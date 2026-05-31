Новини
България »
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск

Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск

31 Май, 2026 22:10, обновена 31 Май, 2026 21:14 1 883 20

  • николай найденов-
  • правосъдие-
  • министър

Въпреки написаното в него, от Инспектората са го върнали като нередовен, заяви Николай Найденов

Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов в първото си телевизионно интервю пред Иво Никодимов.

Сигналът е бил адресиран до Инспектората, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на този сигнал, каза Найденов. Въпреки написаното в него, от Инспектората са го върнали като нередовен.

"Ако данните се окажат верни, които са изнесени в този сигнал, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения - за искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелитивния прокурор", заяви Найденов.

Министърът коментира и предложенията за промени в Закона за съдебната власт:

"Предложените от "Прогресивна България" промени са свързани с едно от изискванията на Конституцията, касаещо наличието на високи нравствени и професионални качества. Това изискване е абстрактно и тези качества не подлежат на цифрово измерение, но все пак трябва да се създадат достатъчно надеждни механизми, за да гарантират, че поне при встъпването на тези лица във ВСС, при процедурата за избора те притежават такива качества."

Според Николай Найденов, през последните 10 години антикорупционните органи в България са пример за непоследователно развитие и каквато и да е визия. Затова и се създава нова антикорупционна комисия с разследващи функции:

"Създаваме нова комисия, с различни процедури за избор, които гарантират нейната независимост, с хора, които, преди да бъдат назначени, ще бъдат подложени на съответните тестове за интегритет за тяхната лоялност и в крайна сметка ще има преходен период, в който тези функции ще бъдат осъществявани съвмество с органите, които досега са ги осъществявали - от една страна, за да се създаде капацитет, от друга страна да има взаимен контрол."

Правосъдният министър коментира и новината за преразглеждането на санкциите на Александър Манолев и санкциите по закона "Магницки" заради съмнение в обективността на данните, заради които санкциите са наложени.

"Подобни действия трябва да намерят място и в извършването на подобни проверки на национално ниво, така че ако действително има такива данни тези лица да понесат отговорност на национално ниво. И разбира се, ако няма такива данни, ако се окажат неверни, те да получат своеобразна реабилитация на накърненото си добро име."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ттт

    14 3 Отговор
    Ловете ги и в затвора.

    Коментиран от #18

    21:15 31.05.2026

  • 2 Факт!

    17 4 Отговор
    Стъпка по стъпка трябва да се режат пипалата и мазните и крадливи герберо-пеевски ръчички.

    Коментиран от #15

    21:17 31.05.2026

  • 3 историк

    20 4 Отговор
    90 % от съдии и прокурори са буквално за есене !! Няма толкова корумпирана държава в сета като нашата кочина !

    21:18 31.05.2026

  • 4 ма то освен боклуци

    14 5 Отговор
    други прокурори има ли ?

    21:19 31.05.2026

  • 5 Пич

    13 4 Отговор
    Абе какво ми шушумигарстваш бе, ждрольо!!!??? Казуса тука е, защо има украински град на наша територия???!!! И то не е дори на украинската държава, а на украинската мафия!!!

    21:20 31.05.2026

  • 6 име

    10 3 Отговор
    Добре е такива изисквания да има и към конституционните съдии, за не гледаме в съда екземпляри като деса дуловска или онзи ПеПедофил борислав белазелков.

    21:22 31.05.2026

  • 7 Сатана Z

    8 1 Отговор
    В Пловдив всички са масони и не се подчиняват на изпълнителната власт

    21:23 31.05.2026

  • 8 Реалността

    9 1 Отговор
    В този град са едни от най-залухавите сбърканяци из България
    имат някакви измислени критерии за себе си и града си

    Коментиран от #20

    21:31 31.05.2026

  • 9 Като

    6 4 Отговор
    има сигнал действай или нямаш време щото переш зелените чорапи на шефа си, чепкаш вуна, пилиш си ноктите и си припяваш изкарай гано...

    21:32 31.05.2026

  • 10 пичове

    10 0 Отговор
    България е на първо място по корупция а няма един осъден дали работи "правосъдната система"??

    Коментиран от #12, #16

    21:32 31.05.2026

  • 11 Йеронимус БОШ

    7 1 Отговор
    Бойко и Шиши сега вече не са на първа линия . Но БОЙКОВЩИНАТА и ПЕЕЩИНАТА са навсякъде около нас !

    21:33 31.05.2026

  • 12 работи както всичко българско

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "пичове":

    пример "системата" бг алерт окрадени милярди резултат никакъв...

    21:37 31.05.2026

  • 13 Баба Алино

    2 0 Отговор
    Украинска Държава в държавата България

    21:49 31.05.2026

  • 14 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Не може да бъде.... Наще прокурорчета са слънце и синчетата им също...

    22:01 31.05.2026

  • 15 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт!":

    Ще отнеме години но ще се случи

    22:01 31.05.2026

  • 16 Той

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "пичове":

    Пич ли си или не, изглежда не. АБЕ ГЛУПАК НЕЗНАМ ДАЛИ БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО КОРУПЦИЯ НО ПО ПРИКАЗКИ ЗА КОРУПЦЯ СЪС СИГУРНОСТ Е ПЪРВА. НАРОДА СЕ ПОДМОКРЯ КАТО ЧУЕ КОРУПЦИЯ.

    22:19 31.05.2026

  • 17 Мамин златен

    1 0 Отговор
    Г-не, колко сигнала трябва да бъдат подадени, че да разгледате случая с ареста на шофьора от ПТП при Тедиш, който неприлично дълго време е в ареста по инициатива на активиста на ГЕРБ някакъв мазен дераст Николай Попов?
    И да ви попитам, имате ли нужната практика да се опитате да проумеете какво безобразие се шири в съда?

    22:27 31.05.2026

  • 18 Пуделите

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ттт":

    Не ловят лъвове

    22:28 31.05.2026

  • 19 Поне да беше...

    2 0 Отговор
    ...се понапънал да го вкараш в каушът прокурора за 24 часа, да видим че нещо се прави. Само симулирате дейност...жалка работа!

    22:29 31.05.2026

  • 20 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Реалността":

    В този град привидно са управлявали и управляват СДС и ГЕРБ. Всичко е червен чугун. Спомнете си кметовете Томасян, Гърневски, Чомаков, Атанасов, Тотев все изпечени герговчета.

    22:33 31.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове