Руските рубли заливат пограничните градове в Китай от началото на войната в Украйна

19 Май, 2026 10:46

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Облечен в тъмносин анцуг и цветни високи маратонки, Уанг Рунгуо се движи с пълна сила. Препускайки по лъскавия под на огромния си автосалон, 45-годишният мъж от една от най-бедните провинции на Китай сключва поредната си сделка. Всичко това е част от работата за един ден за мъжа, чиято заплата се е увеличила повече от два пъти през последната година благодарение на навременен завой: от царевица към автомобили; от Китай към Русия, пише "Гардиън".

През 2025 г. година Уанг работи за селскостопанска компания, която отглежда царевица и соя за вътрешния пазар. Сега той е мениджър в Xingyun International Automobile Export, компания, основана през август 2025 г., за да обслужва процъфтяващата индустрия за износ на нови автомобили в Суйфенхе, малък град в североизточната част на Китай, на границата с Русия. "Напоследък Китай и Русия се сближават. Със сближаването ни все повече коли отиват натам", посочва Уанг.

Мениджърът в Suifenhe Hengchi International Trade, един от най-големите автокъщи в града, го казва по-директно: "Руско-украинската война бе добра възможност за нашия бизнес." При визитата на Владимир Путин в Китай, Москва се надява, че Пекин ще продължи да вижда ползите от уютните отношения. А на границата на Китай с Русия, където САЩ са далечна концепция, но където руснаците харчат парите си, местните бизнесмени не са обезпокоени от западните санкции.

Китай отхвърля западните санкции и заявява, че те не съответстват на международното право. По-рано този месец китайското посолство във Великобритания подаде "строги възражения" до Лондон относно санкциите, наложени на китайски компании, обвинени в доставка на дронове и военни стоки на Русия. Говорител на китайското правителство заяви, че нормалният обмен и сътрудничество между китайските и руските предприятия не трябва да бъдат възпрепятствани от санкции.

Откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., седмици след като Си Дзинпин и Путин обявиха партньорство "без граници", връзките между двете страни се задълбочиха. Двустранната търговия скочи до рекордни нива, за огорчение на западните лидери, които обвиняват Пекин, че предоставя икономически спасителен пояс на Москва, докато тя участва във война на агресия.

Пекин е закупил руски изкопаеми горива за над 316,5 милиарда евро от началото на пълномащабното нахлуване, според данни, събрани от Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух, което далеч надхвърля покупките на която и да е друга държава. А китайските компании се хвърлят, за да запълнят празнините на руския пазар, оставени от оттеглянето на западния бизнес. Миналата година износът за Русия от Хейлундзян, провинцията, в която се намира и Суйфенхе, се увеличи с 22%.

"Зависимостта е взаимна, но асиметрична", смята Александър Габуев, директор на Центъра "Карнеги Русия Евразия". Китай сега купува близо 30% от руския износ, докато само около 3% от китайския износ тече в обратна посока, отбелязва той.

Но в определени индустрии Русия играе много по-голяма роля в икономическото състояние на Китай. Един такъв сектор са автомобилите, сектор, който в Китай се бори със свръхпредлагане и липса на вътрешно търсене. Превозните средства са един от основните износни стоки на Суйфенхе.

Между 2021 и 2024 г. делът на китайските марки на руския пазар на автомобили се е увеличил от 7% до близо 60%, според Китайската асоциация за леки автомобили. През 2024 г. Китай е продал над 1 милион превозни средства на Русия, което я прави най-голямата дестинация за китайски превозни средства, въпреки че оттогава е паднал до второ място след Мексико.

Допълнителните обеми идват от износа на произведени в Китай автомобили с чуждестранни марки. Въпреки санкциите срещу Русия, десетки хиляди автомобили от марки като BMW, Honda и Volkswagen продължават да се продават в Русия всяка година чрез китайски дилъри.

Употребяваният модел BMW на Уанг е продаден за 120 000 юана (17 600 щатски долара). Това е евтино в сравнение с цените в Русия, казва купувачът, руски бизнесмен. И е твърде скъпо за китайските потребители, посочва Уанг. Това е печелившо за всички.

Колкото и Китай да поддържа руската икономика на повърхността, руските рубли също така поддържат много части на Китай, където икономиката е силно зависима от износа и където местните потребители не желаят или не могат да се разделят с парите си.

