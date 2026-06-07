Русия съобщи, че води неофициални контакти с Украйна

Русия поддържа неофициални контакти с Киев. Официални контакти се осъществяваха в хода на състоялите си няколко кръга преговори между Русия и Украйна, заяви пред журналиста Павел Зарубин помощникът на президента на Русия Владимир Путин - Юрий Ушаков, цитиран от руски медии, предаде БТА.
"Имаме както открити, така и закрити контакти с киевския режим. Открити контакти имаше, когато водихме няколко кръга преговори", каза Ушаков, коментирайки пътуването на руски предприемач до Киев за предаване на необходима информация в Москва.
На 5 юни, на пленарна сесия от Петербургския международен икономически форум, президентът Путин разказа, че преди три седмици един предприемач е посетил Киев и се е срещнал с украинския президент Володимир Зеленски. Той не назова името на този човек, припомня изданието на руския парламент "Парламентская газета".
Ушаков уточни, че става дума за доста крупен бизнесмен, когото много хора познават, но също не уточни кой е той.
Президентът на Русия Владимир Путин заяви преди дни, че засега не вижда причина да се срещне с Владимир Зеленски, след като украинският президент публикува открито писмо с предложение за среща за договаряне на край на войната, предадоха Ройтерс и ТАСС.
Путин заяви на световния икономически форум в Санкт Петербург, че писмото на Зеленски съдържа нагли и агресивни пасажи и не изглежда като искрено предложение за преговори.
"В това писмо има доста елементи на агресия. Какво е това? Опит да се създадат условия за лична среща и преговори ли, или създаване на обстановка, в която всъщност е напълно невъзможно да се състоят никакви лични срещи? Според мен е второто", заяви Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Нали е велика?
Коментиран от #7
17:00 07.06.2026
2 Пич
Много ще ми е мъчно, значи...!!!
Коментиран от #8
17:01 07.06.2026
3 Гочо папионката-Експерт и Критик
17:01 07.06.2026
4 Бензиностанцията с ракети
Коментиран от #15
17:02 07.06.2026
5 Вечния кръговрат на живота
17:04 07.06.2026
6 Мишел
Коментиран от #26, #27, #31, #32
17:04 07.06.2026
7 Калоян
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Защото хун тата са толкова н агли,че трябва отвреме навреме да им се припомня да не бива да правят бели,които да принудят руснаците да действат като шестолъчките и задокеанците.
17:06 07.06.2026
8 ...
До коментар #2 от "Пич":В Украйна в момента няма нито един проруски политик. Преди войната може и да е имало някой, но сега - абсурд. Ако се появи някой, народа ще го ликвидира на момента.
Коментиран от #9, #13, #30
17:08 07.06.2026
9 Пич
До коментар #8 от "...":Много бъркате!!! Ако Зелю се появи в Украйна, народа ще го ликвидира на място!!!
Коментиран от #11, #16, #50
17:11 07.06.2026
10 Как е ШЕЛОМОВ?
17:11 07.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Това винаги го има
17:12 07.06.2026
13 Фил
До коментар #8 от "...":К,ъв народ?! Те не смеят да се опълчат на едни те-це-качници,които ги подкарват кат, добитк,камо ли да имат мнение.Ама , ,се полека,вас ви чака същото...
17:13 07.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гресирана ватенка
До коментар #4 от "Бензиностанцията с ракети":Цена на литър бензин в Крим -0,00😁😁😁
17:13 07.06.2026
16 Дон Корлеоне
До коментар #9 от "Пич":Хаяско кога ще отиде на фронтовата линия?
Коментиран от #20
17:14 07.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #34, #36, #42
17:15 07.06.2026
19 Пора
Коментиран от #23
17:15 07.06.2026
20 Пич
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":Когато го пусне Зельонска !!!
17:17 07.06.2026
21 Запознат
Така е пишат послания към зеления на корпуса на Орешник или на ФАБ-3000 ама не са за публикуване тук че и деца четат понякога.
17:19 07.06.2026
22 ЩЕ СЕ РАЗБЕРАТ.
Коментиран от #54
17:19 07.06.2026
23 Чакащ
До коментар #19 от "Пора":Коги бе - от 2022 все умира а още не е умряла - ама пък ЕС фалира и НАТО се разпадна.
17:20 07.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 да питам
До коментар #6 от "Мишел":А ти от коя пропагандна машинка си,на лондон,берлин или на брюксел?🤣
17:21 07.06.2026
27 Това са безспорни
До коментар #6 от "Мишел":Факти.
17:22 07.06.2026
28 Пич
До коментар #24 от "Не си пич а си кирПич":Отново се радвам да те накарам да се усещаш нищо пред мен!!!
Коментиран от #38
17:22 07.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бъркаш се
До коментар #8 от "...":зеления 🤡 ако се появи в уср@йна,самите украинци моментално ще го провесят на първото дърво
Коментиран от #59
17:24 07.06.2026
31 Читател
До коментар #6 от "Мишел":"Пропагандната журналистика на Кремъл"
Нещо си объркал момче - трябвало е "Пропагандната журналистика на Киев" да напишеш.
