Ще продължи ли агресията на Путин (ЧАСТ 2)
  Тема: Украйна

Ще продължи ли агресията на Путин (ЧАСТ 2)

1 Май, 2026 14:21

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Факти Факти

Общественото възприятие за нелогичността на едновременното водене на война от страна на Русия на два фронта изглежда самодоволно и самозаблуждаващо. Следователно, убеждението, че Русия не може да атакува балтийските или скандинавските страни, докато активната фаза на руско-украинската война не приключи, и че след замразяването ѝ ще са необходими поне няколко години, за да се подготви за такава агресия. Основата за тази увереност е линейният поглед върху използването от Русия на сили и ресурси от същия или подобен мащаб, както по време на пълномащабно нахлуване в Украйна.

Логиката на този подход противоречи на създаването от Русия на нови военни окръзи и развитието на съответната военна инфраструктура на два нови военни окръга – Ленинградски (представляващ заплаха за Естония, Латвия и Финландия) и Московски (представляващ заплаха за Полша). Висшето военно и политическо ръководство на Русия обоснова решението за възстановяване на тези окръзи именно по този начин – „поради заплахата от НАТО“. По този начин, с тези стъпки, Русия се върна към съветската логика на специализирани стратегически направления срещу конкретни противници: отделяне на фланга на НАТО в отделна командна структура със собствен армейски корпус и инфраструктура.

Въпреки това, както показва съвременната война, военно-политическите цели могат да бъдат постигнати без използването на танкови колони и стотици хиляди войници. В случай на агресия срещу страни от НАТО, целта на Русия на този етап няма да бъде физическото завземане на големи територии, а по-скоро демонстрацията на липсата на евроатлантическо и, по-тясно казано, европейско единство и солидарност, създавайки силна позиция за преговори с ЕС чрез отслабването му и принуждаването му да ограничи военната и финансовата подкрепа за Украйна.

Целта на такава агресия може да бъде европейски граничен град, например Нарва, или островите Готланд или Шпицберген. Такива планове могат да бъдат реализирани с помощта на добре обучен, ограничен военен контингент, осигуряващ контрол над въздушното пространство и прилежащата територия около окупираната зона с помощта на дронове със среден удар. В резултат на това времето ще бъде на страната на Русия, а основното постижение за Русия от подобна специална операция ще бъде демонстрацията на неефективността на член 5 от Вашингтонския договор и член 42/7 от Лисабонския договор.

Освен това, благоприятните условия за решението на Кремъл да разшири театъра на военните операции включват общия скептицизъм относно жизнеспособността на НАТО като колективна отбранителна структура, систематично демонстриран от настоящата администрация на Белия дом, както и загубата на интерес от страна на Вашингтон към подкрепата на съюзниците си в Европа и фокусът му върху други региони на света.

Отвъд чисто военната готовност на Русия да започне агресия срещу страните от НАТО, редица фактори показват повишена вероятност от агресия на Кремъл срещу балтийските или скандинавските страни в близко бъдеще, по-специално:

От години Русия провежда многопластови информационни и психологически пропагандни операции, за да оправдае предстоящата агресия срещу балтийските и скандинавските страни. В тези кампании участват руски пропагандисти, членове на дипломатическия корпус и висшето военно-политическо ръководство на Русия. Те систематично отправят заплахи към балтийските и скандинавските страни. Тези заплахи са насочени към вътрешната руска аудитория, оправдавайки неизбежността на атаките срещу тези страни, като същевременно сеят страх и безпокойство сред населението на европейските страни. Най-популярният наратив на руската пропаганда, излъчван сред собственото ѝ население, е „оправдаване на превантивна атака срещу врагове, които са обградили Русия и заплашват сигурността на страната“.

– Кремъл е подготвил вътрешна законодателна рамка за подобна агресия, като е приел законопроект, позволяващ екстериториалното използване на руски войски за защита на руските граждани. Това предизвиква аналогии с началото на агресията срещу Украйна през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022 г.