Гао Бин, шефът на Suifenhe Hengchi International Trade, отбелязва, че компанията се е насочила към износ на автомобили за Русия преди три години. Първият автомобил, който са превозили през границата, е бил черна Toyota Camry. "След началото на войната имаше търсене в Русия", твърди той. Миналата година той е продал над 7000 автомобила в Русия, в сравнение само с няколко десетки на вътрешния пазар. Вътрешните продажби на практика са спрели.

Суйфенхе, град с едва 60 000 души население в икономически депресирания ръждив пояс на Китай, е микрокосмосът на тази връзка. Навсякъде има табели на кирилица, а цените се рекламират в рубли толкова често, колкото и в юани. Но повечето магазини са затворени. От някои върхове на хълмове можете да надникнете в безлюдните руски села (бинокъл помага), въпреки че многоетажна наблюдателна кула, предназначена да привлича туристи, е оставена изоставена и недовършена от години.

Като първото място в Китай, което разрешава използването на рубли като законно платежно средство, Суйфенхе отдавна е дом на голяма общност от руски бизнесмени и посетители, подпомогнати от въвеждането на безвизов режим за руски туристи през септември. Намира се само на два часа път с влак от Владивосток. И според местни бизнесмени, руснаците са единствените, които харчат.

Нинг Цянг, който управлява салон за красота, обслужващ изключително руснаци, изтъква, че броят на клиентите се е увеличил с около 50%, откакто е въведена безвизовата политика. До 17:00 часа той е приел трима клиенти. "Когато отношенията между Китай и Русия са добри, животът е по-добър за обикновените хора", смята той. "Местните жители в Суйфенхе не купуват много."

Според китайските държавни медии, Хейлундзян отчита увеличение с над 60% на посетителите от Русия през първите шест месеца на безвизовата политика. Габуев посочва, че трудността при получаването на европейски визи тласка повече руснаци да пътуват на изток. "И те се връщат предимно наистина очаровани и готови да се върнат отново. Това е нетен положителен фактор за китайците", добавя той.

Една от руснаците, които харчат парите си в Китай, вместо в Русия, е Мария Публикхук, 36-годишна жена от Владивосток, живееща в Суйфенхе с осемгодишната си дъщеря. Публикхук се мести в Суйфенхе миналата година, за да може дъщеря ѝ да учи китайски. Двете прекарват сутрините си в местно начално училище, заобиколени от бърборенето на китайски деца. Вечерите се прекарват в песни и танци на централния площад на Суйфенхе, който ехти от конкуриращи се саундтраци от високоговорители, разпръснати по целия площад. "Английският е първият най-полезен език в света", казва Публикхук. "А вторият е китайският."

Но за всеки, чието препитание зависи от юани, а не от рубли, времената са трудни. Управителят на местен логистичен център, който обработва трансгранични и вътрешни товари, казва, че това е най-лошата му година, откакто е започнал работата преди шест години. Войната в Близкия изток е повишила цените на горивата за камионите му и поръчките са намалели. "Дори по време на пандемията не беше така", казва Уанг, който отказва да посочи първото си име. "Тази година, във всяка индустрия... търсенето в Китай намалява. Просто хората нямат пари в джобовете си."

Националната статистика разказва подобна история. Въпреки търговската война между САЩ и Китай, която тласна американските тарифи върху китайски стоки до 145% миналата година, китайските стоки продължават да се изнасят в чужбина с изумителни темпове. Миналата година търговският излишък на Китай достигна рекордните 1,2 трилиона долара. През първите три месеца на 2026 г. износът се е увеличил с почти 15% в сравнение със същия период на миналата година, докато продажбите на дребно на вътрешния пазар през март са нараснали само с 1,7% в сравнение с 12 месеца по-рано.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напусна Пекин миналата седмица след двудневна среща на върха, изпълнена с пищност и обещания за "фантастични търговски сделки". Но публични съобщения за митата не бяха направени. Китайското министерство на търговията обяви, че двете страни ще създадат търговски съвет, който да обсъди "намаляване на тарифите", но не предостави допълнителни подробности.

Дългосрочната цел на Китай е да направи икономиката по-малко зависима от износа. През март премиерът Ли Цян заяви, че Китай трябва да се придържа към стратегическата основа за разширяване на вътрешното търсене.

Структурни проблеми като застаряващото население, депресирания сектор на недвижимите имоти и липсата на потребителско доверие след пандемията правят този преход труден за изпълнение. Износът на стоки, чиито цени се поддържат ниски отчасти поради намалените енергийни доставки на Китай от Русия, е много по-лесен.

