Паметта за Айртон Сена: 32 години от трагедията на "Имола"

1 Май, 2026 14:38 575 3

Наследството, което той остави – вдъхновение, страст и безкомпромисна отдаденост към спорта

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първи май остава завинаги белязан в календара на моторните спортове като ден на дълбока скръб и почит. На тази дата, преди точно 32 години, светът загуби един от най-емблематичните и харизматични пилоти във Формула 1 – бразилската легенда Айртон Сена.

Сена, трикратен световен шампион, напусна този свят едва на 34-годишна възраст, след ужасяващ инцидент по време на Гран При на Сан Марино през 1994 година. Фаталният момент настъпи в седмата обиколка на пистата "Имола", когато болидът му се вряза в бетонната стена на завоя "Тамбурело" със скорост от 233 км/ч. Въпреки светкавичната реакция на медицинските екипи и транспортирането му в болница, животът на Сена не можа да бъде спасен.

Този уикенд на "Имола" остава в историята като един от най-мрачните за Формула 1. Само ден преди трагедията с Айртон Сена, австрийският пилот Роланд Ратценбергер също загуби живота си по време на квалификациите. Двойната загуба разтърси не само феновете, но и цялата автомобилна общност, като доведе до сериозни промени в мерките за безопасност в спорта.

От 1994 година насам, само още един пилот е загинал вследствие на инцидент по време на състезание във Формула 1 – Жул Бианки, който претърпя тежка катастрофа по време на Гран При на Япония през 2014 година.

Айртон Сена оставя след себе си впечатляваща статистика: 161 старта, 41 победи и цели 65 полпозишъна.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз:..

    2 0 Отговор
    Беше най добрия

    14:48 01.05.2026

  • 2 Един

    2 0 Отговор
    Времето лети.

    14:49 01.05.2026

  • 3 Беше

    2 2 Отговор
    и е най-големият във Формула 1.Тази мишка Шумахер беше зад гърба му, но 200-300 метра преди удара на завоя нарочно намали скоростта. Знаел е за това което щеше да се случи. Предния кръг СЕНА го хвана за гушата. Всичко това има логика, после мишока го бутаха за всички световни титли. Но Господ не забравя!!!

    14:51 01.05.2026

