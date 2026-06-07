Марк Уолбърг е неразпознаваем в ролята на известен мафиот и наемен убиец (СНИМКИ+ВИДЕО)

Марк Уолбърг претърпя впечатляваща физическа трансформация за новия си криминален филм „By Any Means“ (На всяка цена), в който влиза в ролята на един от най-известните наемни убийци на американската мафия – Грегъри Скарпа.

Първият трейлър на продукцията, публикуван тази седмица, показва 55-годишния актьор в почти неузнаваем вид. За превъплъщението си Уолбърг използва специални лицеви протези, които променят формата на носа и челюстта му, както и тъмна перука с характерни бакенбарди, типични за модата от 60-те години на миналия век.

Въпреки че запазва добре познатото си атлетично телосложение, звездата от „Планетата на маймуните“, „От другата страна“ и „Самотният оцелял“ изглежда коренно различно в образа на Скарпа – фигура, известна в криминалните среди с прякорите „Мрачният жътвар“ и „Лудият шапкар“.

Действието на филма се развива в американския Юг през 60-те години и е вдъхновено от реални събития. Сюжетът проследява чернокож агент на ФБР, изигран от Яя Абдул-Матийн II, който разследва убийствата на водещи фигури от движението за граждански права в щата Мисисипи. В хода на разследването той започва да работи със Грегъри Скарпа, а границите между правосъдие и отмъщение постепенно се размиват.

Снимките на продукцията са реализирани в Атланта, щата Джорджия. По думите на Марк Уолбърг филмът разказва малко позната, но изключително интригуваща история от американската история.

„Развълнуван съм да споделя трейлъра на новия си филм ‘By Any Means’, базиран на истинска история“, написа актьорът в социалните мрежи. Лентата се очаква да излезе по кината през септември.

Новият външен вид на Уолбърг предизвика множество реакции сред феновете. Част от зрителите похвалиха отдадеността му към ролята, докато други коментираха най-вече драматичната промяна във външността му. Някои дори признаха, че първоначално трудно са го разпознали в трейлъра.

През последните години подобни екстремни трансформации се превърнаха в запазена марка на редица холивудски продукции. По-рано тази година Джони Деп привлече внимание със своята коренно различна визия по време на снимките на новата адаптация на „Коледна песен“ в Лондон. През април Дейвид Духовни беше забелязан с руса перука и сценичен костюм по време на работа по комедията „Soapbox“, а през 2025 г. Джона Хил изненада феновете с драстично вталена фигура и ретро визия за филма „Cut Off“.