Въпреки икономическия спад, Пекин все още държи картите в отношенията между Китай и Русия. Китай има опции за международна търговия, които Русия няма. Bloomberg наскоро съобщи, че 90% от санкционираните от Русия технологии се внасят от Китай. А с Тръмп в Белия дом, Си е под по-малък натиск от всякога относно отношенията си с Путин. Войната в Украйна почти не беше спомената на срещата на върха между САЩ и Китай миналата седмица. "Молбата на Тръмп към Си Дзинпин да допринесе за мирните усилия в Украйна не е много сериозен тласък", казва Габуев. "Не че Си Дзинпин чувства, че е отговорен за това."

В Суйфенхе дори най-ревностните русофили виждат Русия като страна в упадък, въпреки затруднената икономика на собствения им град.

В покрайнините на града, в рушащо се, едва населено село, къща, построена в стил руска дървена вила, боядисана в ярко синьо и жълто, се откроява от сивото. Нейният обитател е Сонг Лу, 67-годишен пенсиониран художник, чието семейство живее в Суйфенхе от поколения. Ентусиаст на руските изкуства и занаяти, той изработва модели на традиционни руски дървени карети в свободното си време и дори е построил синя тръбна сауна в предния си двор. "На руснаците може да им е трудно да го признаят, но в действителност Китай вече се е превърнал в по-големия брат", смята той.


Китай
  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 40 Отговор
    бе продава се , или по-скора подарява всичко , което се намери из ОРКистан

    Коментиран от #8

    10:50 19.05.2026

  • 2 Печатайте евра и долари

    40 17 Отговор
    Бързо западняците да заливат света с долари и евраци! Качвайте парите на хеликоптерите и ръсете върху нярода, само така ще преборимЕ инфлацията.

    10:51 19.05.2026

  • 3 евровизио нер

    45 12 Отговор
    Еми бяга търговията от девалвацията на долара.

    Преди можеше петрол да си купиш с доларите. А сега ще чакаш.

    Коментиран от #5

    10:53 19.05.2026

  • 4 Нещастници

    44 19 Отговор
    как е курса на рублата? паветниците питам?

    Коментиран от #11, #14, #43, #47, #53

    10:53 19.05.2026

  • 5 Кухоглава копейка

    17 35 Отговор

    До коментар #3 от "евровизио нер":

    Коце Циганина ни каза че ще приемем долара!

    Коментиран от #66

    10:54 19.05.2026

  • 6 Хората си въртят търговията,

    40 15 Отговор
    а вие яжте на Путин и СИ ....

    10:54 19.05.2026

  • 7 Забалкалский край роби на Китай

    20 40 Отговор
    Китай колонизираха големи руски територии,за копейки,като лицензиите стигат до 49 г.,до тогава недоносчето русия ще се е разпаднала ,и чайна даун,ще анексират

    Коментиран от #26

    10:55 19.05.2026

  • 8 Уникално заглавие

    29 11 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бедняци стават милионери в Русия въпреки войната.
    Дай Боже, по-скоро мир!

    10:55 19.05.2026

  • 9 Всичко през призмата на наркомана

    36 10 Отговор
    Какво общо имат руските рубли в Китай с Украйна? Русия и Китай подписаха безвизово пътуване в страните.

    10:55 19.05.2026

  • 10 Мдаа

    39 13 Отговор
    Дружбата между Русия и Китай няма граници и е здрава като камък! Това бяха думите на китайския външен министър.

    Да се пукат душманите!

    Коментиран от #37

    10:55 19.05.2026

  • 11 1 рупла=0,012€

    14 34 Отговор

    До коментар #4 от "Нещастници":

    😂😂😂😂🤣🤣🤣
    300 рупли =една баничка 🤣🤣🤣

    Коментиран от #15, #19, #61

    10:58 19.05.2026

  • 12 Васил

    31 11 Отговор
    Изглежда че Русия постепенно колонизира Китай и рублата вече е основно платежно средство там. За китайците било скъпо но за руснаците било евтино, каза китаеца!

    10:59 19.05.2026

  • 13 Meфистофел

    32 9 Отговор
    Заглавието - "Руските рубли заливат ... "

    Следващият път напишете за китайските рубли.
    Ама че тенденциозни писания. Винаги трябва да се подчертава и това което не е необходимо, за да се създава подсъзнателен ефект. Не разбирате ли, че българите са интелигентен народ, нищо че сме в ЕС. Такива тенденциозни бълвочи са контрапродуктивни.

