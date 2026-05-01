Нов капан по БГ пътищата или как държавата тихомълком сваля номерата ни заради застраховка

Нищо неподозиращият шофьор у нас вече е потенциална мишена на абсурден законов парадокс, който превръща изрядното до вчера превозно средство във „фантом“ за броени секунди. Експертите от Института за пътна безопасност бият тревога за опасен прецедент в Закона за движение по пътищата, според който автомобилите се дерегистрират служебно при изтекла полица „Гражданска отговорност“, без собственикът дори да бъде информиран.

Този механизъм, който е в сила от 7 септември 2025 година, беше определен от организацията като истински „режим на засада“. Проблемът се корени в пълната липса на комуникация между държавната машина и гражданите. Докато софтуерът в масивите на МВР автоматично заличава регистрацията на колата, водачът продължава да върти волана, без да подозира, че технически вече управлява нелегална машина. Вместо държавата да използва десетките електронни канали за връзка, тя предпочита информационния вакуум, който оставя шофьорите на милостта на първата срещната патрулка.

Последствията от подобна „среща с властта“ са буквално драконовски и могат да преобърнат живота на един работещ човек

Ако ви спрат, докато сте в този „административен капан“, рискувате солена глоба от 255 евро, принудително сваляне на регистрационните табели и отнемане на книжката за половин година. За мнозина, чието препитание зависи от личния автомобил, това означава директен удар по доходите и невъзможност за придвижване до работното място. Парадоксално е, че законът наказва по-сурово човек, който не знае за административната процедура, отколкото някой, който съзнателно гази правилата.

От Института за пътна безопасност са категорични, че този подход е в остър разрез с европейските стандарти и съдебната практика. Организацията цитира решение по дело C-164/24 на Съда на ЕС, което критикува подобно автоматично заличаване без индивидуална оценка. Докато в държави като Великобритания е немислимо да не получиш официално предупреждение, тук гражданите научават горчивата истина едва на пътя, пред погледа на полицая. Това не е добра администрация – това е бюрократичен хаос, който натоварва съдилищата с лавина от жалби и бърка в джоба на данъкоплатеца.

В опит да спрат този абсурд, от Института настояват за незабавни законодателни корекции

Тяхната „рецепта“ за излизане от кризата е ясна: пълна отмяна на обвързването на регистрацията със застраховката, въвеждане на задължителни известия чрез SMS или имейл и край на санкционирането „на тъмно“. Ако институциите и президентът останат глухи за тези искания, от ИПБ са готови да пренесат битката в съдебната зала чрез масови колективни искове срещу държавата заради нарушаване на европейското право. Ситуацията е критична и изисква светкавична реакция, преди още хиляди шофьори да са изгорели в този административен пожар.