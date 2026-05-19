Унгария започва нов кръг от преговори за средствата от ЕС

Унгария започва нов кръг от преговори с Европейската комисия (ЕС) за освобождаване на спрени средства от ЕС, заяви премиерът Петер Мадяр, цитиран от "Ройтерс".
Той добави, че се надява да подпише политическо споразумение по въпроса в Брюксел следващата седмица.
Унгария се опитва да спази крайния срок от 31 август, за да получи право на 10,4 милиарда евро от фонда за възстановяване след пандемията на Европейския съюз (ЕС). Макар че задачата е амбициозна, тя е постижима, заявиха трима служители на ЕС миналата седмица.
Мадяр, който свали бившия десен лидер Виктор Орбан с убедителна победа на изборите на 12 април, заяви, че е разменил писма с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен през уикенда, последвано от посещение на високо ниво в Будапеща тази седмица.
Унгария се нуждае от средствата, за да укрепи държавните си финанси. Мадяр наследи нарастващ бюджетен дефицит и икономика, която едва се измъкна от рецесия през първото тримесечие след години на стагнация.
"Има някои спорни и дискутирани въпроси, но се съгласихме с председателя на Комисията, че тези пари принадлежат тук, в Унгария", каза Мадяр на пресконференция, добавяйки, че все още няма пълна яснота относно размера на дефицита на Унгария.
Новият кръг от преговори, планиран да приключи в петък, е насочен към постигане на споразумение, което да проправи пътя към политическо споразумение, което може да бъде подписано в Брюксел следващата седмица.
Той каза, че това ще позволи на Унгария да разреши всички нерешени въпроси до края на август, като средствата ще започнат да постъпват през есента.
Задачата е амбициозна, защото въпреки че центристко-дясноцентристката партия "Тиса" на Мадяр има конституционно мнозинство, което ѝ позволява да прокара всеки закон, който пожелае, някои закони изискват процедурни стъпки, като консултации, и време за обработка.
Мадяр също така заяви, че правителството му ще преразгледа разходите за отбрана, които правителството на Орбан е възнамерявало да финансира от заем от ЕС на преференциална цена, като запази само проектите, от които според него унгарската армия наистина се нуждае.
7 А ние колко милиарда евро изпускаме
А ние колко милиарда евро ще сме изпуснали от ПВР?
