Руските рубли заливат пограничните градове в Китай от началото на войната в Украйна

Облечен в тъмносин анцуг и цветни високи маратонки, Уанг Рунгуо се движи с пълна сила. Препускайки по лъскавия под на огромния си автосалон, 45-годишният мъж от една от най-бедните провинции на Китай сключва поредната си сделка. Всичко това е част от работата за един ден за мъжа, чиято заплата се е увеличила повече от два пъти през последната година благодарение на навременен завой: от царевица към автомобили; от Китай към Русия, пише "Гардиън".

През 2025 г. година Уанг работи за селскостопанска компания, която отглежда царевица и соя за вътрешния пазар. Сега той е мениджър в Xingyun International Automobile Export, компания, основана през август 2025 г., за да обслужва процъфтяващата индустрия за износ на нови автомобили в Суйфенхе, малък град в североизточната част на Китай, на границата с Русия. "Напоследък Китай и Русия се сближават. Със сближаването ни все повече коли отиват натам", посочва Уанг.

Мениджърът в Suifenhe Hengchi International Trade, един от най-големите автокъщи в града, го казва по-директно: "Руско-украинската война бе добра възможност за нашия бизнес." При визитата на Владимир Путин в Китай, Москва се надява, че Пекин ще продължи да вижда ползите от уютните отношения. А на границата на Китай с Русия, където САЩ са далечна концепция, но където руснаците харчат парите си, местните бизнесмени не са обезпокоени от западните санкции.

Китай отхвърля западните санкции и заявява, че те не съответстват на международното право. По-рано този месец китайското посолство във Великобритания подаде "строги възражения" до Лондон относно санкциите, наложени на китайски компании, обвинени в доставка на дронове и военни стоки на Русия. Говорител на китайското правителство заяви, че нормалният обмен и сътрудничество между китайските и руските предприятия не трябва да бъдат възпрепятствани от санкции.

Откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., седмици след като Си Дзинпин и Путин обявиха партньорство "без граници", връзките между двете страни се задълбочиха. Двустранната търговия скочи до рекордни нива, за огорчение на западните лидери, които обвиняват Пекин, че предоставя икономически спасителен пояс на Москва, докато тя участва във война на агресия.

Пекин е закупил руски изкопаеми горива за над 316,5 милиарда евро от началото на пълномащабното нахлуване, според данни, събрани от Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух, което далеч надхвърля покупките на която и да е друга държава. А китайските компании се хвърлят, за да запълнят празнините на руския пазар, оставени от оттеглянето на западния бизнес. Миналата година износът за Русия от Хейлундзян, провинцията, в която се намира и Суйфенхе, се увеличи с 22%.

"Зависимостта е взаимна, но асиметрична", смята Александър Габуев, директор на Центъра "Карнеги Русия Евразия". Китай сега купува близо 30% от руския износ, докато само около 3% от китайския износ тече в обратна посока, отбелязва той.

Но в определени индустрии Русия играе много по-голяма роля в икономическото състояние на Китай. Един такъв сектор са автомобилите, сектор, който в Китай се бори със свръхпредлагане и липса на вътрешно търсене. Превозните средства са един от основните износни стоки на Суйфенхе.

Между 2021 и 2024 г. делът на китайските марки на руския пазар на автомобили се е увеличил от 7% до близо 60%, според Китайската асоциация за леки автомобили. През 2024 г. Китай е продал над 1 милион превозни средства на Русия, което я прави най-голямата дестинация за китайски превозни средства, въпреки че оттогава е паднал до второ място след Мексико.

Допълнителните обеми идват от износа на произведени в Китай автомобили с чуждестранни марки. Въпреки санкциите срещу Русия, десетки хиляди автомобили от марки като BMW, Honda и Volkswagen продължават да се продават в Русия всяка година чрез китайски дилъри.

Употребяваният модел BMW на Уанг е продаден за 120 000 юана (17 600 щатски долара). Това е евтино в сравнение с цените в Русия, казва купувачът, руски бизнесмен. И е твърде скъпо за китайските потребители, посочва Уанг. Това е печелившо за всички.

Колкото и Китай да поддържа руската икономика на повърхността, руските рубли също така поддържат много части на Китай, където икономиката е силно зависима от износа и където местните потребители не желаят или не могат да се разделят с парите си.

Гао Бин, шефът на Suifenhe Hengchi International Trade, отбелязва, че компанията се е насочила към износ на автомобили за Русия преди три години. Първият автомобил, който са превозили през границата, е бил черна Toyota Camry. "След началото на войната имаше търсене в Русия", твърди той. Миналата година той е продал над 7000 автомобила в Русия, в сравнение само с няколко десетки на вътрешния пазар. Вътрешните продажби на практика са спрели.

Суйфенхе, град с едва 60 000 души население в икономически депресирания ръждив пояс на Китай, е микрокосмосът на тази връзка. Навсякъде има табели на кирилица, а цените се рекламират в рубли толкова често, колкото и в юани. Но повечето магазини са затворени. От някои върхове на хълмове можете да надникнете в безлюдните руски села (бинокъл помага), въпреки че многоетажна наблюдателна кула, предназначена да привлича туристи, е оставена изоставена и недовършена от години.

Като първото място в Китай, което разрешава използването на рубли като законно платежно средство, Суйфенхе отдавна е дом на голяма общност от руски бизнесмени и посетители, подпомогнати от въвеждането на безвизов режим за руски туристи през септември. Намира се само на два часа път с влак от Владивосток. И според местни бизнесмени, руснаците са единствените, които харчат.

Нинг Цянг, който управлява салон за красота, обслужващ изключително руснаци, изтъква, че броят на клиентите се е увеличил с около 50%, откакто е въведена безвизовата политика. До 17:00 часа той е приел трима клиенти. "Когато отношенията между Китай и Русия са добри, животът е по-добър за обикновените хора", смята той. "Местните жители в Суйфенхе не купуват много."

Според китайските държавни медии, Хейлундзян отчита увеличение с над 60% на посетителите от Русия през първите шест месеца на безвизовата политика. Габуев посочва, че трудността при получаването на европейски визи тласка повече руснаци да пътуват на изток. "И те се връщат предимно наистина очаровани и готови да се върнат отново. Това е нетен положителен фактор за китайците", добавя той.

Една от руснаците, които харчат парите си в Китай, вместо в Русия, е Мария Публикхук, 36-годишна жена от Владивосток, живееща в Суйфенхе с осемгодишната си дъщеря. Публикхук се мести в Суйфенхе миналата година, за да може дъщеря ѝ да учи китайски. Двете прекарват сутрините си в местно начално училище, заобиколени от бърборенето на китайски деца. Вечерите се прекарват в песни и танци на централния площад на Суйфенхе, който ехти от конкуриращи се саундтраци от високоговорители, разпръснати по целия площад. "Английският е първият най-полезен език в света", казва Публикхук. "А вторият е китайският."

Но за всеки, чието препитание зависи от юани, а не от рубли, времената са трудни. Управителят на местен логистичен център, който обработва трансгранични и вътрешни товари, казва, че това е най-лошата му година, откакто е започнал работата преди шест години. Войната в Близкия изток е повишила цените на горивата за камионите му и поръчките са намалели. "Дори по време на пандемията не беше така", казва Уанг, който отказва да посочи първото си име. "Тази година, във всяка индустрия... търсенето в Китай намалява. Просто хората нямат пари в джобовете си."

Националната статистика разказва подобна история. Въпреки търговската война между САЩ и Китай, която тласна американските тарифи върху китайски стоки до 145% миналата година, китайските стоки продължават да се изнасят в чужбина с изумителни темпове. Миналата година търговският излишък на Китай достигна рекордните 1,2 трилиона долара. През първите три месеца на 2026 г. износът се е увеличил с почти 15% в сравнение със същия период на миналата година, докато продажбите на дребно на вътрешния пазар през март са нараснали само с 1,7% в сравнение с 12 месеца по-рано.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напусна Пекин миналата седмица след двудневна среща на върха, изпълнена с пищност и обещания за "фантастични търговски сделки". Но публични съобщения за митата не бяха направени. Китайското министерство на търговията обяви, че двете страни ще създадат търговски съвет, който да обсъди "намаляване на тарифите", но не предостави допълнителни подробности.

Дългосрочната цел на Китай е да направи икономиката по-малко зависима от износа. През март премиерът Ли Цян заяви, че Китай трябва да се придържа към стратегическата основа за разширяване на вътрешното търсене.

Структурни проблеми като застаряващото население, депресирания сектор на недвижимите имоти и липсата на потребителско доверие след пандемията правят този преход труден за изпълнение. Износът на стоки, чиито цени се поддържат ниски отчасти поради намалените енергийни доставки на Китай от Русия, е много по-лесен.

Въпреки икономическия спад, Пекин все още държи картите в отношенията между Китай и Русия. Китай има опции за международна търговия, които Русия няма. Bloomberg наскоро съобщи, че 90% от санкционираните от Русия технологии се внасят от Китай. А с Тръмп в Белия дом, Си е под по-малък натиск от всякога относно отношенията си с Путин. Войната в Украйна почти не беше спомената на срещата на върха между САЩ и Китай миналата седмица. "Молбата на Тръмп към Си Дзинпин да допринесе за мирните усилия в Украйна не е много сериозен тласък", казва Габуев. "Не че Си Дзинпин чувства, че е отговорен за това."

В Суйфенхе дори най-ревностните русофили виждат Русия като страна в упадък, въпреки затруднената икономика на собствения им град.

В покрайнините на града, в рушащо се, едва населено село, къща, построена в стил руска дървена вила, боядисана в ярко синьо и жълто, се откроява от сивото. Нейният обитател е Сонг Лу, 67-годишен пенсиониран художник, чието семейство живее в Суйфенхе от поколения. Ентусиаст на руските изкуства и занаяти, той изработва модели на традиционни руски дървени карети в свободното си време и дори е построил синя тръбна сауна в предния си двор. "На руснаците може да им е трудно да го признаят, но в действителност Китай вече се е превърнал в по-големия брат", смята той.