Паметта за Айртон Сена: 32 години от трагедията на "Имола"

Първи май остава завинаги белязан в календара на моторните спортове като ден на дълбока скръб и почит. На тази дата, преди точно 32 години, светът загуби един от най-емблематичните и харизматични пилоти във Формула 1 – бразилската легенда Айртон Сена.

Сена, трикратен световен шампион, напусна този свят едва на 34-годишна възраст, след ужасяващ инцидент по време на Гран При на Сан Марино през 1994 година. Фаталният момент настъпи в седмата обиколка на пистата "Имола", когато болидът му се вряза в бетонната стена на завоя "Тамбурело" със скорост от 233 км/ч. Въпреки светкавичната реакция на медицинските екипи и транспортирането му в болница, животът на Сена не можа да бъде спасен.

Този уикенд на "Имола" остава в историята като един от най-мрачните за Формула 1. Само ден преди трагедията с Айртон Сена, австрийският пилот Роланд Ратценбергер също загуби живота си по време на квалификациите. Двойната загуба разтърси не само феновете, но и цялата автомобилна общност, като доведе до сериозни промени в мерките за безопасност в спорта.

От 1994 година насам, само още един пилот е загинал вследствие на инцидент по време на състезание във Формула 1 – Жул Бианки, който претърпя тежка катастрофа по време на Гран При на Япония през 2014 година.

Айртон Сена оставя след себе си впечатляваща статистика: 161 старта, 41 победи и цели 65 полпозишъна.