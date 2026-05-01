След Гърция и МВР забранява водните пожарогасители и флаконите в колите

Министерството на вътрешните работи (МВР) пусна за обществено обсъждане мащабни промени в наредбата за регистрация на моторни превозни средства, които въвеждат строги изисквания за пожарогасителите и слагат край на безкрайните транзитни табели, съобщават от "24 часа". Новите правила задължават всички шофьори да преминат към сертифицирани прахови уреди и целят да спрат масовите злоупотреби с нерегистрирани стари автомобили.

Промените дефинират съвсем точни параметри за задължителното оборудване в превозните средства, каквото липсваше досега. За леките автомобили вече категорично се изисква единствено прахов пожарогасител с количество на гасящото вещество не по-малко от 1 килограм. За микробусите и вановете нормата се вдига на 2 килограма, а за камионите над 12 тона – на 3 килограма. Най-строги са правилата за тежкотоварните ТИР-ове, които задължително трябва да разполагат с два отделни уреда – един от 6 килограма и допълнителен от 2 килограма.

Тези уреди и до момента са най-масовите на пазара, но заради липсата на конкретика в закона, масово се допускаха водни, водопенни или такива с въглероден диоксид. Популярните евтини спрей-флакони също окончателно се обявяват за невалидни пред Пътна полиция. Наредбата въвежда и изискване уредите да имат валиден стикер за съответствие, който ще се заверява всяка година по време на годишния технически преглед (ГТП).

Друга ключова реформа засяга ограничаването на транзитните табели, които вече ще могат да се издават най-много до три пъти за един и същ автомобил. До момента липсата на подобен лимит позволяваше издаването им до безкрайност.

„С това предложение се ликвидират злоупотреби, тъй като по този начин се заобикаля извършването на постоянна регистрация на превозното средство“, посочват от МВР в мотивите към проекта. Практиката се използваше масово при стари автомобили, които трудно биха преминали легален технически преглед.

Въвежда се и служебно прекратяване на регистрацията на придобити по наследство автомобили, ако новите собственици не изпълнят задължението си да ги прехвърлят на свое име. Същевременно МВР улеснява сделките на вторичния пазар, като заличава изцяло изискването за вписване на номера на двигателя в документите, третирайки агрегата просто като резервна част.

Експертите отчитат сериозно забавяне на нормативната уредба, тъй като законовата основа за тези промени беше приета още през 2024 година, но детайлизирането им отне две години.

След като България стана пълноправен член на еврозоната в началото на 2026 година, финансовите санкции за липсващ или неизправен пожарогасител на пътя, които по закон варираха, вече се равняват на около 25 до 76 евро. За сравнение, в съседна Гърция контролът е още по-стриктен – там изискването за леки коли е минимум 2 килограма прахов уред, а глобата при липсата му е фиксирана на 80 евро.