Русия съобщи, че води неофициални контакти с Украйна

Русия поддържа неофициални контакти с Киев. Официални контакти се осъществяваха в хода на състоялите си няколко кръга преговори между Русия и Украйна, заяви пред журналиста Павел Зарубин помощникът на президента на Русия Владимир Путин - Юрий Ушаков, цитиран от руски медии, предаде БТА.

"Имаме както открити, така и закрити контакти с киевския режим. Открити контакти имаше, когато водихме няколко кръга преговори", каза Ушаков, коментирайки пътуването на руски предприемач до Киев за предаване на необходима информация в Москва.

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На 5 юни, на пленарна сесия от Петербургския международен икономически форум, президентът Путин разказа, че преди три седмици един предприемач е посетил Киев и се е срещнал с украинския президент Володимир Зеленски. Той не назова името на този човек, припомня изданието на руския парламент "Парламентская газета".

Ушаков уточни, че става дума за доста крупен бизнесмен, когото много хора познават, но също не уточни кой е той.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви преди дни, че засега не вижда причина да се срещне с Владимир Зеленски, след като украинският президент публикува открито писмо с предложение за среща за договаряне на край на войната, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Путин заяви на световния икономически форум в Санкт Петербург, че писмото на Зеленски съдържа нагли и агресивни пасажи и не изглежда като искрено предложение за преговори.

"В това писмо има доста елементи на агресия. Какво е това? Опит да се създадат условия за лична среща и преговори ли, или създаване на обстановка, в която всъщност е напълно невъзможно да се състоят никакви лични срещи? Според мен е второто", заяви Путин.