Мъжете на България обърнаха Аржентина във волейболната Лига на нациите

Волейболистите от националния отбор на България постигна втора поредна победа в тазгодишната Лига на нациите.

Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини направиха страхотен обрат и надиграха Аржентина с 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 25:23) в третата си среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара, играна тази вечер в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Така българските "лъвове" имат 2 победи, 1 загуба и 6 точки в общото временно класиране на Лигата. Аржентина пък продължава да е без успех и без спечелена точка до момента.

Утре (14 юни), в последния ден на турнира, България ще играе срещу Сърбия от 20,30 часа българско време. След това точно в полунощ 00,00 часа "гаучосите" ще излязат срещу домакините от Бразилия в южноамериканския сблъсък.

Началото на първия гейм на срещата беше напълно равностойно до 4:4, след което Аржентина поведе с 6:4 след сервис в аут на Илия Петков и грешка на Алекс Грозданов. Двата тима продължиха да играят точка за точка до 13:11 след технично отиграване на опитния разпределител Лусиано Де Чеко. Аржентина задържа аванса си до 16:14 след силна атака на Херман Гомес. България успя да изравни при 17:17 след атака през центъра на Илия Петков и грешка на Мануел Армоа, но "гаучосите" веднага си върнаха аванса при 19:17 след нова атака на Гомес и контра на Николас Серба.

Разликата дори нарасна до 20:17 след контра на резервата Лусиано Палонски, след което Джанлоренцо Бленджини поиска прекъсване за България. "Лъвовете" намалиха до 20:21 след грешка от сервис на Армоа и мощен ас на Мартин Атанасов. Световните вицешампиони стигнаха до ново равенство при 22:22 след атака в аут на Палонски. Атака на Лусиано Висентин и аут на Александър Николов - 24:22 за Аржентина и втори тайм-аут за Бленджини. Отлична блокада на влезлия като резерва Венислав Антов и 24:23. В крайна сметка Аржентина спечели гейма с 25:23 след сервис в аут на Антов.

На старта на втората част България дръпна с 3:1 след успешна атака на Аспарух Аспарухов и силен ас на Мартин Атанасов. Аржентина веднага изравни при 3:3 след сгрешен сервис на Атанасов и блокада на Мануел Армоа. След равенството при 4:4 световните вицешампиони поведоха със 7:4 след сервис в аут на Херман Гомес последван от два отлични блока на Илия Петков. Разликата нарасна до 9:5 след контра блок-аут на Атанасов. Постепенно "гаучосите" стигнаха до 10:10 след две атаки на Лусиано Висентин и ас на Лусиано Де Чеко и дори излязоха напред при 12:11 след грешка на Атанасов. Последваха две грешки на аржентинците и 13:12 за България.

Силна контраатака-пайп на Атанасов и 14:12. Преднината на "лъвовете" стана 17:13 след мощни контри на Алекс Николов и Аспарух Аспарухов. Въпреки усилията на Аржентина, играчите на Джанлоренцо Бленджини увеличиха предимството си до 20:15 след атака на Илия Петков, ас на Аспарухов и страхотен блок на Симеон Николов. Южноамериканците намалиха изоставането си до 18:20 след мощен ас на Мануел Армоа и аут на Алекс Николов. Двата тима продължиха равностойно до края и България спечели гейма с 25:23 след грешка при мрежата на Николас Серба.

България бързо поведе в третия гейм с 3:1 след две атаки на Алекс Грозданов и грешка при мрежата на аржентинците. Разликата леко нарасна до 5:2 след атака в аут на Херман Гомес. Преднината на "лъвовете" продължи да расте до 9:5 след мощен ас на Илия Петков. Независимо от усилията на Аржентина, световните вицешампиони запазиха аванса си до 14:10 след поредна атака на Мартин Атанасов и отличен блок на Мони Николов.

Силна контра на Алекс Николов и нов ас на Аспарух Аспарухов и 16:10. България продължи да води до 20:14 след пусната топка на Аспарухов. Резултатът стана 23:15 след отлична контра блок-аут на Аспарухов и бъркана топка на Мартин Рамос. В крайна сметка България спокойно спечели гейма с 25:15 след две страхотни контри на Алекс Николов и поведе с 2:1.

Четвъртата част стартира напълно равностойно до 8:8, след което Аржентина дръпна с 11:8 след атака през центъра на Николас Серба, грешка на Мартин Атанасов и блокада на Лусиано Де Чеко. Това накара Джанлоренцо Бленджини да вземе тайм-аут за България. Независимо от това, "гаучосите" увеличиха преднината си до 14:10 след контра блок-аут на Лусиано Висентин. Последваха грешки на Де Чеко и Мартин Рамос и 14:12. Бомбен ас на Алекс Николов и 14:13. България стигна и до равенство при 15:15 след грешка на Херман Гомес.

Световните вицешампиони излязоха напред при 17:16 след изключителен ас на Мони Николов. Блокада на Серба и контра на Лусиано Палонски - 18:17 за Аржентина и второ прекъсване за Бленджини и България. Това даде ефект и "лъвовете" обърнаха до 19:18 след грешка в атака на Висентин и поредна страхотна контра на Алекс Николов. Разликата стана 21:19 след отлична блокада на Аспарухов. Технично отиграване на Палонски и грешка на Алекс Николов и 21:21. Нови две успешни атаки на Алекс Николов и 23:21. България запази аванса си и спечели с 25:23 след блок-аут на Алекс Николов, а с това и мача с 3:1.

Александър Николов отново стана най-полезен за България с 26 точки (1 блок, 1 ас, 56% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +18) за победата. Мартин Атанасов (2 аса, 55% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +6) и Аспарух Аспарухов (2 блока, 2 аса, 47% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +8) добавиха по 13 точки за успеха.

За Аржентина Лусиано Висентин реализира 16 точки (1 блок, 48% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +8), докато Мануел Армоа (1 блок, 1 ас, 41% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане) и Херман Гомес (1 блок и 50% ефективност в атака - +4) завършиха с 11 и 10 точки.

БЪЛГАРИЯ - АРЖЕНТИНА 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 25:23)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов 3, Александър Николов 26, Мартин Атанасов 13, Аспарух Аспарухов 13, Алекс Грозданов 4, Илия Петков 10 - Дамян Колев-либеро (Жасмин Величков, Венислав Антов 1)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

АРЖЕНТИНА: Лусиано Де Чеко 4, Херман Гомес 10, Лусиано Висентин 16, Мануел Армоа 11, Мартин Рамос 6, Николас Серба 6 - Франко Масимино-либеро (Матиас Санчес, Ян Мартинес Франки, Лусиано Палонски 6, Фаустоо Диас)

Старши треньор: ЕДУАРДО ОРАЦИО ДИЛЕО.