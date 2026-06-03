Гроси приветства ядрената програма на ОАЕ и призова за защита на ядрените съоръжения

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси приветства опита на Обединените арабски емирства (ОАЕ) в развитието на програма за мирно използване на ядрената енергия, основана на високи стандарти за безопасност, прозрачност и международно сътрудничество, предаде агенцията на ОАЕ - УАМ, предава БТА.

Той подчерта значението на продължаващото сътрудничество за укрепване на ядрената безопасност и сигурност, както и за подкрепа на мирното използване на ядрената енергия.

Гроси направи изказването по време на официално посещение в ОАЕ, което включваше визита на атомната електроцентрала „Барака“. Той беше придружен от Хамад Ал Кааби, заместник-председател на Управителния съвет на Федералната агенция за ядрено регулиране на ОАЕ (FANR).

По време на посещението Гроси разгледа съоръжения на централата, включително симулаторни тренировъчни системи, и се срещна със специалисти.

Той подчерта ключовата роля на ядрената енергия за енергийната сигурност и за задоволяване на нарастващото търсене на електроенергия, особено заради развитието на тежката индустрия, центровете за данни и приложенията на изкуствения интелект.

„Ядрените енергийни съоръжения са крайъгълен камък на устойчива енергийна система, която подпомага прогреса и просперитета на обществата. Всяка заплаха или атака срещу тези съоръжения буди сериозна загриженост от страна на международната общност заради потенциалните последици за ядрената безопасност и световната икономика“, заяви Гроси.

Той допълни, че подобни съоръжения трябва да останат защитени и изолирани от конфликти, в съответствие с международното право и стандартите за безопасност.

Гроси определи атаките срещу атомната електроцентрала „Барака“ като сериозно нарушение на международните норми и пряка заплаха за регионалната сигурност, както и за критичната гражданска инфраструктура.

Той призова за засилване на международните усилия за поддържане на най-високи стандарти за безопасност в ядрената енергетика и за по-тясно сътрудничество между държавите и международните организации.