Коментиран от #35
17:26 07.06.2026
32 Да те светна
До коментар #6 от "Мишел":За да мине дезинформацията трябва да има и малко истина,ти се пробваш само с лъжи,бе става така
17:26 07.06.2026
33 Копейки,
РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ.
Коментиран от #37, #41
17:26 07.06.2026
34 Кажи
До коментар #18 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Верно ли си толкова много праззз, или паветниците те черпят в някоя кръчма?
17:27 07.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Учуден
До коментар #18 от "ЕДГАР КЕЙСИ":"А ТО ВЕЧЕ Е ЗАПОЧНАЛО"
Че ти още 2022 ни уверяваше че е започнал фалита и разпада на Русия - до кога ще чакам.
Коментиран от #44
17:29 07.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #43
17:29 07.06.2026
40 Читател
До коментар #35 от "Ол1гофрен,":Той и Сирски е руснак
17:30 07.06.2026
41 Фанал
До коментар #33 от "Копейки,":Съм се при ма йка ти! Пълен работен ден плюс извънреден труд - плаща жената, коректна...
17:30 07.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Зевзек
До коментар #39 от "ЕДГАР КЕЙСИ":А с ОФИЦИАЛНИТЕ КОНТАКТИ подготвя хвърлянето на главата на зеления - ФАКТ.
17:31 07.06.2026
44 Докато ти плащат от руското посолство
До коментар #36 от "Учуден":П.П.Анонимноста на руските тролове не е гарантирана.
Коментиран от #48, #49
17:31 07.06.2026
45 хмммм
17:32 07.06.2026
46 Откога
До коментар #38 от "Няма такъв вариант":Рендерастите от паветата сте нормални българи?
17:33 07.06.2026
47 Учуден
До коментар #38 от "Няма такъв вариант":Че обратните козячета от кога се водят "нормални българи" - или това е новата "нормалност".
17:33 07.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Няма такова нещо.
До коментар #9 от "Пич":Кой е този проруски политик, който има шанс да стане президент ? Естествено, че няма такъв.
Коментиран от #55, #61
17:38 07.06.2026
51 Ръзбрахти ли ма, еуругеюви?
17:39 07.06.2026
52 Дон Корлеоне
Коментиран от #56
17:40 07.06.2026
53 ОНЯ С ДРОНЯ
Е на лице.
САТАЛИТЪТ КОЙТО ТРЯБВАШЕ
ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН
ЗА РУСКИЯ СТАРЛИНК
ГРЪМНАЛ
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА ТАКЪВ РЕЗИЛ
ВСИЧКО РУСКО Е
ПОЗОР .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:40 07.06.2026
54 Късно е вече.
До коментар #22 от "ЩЕ СЕ РАЗБЕРАТ.":1,5 милиона руски войници са мъртви. Ако сега се подпише мир, това е огромна загуба за Русия. Не вярвам Путин така да се прецака, да спре войната преди да е окупирал Киев.
Коментиран от #63
17:41 07.06.2026
55 Запознат
До коментар #50 от "Няма такова нещо.":"Кой е този проруски политик, който има шанс да стане президент"
Защо трябва да е политик - а много от народа на Украйна са проруски настроени.
17:41 07.06.2026
56 САТЕЛИТЪТ
До коментар #52 от "Дон Корлеоне":За Рашън СТАРЛИНК
СГОРЕЛ .
КАК ДА ИМ ПУСНЕ ИНТЕРНЕТ
ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС?
17:41 07.06.2026
57 Домъчняло ми е за оня пар цал
Коментиран от #64
17:42 07.06.2026
58 Един
17:42 07.06.2026
59 Много е прав даже.
До коментар #30 от "Бъркаш се":Кой е този проруски политик, който има шанс да стане президент ? Естествено, че няма такъв.
17:42 07.06.2026
60 да питам
До коментар #38 от "Няма такъв вариант":Кои българи имаш предвид,мургавите мангасаря ли или платените козячета, защото всички нормални българи подкрепят Русия, винаги е жило така и винаги ще бъде
17:43 07.06.2026
61 Пич
До коментар #50 от "Няма такова нещо.":Идея си нямате, колко украинци ще се съгласят да станат проруски, за да станат и президент !!! Така и Зелю се съгласи да стане антиуктаински, но президент...
17:43 07.06.2026
62 Русия се превръща в тестова площадка
😁
17:43 07.06.2026
63 Учуден
До коментар #54 от "Късно е вече.":"1,5 милиона руски войници са мъртви"
От посолството ли те увериха че са 1.5 милиона или ти ходи да ги броиш. Тогава защо разменят телата на 3000 укри срещу 103 на руснаци. За миналата година са разменили 14 000 укри срещу 158 на руснаци.
17:43 07.06.2026
64 Захарова
До коментар #57 от "Домъчняло ми е за оня пар цал":Ела, ще ти дам да ми целунеш обувката...
17:44 07.06.2026