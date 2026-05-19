Унгария започва нов кръг от преговори за средствата от ЕС

19 Май, 2026 09:46 854 21

  • петер мадяр-
  • унгария-
  • европейска комисия-
  • виктор орбан-
  • тиса-
  • фидес

Унгария започва нов кръг от преговори за средствата от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Унгария започва нов кръг от преговори с Европейската комисия (ЕС) за освобождаване на спрени средства от ЕС, заяви премиерът Петер Мадяр, цитиран от "Ройтерс".

Той добави, че се надява да подпише политическо споразумение по въпроса в Брюксел следващата седмица.

Унгария се опитва да спази крайния срок от 31 август, за да получи право на 10,4 милиарда евро от фонда за възстановяване след пандемията на Европейския съюз (ЕС). Макар че задачата е амбициозна, тя е постижима, заявиха трима служители на ЕС миналата седмица.

Мадяр, който свали бившия десен лидер Виктор Орбан с убедителна победа на изборите на 12 април, заяви, че е разменил писма с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен през уикенда, последвано от посещение на високо ниво в Будапеща тази седмица.

Унгария се нуждае от средствата, за да укрепи държавните си финанси. Мадяр наследи нарастващ бюджетен дефицит и икономика, която едва се измъкна от рецесия през първото тримесечие след години на стагнация.

"Има някои спорни и дискутирани въпроси, но се съгласихме с председателя на Комисията, че тези пари принадлежат тук, в Унгария", каза Мадяр на пресконференция, добавяйки, че все още няма пълна яснота относно размера на дефицита на Унгария.

Новият кръг от преговори, планиран да приключи в петък, е насочен към постигане на споразумение, което да проправи пътя към политическо споразумение, което може да бъде подписано в Брюксел следващата седмица.

Той каза, че това ще позволи на Унгария да разреши всички нерешени въпроси до края на август, като средствата ще започнат да постъпват през есента.

Задачата е амбициозна, защото въпреки че центристко-дясноцентристката партия "Тиса" на Мадяр има конституционно мнозинство, което ѝ позволява да прокара всеки закон, който пожелае, някои закони изискват процедурни стъпки, като консултации, и време за обработка.

Мадяр също така заяви, че правителството му ще преразгледа разходите за отбрана, които правителството на Орбан е възнамерявало да финансира от заем от ЕС на преференциална цена, като запази само проектите, от които според него унгарската армия наистина се нуждае.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 7 Отговор
    От членството в ЕС губим по 130 млрд на година.За двайсет години 3 трилиона.

    Коментиран от #3, #9

    09:48 19.05.2026

  • 2 ООрана държава

    8 3 Отговор
    Съгласявате се да дадете "заем" на зелен и на вас ЕС ви подхвърля някакви пари да се кефите

    09:51 19.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост№4442

    7 2 Отговор
    Тоя със събраните очине не бих му дал и да чисти улица

    09:53 19.05.2026

  • 5 ЕС е Велик!

    4 8 Отговор
    Благодарение на ЕС станахме бяла държава с модерни трактори , леки коли и културни ценности!

    Коментиран от #17

    09:53 19.05.2026

  • 6 шут на путин

    3 10 Отговор
    И унгарският народ би шута на Фашиста путин!

    Коментиран от #8, #10

    09:56 19.05.2026

  • 7 А ние колко милиарда евро изпускаме

    6 1 Отговор
    Унгария се опитва да спази крайния срок от 31 август, за да получи право на 10,4 милиарда евро от фонда за възстановяване след пандемията
    ...
    -;-
    А ние колко милиарда евро ще сме изпуснали от ПВР?

    10:00 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 защо са празирани путлеристите

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "шут на путин":

    шут на путин
    21ОТГОВОР
    И унгарският народ би шута на Фашиста путин!
    Коментиран от 8

    09:56 19.05.2026
    -;-
    коментари №№8 и 9 са изтрити
    защо ли са презирани путлеристите и избягвани русофилите!

    10:06 19.05.2026

  • 11 И нека, голямото плюскане да започне

    5 0 Отговор
    сегаааа 😀

    10:07 19.05.2026

  • 12 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 7 Отговор
    Милиардите тръгват към Унгария.
    Чао Орбане.

    10:07 19.05.2026

  • 13 Пич

    5 0 Отговор
    В ЕС после Русия, най много мразят хетеросексуалните бели мъже!!! Слогана им е -Що се занимавате с жени, като и ние можем да се наведем...

    10:08 19.05.2026

  • 14 Meфистофел

    6 0 Отговор
    Забелязахте ли, че на снимката не са ретуширали Маджара, но са ретуширали дъртата акушерка Усрала Вундер Лайняен, че да изглежда по-млада. Егати и подлизурството!

    10:15 19.05.2026

  • 15 Тия па

    5 0 Отговор
    Що не дойдат, аз ще им напечатя зелена, червена и каквато искат хартия тука в гаража? Що трябва да се подчиняват за партия на некакви си евро неадекватници? Стига толкова...

    Коментиран от #16

    10:26 19.05.2026

  • 16 Meфистoфел

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тия па":

    Напечатай им на мека хартия, че поне за нещо да става. Твърдата не върши работа. Макар че в днешно време евро-изгустираните субекти може и на твърда да се изкефят. Знаеш ли с какво ще асоциират "твърдо" тия ненормалници!!!

    10:35 19.05.2026

  • 17 Хи хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЕС е Велик!":

    Виж за "културните ценности" си прав
    Хи хи хи

    Още новини от и за уср@йна ???!

    10:40 19.05.2026

  • 18 Унгарците

    5 1 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    10:40 19.05.2026

  • 19 А Ганьо

    0 3 Отговор
    ще смъквал цените !

    10:51 19.05.2026

  • 20 Сандо

    4 0 Отговор
    И какво ще преговаря?Колко от 27-те изисквания,които европата му изпрати веднага след победата и които той трябва да изпълни?Сега мадярко ще разбере какво е това ес и как се съчетава с унгарска независимост.Пък и ми е интересно дали ще изпълни първото изискване на евросатаните:Да признае еднополовите бракове.

    11:43 19.05.2026

  • 21 Тома

    4 0 Отговор
    Който не скача е червен иначе пари ще видят на кукуво лято унгарците.Трябва да си послушен и хванат за палците пред урсула и сие.

    12:08 19.05.2026

