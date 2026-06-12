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Шествие в София заради израелските удари в Газа, Ливан и Сирия

Шествие в София заради израелските удари в Газа, Ливан и Сирия

12 Юни, 2026 07:36 1 060 20

  • газа-
  • протест-
  • мерки

Началото е пред НДК, като след това демонстрантите ще преминат по булевард "Витоша", за да достигнат до района около президентството и Народното събрание

Шествие в София заради израелските удари в Газа, Ливан и Сирия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 17:30 часа тази вечер в София ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в Ивицата Газа, Ливан и Сирия.

Началото е пред НДК, като след това демонстрантите ще преминат по булевард "Витоша", за да достигнат до района около президентството и Народното събрание, посочи БНР.

Организаторите посочват, че протестът се организира заради недостига на "храната, водата, медикаменти, детско мляко, медицински материали и всичко. Протестираме срещу мълчанието и медийното затъмнение".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    11 1 Отговор
    БЧК съществува ли още?

    07:46 12.06.2026

  • 3 копейка с чалма

    12 10 Отговор
    Айде нашите оле оле!

    07:53 12.06.2026

  • 4 Прости

    13 1 Отговор
    ора!Сменете локациите!Идете пред някое и друго посолство да протестирате !

    07:54 12.06.2026

  • 5 11 сенки на

    22 22 Отговор
    християни в защита на терористичния ислям ? А преди да ударят исляма Израел кой нахлу на територията на Израел и изби свободни и невинни основно деца и жени бе, хлебарки ? Как ще реагирате, ако "утре" нахлуят в София терористи и ви избият децата, ще им благодарите и ще ги нагостите ли, ччервеи такива ?

    Коментиран от #11, #16

    07:57 12.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 добре е

    14 11 Отговор
    че тези объркани души без разум са много малко.

    08:04 12.06.2026

  • 8 Фюрера

    8 4 Отговор
    Сега разбрахте ли защо...

    08:13 12.06.2026

  • 9 Емигрант

    17 14 Отговор
    Алооо протестанти, къде бяхте през 2001 г.когато ислямисти събориха кулите в САЩ и убиха над 3000 невинни, къде бяхте през 2004 г.когато на Аточа /Испания/ терористи-ислямисти избиха 300 невинни християни сред които нито един мюсюлманин, къде бяхте когато в Англия в метро се извърши атентат с жертви християни от ислямисти, къде бяхте когато в Ница /Франция/ ислямист прегази и уби десетки християни и още стотици случаи на фатални атентати убили стотици свободни и невинни християни, защо не протестирахте срещу тези масови убийства без виновност, а сега, че Израел прочиства светът от терористи сте налазили улиците в защита на злото ? Непрокопсаници съвършенни !

    Коментиран от #12

    08:16 12.06.2026

  • 10 Абе,

    8 7 Отговор
    Да им е.м. на протестиращите!

    08:24 12.06.2026

  • 11 Ддд

    14 6 Отговор

    До коментар #5 от "11 сенки на":

    Действията на Израел нямат религиозна основа. Факт е, че в Ливан/и не само/ разрушават и оскверняват християнски символи . От създаването си, държавата Израел анексира,окупира и провежда етническо прочистване. И не пред НС и МС , пред посолството на Израел да отидат.

    08:25 12.06.2026

  • 12 Допълнение

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Емигрант":

    Атаката в „Крокус Сити Хол“Дата: 22 март 2024 г.Място: Град Красногорск (част от Московска област)Ход на събитията: Малко преди началото на рок концерт, четирима терористи нахлуват в сградата, откривайки безразборна стрелба по присъстващите с автоматични оръжия. След това те подпалват комплекса, което води до срутване на покрива.Жертви: Загиват над 140 души, а стотици са ранени......Отговорност поема Ислямска държава - съюзникът на янките и турците срещу Сирия .

    08:25 12.06.2026

  • 13 Да бе!

    9 7 Отговор
    Призовават се всички мюсюлмани и комунисти да участват в шествието в защита на мюсюлманския фондаментализъм!

    08:33 12.06.2026

  • 14 Прайд,

    2 2 Отговор
    Прайд ще ги оправи всичките проблеми по света.

    08:58 12.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ФАКТ

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "11 сенки на":

    Израел от години нахлува и убива Палестинци. Да не говорим че евреи нямат работа в Палестина и "държавата" Израел" е подкрепяна само от легалните западни режими. Свободни избори на запад не е имало никога. Само че там лъжат раята че са свободни

    09:13 12.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 360 младежи

    1 2 Отговор
    загиват след нападението на Хамас над младежкия музикален фестивал Супернова край израелски кибуц, последващото нахлуване на Хамас в околни израелски селища и отвичането на заложници, някой от които биват убити непосредсвено преди израелските войници да ги намерят в тунелите.
    Сред тях е и бебе , родено след спешно секцио, след като майка му бива убита от Хамас.

    09:51 12.06.2026

  • 20 Съветвам " протестиращите "

    3 2 Отговор
    да прочетат историите на оцелелите след палестинския плен заложници и да се запознаят с мъченията, гаврите, униженията, ежедневния психически тормоз , на които са били подложени по време на плена си.

    Да прочетат също жестокостите, които Хамас упражняват над населението на нападнатите от тях кибуци.

    Да изгледат кадрите на хиляди ликуващи по улиците на Газа палестинци след като нападението стана известно!

    Аршинът им не трябва да бъде двоен!

    09:58 12.06.2026

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