– Русия е изградила мощна инфраструктура за провеждане на мащабни операции, насочени към манипулиране на информация и намеса във вътрешните работи на други държави, обхващаща всички социални медии и сегменти от аудиторията и позволяваща рязка ескалация на усилията в зависимост от целите. Напоследък руските разузнавателни служби значително увеличиха активността си в тази област по отношение на балтийските и скандинавските страни. Ако Кремъл вземе политическо решение за започване на военна агресия срещу балтийските или скандинавските страни, руската пропаганда би могла бързо да започне съответните мащабни информационни и психологически операции.

- Руските разузнавателни служби рязко увеличиха броя и разнообразието на хибридните операции срещу страните от НАТО, насочени към подготовка на обстановката, култивиране на проруски настроения, манипулиране на общественото мнение и създаване на условия, които улесняват постигането на стратегическите политически цели на Москва.

През последните години Русия е извършвала саботажни, контратерористични и диверсионни атаки срещу европейски държави. Най-значимите атаки включват повреждане на комуникационни кабели в Балтийско море, заглушаване на въздушна и други форми на комуникация в региона, саботиране на военни съоръжения и критична инфраструктура, провокации в близост до летища и военни бази с помощта на дронове, планиране на убийства срещу публични личности и използване на бежанци за нарушаване на границите. През последните няколко години Москва изгради мрежа от агенти в ЕС, фокусирайки се върху по-слабо обучени, но по-многобройни и по-евтини агенти. Ключова стъпка в подготовката за потенциална агресия беше безпрецедентната руска атака с дронове срещу Полша на 19 септември 2025 г. Европейските сили обаче демонстрираха недостатъчна подготовка да отблъснат атака дори с такава ниска интензивност, а използваните контрамерки бяха непропорционално скъпи. Според Славомир Ценкевич, директор на Бюрото за национална сигурност към полския президент, „Русия използва своя скрит флот, за да изстрелва дронове в европейското въздушно пространство“.

Следователно, Русия може ефективно да комбинира информационно, психологическо и кинетично влияние преди военна агресия срещу балтийските и скандинавските страни, както и срещу други страни от ЕС, за да извърши разсейващи и дезорганизиращи действия. Всички протоколи и средства за подобни действия от страна на Русия вероятно вече са налице и могат да бъдат използвани възможно най-скоро след политическо решение за започване на агресия.

- Много е вероятно Кремъл да е разработил механизъм за дестабилизиране и отслабване на отбранителните способности на ЕС. Русия се е поучила от грешките си и е взела предвид грешните изчисления и негативния опит от 2022 г., а именно, че за да бъде успешна военна специална операция, е необходимо да се наруши солидарността и единството на ЕС и да се ограничи способността на Запада да координира усилията за противодействие на агресията. Напоследък Русия активно демонстрира военната си мощ и сплашва европейските държави, използвайки, наред с други неща, надпреварата във въоръжаването и ядрената ескалация. По време на мащабните учения „Запад-2025“, проведени в Русия и Беларус, както и в Балтийско и Баренцово море, под прикритието на „възстановяване на териториалната цялост“, беше разположена най-новата разработка – хиперзвуковата ракета „Циркон“. Разполагането на руски тактически ядрени оръжия в Беларус, демонстративното привеждане на руските стратегически сили и тактически ядрени оръжия в състояние на висока бойна готовност и разполагането на нови ракетни системи по-близо до границата на ЕС се превърнаха в инструменти за ядрено сплашване и ескалация, насочени предимно срещу Полша и балтийските държави.

В тази връзка основният наратив, който Кремъл и неговите троянски коне в Европейския съюз планират да използват, е „Нарва/Готланд/Шпицберген не си струват да потапят целия свят в ядрен апокалипсис“. Следователно заплахата за използване на сила срещу други западни страни ще служи за възпиране на подкрепата им към балтийските или скандинавските страни.

