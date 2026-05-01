Азербайджан привика посланика на ЕС

Посланикът на ЕС в Баку, Марияна Куюнджич, беше привикана в азербайджанското външно министерство и ѝ беше връчена протестна нота относно резолюцията „В подкрепа на демократичната устойчивост в Армения“, приета вчера от Европейския парламент. Това съобщи пресслужбата на азербайджанското външно министерство.

„По време на срещата необоснованите и предубедени разпоредби срещу нашата страна, съдържащи се в резолюцията, приета от Европейския парламент на 30 април, бяха остро осъдени и на посланика беше връчена протестна нота във връзка с това“, се казва в изявлението.

Министерството на външните работи подчерта, че разпоредбите на резолюцията „изкривяват реалността, противоречат на принципите на обективност и противоречат на задълженията за зачитане на суверенитета и териториалната цялост на държавите“. Беше отбелязано, че подходът на Европейския парламент има отрицателно въздействие върху процеса на нормализиране в региона, както и върху перспективите за отношенията между Азербайджан и Европейския съюз, се добавя в изявлението.

Посланикът беше информиран, че твърденията в резолюцията относно завръщането на арменците в региона на Карабах са „напълно неоснователни и подобни призиви представляват намеса във вътрешните работи на Азербайджан“. Беше отбелязано също, че въпреки плана за реинтеграция, представен от Баку през 2023 г., „арменските жители са напуснали региона доброволно и твърденията за противното са неверни“.

Освен това на срещата беше отбелязана „правната неприемливост“ на призивите за освобождаване на бившите лидери на непризнатата Нагорно-Карабахска република, които са осъдени от Военния съд в Баку на различни присъди, включително доживотен затвор. Беше подчертано, че „осъдените лица са извършили редица тежки престъпления, включително тероризъм, саботаж и военни престъпления“. „На срещата на представителя на ЕС беше казано да се въздържа от подобни стъпки, които биха навредили на отношенията между Азербайджан и ЕС, както и на процеса на мир и нормализиране в региона“, се казва в доклада. По-рано азербайджанската информационна агенция Trend, позовавайки се на източник, съобщи, че Баку може да реши да прекрати отношенията си с Европейския парламент в отговор на резолюцията.