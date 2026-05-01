Ще продължи ли агресията на Путин (ЧАСТ 2)

Общественото възприятие за нелогичността на едновременното водене на война от страна на Русия на два фронта изглежда самодоволно и самозаблуждаващо. Следователно, убеждението, че Русия не може да атакува балтийските или скандинавските страни, докато активната фаза на руско-украинската война не приключи, и че след замразяването ѝ ще са необходими поне няколко години, за да се подготви за такава агресия. Основата за тази увереност е линейният поглед върху използването от Русия на сили и ресурси от същия или подобен мащаб, както по време на пълномащабно нахлуване в Украйна.

Логиката на този подход противоречи на създаването от Русия на нови военни окръзи и развитието на съответната военна инфраструктура на два нови военни окръга – Ленинградски (представляващ заплаха за Естония, Латвия и Финландия) и Московски (представляващ заплаха за Полша). Висшето военно и политическо ръководство на Русия обоснова решението за възстановяване на тези окръзи именно по този начин – „поради заплахата от НАТО“. По този начин, с тези стъпки, Русия се върна към съветската логика на специализирани стратегически направления срещу конкретни противници: отделяне на фланга на НАТО в отделна командна структура със собствен армейски корпус и инфраструктура.

Въпреки това, както показва съвременната война, военно-политическите цели могат да бъдат постигнати без използването на танкови колони и стотици хиляди войници. В случай на агресия срещу страни от НАТО, целта на Русия на този етап няма да бъде физическото завземане на големи територии, а по-скоро демонстрацията на липсата на евроатлантическо и, по-тясно казано, европейско единство и солидарност, създавайки силна позиция за преговори с ЕС чрез отслабването му и принуждаването му да ограничи военната и финансовата подкрепа за Украйна.

Целта на такава агресия може да бъде европейски граничен град, например Нарва, или островите Готланд или Шпицберген. Такива планове могат да бъдат реализирани с помощта на добре обучен, ограничен военен контингент, осигуряващ контрол над въздушното пространство и прилежащата територия около окупираната зона с помощта на дронове със среден удар. В резултат на това времето ще бъде на страната на Русия, а основното постижение за Русия от подобна специална операция ще бъде демонстрацията на неефективността на член 5 от Вашингтонския договор и член 42/7 от Лисабонския договор.

Освен това, благоприятните условия за решението на Кремъл да разшири театъра на военните операции включват общия скептицизъм относно жизнеспособността на НАТО като колективна отбранителна структура, систематично демонстриран от настоящата администрация на Белия дом, както и загубата на интерес от страна на Вашингтон към подкрепата на съюзниците си в Европа и фокусът му върху други региони на света.

Отвъд чисто военната готовност на Русия да започне агресия срещу страните от НАТО, редица фактори показват повишена вероятност от агресия на Кремъл срещу балтийските или скандинавските страни в близко бъдеще, по-специално:

От години Русия провежда многопластови информационни и психологически пропагандни операции, за да оправдае предстоящата агресия срещу балтийските и скандинавските страни. В тези кампании участват руски пропагандисти, членове на дипломатическия корпус и висшето военно-политическо ръководство на Русия. Те систематично отправят заплахи към балтийските и скандинавските страни. Тези заплахи са насочени към вътрешната руска аудитория, оправдавайки неизбежността на атаките срещу тези страни, като същевременно сеят страх и безпокойство сред населението на европейските страни. Най-популярният наратив на руската пропаганда, излъчван сред собственото ѝ население, е „оправдаване на превантивна атака срещу врагове, които са обградили Русия и заплашват сигурността на страната“.

– Кремъл е подготвил вътрешна законодателна рамка за подобна агресия, като е приел законопроект, позволяващ екстериториалното използване на руски войски за защита на руските граждани. Това предизвиква аналогии с началото на агресията срещу Украйна през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022 г.

– Русия е изградила мощна инфраструктура за провеждане на мащабни операции, насочени към манипулиране на информация и намеса във вътрешните работи на други държави, обхващаща всички социални медии и сегменти от аудиторията и позволяваща рязка ескалация на усилията в зависимост от целите. Напоследък руските разузнавателни служби значително увеличиха активността си в тази област по отношение на балтийските и скандинавските страни. Ако Кремъл вземе политическо решение за започване на военна агресия срещу балтийските или скандинавските страни, руската пропаганда би могла бързо да започне съответните мащабни информационни и психологически операции.

- Руските разузнавателни служби рязко увеличиха броя и разнообразието на хибридните операции срещу страните от НАТО, насочени към подготовка на обстановката, култивиране на проруски настроения, манипулиране на общественото мнение и създаване на условия, които улесняват постигането на стратегическите политически цели на Москва.

През последните години Русия е извършвала саботажни, контратерористични и диверсионни атаки срещу европейски държави. Най-значимите атаки включват повреждане на комуникационни кабели в Балтийско море, заглушаване на въздушна и други форми на комуникация в региона, саботиране на военни съоръжения и критична инфраструктура, провокации в близост до летища и военни бази с помощта на дронове, планиране на убийства срещу публични личности и използване на бежанци за нарушаване на границите. През последните няколко години Москва изгради мрежа от агенти в ЕС, фокусирайки се върху по-слабо обучени, но по-многобройни и по-евтини агенти. Ключова стъпка в подготовката за потенциална агресия беше безпрецедентната руска атака с дронове срещу Полша на 19 септември 2025 г. Европейските сили обаче демонстрираха недостатъчна подготовка да отблъснат атака дори с такава ниска интензивност, а използваните контрамерки бяха непропорционално скъпи. Според Славомир Ценкевич, директор на Бюрото за национална сигурност към полския президент, „Русия използва своя скрит флот, за да изстрелва дронове в европейското въздушно пространство“.

Следователно, Русия може ефективно да комбинира информационно, психологическо и кинетично влияние преди военна агресия срещу балтийските и скандинавските страни, както и срещу други страни от ЕС, за да извърши разсейващи и дезорганизиращи действия. Всички протоколи и средства за подобни действия от страна на Русия вероятно вече са налице и могат да бъдат използвани възможно най-скоро след политическо решение за започване на агресия.

- Много е вероятно Кремъл да е разработил механизъм за дестабилизиране и отслабване на отбранителните способности на ЕС. Русия се е поучила от грешките си и е взела предвид грешните изчисления и негативния опит от 2022 г., а именно, че за да бъде успешна военна специална операция, е необходимо да се наруши солидарността и единството на ЕС и да се ограничи способността на Запада да координира усилията за противодействие на агресията. Напоследък Русия активно демонстрира военната си мощ и сплашва европейските държави, използвайки, наред с други неща, надпреварата във въоръжаването и ядрената ескалация. По време на мащабните учения „Запад-2025“, проведени в Русия и Беларус, както и в Балтийско и Баренцово море, под прикритието на „възстановяване на териториалната цялост“, беше разположена най-новата разработка – хиперзвуковата ракета „Циркон“. Разполагането на руски тактически ядрени оръжия в Беларус, демонстративното привеждане на руските стратегически сили и тактически ядрени оръжия в състояние на висока бойна готовност и разполагането на нови ракетни системи по-близо до границата на ЕС се превърнаха в инструменти за ядрено сплашване и ескалация, насочени предимно срещу Полша и балтийските държави.

В тази връзка основният наратив, който Кремъл и неговите троянски коне в Европейския съюз планират да използват, е „Нарва/Готланд/Шпицберген не си струват да потапят целия свят в ядрен апокалипсис“. Следователно заплахата за използване на сила срещу други западни страни ще служи за възпиране на подкрепата им към балтийските или скандинавските страни.

- Русия използва широка мрежа от проруски сили в ЕС, включително крайнодесни и крайнолеви сили, за да организира мащабни антивоенни протести, чиято крайна цел е вътрешнополитическа дестабилизация в ключови европейски страни – Германия, Франция и други държави от ЕС. Тази пета колона се основава на идеи за евроскептицизъм и национализъм, а традиционните ѝ лозунги включват „Не на агресивната политика на Брюксел! Синовете ни не трябва да умират за европейските чиновници!“

Както показа неотдавнашният опит, Русия използва подобни проруски сили в Европа, за да блокира железопътния и автомобилния транспорт за прехвърляне на войски и оборудване, както и да усложнява летищните операции, използвайки масирани полети с балони и дронове. В този случай целта е максимално да се забави прехвърлянето на съюзническа техника към театъра на военните действия и да се всее хаос и объркване в ключови страни от ЕС. Това е ресурс, който Кремъл възнамерява активно да използва, за да блокира консолидирането на усилията на Запада за противодействие на руската агресия, и той несъмнено ще бъде използван, ако Москва реши да атакува балтийските държави или Скандинавия.

Друг инструмент, към който Русия би могла да прибегне за подкопаване на европейската солидарност, е разполагането на всички агенти на влияние на най-високо ниво и блокирането на общите политически решения на ЕС за колективна отбрана. Русия от известно време тества този механизъм, като формира неформален съюз от евроскептични държави. Неотдавнашен пример за това беше Унгария на Орбан и неговите съюзници в други страни от Централна и Източна Европа. Така че, ако плановете на Кремъл за агресия срещу балтийските и скандинавските страни бъдат активирани, би било логично да се създаде условна „Коалиция на разумните“, която да включва Словакия, Чехия и евентуално България, а те от своя страна биха подкрепили „агентите на Путин“ в Европейския парламент и сред местните крайнодесни партии, които имат силни позиции в Германия, Франция и други страни.

Москва ще очаква такава коалиция да блокира процеса на вземане на решения за организиране на съпротива срещу руската агресия, използвайки бюрократични механизми за постигане на това и оправдавайки необходимостта от конструктивни преговори с Москва вместо колективна самозащита на ЕС.