- Русия използва широка мрежа от проруски сили в ЕС, включително крайнодесни и крайнолеви сили, за да организира мащабни антивоенни протести, чиято крайна цел е вътрешнополитическа дестабилизация в ключови европейски страни – Германия, Франция и други държави от ЕС. Тази пета колона се основава на идеи за евроскептицизъм и национализъм, а традиционните ѝ лозунги включват „Не на агресивната политика на Брюксел! Синовете ни не трябва да умират за европейските чиновници!“

Както показа неотдавнашният опит, Русия използва подобни проруски сили в Европа, за да блокира железопътния и автомобилния транспорт за прехвърляне на войски и оборудване, както и да усложнява летищните операции, използвайки масирани полети с балони и дронове. В този случай целта е максимално да се забави прехвърлянето на съюзническа техника към театъра на военните действия и да се всее хаос и объркване в ключови страни от ЕС. Това е ресурс, който Кремъл възнамерява активно да използва, за да блокира консолидирането на усилията на Запада за противодействие на руската агресия, и той несъмнено ще бъде използван, ако Москва реши да атакува балтийските държави или Скандинавия.

Друг инструмент, към който Русия би могла да прибегне за подкопаване на европейската солидарност, е разполагането на всички агенти на влияние на най-високо ниво и блокирането на общите политически решения на ЕС за колективна отбрана. Русия от известно време тества този механизъм, като формира неформален съюз от евроскептични държави. Неотдавнашен пример за това беше Унгария на Орбан и неговите съюзници в други страни от Централна и Източна Европа. Така че, ако плановете на Кремъл за агресия срещу балтийските и скандинавските страни бъдат активирани, би било логично да се създаде условна „Коалиция на разумните“, която да включва Словакия, Чехия и евентуално България, а те от своя страна биха подкрепили „агентите на Путин“ в Европейския парламент и сред местните крайнодесни партии, които имат силни позиции в Германия, Франция и други страни.
Москва ще очаква такава коалиция да блокира процеса на вземане на решения за организиране на съпротива срещу руската агресия, използвайки бюрократични механизми за постигане на това и оправдавайки необходимостта от конструктивни преговори с Москва вместо колективна самозащита на ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агресията е от двете зли жени от европа

    40 11 Отговор
    Те не разбраха че са кухи лейки

    14:23 01.05.2026

  • 2 Чорбара

    30 7 Отговор
    Не лесно да хо хав .
    Пасквил от най глупавите.

    Коментиран от #15

    14:24 01.05.2026

  • 3 Васил

    11 30 Отговор
    Путлер в момента е в примката на Зеленски който вече диктува правилата Украинската армия вече не е на бойното поле а само с дронове и премазват от всякъде толкова са изостанали рашистите.

    Коментиран от #34, #46

    14:25 01.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тахумба

    24 10 Отговор
    А агресията на Трумп и Натаняку ще продължи ли?

    14:28 01.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Владимир Путин, президент

    10 21 Отговор
    Тоталното обедняване и оскотяване на руския мужик доведе до войната в Украйна !!! Руснаците искаха да ядат и посегнаха на Житницата на Европа. Воюват и убиват за обезценените прясно напечатани рубли. Това е горьката Правда. Америка спря помощите и пилешките бутчета за Русия и войната почна ☝️

    14:33 01.05.2026

  • 13 Лост

    12 11 Отговор
    Пълни глупости.Естествено , че ще прави нови военни окръзи.Полша не декларира ли ,че ще има най -мощната армия в Европа.И като видиш картата срещу кого може да я използва?

    Коментиран от #31

    14:34 01.05.2026

  • 14 Няма такивa иgиoти !

    14 13 Отговор
    Внyчкaтa и nрaвнyчкaтa нa шeфa нa КГБ Андроnов живeят и блarодeнcтвaт в САЩ!
    Вcички крeмълcки rноми ca зaминaли в Амeрикa, и caмо nотомцитe нa Сycлов ca в Авcтрия!
    Двe от дъщeритe нa Фидeл Кacтро и eднaтa мy cecтрa живeят в Мaями!
    Синът нa Хрyшчов живee в САЩ!
    Внyчкaтa и nрaвнyкът нa Стaлин живeят къдe? -nознaхтe, в САЩ!
    Дъщeритe нa Горбaчов живeят в Гeрмaния!
    Подcкaжeтe ми кой от лидeритe или дeцaтa нa нaкой aмeрикaнeц или от Зanaднa Евроna живee в Рycия!🙄
    Зa eдни объркaни човeкоnодобни nyтиноиди rо nишa!
    Дъщeритe нa Пycин ca c холaндcко rрaждaнcтво и жeнeни зa зarнивaщи зanaдняци!
    Вcички рycки дenyтaти имaт aмeрикaнcки или дрyrи rрaждaнcтвa!
    И роднитe nyтиноиди cи бият rлaвитe в цимeнтa, и nлeщят колко вeлики ca рycнaцитe и оcобeно тeхнитe ръководитeли!
    Нямa nо-rолeми тъnaци никъдe nо cвeтa!

    Коментиран от #72

    14:38 01.05.2026

  • 15 Европеец

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "Чорбара":

    Ами прав си..... Паск😀вил в две части даже.....

    14:40 01.05.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    11 16 Отговор
    След войната в Украйна моментално ще пламна нова война - в Русия !!! Милиони чеченци, дагестанци, кавказци, чуваши, татари, якути и други монголи ще се запитат - Украйна успя и заживя като бял човек, а ние ? И ще въстанат като един срещу Кремльовския режим. Елцин разтури СССР, Путин унищожи Русия.
    Бог да го Благослови, пази и здраве му дава ☝️😁

    14:42 01.05.2026

  • 17 Виж ти

    16 9 Отговор
    Платената от Атлантическия съвет пропагандна статия имала и втора част.

    14:43 01.05.2026

  • 18 Смях в залата

    8 12 Отговор
    За първи път от съществуването на Парада на 9 май в Москва няма да има колона с военна техника „поради настоящата оперативна обстановка". Това гласи официално съобщение на руското военно министерство. В пеша колона ще участват военнослужещи. Това решение е взето поради настоящата ситуация се уточнява в съобщението.

    😁

    Коментиран от #25

    14:46 01.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 не може да бъде

    11 8 Отговор
    Авторът на статията задълбочено е изследвал вариантите и възможностите с които разполага Русия.пропуснал е само едно обстоятелство -на Русия в момента не и трябва за прави много неща и да не форсира събитията -даже и в Украйна!? Ръководството на ЕС и европейските лидери правят всичко възможно за да сбъдват мечтите на Путин -особено г-жа Урсула и Кая-те са най-добрите путиновски агенти... може да се каже и по друг начин -полезни идиоти !?Тръмп е друга категория -независимо от това което прави и как го прави той яростно защитава интересите на САЩ а и националистите и ястребите в Конгреса не му дават много терен за да се разгърне!?И парадоксалното е че интересите на Тръмп и САЩ често пъти са в унисон с политиката на Путин ...и това става както заради полезните идиоти в ЕС така и заради неразбирането че доминацията на европейският Запад е в миналото ...анахронизъм както английският крал...посещението му в САЩ показа колко е безпомощен !? ...Някой ще отрече ли че цените на енергоносителите и индустриалната катастрофа в Европа са точно по вина на европейските лидери и САЩ а не на Русия и други фактори!?

    Коментиран от #26, #29

    14:46 01.05.2026

  • 21 Смях в залата

    7 10 Отговор
    Руснаците бягат и изоставят военната хунта в Мали. Бунтовниците почти безпрепятствено установяват контрол над най-важните обекти в страната. Високопоставен малийски чиновник обвини руските наемници в предателство.

    😁

    14:48 01.05.2026

  • 22 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    10 8 Отговор

    До коментар #10 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Долу нацистка уср@йна! Напред руски братя,мачкайте бандерите и поддръжниците им

    Коментиран от #38, #39, #86

    14:48 01.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факти

    9 6 Отговор
    Автора на статията ще е съден за дезинформация!!!бая ще посвири в затвора

    14:52 01.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Така ще да е

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от "не може да бъде":

    Денгите свършиха!
    Товарищи патриоти, давайте си парите на Путин за движухата.
    Шефката на руската Централна банка заяви, че спестяванията на руснаците са единственият източник на финансиране за икономиката. 😆

    14:55 01.05.2026

  • 27 Няма никаква агресия

    9 5 Отговор
    А всеобща борба срещу нацисткия режим в Украйна

    14:57 01.05.2026

  • 28 Зеленски боклук

    9 7 Отговор
    До последния бандеровец.

    Коментиран от #75

    14:58 01.05.2026

  • 29 Майор Деянов, на всеки километър

    7 9 Отговор

    До коментар #20 от "не може да бъде":

    ".. европейските лидери правят всичко възможно за да сбъдват мечтите на Путин.."