    11:00 19.05.2026

  • 14 Рублата

    23 14 Отговор

    До коментар #4 от "Нещастници":

    Добре си е курса, парите стигат за разби дребни работи, вкусен черен хляб, масалце, чер хайвер.

    11:00 19.05.2026

  • 15 Айде бе

    32 8 Отговор

    До коментар #11 от "1 рупла=0,012€":

    1 Рубла = 2,23 японски Йени !!!

    11:01 19.05.2026

  • 16 Из падмасковие

    10 31 Отговор
    Китай заграбиха и 2 милиона хектара територия в Тунгиро-Олекминском район

    11:01 19.05.2026

  • 17 хех

    31 10 Отговор
    Пффф, 316 милиарда... Ние само от Джирото и от Евровизия ще вземем десет пъти повече според нашите кауни. Ще!

    11:05 19.05.2026

  • 18 Бойко ни набута фалшивото евро

    35 11 Отговор
    и цените скочиха щото но няма покритие като лева.
    Сига пок купуваме турски и китайски стоки, но на по-велисока цена.


    А вече 36 години “големите” ни икономисти се вижда колко могат. Имат по два шкафа дипломи и не могат да прогнозират успешно какво ще стане след 1 месец дори. Ако не сме били станали капиталисти 1989г, сега щяхме да сме като Виетнам. Бях там есента - тия никога няма да ги стигнем, дори и да спрят на едно място. Никога!

    А майка ми разправяше, че преди идвали в България да се учат и да се квалифициран, щото сме били по-напреднали от тях. Сега сме бедняците в “клуба на богатите”, но ако ни видят мизерията ще ни пращат помощи.

    11:06 19.05.2026

  • 19 Айде бе

    28 6 Отговор

    До коментар #11 от "1 рупла=0,012€":

    1 Рубла = 21,11 Южнокорейски вона

    Коментиран от #24

    11:07 19.05.2026

  • 20 Факт

    10 27 Отговор
    Хазара Путин разпродава Сибир на Китай ,по модела Аляска

    Коментиран от #23

    11:09 19.05.2026

  • 21 не може да бъде

    20 5 Отговор
    Най-лошото на подобни статии е че чрез заливане на читателя с много думи числа цифри мантри лозунги и вестникарски щампи се цели читателят да бъде убеден че черното е бяло а ненормалното -нормално!?И това не е от вчера и струва ми се вече дава резултат -съдя по разни коментари по разни теми -пълно е с ненормалници и слепи които приемат че черното е бяло!?А положението е много сложно и считам че в тази обстановка честността е най-добрата политика..и няма черно-бяло а много различни цветове!?И като пример за казаното искам да посоча Иран ...считате ли че хората в Иран харесват чалмите и този начин на управление....не ги харесват нали ..но се обединиха около правителството и управлението и сега са много по-консолидирани и обединени от преди...защо!?!Считам че така е по-целия свят който в момента се намира все още далече от окото на перфектната буря!?но се движи в тази посока!?

    11:10 19.05.2026

  • 22 Kaлпазанин

    30 9 Отговор
    По важното е че доларите се се измитат ,след това идва ред и на еврото

    11:16 19.05.2026

  • 23 Евроинфлация

    35 6 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Я ги оставите развитите икономики по света. Кажете защо в България ставаме все по-бедни, цените все по-високи, производството все по-малко, здравеопазването го закриват, образованието е на нивото по турско робство (турско жителство) и т.н. ?

    Дреме ми за Китай и Русия. Тия двете твърдо имат повече от 50% от световната икономика. Защо България тегли кредити и защо задръжняваме, а цените на всичко пораснаха 10 пъти откакто влязохме в ЕС?

    Коментиран от #25

    11:16 19.05.2026

  • 24 Умрел руснак

    10 32 Отговор

    До коментар #19 от "Айде бе":

    Да сравняваш Рашка с Япония е меко казано идиотщина.

    Коментиран от #32

    11:17 19.05.2026

  • 25 Ами

    7 23 Отговор

    До коментар #23 от "Евроинфлация":

    Започвай да работиш нещо. Или заминавай някъде на изток.

    Коментиран от #38, #76

    11:18 19.05.2026

  • 26 Мишел

    26 8 Отговор

    До коментар #7 от "Забалкалский край роби на Китай":

    Фантазираш. В Русия със закон няма чужди територии, нито китайски, нито други.

    Коментиран от #35

    11:19 19.05.2026

  • 27 Теслатъ

    29 5 Отговор
    Напишете за цената Нефта след нападението на Щатите и Израел срещу Иран, за Световната Икн. Криза, която ни Осигуриха, за ръста на цените на горивата, които тепърва ще растат..., направо ще галопират след Септември - Октомври, напишете и за рухващите икономики на Бл. Източни Монархии... това е къде по-важно, отколкото за рублата, а и не пропускайте да напишете, и за Инфлацията в Еврозоната и Еврото, щото туй пряко касае и Нас!!!!!!

    11:19 19.05.2026

  • 28 Стара работа

    22 5 Отговор
    Така е още от 2016г., вие сега се сетихте

    11:20 19.05.2026

  • 29 ЗИЛ 117

    18 5 Отговор
    Продавам сребърна рубла 1885г. с минимални следи от употреба, цена 500 евро. Цената не подлежи на коментар!

    Коментиран от #49

    11:21 19.05.2026

  • 30 Гориил

    25 5 Отговор
    Всичко е намазано с дебел слой черна боя. И следователно не вдъхва доверие. „Ръждивият пояс“ като такъв вече не съществува в Китай. Промити сте с мозъци и очевидно сте информационно изолирани. Що се отнася до руските рубли, можете свободно да плащате за покупките си не само в Китай, но и в дузина страни в Централна и Югоизточна Азия.

    Коментиран от #33

    11:21 19.05.2026

  • 31 Избягват фалшивото евро

    23 6 Отговор
    Просто хората не искат да се минат с фалшиви валути без покритие.

    А проверете колко амеликански бизнесмени си държат парите в долари и евро - николко! При това е така от десетилетия.

    Ще излезе утре Урсулът и ще каже, че дава още 700 милиарда евро на Тръмп за петрол. Това са фалшиви пари вече.

    Коментиран от #75

    11:21 19.05.2026

  • 32 Хи хи

    19 6 Отговор

    До коментар #24 от "Умрел руснак":

    В Япония си правят сепуко, а в Русия няма тавиз работи !!

    Коментиран от #34

    11:22 19.05.2026

  • 33 Ол1гофрен,

    9 13 Отговор

    До коментар #30 от "Гориил":

    Купувай рубли тогава.

    11:22 19.05.2026

  • 34 Йобхо

    7 20 Отговор

    До коментар #32 от "Хи хи":

    Затова пък в Украйна ВСУ направят сепуко на ватенки.

    Коментиран от #40, #42

    11:23 19.05.2026

  • 35 Шматкар,

    4 15 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Има документи за 49 години.

    Коментиран от #52

    11:26 19.05.2026

  • 36 Руските рубли заливат

    3 24 Отговор
    мозъците на цъкачите на копейки
    дет смятат в копейки излезли от употреба
    а са най бедни русофободебили в ес

    11:27 19.05.2026

  • 37 Мишел

    24 7 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    Китай, Русия и Северна Корея са съюзници със задачата да не позволяват да се разрази голяма война на планетата и осигуряват мирно развитие Китай осигурява икономическата и индустриалната мощ на съюза, Русия и Северна Корея осигуряват оръжейната и военната мощ. Този съюз на три ядрени сили е единствената световна глобална сила в света.

    11:30 19.05.2026

  • 38 Мусачево

    25 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    В България работещште са бедни.

    Тези дето нищо не правят са милионери и ходят по телевизиите и разправят колко били забогатели. А от телевизията водещите ми разправят колко високи били заплатите, ама не казват кой ги взима и за какво тези заплати. Дреме им на хората, че трима души взимали милиони. Останалите много милиони хора я взимат 3 хиляди лева (не евра), я не.

    Най-багатият ни град София няма пари да събира боклука от кофите. Лекарите ти искат 100 лв на преглед щото са много богати, нали?

    Кирчо Петков каза “Асен Василев е много богат, той е милионер”. А се оаза, че и той няма пари, та трябва да краде. В бедна България се краде, защото за работа няма кой да ти плати. За 35 години тотален и всеобхватен упадък в който е минал целият ми живот.

    11:30 19.05.2026

  • 39 Артилерист

    23 8 Отговор
    Русия определено изпитва трудности. Това е война с много силен икономически доскоро противник, но тя, Русия, се адаптира май по-добре от ЕС за дълга война на изтощение. Европа все още изпраща оръжия за Украйна, но складовете й са празни, а производството не смогва да компенсира загубите на фронта. Боеприпасите не стигат, а ракетите за Патриота са малко. Отделно, че оръжия може да дойдат, но няма подготвени разчети. Дроновете може да поразят БТР или транспортна машина, но те не могат да влязат в окопа и да държат позицията. Трябва пехота и АРТИЛЕРИЯ, и по-важното-офицери. До преди две години укровойниците са можели да критикуват офицерите, закъсняването на доставките, липсата на ротация и др., но не и че фронта се разпада, а сега това е очевидно и се говори на висок глас. И може би затова Путин казва, че войната ще приключи скоро...

    11:30 19.05.2026

  • 40 Хи хи

    22 7 Отговор

    До коментар #34 от "Йобхо":

    За какво сепуко говориш, след като руските герои взеха 20% укротеритории ??!!

    11:30 19.05.2026

  • 41 в бг

    5 23 Отговор
    дори най-ревностните русофободебили виждат Русия като страна в упадък, въпреки че са
    най бедни болнави измиращи в ес всред колегите си

    11:35 19.05.2026

  • 42 Слива Ухайна

    23 7 Отговор

    До коментар #34 от "Йобхо":

    ВСУ си прибират 20 ПЪТИ повече трупове на “колеги”, отколкото руснаците. Вярвайте си в западната пропаганда до края, така само накрая ще ви е трагично. Русия ще си прибере всичко нейно и ако остави нещо на НАТО ще е едно огромно сметище от всичките налети хиляда милиарда отишли на вятъра.

    11:36 19.05.2026

  • 43 хахахахха

    21 6 Отговор

    До коментар #4 от "Нещастници":

    Рублата се вдига,а смешното евро губи стойност с всяка секунда 🥳

    11:39 19.05.2026

  • 44 Какво се опитва да измоли Русия от

    7 21 Отговор
    Си Дзинпин. На първо място Путин е притеснен от посещението на Тръмп в Китай, което очевидно стабилизира отношенията между Вашингтон и Пекин. Разбира се, няма как да се знае какво е договорено зад кулисите, но тази голяма високопоставена бизнес делегация, пътуваща с Тръмп, предполага някои доста широки споразумения. Вероятно повече яснота ще получим при посещението на Си в САЩ през септември. На второ място, Русия се опитва да продаде на Китай Северния морски път и въглеводородите. Китай от своя страна обаче със сигурност ще поиска отстъпки, за такъв бъдещ проект - най-вече що се отнася до разпределението на територия за бъдеща инфраструктура по Северния морски път. Китай може да построи кораби за такъв морски маршрут, но ще е необходима нова инфраструктура на пристанищата и базите за тези кораби.

    Коментиран от #60

    11:40 19.05.2026

  • 45 копейка с чалма

    9 17 Отговор
    Рублата е най-силната валута на света.
    С нея можеш да си купиш водка , ел. Лада,
    да си поправиш външната тоалетна
    и мн. др. неща.

    Коментиран от #56, #58

    11:41 19.05.2026

  • 46 Многоходовото

    7 17 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    11:43 19.05.2026

  • 47 1945

    6 15 Отговор

    До коментар #4 от "Нещастници":

    рублата става само за подпалки на камината

    Коментиран от #51

    11:44 19.05.2026

  • 48 Ама

    17 2 Отговор
    сега и за рублите ли ще ривем ?!

    11:45 19.05.2026

  • 49 Значи и прадядо ти

    6 17 Отговор

    До коментар #29 от "ЗИЛ 117":

    е бил рубладжия. Защо не я продаваш в сегашни рубли?

    Коментиран от #57

    11:46 19.05.2026

  • 50 В евра ли да търгуват по света

    20 4 Отговор
    С еврото можеш да си купуш все по-малко неща всеки следващ месец.
    Кой нормален ще го ползва даброволно?

    На българите ни го натресоха наса, за да си предадем държавния резерв под управление на Брюксел. Естествено, за да може така да отива за Зеленски. На него много ме трябват, щото е част от схемата за източване на евробюджета.

    А обикновените хора ще плащаме по 1 евро за това, което преди година е било 1 лев. Щото народа никой не го пита дали иска да бъде ограбен. Не можело да се пита народа - не било евроатлантическо. Щял да избере Путин. Ми ще избере, щото това му е единствената алтернатива. Иска да свърши и това робство, в което го набутаха.

    11:48 19.05.2026

  • 51 хахахахха

    18 4 Отговор

    До коментар #47 от "1945":

    еврото както губи стойността си всеки ден,и то за разпалки ще става

    11:50 19.05.2026

  • 52 Мишел

    14 4 Отговор

    До коментар #35 от "Шматкар,":

    Със закон от 2023 тази възможност е премахната изцяло.

    11:51 19.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тома

    20 4 Отговор
    Така беше и с Финландия като правиха милиони с руснаците защото руския пазар е необятен.А сега реват но са в нато

    11:58 19.05.2026

  • 55 Мунчо

    6 16 Отговор
    Русия да направи още една такава война, и Китай ще ги асимилира. Така поне ще кротнат!

    12:11 19.05.2026

  • 56 Ха ха

    17 4 Отговор

    До коментар #45 от "копейка с чалма":

    Рублата силна или слаба я ИМА, а я кажи ти къде е лева ???

    12:17 19.05.2026

  • 57 ЗИЛ 117

    18 4 Отговор

    До коментар #49 от "Значи и прадядо ти":

    Имаш ли рубли и ще я купиш ли? Приемам плащане както в рубли, така и в други банкноти.

    12:25 19.05.2026

  • 58 Наистина е силна

    21 5 Отговор

    До коментар #45 от "копейка с чалма":

    Тоталната икономическа война, която страните т НАТО обявихме на Русия не можаха да мръднат рублата.

    И знаете ли защо? Защото икономиките на натовските страни са в упадък и нямат икономическа сила. Ефектът от тази икономическа война се оказа срещу нас от ЕС:
    Първо: изчезнаха печалбите, които идваха от Русия (пазар, производство, ресурси).
    Вноро: заменихми руския внос с много по-скъп внос на ресурси (американски последници), а не трябваше.
    Тето: заменихме платежоспособния руски пазар с неплатежоспособен южно-американски, а трябваше да изнасяме за Китай, които имат парш да плащат.
    Четвърто: Закриха печелившото проицводство в ЕС, като искаха да го заменят с военно, което не носи ползи за икономиката и не замества китайския внос.
    Пето: ЕС се съгласи да налива хиляда милиарда в САЩ за оръжие, което ужким трябваше ЕС да произвежда.
    Шесто фатално: Натовските държави решиха да поемат не само своят упадък, но и този на Украйна. Това са колосални разходи, за които получи еднократно мухлясалата пшеница и олиото (добити още отпреди Ковида).

    12:26 19.05.2026

  • 59 Мажеше и България да търгува и печели

    16 5 Отговор
    Обаче евлоатлантиците от ГЕРб направиха всичкопвъзможно да затрият българската икономика и финанси.

    Загубихме българския лев, но печелим Евровизия.

    12:47 19.05.2026

  • 60 Деян Стаматов

    12 4 Отговор

    До коментар #44 от "Какво се опитва да измоли Русия от":

    Е как какво да измоли от Китай? То се разбиря от статията и е очевидно: Путин си иска обратно рублите. Като ще се договори да приеме и юани.
    Също ще предложи още рубли и още юани.

    Вероятно ще се забавляват на завистта на страните от Нато и ще си пият китайска ракия с трушия. Те това правят антидемократичните диктатори.

    12:52 19.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Онли Фенс

    12 3 Отговор
    Докато западняците снимат и гледат порно, се налага да печатат милиарди, които инвестирят обратно в Епщайн и Петрохан. А хората в Азия си бачкат по старовремски - жени, деца и стоки произвеждат.

    Коментиран от #63, #64

    13:12 19.05.2026

  • 63 Шахматиста

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Онли Фенс":

    Петрохан какво общо има, те са си най-обикновени чекибойци с пари.
    Може и трафик на деца да са правили от Турция едната вила, после хижата Петрохан и на запад. Обаче това няма никога да ни го кажат.

    13:24 19.05.2026

  • 64 Ходил ли си

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Онли Фенс":

    в Тайланд?

    13:27 19.05.2026

  • 65 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Какво може да се каже за статията -ами нищо това е просто опит за прикриване на тревогата от засилване на връзките между Китай и Русия за очертаващия се триумвират Китай -Русия -КНДР които се допълват една друга в много неща освен това са съседи -това е важно предимство!?Някои веднага ще възразят че Русия не може да предложи на Китай нищо освен суровини...грешка!?Кажете ми защо Китай от години не може да произведе реактивен двигател за пътнически самолети ..а Русия вече има два ПД8 и ПД14 ..да не говорим за двигателите на бойните самолети!?В момента има само 4 държави които могат да произвеждат реактивни двигатели -САЩ Англия Франция и Русия!?!Но това е само един пример а такива има достатъчно и ще ги спестя за краткост!?Русия е незаменим военен гръб за Китай много удобен пазар и силен финансов помощник и Китай още дълги години няма да рискува да направи нещо против интересите на Русия!?След като победят съвместно западния свят и установят заедно със САЩ нов световен ред -може...значи след около 20-30 г!?Каквото и да се говори и трите държави -Китай Русия КНДР стават все по-силни и по-влиятелни въпреки проблемите които имат и въпреки че за жизнения им стандарт може да се иска много!?..Но пък някой ще отрече ли че западният свят сега живее луксозен живот назаем/миналото приключи/ ..и единственият въпрос е как ще върне заемите -с война или без война!?

