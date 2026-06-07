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Русия съобщи, че води неофициални контакти с Украйна
  Тема: Украйна

Русия съобщи, че води неофициални контакти с Украйна

7 Юни, 2026 16:57 1 233 64

  • украйна-
  • юрий ушаков-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин

Открити контакти имаше, когато водихме няколко кръга преговори, каза Ушаков

Русия съобщи, че води неофициални контакти с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия поддържа неофициални контакти с Киев. Официални контакти се осъществяваха в хода на състоялите си няколко кръга преговори между Русия и Украйна, заяви пред журналиста Павел Зарубин помощникът на президента на Русия Владимир Путин - Юрий Ушаков, цитиран от руски медии, предаде БТА.

"Имаме както открити, така и закрити контакти с киевския режим. Открити контакти имаше, когато водихме няколко кръга преговори", каза Ушаков, коментирайки пътуването на руски предприемач до Киев за предаване на необходима информация в Москва.

Още новини от Украйна

На 5 юни, на пленарна сесия от Петербургския международен икономически форум, президентът Путин разказа, че преди три седмици един предприемач е посетил Киев и се е срещнал с украинския президент Володимир Зеленски. Той не назова името на този човек, припомня изданието на руския парламент "Парламентская газета".

Ушаков уточни, че става дума за доста крупен бизнесмен, когото много хора познават, но също не уточни кой е той.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви преди дни, че засега не вижда причина да се срещне с Владимир Зеленски, след като украинският президент публикува открито писмо с предложение за среща за договаряне на край на войната, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Путин заяви на световния икономически форум в Санкт Петербург, че писмото на Зеленски съдържа нагли и агресивни пасажи и не изглежда като искрено предложение за преговори.

"В това писмо има доста елементи на агресия. Какво е това? Опит да се създадат условия за лична среща и преговори ли, или създаване на обстановка, в която всъщност е напълно невъзможно да се състоят никакви лични срещи? Според мен е второто", заяви Путин.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    14 12 Отговор
    Ама чакайте сега, великата матушка защо води преговори със Зеленски?
    Нали е велика?

    Коментиран от #7

    17:00 07.06.2026

  • 2 Пич

    12 9 Отговор
    Лелии......ами ако подкукуросат някоя укра да вземе властта, и да обеси Зелю...?!
    Много ще ми е мъчно, значи...!!!

    Коментиран от #8

    17:01 07.06.2026

  • 3 Гочо папионката-Експерт и Критик

    8 5 Отговор
    Доктор В. В. Излекува планетата от ковид

    17:01 07.06.2026

  • 4 Бензиностанцията с ракети

    13 12 Отговор
    остана без бензин!

    Коментиран от #15

    17:02 07.06.2026

  • 5 Вечния кръговрат на живота

    10 8 Отговор
    Русия колонизира и краде бг с помощта на платените клакьори русофили,но всичко се плаща,оня русофил от Петрохан иванушка адвоката ивей,взе от русия хонорар 10 милиона евро,сега да си ги харчи,с два изстрела в кратуната

    17:04 07.06.2026

  • 6 Мишел

    11 9 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    Коментиран от #26, #27, #31, #32

    17:04 07.06.2026

  • 7 Калоян

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Защото хун тата са толкова н агли,че трябва отвреме навреме да им се припомня да не бива да правят бели,които да принудят руснаците да действат като шестолъчките и задокеанците.

    17:06 07.06.2026

  • 8 ...

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    В Украйна в момента няма нито един проруски политик. Преди войната може и да е имало някой, но сега - абсурд. Ако се появи някой, народа ще го ликвидира на момента.

    Коментиран от #9, #13, #30

    17:08 07.06.2026

  • 9 Пич

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "...":

    Много бъркате!!! Ако Зелю се появи в Украйна, народа ще го ликвидира на място!!!

    Коментиран от #11, #16, #50

    17:11 07.06.2026

  • 10 Как е ШЕЛОМОВ?

    6 2 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ и НЕУДАЧНИКЪТ на 21 век?

    17:11 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Това винаги го има

    1 2 Отговор
    във всяка война и не е нещо сензационно!

    17:12 07.06.2026

  • 13 Фил

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "...":

    К,ъв народ?! Те не смеят да се опълчат на едни те-це-качници,които ги подкарват кат, добитк,камо ли да имат мнение.Ама , ,се полека,вас ви чака същото...

