Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Кей Нишикори слага точка на бляскавата си тенис кариера

1 Май, 2026 14:08 598 1

  • кей нишикори-
  • край на кариерата-
  • японски тенисист-
  • голям шлем-
  • олимпийски игри-
  • atp-
  • тенис новини

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Японската тенис звезда Кей Нишикори официално обяви, че ще се оттегли от професионалните корта след края на настоящия сезон. Новината разтърси феновете по цял свят, които години наред се наслаждаваха на неговата изключителна игра и борбен дух.

В емоционално обръщение към своите почитатели, 36-годишният Нишикори сподели: „Дойде моментът да кажа сбогом на професионалния тенис. Изпълнен съм с гордост, че успях да се изкача до върха и да бъда част от елита на световния тенис. Чувството да играя пред препълнени трибуни беше неописуемо. Макар да ми се искаше да продължа, знам, че дадох всичко от себе си. Щастлив съм за изминатия път и ще се боря докрай.“

Нишикори оставя след себе си впечатляващо наследство. През 2014 година той стана първият азиатец, достигнал финал на турнир от Големия шлем при мъжете – историческо постижение, което вдъхнови милиони. В този паметен финал на US Open той се изправи срещу Марин Чилич. Само година по-късно, през март 2015, японецът се изкачи до четвъртото място в световната ранглиста – най-високото класиране за тенисист от Азия. Сред другите му значими успехи се нареждат бронзовият медал от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година и цели 12 титли от турнири на ATP.

За съжаление, през последните години серия от тежки контузии възпрепятстваха Нишикори да поддържа върховата си форма и доведоха до спад в класирането му.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    А плюят върху Григор Димитров!

    15:24 01.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове