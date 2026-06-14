Новини
Спорт »
Волейбол »
Мъжете на България обърнаха Аржентина във волейболната Лига на нациите

Мъжете на България обърнаха Аржентина във волейболната Лига на нациите

14 Юни, 2026 05:29, обновена 14 Юни, 2026 04:34 1 308 3

  • волейбол-
  • българия-
  • аржентина-
  • лига на нациите

Нашите спечелиха с 3:1 гейма

Мъжете на България обърнаха Аржентина във волейболната Лига на нациите - 1
Снимка: bvf.bg
sportal.bg sportal.bg

Волейболистите от националния отбор на България постигна втора поредна победа в тазгодишната Лига на нациите.

Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини направиха страхотен обрат и надиграха Аржентина с 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 25:23) в третата си среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара, играна тази вечер в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Така българските "лъвове" имат 2 победи, 1 загуба и 6 точки в общото временно класиране на Лигата. Аржентина пък продължава да е без успех и без спечелена точка до момента.

Утре (14 юни), в последния ден на турнира, България ще играе срещу Сърбия от 20,30 часа българско време. След това точно в полунощ 00,00 часа "гаучосите" ще излязат срещу домакините от Бразилия в южноамериканския сблъсък.

Началото на първия гейм на срещата беше напълно равностойно до 4:4, след което Аржентина поведе с 6:4 след сервис в аут на Илия Петков и грешка на Алекс Грозданов. Двата тима продължиха да играят точка за точка до 13:11 след технично отиграване на опитния разпределител Лусиано Де Чеко. Аржентина задържа аванса си до 16:14 след силна атака на Херман Гомес. България успя да изравни при 17:17 след атака през центъра на Илия Петков и грешка на Мануел Армоа, но "гаучосите" веднага си върнаха аванса при 19:17 след нова атака на Гомес и контра на Николас Серба.

Разликата дори нарасна до 20:17 след контра на резервата Лусиано Палонски, след което Джанлоренцо Бленджини поиска прекъсване за България. "Лъвовете" намалиха до 20:21 след грешка от сервис на Армоа и мощен ас на Мартин Атанасов. Световните вицешампиони стигнаха до ново равенство при 22:22 след атака в аут на Палонски. Атака на Лусиано Висентин и аут на Александър Николов - 24:22 за Аржентина и втори тайм-аут за Бленджини. Отлична блокада на влезлия като резерва Венислав Антов и 24:23. В крайна сметка Аржентина спечели гейма с 25:23 след сервис в аут на Антов.

На старта на втората част България дръпна с 3:1 след успешна атака на Аспарух Аспарухов и силен ас на Мартин Атанасов. Аржентина веднага изравни при 3:3 след сгрешен сервис на Атанасов и блокада на Мануел Армоа. След равенството при 4:4 световните вицешампиони поведоха със 7:4 след сервис в аут на Херман Гомес последван от два отлични блока на Илия Петков. Разликата нарасна до 9:5 след контра блок-аут на Атанасов. Постепенно "гаучосите" стигнаха до 10:10 след две атаки на Лусиано Висентин и ас на Лусиано Де Чеко и дори излязоха напред при 12:11 след грешка на Атанасов. Последваха две грешки на аржентинците и 13:12 за България.

Силна контраатака-пайп на Атанасов и 14:12. Преднината на "лъвовете" стана 17:13 след мощни контри на Алекс Николов и Аспарух Аспарухов. Въпреки усилията на Аржентина, играчите на Джанлоренцо Бленджини увеличиха предимството си до 20:15 след атака на Илия Петков, ас на Аспарухов и страхотен блок на Симеон Николов. Южноамериканците намалиха изоставането си до 18:20 след мощен ас на Мануел Армоа и аут на Алекс Николов. Двата тима продължиха равностойно до края и България спечели гейма с 25:23 след грешка при мрежата на Николас Серба.

България бързо поведе в третия гейм с 3:1 след две атаки на Алекс Грозданов и грешка при мрежата на аржентинците. Разликата леко нарасна до 5:2 след атака в аут на Херман Гомес. Преднината на "лъвовете" продължи да расте до 9:5 след мощен ас на Илия Петков. Независимо от усилията на Аржентина, световните вицешампиони запазиха аванса си до 14:10 след поредна атака на Мартин Атанасов и отличен блок на Мони Николов.

Силна контра на Алекс Николов и нов ас на Аспарух Аспарухов и 16:10. България продължи да води до 20:14 след пусната топка на Аспарухов. Резултатът стана 23:15 след отлична контра блок-аут на Аспарухов и бъркана топка на Мартин Рамос. В крайна сметка България спокойно спечели гейма с 25:15 след две страхотни контри на Алекс Николов и поведе с 2:1.

Четвъртата част стартира напълно равностойно до 8:8, след което Аржентина дръпна с 11:8 след атака през центъра на Николас Серба, грешка на Мартин Атанасов и блокада на Лусиано Де Чеко. Това накара Джанлоренцо Бленджини да вземе тайм-аут за България. Независимо от това, "гаучосите" увеличиха преднината си до 14:10 след контра блок-аут на Лусиано Висентин. Последваха грешки на Де Чеко и Мартин Рамос и 14:12. Бомбен ас на Алекс Николов и 14:13. България стигна и до равенство при 15:15 след грешка на Херман Гомес.

Световните вицешампиони излязоха напред при 17:16 след изключителен ас на Мони Николов. Блокада на Серба и контра на Лусиано Палонски - 18:17 за Аржентина и второ прекъсване за Бленджини и България. Това даде ефект и "лъвовете" обърнаха до 19:18 след грешка в атака на Висентин и поредна страхотна контра на Алекс Николов. Разликата стана 21:19 след отлична блокада на Аспарухов. Технично отиграване на Палонски и грешка на Алекс Николов и 21:21. Нови две успешни атаки на Алекс Николов и 23:21. България запази аванса си и спечели с 25:23 след блок-аут на Алекс Николов, а с това и мача с 3:1.

Александър Николов отново стана най-полезен за България с 26 точки (1 блок, 1 ас, 56% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +18) за победата. Мартин Атанасов (2 аса, 55% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +6) и Аспарух Аспарухов (2 блока, 2 аса, 47% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +8) добавиха по 13 точки за успеха.

За Аржентина Лусиано Висентин реализира 16 точки (1 блок, 48% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +8), докато Мануел Армоа (1 блок, 1 ас, 41% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане) и Херман Гомес (1 блок и 50% ефективност в атака - +4) завършиха с 11 и 10 точки.

БЪЛГАРИЯ - АРЖЕНТИНА 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 25:23)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов 3, Александър Николов 26, Мартин Атанасов 13, Аспарух Аспарухов 13, Алекс Грозданов 4, Илия Петков 10 - Дамян Колев-либеро (Жасмин Величков, Венислав Антов 1)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

АРЖЕНТИНА: Лусиано Де Чеко 4, Херман Гомес 10, Лусиано Висентин 16, Мануел Армоа 11, Мартин Рамос 6, Николас Серба 6 - Франко Масимино-либеро (Матиас Санчес, Ян Мартинес Франки, Лусиано Палонски 6, Фаустоо Диас)

Старши треньор: ЕДУАРДО ОРАЦИО ДИЛЕО.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    2 0 Отговор
    Тези момчета са големи МЪЖЕ! Показаха на аржентинците, които са силен отбор какво значи спортен дух и воля.

    06:51 14.06.2026

  • 2 Зрител

    2 0 Отговор
    Защо мачовете се излъчват по различни канали?В чужнина сме.Абонира ни сме за макс спорт плюс специално заради волейбола.Сега решили да пуснат нов канал и вчера и днес не може да гледаме,тъй като нямаме канала.Прекаляват вече.Колко още канала трябва да платим понеже не сме на А1,за да гледаме нашия отбор.

    07:35 14.06.2026

  • 3 Мда

    0 0 Отговор
    Позора за А1 ! Гледаме мачовете по сръбски и полски канали! VBTV абонамента за месец е 5 €, а за Максовете 5,11€. Много от нас ги плащат заради волейбола и след като, се подиграха за пореден път с нас българите май ще трябва да им кажем сбогом!

    07:52 14.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове