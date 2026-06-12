Шествие в София заради израелските удари в Газа, Ливан и Сирия

От 17:30 часа тази вечер в София ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в Ивицата Газа, Ливан и Сирия.
Началото е пред НДК, като след това демонстрантите ще преминат по булевард "Витоша", за да достигнат до района около президентството и Народното събрание, посочи БНР.
Организаторите посочват, че протестът се организира заради недостига на "храната, водата, медикаменти, детско мляко, медицински материали и всичко. Протестираме срещу мълчанието и медийното затъмнение".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дзак
07:46 12.06.2026
3 копейка с чалма
07:53 12.06.2026
4 Прости
07:54 12.06.2026
5 11 сенки на
Коментиран от #11, #16
07:57 12.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 добре е
08:04 12.06.2026
8 Фюрера
08:13 12.06.2026
9 Емигрант
Коментиран от #12
08:16 12.06.2026
10 Абе,
08:24 12.06.2026
11 Ддд
До коментар #5 от "11 сенки на":Действията на Израел нямат религиозна основа. Факт е, че в Ливан/и не само/ разрушават и оскверняват християнски символи . От създаването си, държавата Израел анексира,окупира и провежда етническо прочистване. И не пред НС и МС , пред посолството на Израел да отидат.
08:25 12.06.2026
12 Допълнение
До коментар #9 от "Емигрант":Атаката в „Крокус Сити Хол“Дата: 22 март 2024 г.Място: Град Красногорск (част от Московска област)Ход на събитията: Малко преди началото на рок концерт, четирима терористи нахлуват в сградата, откривайки безразборна стрелба по присъстващите с автоматични оръжия. След това те подпалват комплекса, което води до срутване на покрива.Жертви: Загиват над 140 души, а стотици са ранени......Отговорност поема Ислямска държава - съюзникът на янките и турците срещу Сирия .
08:25 12.06.2026
13 Да бе!
08:33 12.06.2026
14 Прайд,
08:58 12.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ФАКТ
До коментар #5 от "11 сенки на":Израел от години нахлува и убива Палестинци. Да не говорим че евреи нямат работа в Палестина и "държавата" Израел" е подкрепяна само от легалните западни режими. Свободни избори на запад не е имало никога. Само че там лъжат раята че са свободни
09:13 12.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 360 младежи
Сред тях е и бебе , родено след спешно секцио, след като майка му бива убита от Хамас.
09:51 12.06.2026
20 Съветвам " протестиращите "
Да прочетат също жестокостите, които Хамас упражняват над населението на нападнатите от тях кибуци.
Да изгледат кадрите на хиляди ликуващи по улиците на Газа палестинци след като нападението стана известно!
Аршинът им не трябва да бъде двоен!
09:58 12.06.2026