    Коментиран от #67, #68

    13:35 19.05.2026

  • 66 Копейкин беше прав

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кухоглава копейка":

    Тоя Коце Копейката се оказа прав. Много добре му сече пипето и се усети, че яко ще ограбят България с това евро.
    Имаше и един икономист от БАН като скелет слаб, Саралиев, който един път го дадоха по телевизията и каза, че няма как да печатаме пали и крадем бюджети без последствия. Ей ти сега двойни цени, само сменили ЛВ с Евро, а числото отпред същото като преди.

    Ако чуждопоклонниците бяха разрешили референдум - хората щяха да отхвърлят племахването на лева. Затова и всячески се опитваха тихомълком да покрият, че градят якото ограбване.

    Сега ще ми разправят колко им било зле на Русия и Китай, а ние на журналистите трябва за им вярваме ли?

    13:38 19.05.2026

  • 67 Обективно погледнато

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "не може да бъде":

    Русия и Китай са най-големите противници-съседи в този свят. РФ иска да си върне териториите от СССР и да се разшири още повече, да стане суперсила. Китай желае същото, но претендира, че Сибир е негов чак до Урал. Няма интерес от силна РФ защото помни как силен СССР ги нарита за един малък остров Дамански. Мечтата на Китай е да превземе Сибир и да търгува със Запада което е в силно противоречие с това което иска путинска РФ. Др. Си каза, че шахтите на руските стратегически ракети са в Сибир и американците ще ги атакуват с ЯО което прави така ценния за тях Сибир неизползваем (особено дървесината) за хиляди години. Освен това радиацията ще засегне почти половината човечество - Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, така че Китай няма да разреши използването на ЯО от РФ. Ако трябва ще се съюзим със Запада за да го предотвратим (използването на ЯО от РФ) каза др. Си.

    Коментиран от #73

    13:40 19.05.2026

  • 68 Стига сте се захласвали по тоя Китай.

    1 3 Отговор

    До коментар #65 от "не може да бъде":

    Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $120млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $27,6 трлн., а китайският е $18трлн.

    Коментиран от #69, #74

    13:44 19.05.2026

  • 69 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Стига сте се захласвали по тоя Китай.":

    Световните въпроси са нещо повече от аритметика...може би Иран сега е най-подходящият пример !?

    13:53 19.05.2026

  • 70 Мащаби

    1 1 Отговор
    За забутаното на границата китайско градче Суйфенхе руският недогигант Владивосток може да е източник на някакви нови клиенти, но за милиарден Китай бедна Русия е икономическо джудже. Затова чичко Си държи на ЕС и Щатите.

    14:05 19.05.2026

  • 71 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    ватите са технологично в 19 век, Зеленски им обърна хастара

    14:09 19.05.2026

  • 72 1 рубла е 18498.94 ирански реала

    2 0 Отговор
    Как вам такое, Илон Маск? Сещате ли се колко са глупави тези сравнения?

    14:09 19.05.2026

  • 73 Гледай обективно

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Обективно погледнато":

    В днешно време територията не дава сила. Особено ако вече имаш територия. СССР изгони китайските граничари от остров Дамански, но днес островът е китайски. Това е меката сила на Китай - без война да се просмуче в теб. Силата е в технологиите и икономическите връзки. Китай и САЩ, колкото и да се противопоставят един на друг, ще се подпират и ще бъдат световен хегемон.

    14:17 19.05.2026

  • 74 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Стига сте се захласвали по тоя Китай.":

    Всички западни технологии са измислени от емигранти, получили комунистическо образование, и прилъгани да идат на Запад, за да откраднат плодовете на труда им !!

    14:22 19.05.2026

  • 75 въпросче

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Избягват фалшивото евро":

    А в каква валута си държат парите бе охльов 🤣

    14:59 19.05.2026

  • 76 Яяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Пари има за мошеници и дърдорковци, с работа в БГ не можеш да обивееш

    16:13 19.05.2026

