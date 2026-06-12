16 случая на организирани гонки в Бургаско от началото на годината

16 случая на организирани гонки с коли са засечени в Бургаска област от началото на годината досега. Това каза началникът на сектор "Пътна полиция" в Бургас главен инспектор Пламен Николов, предава БНР.

По думите му на местата, където се организират такива гонки са взети мерки и контролът е засилен.

Специализирана полицейска операция за пътната безопасност се проведе на територията на цялата област тази нощ. Данните от нея ще бъдат представени тази сутрин.

Една от целите на проведената специализирана полицейска операция е именно превенция срещу организираните гонки с коли на пътя. Къде най-често стават те, обяснява главен инспектор Пламен Николов.

"По-скоро бих казал, че са на вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, на които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушения на правилата за движение", обясни Николов.

В подземния паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки.

"Имали сме сигнали, ние сме реагирали. Колегите от Районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали. Съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали. Засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие", казва главен инспектор Пламен Николов.

Много голяма територия от областта е обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция.