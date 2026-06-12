Шествие в София заради израелските удари в Газа, Ливан и Сирия

От 17:30 часа тази вечер в София ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в Ивицата Газа, Ливан и Сирия.

Началото е пред НДК, като след това демонстрантите ще преминат по булевард "Витоша", за да достигнат до района около президентството и Народното събрание, посочи БНР.

Организаторите посочват, че протестът се организира заради недостига на "храната, водата, медикаменти, детско мляко, медицински материали и всичко. Протестираме срещу мълчанието и медийното затъмнение".