всичко живо бяга, скоро 2метра под земя ще и последния укроинец..
17:14 07.06.2026
37 Хахахахаха
До коментар #33 от "аз СВО Победа 2014":Разкажи ми нещо за колумбийците, бразилците, поляците на страната на укрите хахаха, десетки хиляди трупове, така че стига скимтят и се мятай от балкона да освободиш вашите от мъката като те глвдат
Коментиран от #40
17:15 07.06.2026
38 Инженер от СССР
До коментар #34 от "Руснаци":Ами намери си клипчета, сакат ли си? Знаеш, че Факти рядко пускат клипчета и снимки.
Коментиран от #44
17:15 07.06.2026
39 Руснаци
До коментар #35 от "Михаил Калашнико":Маняк теб ако те уволни шефа ти с любов ли ще говориш за неговите решения, искам доказателства, това че някакъв ги казва тея неща обаче няма доказателства как да го приема. Мислете с тея глави хора. Мислете да може България да върви напред, трябват ни умни хора в тая държава
Коментиран от #43
17:16 07.06.2026
40 Индиец
До коментар #37 от "Хахахахаха":Колумбийци, бразилци и други - не са пристигнали по държавна линия с подписано споразумение между глава на страна от БРИКС и Зеленски.
В руската армия сме виждали индийци, непалци, даже японци, арменци, афганистанци, негри... само вас българите ви няма, да се чудим защо.
Коментиран от #49
17:17 07.06.2026
41 Ами
Все по-вече руснаци искат да бъдат ударени
помагачите и спонсорите на окраинците.
И както вървят нещата ... това скоро може да се случи.
Коментиран от #45, #50
17:18 07.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Михаил Калашников
До коментар #39 от "Руснаци":Само щото шефът ме е уволнил не е повод да говоря лоши неща за него.
Ти ако си мека мисирка може да кудкудякаш против шефа.
Виж на мен ми се е случвало да разкарвам служители няколко пъти.
Коментиран от #46
17:19 07.06.2026
44 Руснаци
До коментар #38 от "Инженер от СССР":Това ти обеснявам, аз си гледам в Интернет и съм обективен, мога да ти каза къде укрите има успехи без да чакам факти или някой друг платен драскачи, много ясно че не всичко е розово в Русия, ама чета руснаците превали, няма ли хляб няма ли това и онова, оплаква ли се от войната, това са лъжи. Не съм видял или прочел руснак да се оплаква от войната, напротив оплакват се че Путин не унищожава Украйна, има хиляди начини да накарат в Украйна да страдат много повече, защо е българските медии се пише Сао за загубите на руснаците, ударените цели по руснаците, а не пишат че всеки ден руснаците бомбят Украйна и превземат села и напредват
17:20 07.06.2026
45 НАТО
До коментар #41 от "Ами":Спонсорите на украинците могат така да ударят Москва, че на Путин ще му изхвърчи кухата кратуна на Луната.
Руските ракети са като Москвича - я запали, я не запали, но най-често лежиш под него да го ремонтираш.
Коментиран от #54
17:21 07.06.2026
46 Руснаци
До коментар #43 от "Михаил Калашников":И предполагам много те обичат, нали така, останали ще си близки предполагам,кой знае как те оплюват ама ти сигурно си мислиш че ти се кефят. Живей си в твоя свят, а относно мен не ме мисли, доволен съм от живота си, осигурен съм. Пожелавам ти и на теб да имаш моя живот
17:21 07.06.2026
47 Урсулите:
Зеленски го разбира много добре!
Вече Свърши пушечното Украйнско месо и тя спешно се нуждае
от нови кандидати за отвъдното!
17:22 07.06.2026
48 Стига с тая Украйна
17:23 07.06.2026
49 Руснаци
До коментар #40 от "Индиец":Хахахаха ти недей да говориш за други, има клипче в телвграм как индийци работят в украинските Тск хахаха, така че има клипчета как украинките танцуват на индийски песни, колко японци и индийци си виждал в армията на руснаците???
17:23 07.06.2026
50 Рублевка
До коментар #41 от "Ами":Най-много пари и оръжие налива в Украйна Германия. Другите са фалирали и нямат пари. Но и Германия закъсва. Който е карал Лексус и Тойота, няма да купи германска кола, сглобена от китайски компоненти.
17:24 07.06.2026
51 Съдията , съдията п .......
До коментар #6 от "Съдията":Ако си ходил някога на мачове - знаеш . Ако не - сети се .
17:25 07.06.2026
52 Ееее па така е...
17:27 07.06.2026
53 Мда.
17:27 07.06.2026
54 Ами
До коментар #45 от "НАТО":Вероятно заради това САЩ отказаха да разполагат ракети в Европа.
Също така отказаха и поръчките за крилати ракети за Европа.
И за капак на всичко започнаха да се изтеглят от Европа.
Защо имам чувството, че на американците нещо не им се мре
за европейците, а май по им се прави бизнес с руснаците.
17:27 07.06.2026
55 Меркел!
Ами тя и Германия се нуждаеше от инженери и доктори,ама набързо наводних Германия,с арабски такива и сега сме ОК...!
Да взема да ви пратя някой и друг,имаме ги в излишък...!
17:34 07.06.2026
56 Ха хи хо
17:34 07.06.2026
57 така така
17:34 07.06.2026
58 Механик
"Само преговори вместо успехи на бойното поле винаги е грешна стратегия."
Тоест, успехите ги няма. Поне това са казали "копейките" от Der Spiegel, макар и доста завоалирано, да не кажа, щадящо.
И кво стана с перемогата? Велето ми проглуши ушите как ВСУ е арестувало Путин и го води в хага.
17:37 07.06.2026
59 Истината
И тогава... ще разберат кон боб яде ли...
17:40 07.06.2026
60 Мишел
17:43 07.06.2026