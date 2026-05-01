Азербайджан привика посланика на ЕС

1 Май, 2026 13:56

Причината е резолюция на Европейския парламент

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Посланикът на ЕС в Баку, Марияна Куюнджич, беше привикана в азербайджанското външно министерство и ѝ беше връчена протестна нота относно резолюцията „В подкрепа на демократичната устойчивост в Армения“, приета вчера от Европейския парламент. Това съобщи пресслужбата на азербайджанското външно министерство.

„По време на срещата необоснованите и предубедени разпоредби срещу нашата страна, съдържащи се в резолюцията, приета от Европейския парламент на 30 април, бяха остро осъдени и на посланика беше връчена протестна нота във връзка с това“, се казва в изявлението.

Министерството на външните работи подчерта, че разпоредбите на резолюцията „изкривяват реалността, противоречат на принципите на обективност и противоречат на задълженията за зачитане на суверенитета и териториалната цялост на държавите“. Беше отбелязано, че подходът на Европейския парламент има отрицателно въздействие върху процеса на нормализиране в региона, както и върху перспективите за отношенията между Азербайджан и Европейския съюз, се добавя в изявлението.

Посланикът беше информиран, че твърденията в резолюцията относно завръщането на арменците в региона на Карабах са „напълно неоснователни и подобни призиви представляват намеса във вътрешните работи на Азербайджан“. Беше отбелязано също, че въпреки плана за реинтеграция, представен от Баку през 2023 г., „арменските жители са напуснали региона доброволно и твърденията за противното са неверни“.

Освен това на срещата беше отбелязана „правната неприемливост“ на призивите за освобождаване на бившите лидери на непризнатата Нагорно-Карабахска република, които са осъдени от Военния съд в Баку на различни присъди, включително доживотен затвор. Беше подчертано, че „осъдените лица са извършили редица тежки престъпления, включително тероризъм, саботаж и военни престъпления“. „На срещата на представителя на ЕС беше казано да се въздържа от подобни стъпки, които биха навредили на отношенията между Азербайджан и ЕС, както и на процеса на мир и нормализиране в региона“, се казва в доклада. По-рано азербайджанската информационна агенция Trend, позовавайки се на източник, съобщи, че Баку може да реши да прекрати отношенията си с Европейския парламент в отговор на резолюцията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    ,,привика,,...обявил Му е среща ли , не е ли по-правилно?

    Коментиран от #3

    13:59 01.05.2026

  • 2 Кемал Ататюрк, президент

    1 6 Отговор
    Време е Азербайджан да проведе СВО на руска територия !!! ☝️

    14:02 01.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    между другото много повърхностни копейки , обвиняват Израел за бедите по света//обзалагам се , че арменците , са ни достоен враг в историята///Византия са имали много императори армяни

    Коментиран от #9

    14:03 01.05.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Бе дайте нещо за руснята, тия не са смешни интересни😁

    Коментиран от #7

    14:06 01.05.2026

  • 5 Факти

    5 1 Отговор
    Азербайджан привика посланика на ЕССР

    14:06 01.05.2026

  • 6 хмммм

    3 2 Отговор
    Aзербайджан да не вика, а да изпълнява!

    14:07 01.05.2026

  • 7 А бе,

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    май руснята ще ти извие врата !

    Коментиран от #8

    14:08 01.05.2026

  • 8 Кирило Буданов, разведчик

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "А бе,":

    Вече ПЯТЬ года рушняка все се запряга, запряга и не мож стремето уцели. Может пора домой ?

    14:10 01.05.2026

  • 9 6135

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма Византия, има (Източна) Римска империя.
    И като става въпрос за императори, тя е имала далеч повече Български/Тракийски императори отколкото арменски.

    Коментиран от #10

    14:12 01.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "6135":

    кажи 1 БГ ИМПЕРАТОР? АРЕ 1-2 ИМПЕРАТРИЦИ сме имали..

    14:14 01.05.2026

  • 11 Азерски Газ

    0 0 Отговор
    Точно сега ли намериха от ЕС да се захванат с Азербейджан? Явно са намерили алтернативни източници на газ на ниски цени за да се държат толкова арогантно. Сигурно норвежкия газ е поевтинял значително или войната в залива е свършила.

    14:18 01.05.2026

  • 12 Ти си

    0 0 Отговор
    Май заради широчината политика от страна на ЕС ще се лишил и от азерски газ и петрол .....

    14:19 01.05.2026