    Мечтите на Путин и 140млн монголски татари е РФ да се разтури и всеки един народ да заживее както си знае ☝️
    Видя се, че такъв бъркоч от сто народа и религии нищо хубава не става, таваришчи. Време е за поредна Перестройка недостройка ☝️

    14:59 01.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ТСОЛ

    9 6 Отговор

    До коментар #13 от "Лост":

    Я иди да си починеш…нужен ти е следобеден сън, Полша да нападне Русия с атомните бомби и хилядите танкове… изобщо безплатно съветче, спри водкта мини на безалкоголна бира!

    15:01 01.05.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Зеленски могилизатор":

    И б@л съм ги всите ☝️😄

    15:02 01.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сила

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Васил":

    Зеления rноm, като е толкова напреднал да си върне 30% територия. 🤭🤭

    15:02 01.05.2026

  • 35 Евроасматик с нервен тик

    8 6 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм.

    15:03 01.05.2026

  • 36 Хммм

    9 5 Отговор
    Путин трябва да започне като Тръмп да съди медии за разпространение на лъжи и обиди. Като ги удари с парата, ще се научат да го уважават.

    Коментиран от #40

    15:06 01.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Майор Деянов, на всеки километър

    7 6 Отговор

    До коментар #22 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    "...Напред руски братя..."

    Руснаците не са ни братя !!!
    Аз монголец брат нямам ☝️

    Коментиран от #41, #45

    15:09 01.05.2026

  • 39 Град Козлодуй

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #42

    15:09 01.05.2026

  • 40 Ха-ха

    5 7 Отговор

    До коментар #36 от "Хммм":

    Това го може само Тръмп. Путин никой не го бръсне за слива и не може да осъди никой извън Русийката.!

    Коментиран от #44

    15:11 01.05.2026

  • 41 Червеноармеец Шухов

    7 6 Отговор

    До коментар #38 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Правилно то нямаш брат руснак понеже си наследник на много велик циганорски род служители на Султана и главни ибрилчии

    Коментиран от #49, #50

    15:12 01.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Оранжевия човек

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Ха-ха":

    До всички дебили мой фенове скоро ще приключа с Америката и с Европейските ислямски щати!
    Да живее Русия .......

    Коментиран от #105

    15:16 01.05.2026

  • 45 Последният софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    За теб знаем, укрохазарите са ти братя.😁

    Коментиран от #48

    15:16 01.05.2026

  • 46 Путлер е пропаднал

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Васил":

    Васил
    812ОТГОВОР
    Путлер в момента е в примката
    -;-
    Каква примка, като се свършата парите и ще се свърши със Цели, посоки и решетия.
    факта че замразяват спестяванията на руснациет е повече от ясно, че Усрацията им фърфи перфектно

    Ама нашите путлерови папагали си вярват на чудото на РАУ-26!

    Коментиран от #51

    15:18 01.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Продупчен укроб

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Зверовиден соросоид":

    За кого да викаме от ППДБ-ЛГБТ, за ПП или Дб.

    Коментиран от #71

    15:22 01.05.2026

  • 54 Веса

    4 7 Отговор
    До победа !

    Коментиран от #57, #66

    15:22 01.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ще ще

    4 6 Отговор
    докато Световните терористи САЩ не спрат да убиват по цял свят

    15:24 01.05.2026

  • 57 Един

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Веса":

    Тоест никога няма да спре агресията или ще спре само при разгром на Рашистан.

    15:24 01.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Кочо

    7 4 Отговор
    Боже, абсурдизъм! Каква агресия може да осъществи Путин!? Та той се е свил в бункера и не смее да мръдне от ужасяващ страх, ВСУ и ГРУ всеки час нанасят удари по рафинериите му, икономиката му е съсипана, бивши генерали недоволстват, че е мек, рейтинга му главоломно пада, обажда се на Тръмп уж да помага за Иран, той му се изсмива да остави Иран на него, а да се съсредоточи и се предаде в Украйна, че стана за смях и резил на бездомните домашни любимци! Путин е пародия на агресор, по скоро е жертва и тотална щета! На 9 май ще се яви с 5 двойника, Армата в ремонтния завод, авиацията и миналата година не летя! Само ще марширува и пее Дубинушка, ухнем!

    Коментиран от #65

    15:25 01.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Фен

    4 7 Отговор
    НАТО загуби и тази си война. А и вече яко се разпада. Пак се фанахме с лузърите.

    Коментиран от #68

    15:27 01.05.2026

  • 63 Отец Дионисий

    8 4 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #70

    15:28 01.05.2026

  • 64 Добре де,

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Гъзибapов":

    negaлов, ти казак от хазарския род на зеления жид ли си ма. А?

    15:29 01.05.2026

  • 65 Бочо

    4 7 Отговор

    До коментар #59 от "Кочо":

    Не ме слушайте аз съм лъжлив атлантически бармалей Путин прекрасен се скита в богата Москва а зеления мизерен проси като манатарка навсякъде омерзен и противен! Укрофашистка измет ги влачат по бусове вече никой не иска да умира за златни кенефи и имоти на зеля!
    Скоро ще почне зверско настъпление и ВСУ ще бягат качени на фекалки

    Коментиран от #82

    15:29 01.05.2026

  • 66 Путин няма полезен ход и е обречен.

    7 5 Отговор

    До коментар #54 от "Веса":

    Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Русия.

    Коментиран от #73

    15:29 01.05.2026

  • 67 Дон Корлеоне

    4 5 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    15:29 01.05.2026

  • 68 Владимир Путин, президент

    5 6 Отговор

    До коментар #62 от "Фен":

    "...НАТО загуби и тази си война..."

    Русия смаза НАТО !!!
    Смаза го с 500 000 : 0 yшанки ☝️

    15:30 01.05.2026

  • 69 шаа

    3 5 Отговор
    така е, като руснаците не си довършиха работата през втората световна

    а този плач на авторченцето е като плачът на плевелите от "агресията" на земеобработващите

    15:30 01.05.2026

  • 70 Отец Фалосолапии

    2 5 Отговор

    До коментар #63 от "Отец Дионисий":

    Те ида искат не могат да бъдат руснаци!
    Смелите живеят вечно а атлантическите пуфти умират всеки ден!
    Мигри ги мелят Урсулите ги дялат кое от кое по противно

    Коментиран от #76

    15:30 01.05.2026

  • 71 А в Русия какво да кажат,

    6 4 Отговор

    До коментар #53 от "Продупчен укроб":

    като там има 13 пъти повече ЛГБТ от България :)))

    Коментиран от #79

    15:31 01.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Въздушно десантна войска

    5 7 Отговор

    До коментар #66 от "Путин няма полезен ход и е обречен.":

    Това го слушаме от 4 години Зелята щеше качен на каруца яздещ тоалетна чиния да влиза в Москва пък то всеки ден губи още територия!

    Коментиран от #83

    15:32 01.05.2026

  • 74 Сырски

    4 6 Отговор
    Агресията е окраинска!

    15:32 01.05.2026

  • 75 Путин боклук

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски боклук":

    До последната изгорела рафинерия!

    Коментиран от #81

    15:33 01.05.2026

  • 76 Нормално,

    5 5 Отговор

    До коментар #70 от "Отец Фалосолапии":

    дори самите руснаци не искат да са руснаци, севернокорейците също. Това са робски народи и биха дали всичко само за да могат да се спасят от тези две диктатури.

    Коментиран от #80

    15:34 01.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 151 тихоокеанска бригада морска пехота

    3 5 Отговор
    Зелята поръчал на "българските "си слуги да купуват материал от селата и да пълнят фекалки това било новото вундерфафе шял да пръска със фъшкии понеже натовската скрап свърши и не става за нищо!
    Толкова тъжно!Русия ги победи сама!

