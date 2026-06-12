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Един от най-талантливите български вратари с все повече шансове в Левски

Един от най-талантливите български вратари с все повече шансове в Левски

12 Юни, 2026 07:59 1 054 4

  • огнян владимиров-
  • футбол-
  • левски

18-годишният страж ще бъде втори вратар на "сините" през новата кампания

Един от най-талантливите български вратари с все повече шансове в Левски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от най-талантливите български вратари - Огнян Владимиров, ще получава все повече шансове за изява в Левски през новия сезон, пише Gong.bg. 18-годишният страж ще бъде втори вратар на "сините" през новата кампания, като плановете на треньорският щаб са да изиграе немалък брой мачове в първенството.

Огнян Владимиров дебютира за Левски в последния кръг от миналия сезон при нулевото равенство срещу ЦСКА 1948. През новата кампания той ще бъде втори в йерархията след Светослав Вуцов, а Мартин Луков ще бъде трети избор за Хулио Веласкес.

Младокът е поредният, който израства под ръководството на треньора на вратарите на Левски Божидар Митрев. Бившият капитан на "сините" е с основна роля за налагането в Левски на Пламен Андреев, както и за завръщането на Светослав Вуцов към най-добрите му дни.

Огнян Владимиров е един от четиримата футболисти, на които "сините" ще разчитат за новото правило в българското първенство за футболист до 23 години в титулярния състав. Другите са Асен Митков, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев. Последният ще бъде представен като ново попълнение в отбора в следващите часове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Вратарят Вуцов не отговаря ли на правилото на играч до 23 години? Май толкова в момента. Такива правила с изисквания за години се правят към конкретна дата да са на до толкова години. Примерно ако до 1.1.2026г е бил до 21 години, то той има право да играе за младежкият състав през годината (не знам дали за сезона) или дори да е на 22 години. Когато е фиксирано става ясно дали отговаря за цял сезон или полусезон, а не по средата вече да не важи.

    08:09 12.06.2026

  • 2 Някой

    1 0 Отговор
    Давано от ИИ правилото било:
    За сезона 2026/2027 изискването е футболистът да бъде роден след 1 януари 2003 г.

    08:13 12.06.2026

  • 3 Някой

    1 0 Отговор
    Вратарят Вуцов не отговаря на това условие, че е роден 2002г

    08:14 12.06.2026

  • 4 Черната пантера

    1 1 Отговор
    Вземете на Южна Корея вратаря, като котка е.

    08:54 12.06.2026

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