    17:13 07.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гресирана ватенка

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Бензиностанцията с ракети":

    Цена на литър бензин в Крим -0,00😁😁😁

    17:13 07.06.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Хаяско кога ще отиде на фронтовата линия?

    Коментиран от #20

    17:14 07.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 5 Отговор
    ФАШИСТА ПУТЛЕР ЩЕ СЕ СЪГЛАСИ НА МИР, КОГАТО .................... НА ФАШИСТКА РУСИЯ И БЪДАТ ПРЕКЪСНАТИ .................... ПРИХОДИТЕ ОТ ГОРИВО ZA APMИЯТА .................... А ТО ВЕЧЕ Е ЗАПОЧНАЛО ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #34, #36, #42

    17:15 07.06.2026

  • 19 Пора

    5 6 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #23

    17:15 07.06.2026

  • 20 Пич

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    Когато го пусне Зельонска !!!

    17:17 07.06.2026

  • 21 Запознат

    3 5 Отговор
    "Русия поддържа неофициални контакти с Киев"

    Така е пишат послания към зеления на корпуса на Орешник или на ФАБ-3000 ама не са за публикуване тук че и деца четат понякога.

    17:19 07.06.2026

  • 22 ЩЕ СЕ РАЗБЕРАТ.

    5 3 Отговор
    Зеленият нарко клоун ще подпише мир. Ще му вземат територия и природни ресурси скъпи той ще избяга богат и надрусан на Карибите. ЩЕ ОСТАНА СПОМЕН САМО УМРЕЛИТЕ. БЕЗЧОВЕЧНО АЛЧНО СЪЩЕСТВО Е ТОЙ.

    Коментиран от #54

    17:19 07.06.2026

  • 23 Чакащ

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пора":

    Коги бе - от 2022 все умира а още не е умряла - ама пък ЕС фалира и НАТО се разпадна.

    17:20 07.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 да питам

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    А ти от коя пропагандна машинка си,на лондон,берлин или на брюксел?🤣

    17:21 07.06.2026

  • 27 Това са безспорни

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Факти.

    17:22 07.06.2026

  • 28 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Не си пич а си кирПич":

    Отново се радвам да те накарам да се усещаш нищо пред мен!!!

    Коментиран от #38

    17:22 07.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бъркаш се

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "...":

    зеления 🤡 ако се появи в уср@йна,самите украинци моментално ще го провесят на първото дърво

    Коментиран от #59

    17:24 07.06.2026

  • 31 Читател

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    "Пропагандната журналистика на Кремъл"

    Нещо си объркал момче - трябвало е "Пропагандната журналистика на Киев" да напишеш.

    Коментиран от #35

    17:26 07.06.2026

  • 32 Да те светна

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    За да мине дезинформацията трябва да има и малко истина,ти се пробваш само с лъжи,бе става така

    17:26 07.06.2026

  • 33 Копейки,

    1 3 Отговор
    Русия загуби войната.Работа си търсете.Тук няма хляб за вас.
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ.

    Коментиран от #37, #41

    17:26 07.06.2026

  • 34 Кажи

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Верно ли си толкова много праззз, или паветниците те черпят в някоя кръчма?

    17:27 07.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Учуден

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    "А ТО ВЕЧЕ Е ЗАПОЧНАЛО"

    Че ти още 2022 ни уверяваше че е започнал фалита и разпада на Русия - до кога ще чакам.

    Коментиран от #44

    17:29 07.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор
    С ТЕЗИ "НЕОФИЦИАЛНИ КОНТАКТИ" ....................... ВОЕНОПРЕСТЪПНИКА ПУТЛЕР "ПОДГОТВЯ" .................,.. ХВЪРЛЯНЕТО НА КЪРПАТА ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #43

    17:29 07.06.2026

  • 40 Читател

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ол1гофрен,":

    Той и Сирски е руснак

    17:30 07.06.2026

  • 41 Фанал

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Копейки,":

    Съм се при ма йка ти! Пълен работен ден плюс извънреден труд - плаща жената, коректна...

    17:30 07.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    А с ОФИЦИАЛНИТЕ КОНТАКТИ подготвя хвърлянето на главата на зеления - ФАКТ.

    17:31 07.06.2026

  • 44 Докато ти плащат от руското посолство

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Учуден":

    П.П.Анонимноста на руските тролове не е гарантирана.

    Коментиран от #48, #49

    17:31 07.06.2026

  • 45 хмммм

    3 0 Отговор
    Toя Ушаков нищо чудно да се окаже някое украинско муле в Кремъл!

    17:32 07.06.2026

  • 46 Откога

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Няма такъв вариант":

    Рендерастите от паветата сте нормални българи?

    17:33 07.06.2026

  • 47 Учуден

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Няма такъв вариант":

    Че обратните козячета от кога се водят "нормални българи" - или това е новата "нормалност".

    17:33 07.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Няма такова нещо.

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Кой е този проруски политик, който има шанс да стане президент ? Естествено, че няма такъв.

    Коментиран от #55, #61

    17:38 07.06.2026

  • 51 Ръзбрахти ли ма, еуругеюви?

    3 0 Отговор
    Норвежците ни крадат децата, шведите ги вкарват у зътвора. Туй ни можи да съ тарпи! Спасението ни е при бай Пунди в московия. Той ша ни заштити от западните сатанкисти. Заедну с поп Гундяй правоцлавното кокаинчик.

    17:39 07.06.2026

  • 52 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #56

    17:40 07.06.2026

  • 53 ОНЯ С ДРОНЯ

    3 1 Отговор
    Поредната Руска ОБОСРАЦИЯ

    Е на лице.

    САТАЛИТЪТ КОЙТО ТРЯБВАШЕ
    ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН
    ЗА РУСКИЯ СТАРЛИНК

    ГРЪМНАЛ

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА ТАКЪВ РЕЗИЛ
    ВСИЧКО РУСКО Е
    ПОЗОР .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:40 07.06.2026

  • 54 Късно е вече.

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "ЩЕ СЕ РАЗБЕРАТ.":

    1,5 милиона руски войници са мъртви. Ако сега се подпише мир, това е огромна загуба за Русия. Не вярвам Путин така да се прецака, да спре войната преди да е окупирал Киев.

    Коментиран от #63

    17:41 07.06.2026

  • 55 Запознат

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Няма такова нещо.":

    "Кой е този проруски политик, който има шанс да стане президент"

    Защо трябва да е политик - а много от народа на Украйна са проруски настроени.

    17:41 07.06.2026

  • 56 САТЕЛИТЪТ

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Дон Корлеоне":

    За Рашън СТАРЛИНК

    СГОРЕЛ .

    КАК ДА ИМ ПУСНЕ ИНТЕРНЕТ

    ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС?

    17:41 07.06.2026

  • 57 Домъчняло ми е за оня пар цал

    0 2 Отговор
    Захарова!

    Коментиран от #64

    17:42 07.06.2026

  • 58 Един

    0 0 Отговор
    Айде, помирявайте се вече, че тая война стана мега тъпа и безсмислена.

    17:42 07.06.2026

  • 59 Много е прав даже.

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Бъркаш се":

    Кой е този проруски политик, който има шанс да стане президент ? Естествено, че няма такъв.

    17:42 07.06.2026

  • 60 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Няма такъв вариант":

    Кои българи имаш предвид,мургавите мангасаря ли или платените козячета, защото всички нормални българи подкрепят Русия, винаги е жило така и винаги ще бъде

    17:43 07.06.2026

  • 61 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Няма такова нещо.":

    Идея си нямате, колко украинци ще се съгласят да станат проруски, за да станат и президент !!! Така и Зелю се съгласи да стане антиуктаински, но президент...

    17:43 07.06.2026

  • 62 Русия се превръща в тестова площадка

    0 1 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    17:43 07.06.2026

  • 63 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Късно е вече.":

    "1,5 милиона руски войници са мъртви"

    От посолството ли те увериха че са 1.5 милиона или ти ходи да ги броиш. Тогава защо разменят телата на 3000 укри срещу 103 на руснаци. За миналата година са разменили 14 000 укри срещу 158 на руснаци.

    17:43 07.06.2026

  • 64 Захарова

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Домъчняло ми е за оня пар цал":

    Ела, ще ти дам да ми целунеш обувката...

    17:44 07.06.2026

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