    15:34 01.05.2026

  • 79 В Украйна са

    2 5 Отговор

    До коментар #71 от "А в Русия какво да кажат,":

    най-много и за това имат най-много болни от спин, зеления чорапогащник с токчетата затова сложи на герба на робкрайна, шареното знаме. 🏳️‍🌈🇺🇦🦄🤭

    Коментиран от #98

    15:34 01.05.2026

  • 80 Нормален реалист не джендилота

    2 5 Отговор

    До коментар #76 от "Нормално,":

    Тези народи са горди и свободни никой не им унищожава икономика и селско стопанство енергетиката и туризма!
    Никой не им казва какви да са краставиците или прахосмукачки!
    Пълен смях тази свобода съсипа България и я направи африканска държава бедна и беззащитна

    Коментиран от #109

    15:36 01.05.2026

  • 81 Зеленски боклук

    2 4 Отговор

    До коментар #75 от "Путин боклук":

    До последната електроцентрала.

    15:36 01.05.2026

  • 82 Кочо

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Бочо":

    Спорите с бивш русофил, господинчо! Бях по голям заблуден путинопоклонник от Вас, но това некадърно СВО ме просветли! Разбрах, защо умните и инстинктивните хора търчат на Запад, а не в обратна посока! Ако на 23 февруари, денят на Защитника на Отечеството, някой ми кажеше, че Путин няма да е за 2 дня в Киев, щяха да се пенявя колко е могъща Красная армия! Сам Путин говореше, че ако искал, за 2 дни щял да е в Киев! Може би 2014 г., Дебалцево и т.н.! И кво стана - резил! В Русия вече си го признават, само няколко стахановеца - колхозници още сеете заблуди!

    15:36 01.05.2026

  • 83 Владимир Путин, президент

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "Въздушно десантна войска":

    "...това го слушаме от 4 години.."

    Ти го слушаш, но за мен и 140млн крепостни е страшната реалност !!! Още ми сълзят очите от димящите Туапсе, Таганрок, Уст-Луга, Перм 🎆

    Коментиран от #85

    15:37 01.05.2026

  • 84 Българският народ подкрепя Украйна !

    6 2 Отговор
    24 февруари - 4 години война на Русия срещу Украйна - 4 години украински героизъм, който спира руските нашественици.
    Всеки може да говори каквото си поиска за войната, но има обективни критерии, които показват, че руснаците губят.
    Русия вписа 4 украински области за руски в конституцията си и за 4 години пълномащабна война не е успяла да превземе напълно нито една от тях. Нещо повече - на четвъртата година от войната Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото в началото на първата - 19,25% през 2026 г. (вкл.територии превзети от 2014 г.) срещу 21,5% през 2022 г.
    Украйна стои стабилно на фронта и няма намерение да отстъпва никаква територия на Русия, дори под натиск на Тръмп.
    Какво постигна Русия за 4 години война: удвои НАТО на своята граница с приемането на Финландия и Швеция; даде над един милион загуби в жива сила и стотици милиарди долари безвъзвратно загубени; претърпя геополитически крах в Сирия, Венецуела, Армения и на други места; съсипа икономиката си и беше изолирана от цивилизацията.
    Изключително важно е да се бори руската пропаганда, която залива медийното ни пространство.
    Слава на украинските ни братя 🇧🇬🇺🇦

    Коментиран от #91, #96, #97

    15:37 01.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Абсурдистан

    1 2 Отговор
    Ще стане ли вълка вегетарианец?

    15:41 01.05.2026

  • 89 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #101

    15:42 01.05.2026

  • 90 Каква

    1 3 Отговор
    агресия, бе та Украина е Русия !

    15:42 01.05.2026

  • 91 Полезен идиот

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Какъв героизъм укронацистките мародери не останаха хора кой ще им вдига държавата загиват 1 към 10 вече над два милиона пингявеси укри отидоха при Бандера за да може да се премести Израел в Украйна !Тъпчовци като теб не могат да го осъзнаят украйнците мразят Зеления и бандата му само вие няколко педигрипали в България за центове пишете смешки

    15:42 01.05.2026

  • 92 Кочо

    5 1 Отговор

    До коментар #85 от "Зверовиден соросоид":

    Не е нужно да ставам пейраст, за да проумея, че Путин е гей!

    Коментиран от #100, #106

    15:42 01.05.2026

  • 93 Гаден соросоид

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Зверовиден соросоид":

    май ка ти тесняк ли е?

    15:44 01.05.2026

  • 94 Към редакцията

    0 1 Отговор
    А ще продължи ли “ варенето на жаби”???!

