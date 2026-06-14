Винисиус донесе точка за Бразилия срещу Мароко

Бразилия стартира участието си на Световното първенство с равенство срещу Мароко. Срещата от група "С" завърши 1:1. Игор Тиаго водеше атаката на тима на Карло Анчелоти, но не се отличи с нещо особено.

Двата отбора изиграха отлично първо полувреме, но основната заслуга бе на африканците. Те поведоха с гол на Исмаел Сайбари в 21-ата минута и създадоха още няколко добри възможности, които не завършиха с точен удар. Винисиус изравни в 32-ата минута след блестящо индивидуално изпълнение. След почивката темпото спадна, "кариоките" имаха повече контрол, но голови положения липсваха.

Тимът на Анчелоти започна уверено мача, но много бързо се видя, че срещата няма да се развива според очакванията на "кариоките". Мароканците започнаха да владеят топката в определени периоди и първи стигнаха до възможности за гол. Отличен пробив на Мазрауи отлично доведе до прекрасен шанс за Ел Айнауи. Ударът му не бе много силен и бе блокиран от Бруно Гимараеш. Малко по-късно Хакими напредна отдялно и стреля, като топката мина покрай вратата.

Атаките на Мароко създаваха сериозни проблеми на съперника, а Селесао стигна до възможност в 13-ата минута. Тогава Винисиус направи пробив отляво и центрира към Игор Тиаго, но той не успя да засече топката с глава. Последва период, в който Бразилия владееше повече топката, с което спря устрема на африканците. Точно когато изглеждаше, че Селесао започва да контролира двубоя, се стигна до гол на Мароко. Великолепно подаване на Браим Диас изведе Сайбари между двамата централни защитници, а нападателят завърши великолепно.

Малко след попадението последва пауза за вода. След инструкциите на Авчелоти се очакваше някакъв отговор на Бразилия, но се случи точно обратното - много силен период за африканците. "Кариоките" допускаха грешка след грешка, което позволи на съперника да организира няколко поредни атаки, но не ги завърши по най-добрия начин. Най-добрият удар от няколкото опита бе този на Хакими, но той не намери целта. Мароко бе отправил 11 удара в първия половин час.

Пропуснатите възможности бяха наказани. Топката стигна до Винисиус в наказателното поле. Той финтира и с великолепен удар преодоля Буну. Попадението даде повече спокойствие на петкратните световни шампиони. Мароканците обаче въобще не бяха склонни да отстъпват. Към края на полувремето играта бе малко по-накъсана и нарушенията зачестиха, а Каземиро и Ибаньес получиха жълти картони. Малко преди почивката прекрасен удар на Пакета от въздуха бе спасен от вратаря Буну. При последвалия ъглов удар Маркиньос засече топката с глава, но не уцели вратата.

Карло Анчелоти направи две смени на почивката. Той извади Каземиро и Ибаньес, които бяха декорирани, и пусна на тяхно място Фабиньо и Данило. В началото на втората част Бразилия сякаш имаше по-голям контрол. В 53-ата минута след бързо изпълнение на тъч се стигна до възможност за Игор Тиаго. Нападателят обаче стреля право във вратаря, който изби.

Бразилците се справяха доста по-добре в дефанзивен план през второто полувреме, но не създаваха много в предни позиции, въпреки че държаха инициативата. Един добър пробив на Бруно Гимараеш завърши с центриране, което не стигна до Рафиня. Първата опасна ситуация пред Алисон след почивката дойде чак в 72-ата минута, когато Сайбари се озова зад защитата, но имаше засада. Добър пробив на Винисиус доведе до добра ситуация, но ударът на Рафиня не бе добър и не затрудни вратаря на Мароко. В добавеното време Бразилия опита да натисне и стигна до няколко опасни центрирания и удар на Данило, който отиде в ръцете на Буну. Алисон пък трябваше да прави двойно спасяване в самия край на двубоя.