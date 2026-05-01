Тейлър Суифт загатна за участие в дългоочакван филм (СНИМКИ)

Скорошната поява на Тейлър Суифт в Ню Йорк провокира вълна от интерпретации сред феновете ѝ, които търсят скрити послания в публичните ѝ изяви. Изпълнителката беше забелязана в компанията на баща си, Скот Суифт, в централната част на града, като вниманието този път бе насочено към избора ѝ на облекло.

Поп звездата носеше синьо-бяла раирана рокля на STAUD, комбинирана с жълта чанта Lady Dior на Dior и червени обувки на Christian Louboutin. Именно цветовата комбинация предизвика спекулации в социалните мрежи, като част от почитателите ѝ откриха визуално сходство с естетиката на предстоящия анимационен филм "Играта на играчките 5".

Коментарите се засилиха, след като в официалния ѝ уебсайт за кратко се появи обратно броене с визия, напомняща облачното синьо небе от поредицата „Играта на играчките“. Таймерът беше активен за около десет минути, преди да бъде премахнат, като отброяваше до 2 май. Това доведе до предположения, че певицата може да подготвя участие в саундтрака на предстоящия филм – информация, която към момента не е официално потвърдена.

Подобен тип кодирани намеци не са новост за артистичната стратегия на Тейлър Суифт. През годините тя често използва визуални елементи, числа и символи, за да загатва бъдещи проекти, което превърна анализирането на публичните ѝ появи в своеобразна практика сред феновете и музикалните наблюдатели.

Допълнителен интерес предизвиква и съвпадението между премиерната дата на "Играта на играчките 5" и годишнината от дебютния ѝ сингъл Tim McGraw, издаден на 19 юни, което допълнително подхранва спекулациите за евентуална връзка.

Междувременно представител на изпълнителката не е коментирал публично появилите се твърдения.

Към момента няма официално потвърждение за участие на Тейлър Суифт в проекта на Disney, но интересът към евентуално сътрудничество остава висок. Последният филм от анимационната поредица излезе през 2019 г., а феновете - малки и големи, с нетърпение очакват следващия филм.