    15:45 01.05.2026

  • 95 Българин

    1 0 Отговор
    Укрите да гръмнат мумията на Ленин!

    15:45 01.05.2026

  • 96 България и българите обичат Русия

    0 2 Отговор

    До коментар #84 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Българския народ не подкрепя Украйна!
    Украйна подкрепят само:
    Джендъри, безполови гърбушки!
    ПП и ДБ и техните помагачи мързеливци и безполезеници!
    Шепа травестунгели водени от Бабата Иво Инджев и Пиянка Доинов
    Няколко педигрипали от Левски София наркоманизирани това сте

    15:45 01.05.2026

  • 97 Макс 10%

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    от нашия народ подкрепя кокълите, това са главно шорошпии и пробити gюзи.👍

    15:46 01.05.2026

  • 98 В много голяма заблуда сте.

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "В Украйна са":

    Русия е на първо място по спин и сифилис. 93% от новите случаи на ХИВ инфекции в Европа и Азия, са именно в Русия. Броят на болните от ХИВ в Русия надхвърля 1.5 милиона души, като това са само откритите и регистрирани случаи. Поради ниското ниво на профилактика, здравеопазване и ниска здравна култура в Русия, много от случаите са неустановени.

    15:47 01.05.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Дон Корлеоне":

    rноma пусна ли свещи?

    15:48 01.05.2026

  • 102 РФ е въздух под налягане !

    2 1 Отговор
    Почитателите на рашизма и на Путлер още се заблуждават, че е възможна победа на московското блато. Почти 4 години война, а краят не се вижда, а жертвите и загубите са колосални и не могат да се компенсират с пропаганда. Колко още жертви и загуби иска Путин, за да победи?
    Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
    Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
    Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
    Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
    Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣

    Коментиран от #107

    15:48 01.05.2026

  • 103 Кочо

    1 1 Отговор
    Аз съм п.е.д.е.р.у.н.г.е.л и съм си жълтопаветна пъчвеса няма да се кланям на Путин той забрани гейшите!
    В Украйна мога да бъда еднорог 🦄 и да ми разбиват дюзите!

    15:48 01.05.2026

  • 104 Янко

    1 1 Отговор
    ГолямаПовърня е тая статия. Фантастичен роман заЛибирастчета.

    15:49 01.05.2026

  • 105 Яяяяя

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Оранжевия човек":

    Ще живее ама друг път
    Русия е гледат като торта цял свят, скоро ще я нарежат

    Коментиран от #108

    15:50 01.05.2026

  • 106 ХАХАХА

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Кочо":

    Не нужно да ставаш, ти си си такъв по рождение, рожба на кръвосмешение. 🤭🤣

    15:50 01.05.2026

  • 107 ЧВКшка

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "РФ е въздух под налягане !":

    Ми тя победата си върви ма кравите!
    Бавно укритие изчезват Европа рухва и се деиндуструализира местните изчезват няма деца освен на бармалеите тока скъп храната ще изчерпи Урсулите искат премахване на селско стопанство и животновъдство!И ти неолибералния лумпенпролетариат си тръгнал да плещиш!Първо виж какво си жена ли си мъж не си ама там си нещо!

    15:51 01.05.2026

  • 108 Я я роянов

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Яяяяя":

    Те я гледат 1000 години ама все ги бие!

    15:52 01.05.2026

  • 109 Глупости.

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Нормален реалист не джендилота":

    За каква икономика в Северна Корея и Русия бълнувате. В Северна Корея народа умира от глад, а руската икономика е в процес на свободно падане. Разпродават Държавния си резерв :) Това не са свободни игорди народи, а робски и крепостни народи, живеещи в страх от диктатурата. Тъжно, но факт.

    15:52 01.05.2026

  • 110 Кочо

    0 0 Отговор
    Украйна ако е слаба, значи Путин е още по голям некадърник! Старите хора и Никола Хайтов казваха - Аланкоолу, една работа като не ти е работа, хич не я захващай! Момата ще те изрита сред патурите, ще се търкулнеш по склона и станеш за резил пред аверите, тръгнали да ти крадат булка! Велко Кънев бе в ролята на Путин! Мъжки времена!

    15:52 01.05.2026

