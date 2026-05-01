Новини
Авто »
Нов капан по БГ пътищата или как държавата тихомълком сваля номерата ни заради застраховка

1 Май, 2026 12:30 2 256 7

Проблемът се корени в пълната липса на комуникация между държавната машина и гражданите

Снимка= Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Нищо неподозиращият шофьор у нас вече е потенциална мишена на абсурден законов парадокс, който превръща изрядното до вчера превозно средство във „фантом“ за броени секунди. Експертите от Института за пътна безопасност бият тревога за опасен прецедент в Закона за движение по пътищата, според който автомобилите се дерегистрират служебно при изтекла полица „Гражданска отговорност“, без собственикът дори да бъде информиран.

Този механизъм, който е в сила от 7 септември 2025 година, беше определен от организацията като истински „режим на засада“. Проблемът се корени в пълната липса на комуникация между държавната машина и гражданите. Докато софтуерът в масивите на МВР автоматично заличава регистрацията на колата, водачът продължава да върти волана, без да подозира, че технически вече управлява нелегална машина. Вместо държавата да използва десетките електронни канали за връзка, тя предпочита информационния вакуум, който оставя шофьорите на милостта на първата срещната патрулка.

Последствията от подобна „среща с властта“ са буквално драконовски и могат да преобърнат живота на един работещ човек

Ако ви спрат, докато сте в този „административен капан“, рискувате солена глоба от 255 евро, принудително сваляне на регистрационните табели и отнемане на книжката за половин година. За мнозина, чието препитание зависи от личния автомобил, това означава директен удар по доходите и невъзможност за придвижване до работното място. Парадоксално е, че законът наказва по-сурово човек, който не знае за административната процедура, отколкото някой, който съзнателно гази правилата.

От Института за пътна безопасност са категорични, че този подход е в остър разрез с европейските стандарти и съдебната практика. Организацията цитира решение по дело C-164/24 на Съда на ЕС, което критикува подобно автоматично заличаване без индивидуална оценка. Докато в държави като Великобритания е немислимо да не получиш официално предупреждение, тук гражданите научават горчивата истина едва на пътя, пред погледа на полицая. Това не е добра администрация – това е бюрократичен хаос, който натоварва съдилищата с лавина от жалби и бърка в джоба на данъкоплатеца.

В опит да спрат този абсурд, от Института настояват за незабавни законодателни корекции

Тяхната „рецепта“ за излизане от кризата е ясна: пълна отмяна на обвързването на регистрацията със застраховката, въвеждане на задължителни известия чрез SMS или имейл и край на санкционирането „на тъмно“. Ако институциите и президентът останат глухи за тези искания, от ИПБ са готови да пренесат битката в съдебната зала чрез масови колективни искове срещу държавата заради нарушаване на европейското право. Ситуацията е критична и изисква светкавична реакция, преди още хиляди шофьори да са изгорели в този административен пожар.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    4 1 Отговор
    и палицията е крадлива мутра като мен

    12:32 01.05.2026

  • 2 ТОВА беше

    7 0 Отговор
    прокарано от лобито на застрахователите в парламента , при управлението на Боко и Шиши . Това го няма никъде . Ако собственик се разболее за месеци че и година ЗАЩО и за КАКВО трябва да плаща на алчните застрахователи .

    12:38 01.05.2026

  • 3 Сталин

    7 0 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    12:38 01.05.2026

  • 4 Така е

    2 0 Отговор
    в територията !

    12:39 01.05.2026

  • 5 Име

    0 0 Отговор
    А добрутро, това е от години. Като си платиш ГО, регистрацията се възстановява.

    12:42 01.05.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Хубава работа, ама българска.....
    Такива са ни и политиците и депутатите и държавните служители.....
    Тотално неадекватни, мислещи че само с репресии ще подобрят нещо по пътищата....
    За превенция, ремонт и подобряване на пътната инфраструктура никой не мисли...в най-добрия случай поставят някой знак вместо да ремонтират и оставят всичко на странното и напълно неразбираемо понятие "съобразена скорост" , което всъщност снема отговорността от безхаберния държавен апарат...

    12:43 01.05.2026

  • 7 ГЕРБмафи

    0 0 Отговор
    Добри бухалки дадохме на КАТ, фалшивоположителни тестове и закончета, като това за което пише погоре... Трее се яде, трее нещо да се яде докато отново вземем отново властта!

    12:45 01.05.2026