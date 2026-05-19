Москва се присмя на плановете на Литва да създаде минно поле по границата

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира плановете на Литва да създаде минно поле на границата с Русия, наричайки го продължение на приказката "Приключенията на Пинокио", съобщава ТАСС.

Тя отговори на медийни съобщения, че Литва планира да създаде минно поле на границата с Русия като част от проекта на Европейския съюз (ЕС) за наблюдение на източния фланг.

"Минно поле в страна от ЕС." Това е заглавието на продължението на приказката "Приключенията на Пинокио", написа Захарова в своя Telegram канал.