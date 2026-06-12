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16 случая на организирани гонки в Бургаско от началото на годината
  Тема: Войната на пътя

16 случая на организирани гонки в Бургаско от началото на годината

12 Юни, 2026 07:51 688 7

  • бургас-
  • гонки-
  • полиция

В подземния паркинг на големия мол в града през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки

16 случая на организирани гонки в Бургаско от началото на годината - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

16 случая на организирани гонки с коли са засечени в Бургаска област от началото на годината досега. Това каза началникът на сектор "Пътна полиция" в Бургас главен инспектор Пламен Николов, предава БНР.

По думите му на местата, където се организират такива гонки са взети мерки и контролът е засилен.

Специализирана полицейска операция за пътната безопасност се проведе на територията на цялата област тази нощ. Данните от нея ще бъдат представени тази сутрин.

Една от целите на проведената специализирана полицейска операция е именно превенция срещу организираните гонки с коли на пътя. Къде най-често стават те, обяснява главен инспектор Пламен Николов.

"По-скоро бих казал, че са на вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, на които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушения на правилата за движение", обясни Николов.

В подземния паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки.

"Имали сме сигнали, ние сме реагирали. Колегите от Районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали. Съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали. Засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие", казва главен инспектор Пламен Николов.

Много голяма територия от областта е обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шаран БГ

    4 0 Отговор
    Без коментар !! Нали са наблюдавани 16 /шестнадесет/ !? пъти....Наблюдение му е майката !!
    Докато някои юнаци не се забият в автобус......Тогава ще награждаваме пожарникарите........

    Коментиран от #3

    08:13 12.06.2026

  • 2 Деций

    4 0 Отговор
    МВР в ролята на статистическо бюро,знаят но нищо не са направили да предотвратят тези незаконни и опасни гонки!За мен лично МВР са съучастници рез престъпното си нехайство ,да върнат всички заплати от началото на годината.От всеки лешпер в униформа ,държавата да си възстанови по 30000 лв средно за периода!Въпроса за реформиране на това министерство е назрял от много време,той трябва да се извърши в спешен порядък.Съкращаването на личният състав до 30000 общо с администрацията,и започват да си плащат осигуровките,никой не им е длъжен да ги лекува и осигурява !Всичко това се отнася и до държавата и общината администрация.Не може в 40000 хиляден град в Норвегия да има трима полицаи и трима общински служители,а в подобен град в България,в който само на книга има 36000 а реално са 25000 да има 168 полицая и 700 общински работници и служители!

    08:20 12.06.2026

  • 3 пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шаран БГ":

    за 6 месеца = 16 гонки.. смеят се глухите и немите..... те првят по 16 на седмица ...

    08:21 12.06.2026

  • 4 Емигрант

    3 0 Отговор
    "Имали сме сигнали, ние сме реагирали...."- нагла лъжа, ако бяха реагирали адекватно нямаше да има гонки, Бургас е известен и в Европа с голямата си престъпност покровителствена от полицията на ГЕРБ там ! Бургас е първият град в България известен и с ЧАСТНАТА си полиция, къде по света има такава полиция - ЧАСТНА ? "Новаторска" България ???

    Коментиран от #6

    08:40 12.06.2026

  • 5 Проблема е че правят гонки

    2 0 Отговор
    Инцидентно по улиците. Те се знаят и като се видят и почват гонките.

    09:51 12.06.2026

  • 6 Стари столици

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Емигрант":

    Не е само Бургас. Герб са на всякъде. Имат си сътрудници.

    09:53 12.06.2026

  • 7 ОБЕКТИВНИЯ

    2 0 Отговор
    За дрога , алкохол и дрифтове трябва конфискация на автомобила и яка глоба! За превишаване на скоростта с над 40км. ,отнемане на
    книжката за 1 година ! По някакъв
    начин трябва да спрат малоумниците

    09:54 12.06.2026

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