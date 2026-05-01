След Гърция и МВР забранява водните пожарогасители и флаконите в колите
  Тема: Войната на пътя

След Гърция и МВР забранява водните пожарогасители и флаконите в колите

1 Май, 2026 14:41 1 986 9

Промените дефинират съвсем точни параметри за задължителното оборудване в превозните средства

След Гърция и МВР забранява водните пожарогасители и флаконите в колите
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Министерството на вътрешните работи (МВР) пусна за обществено обсъждане мащабни промени в наредбата за регистрация на моторни превозни средства, които въвеждат строги изисквания за пожарогасителите и слагат край на безкрайните транзитни табели, съобщават от "24 часа". Новите правила задължават всички шофьори да преминат към сертифицирани прахови уреди и целят да спрат масовите злоупотреби с нерегистрирани стари автомобили.

Промените дефинират съвсем точни параметри за задължителното оборудване в превозните средства, каквото липсваше досега. За леките автомобили вече категорично се изисква единствено прахов пожарогасител с количество на гасящото вещество не по-малко от 1 килограм. За микробусите и вановете нормата се вдига на 2 килограма, а за камионите над 12 тона – на 3 килограма. Най-строги са правилата за тежкотоварните ТИР-ове, които задължително трябва да разполагат с два отделни уреда – един от 6 килограма и допълнителен от 2 килограма.

Тези уреди и до момента са най-масовите на пазара, но заради липсата на конкретика в закона, масово се допускаха водни, водопенни или такива с въглероден диоксид. Популярните евтини спрей-флакони също окончателно се обявяват за невалидни пред Пътна полиция. Наредбата въвежда и изискване уредите да имат валиден стикер за съответствие, който ще се заверява всяка година по време на годишния технически преглед (ГТП).

Друга ключова реформа засяга ограничаването на транзитните табели, които вече ще могат да се издават най-много до три пъти за един и същ автомобил. До момента липсата на подобен лимит позволяваше издаването им до безкрайност.

„С това предложение се ликвидират злоупотреби, тъй като по този начин се заобикаля извършването на постоянна регистрация на превозното средство“, посочват от МВР в мотивите към проекта. Практиката се използваше масово при стари автомобили, които трудно биха преминали легален технически преглед.

Въвежда се и служебно прекратяване на регистрацията на придобити по наследство автомобили, ако новите собственици не изпълнят задължението си да ги прехвърлят на свое име. Същевременно МВР улеснява сделките на вторичния пазар, като заличава изцяло изискването за вписване на номера на двигателя в документите, третирайки агрегата просто като резервна част.

Експертите отчитат сериозно забавяне на нормативната уредба, тъй като законовата основа за тези промени беше приета още през 2024 година, но детайлизирането им отне две години.

След като България стана пълноправен член на еврозоната в началото на 2026 година, финансовите санкции за липсващ или неизправен пожарогасител на пътя, които по закон варираха, вече се равняват на около 25 до 76 евро. За сравнение, в съседна Гърция контролът е още по-стриктен – там изискването за леки коли е минимум 2 килограма прахов уред, а глобата при липсата му е фиксирана на 80 евро.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АУДИ

    29 1 Отговор
    Само се чудят какви наредби да измислят и какви глоби да приберат това с тези пожарогасители е пълно безумие както и с аптеките!

    14:49 01.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПЪлни ГЛУПОСТИ!!!

    16 0 Отговор
    Пламне ли колата на пътя и ако не изключиш акумулатора, а това най-често си е направо невъзможно, с пожарогасител не 1 кг, а 3 кг …все тази гориш си до ламарина!!!

    14:53 01.05.2026

  • 4 КАТ аванта

    17 0 Отговор
    Според новите изисквания, ще ви трябва още един багажник да съберете всички чудесии, които сме ви приготвили и торба пари разбира се!

    15:10 01.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор
    Глупостите на милиционерите са безкрайна величина!
    А винаги съм казвал, че географията не влияе - няма значение къде са, всички милиционери по тоя бял свят са безумно прости и безумно нагли ТУПАЛКИ на държавата и нищо друго!

    И преди съм го казвал, всеки който е гасил пламнала кола знае че тия пожарогасители не вършат никаква работа! Вероятно 6-10 килограмов може да загаси, в зависимост от това в какъв стадий е пожара, но 1 или даже 3 са безпомощни!

    ...да не говорим, че вече влизаме в "новото време" на електрическа "мобилност" а това пламне ли не се гаси и с пожарна кола!

    ГЛУПОСТИ, ГЛУПОСТИ И ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЛУПОСТИ!
    Въпросът е да увеличат глобите! Толкоз! И някой да залебва всяка година за "заверка" честно един хубав ден ще си хвана багажа и ще емигрирам за Африка или Папуа дето още има някаква нормалност!

    15:12 01.05.2026

  • 6 Следващо

    9 1 Отговор
    дране е изискване за наличие на изправен дефибрилатор. По следващо наличие на стерилен хирургичен набор за извършване на полева сърдечна операция. А в същото време десетки тъпанари карат със стърчащи тегличи, блъскат колеги на задна без притеснение и изчезват. След като Гърция е модел за подражание що и тук не се въведе правилото за използването на теглича.

    15:17 01.05.2026

  • 7 Отвратен

    2 0 Отговор
    ЗАЩО МИ СЕ СТРУВА ,ЧЕ МНОГО ИМИТИРАМЕ ЗАКОНИТЕ ОТ ДРУГИ СТРАНИ ! ПОЛИЦАИТЕ НИ ИСКАТ ДА ПРИЛИЧАТ НА ЩАТСКИ С ТЪМНИ ОЧИЛА, НО НЯМАТ КАПАЦИТЕТ НА МОРАЛНО ДЪРЖАНЕ И РАЗГОВОР!МНОГО
    ЧЕСТО СЕ ДЪРЖАТ И АГРЕСИВНО ! В КРАЙНА СМЕТКА ПОКАЗВАТ ПЪЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ В НЯКОИ СЛУЧАИ
    НО СА ПОСТИГНАЛИ ДЕТСКАТА СИ МЕЧТА! Е ИМА И ЧИТАВИ РАЗБИРА СЕ, НО ОБЩЕСТВОТО ТАКА ОЦЕНЯ !

    15:39 01.05.2026

  • 8 УдоМача

    1 0 Отговор
    Що не бъдете проклети а??????????!?!

    15:43 01.05.2026

  • 9 Украйна чака

    2 0 Отговор
    А ние събираме парички! Ще падне ,, стрижба" на ,, стадото!

    15:45 01.05.2026

