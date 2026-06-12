Новини
Любопитно »
Златните финансови правила на Уорън Бъфет, които ще ви спестят много грешки

Златните финансови правила на Уорън Бъфет, които ще ви спестят много грешки

12 Юни, 2026 07:44 2 493 13

  • уорън бъфет-
  • съвети-
  • правила-
  • финанси-
  • пари

Финансовата му философия не се основава на бързи печалби, рискови ходове или сложни стратегии, а на дисциплина, търпение и разумно отношение към парите

Златните финансови правила на Уорън Бъфет, които ще ви спестят много грешки - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Уорън Бъфет отдавна е сред най-уважаваните имена в света на инвестициите. Наричан „Оракулът от Омаха“, той е известен не само с огромното си богатство, но и с простите, практични правила, които следва десетилетия наред, пише marica.bg.

Финансовата му философия не се основава на бързи печалби, рискови ходове или сложни стратегии, а на дисциплина, търпение и разумно отношение към парите.

Ето някои от най-важните му съвети за по-добро управление на личните финанси:

Едно от основните правила на Бъфет е просто: не харчете повече, отколкото печелите. Според него финансовата стабилност започва не с големи доходи, а с умението да контролираме разходите си.

Една от най-известните му мисли гласи: „Не спестявайте това, което ви е останало след харчене, а харчете това, което е останало след спестяване.“

Идеята е първо да заделите пари за бъдещето си, а едва след това да разпределите останалото за ежедневни нужди, удоволствия и покупки.

Кредитните карти могат да изглеждат удобни, но според Бъфет лесният достъп до пари често води до сериозни финансови проблеми. Причината е проста – високите лихви.

Той неведнъж е предупреждавал, че ако човек плаща 18 или 20% лихва по дълг, това може бързо да го постави в тежка ситуация. Затова кредитната карта е полезна само ако се използва разумно и задълженията се изплащат навреме.

Един от най-популярните съвети на Бъфет е: „Първото правило на инвестирането е да не губиш пари. Второто правило е да не забравяш първото.“

Това не означава, че инвестициите са без риск. Означава, че човек трябва да знае в какво влага средствата си. Прибързаните решения, следването на модни тенденции или инвестирането под влияние на емоции могат лесно да доведат до загуби.

Бъфет не вярва в бързото забогатяване. Неговият подход е дългосрочен – купува качествени активи и им дава време да растат.

Според него времето е един от най-силните съюзници на инвеститора. Именно търпението и ефектът на сложната лихва могат да превърнат малките, но постоянни стъпки в сериозен финансов резултат.

Урокът е ясен: не е нужно да сте финансов гений, за да управлявате по-добре парите си. Нужно е да харчите разумно, да избягвате опасни дългове, да разбирате риска и да дадете време на парите си да работят за вас.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 омъскаряване

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Не искам Бъфет":

    Най-сигурният начин да си загубиш парите и да фалираш! 😉

    07:56 12.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мъж мечта

    6 4 Отговор
    Сериозен човек

    08:15 12.06.2026

  • 5 Анита почивната станция

    3 9 Отговор
    Не искам да го слушам тоя бюфет ли какъв е по добре да си изхарча парите за почивка. Най добре ми е на почивка някаде далече от родината. 🥳🤣🤣🤣

    08:16 12.06.2026

  • 6 Дат шит Фют

    2 4 Отговор
    Излиза милионерка.
    Да знаете. 😛

    08:16 12.06.2026

  • 7 Сталин

    15 3 Отговор
    И най важното, трябва да си от мафията на племето с малките шапки и да имаш вътрешна информация

    08:18 12.06.2026

  • 8 арлингтън

    10 4 Отговор
    Ако имаш пари,колкото Бъфет,тогава ще си мислиш за правила,да не ги изхарчиш всичките.

    08:19 12.06.2026

  • 9 милионер

    4 5 Отговор
    Само искам да го видя тоз да инвестира нещо при нас да го видя големия печалбар.

    08:20 12.06.2026

  • 10 Бети старата мома

    3 3 Отговор
    Айде спиридонка надърви топорлака 🤣🥳

    08:23 12.06.2026

  • 11 Хмм

    14 0 Отговор
    Простирай се според чергата си - народна мъдрост

    08:35 12.06.2026

  • 12 Мунчо от с. Славяново

    2 0 Отговор
    Мисля да отворя и Бюфети с грижа за хората по модела на мошеника Бъфет!

    09:45 12.06.2026

  • 13 Вуи орегинала

    2 0 Отговор
    Тоа нишо не разбира от финанси, нема и една гарсонера у Ботунец, нема ни един кредит кат мен

    09:47 12.06.2026