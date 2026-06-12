Един от най-талантливите български вратари с все повече шансове в Левски

Един от най-талантливите български вратари - Огнян Владимиров, ще получава все повече шансове за изява в Левски през новия сезон, пише Gong.bg. 18-годишният страж ще бъде втори вратар на "сините" през новата кампания, като плановете на треньорският щаб са да изиграе немалък брой мачове в първенството.

Огнян Владимиров дебютира за Левски в последния кръг от миналия сезон при нулевото равенство срещу ЦСКА 1948. През новата кампания той ще бъде втори в йерархията след Светослав Вуцов, а Мартин Луков ще бъде трети избор за Хулио Веласкес.

Младокът е поредният, който израства под ръководството на треньора на вратарите на Левски Божидар Митрев. Бившият капитан на "сините" е с основна роля за налагането в Левски на Пламен Андреев, както и за завръщането на Светослав Вуцов към най-добрите му дни.

Огнян Владимиров е един от четиримата футболисти, на които "сините" ще разчитат за новото правило в българското първенство за футболист до 23 години в титулярния състав. Другите са Асен Митков, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев. Последният ще бъде представен като ново попълнение в отбора в следващите часове.