Кей Нишикори слага точка на бляскавата си тенис кариера

Японската тенис звезда Кей Нишикори официално обяви, че ще се оттегли от професионалните корта след края на настоящия сезон. Новината разтърси феновете по цял свят, които години наред се наслаждаваха на неговата изключителна игра и борбен дух.

В емоционално обръщение към своите почитатели, 36-годишният Нишикори сподели: „Дойде моментът да кажа сбогом на професионалния тенис. Изпълнен съм с гордост, че успях да се изкача до върха и да бъда част от елита на световния тенис. Чувството да играя пред препълнени трибуни беше неописуемо. Макар да ми се искаше да продължа, знам, че дадох всичко от себе си. Щастлив съм за изминатия път и ще се боря докрай.“

Нишикори оставя след себе си впечатляващо наследство. През 2014 година той стана първият азиатец, достигнал финал на турнир от Големия шлем при мъжете – историческо постижение, което вдъхнови милиони. В този паметен финал на US Open той се изправи срещу Марин Чилич. Само година по-късно, през март 2015, японецът се изкачи до четвъртото място в световната ранглиста – най-високото класиране за тенисист от Азия. Сред другите му значими успехи се нареждат бронзовият медал от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година и цели 12 титли от турнири на ATP.

За съжаление, през последните години серия от тежки контузии възпрепятстваха Нишикори да поддържа върховата си форма и доведоха до спад в класирането му.