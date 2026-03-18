Тежки бомбардировки! Ударите на САЩ и Израел са насочени към ракетната и безпилотната инфраструктура на Иран

Съединените щати са използвали тежки противобункерни авиационни бомби при удари по укрепени ирански ракетни позиции край Ормузкия проток, което според американски военни потвърждава, че значителна част от военната инфраструктура на Иран е разположена дълбоко под земята.
От Централното командване на САЩ (CENTCOM) не уточняват конкретния тип използвани боеприпаси, но според експертни оценки най-вероятно става дума за модерната GBU-72 Advanced 5K Penetrator - високоточна бомба с маса около 2270 килограма, предназначена за поразяване на дълбоко укрепени цели. Оръжието, тествано за първи път през 2021 г., използва сателитно и инерционно насочване и е разработено специално за пробиване на силно защитени подземни обекти.
Въпреки големите си размери, бомбата може да бъде носена от изтребители F-15E Strike Eagle, което позволява по-гъвкаво използване на въоръжението без необходимост от стратегически бомбардировачи.
Ударите на САЩ и Израел са насочени към ракетната и безпилотната инфраструктура на Иран, но по оценки на военни анализатори възможностите на Техеран остават значителни. Само ден по-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи, че е нанесъл удари по Тел Авив с ракети "Хоррамшахр-4" и "Кадр", които могат да носят множество бойни глави.
Появили се видеозаписи в социалните мрежи също така сочат към възможно използване на касетъчни боеприпаси от страна на Иран, което допълнително повишава опасенията за ескалация и разширяване на конфликта в региона.
1 краварско пони
16:49 18.03.2026
2 гост
16:50 18.03.2026
3 Българин
16:51 18.03.2026
4 Нищо не
16:54 18.03.2026
5 Убиват хора и после се хвалят.
16:54 18.03.2026
6 А може
До коментар #2 от "гост":ли аз да те заредя ?
Според червената ти мъглявина единствените им цистерни са в София...
16:55 18.03.2026
7 Удри
16:56 18.03.2026
8 Горски
16:56 18.03.2026
9 Нормално
16:57 18.03.2026
10 В този дух...!
До коментар #5 от "Убиват хора и после се хвалят.":Възмутително е изказването на Тръмп :
,,За мене е чест да убивам Иранци!"...!
P.S.Без коментар...!
16:58 18.03.2026
11 Руски влогър
17:00 18.03.2026
12 Мда
17:00 18.03.2026
13 Владимир Путин, президент
Пачему американците винаги бамбандират, а ние рушняците винаги сме в окопа и винаги го отнасяме здраво ??? Тия ирански чалми нямат ли ПВО или ръчните
ПЗРК Игла ?
17:01 18.03.2026
14 Сатана Z
17:02 18.03.2026
15 при липса на пво
Следи се и корабоплаването в Каспийско море.
17:05 18.03.2026
16 Пич
17:06 18.03.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Горски":"....Путин води 4 години с възможно по-малко цивилни жертви и разрушения..."
Абе горски, що си не стоиш в гората да не ръсиш сказки от 1001 нощи 😄 Питай Мариупол, Азовсталь, Купянск, Торецк, Волчанск, Часов Яр и стотици изчезнали деревни. Тове че Русия не бомбандира, не прави морска блокада значи само едно - нет самольоти, нет корабли.
Заруби себе на носу Горски ☝️
17:07 18.03.2026
18 Неумен ратай на блатото
17:07 18.03.2026
19 Сталин
17:08 18.03.2026
20 Иранските талибани
17:08 18.03.2026
21 с молба
До коментар #3 от "Българин":Предлагаш да ги призоват за капитулация вместо бомбардиране ли?
Вече офертата ти е отхвърлена.
17:08 18.03.2026
22 Сталин
До коментар #14 от "Сатана Z":Иранско ПВО?
17:09 18.03.2026
23 Иран
До коментар #18 от "Неумен ратай на блатото":ако не успее,Куба ще го стори!
17:10 18.03.2026
24 мъко мисирска
17:10 18.03.2026
25 Сталин
17:10 18.03.2026
26 Кеко
17:11 18.03.2026
27 оня с коня
До коментар #6 от "А може":и вие сте като като поп кръстю дето са предали левки на турците същия продажник сте
17:12 18.03.2026
29 Грешката
17:14 18.03.2026
30 Куба
17:15 18.03.2026
31 Мисловни полюции на блатофил клошарин
17:16 18.03.2026
32 Даа!
17:16 18.03.2026
33 НАЛИ?!
До коментар #4 от "Нищо не":Така пишехте навремето и за...Виетнам!
Пък после-голЕм бЕг на краварЕтЕ ,към поредният колесник на самолета...!
17:17 18.03.2026
34 Путин
17:17 18.03.2026
35 Кажи го
До коментар #32 от "Даа!":на лидерите мъченици!
17:20 18.03.2026
36 Гюро
До коментар #25 от "Сталин":А къде е 6 Блок на АЕЦ Козлодуй? Къде е ПАВЕЦ Чаира? Къде са С300 в Горна Малина?
17:20 18.03.2026
38 Тръмпоча залаши-
До коментар #30 от "Куба":Само да приключа с Иран и започвам Куба...!
Спокойно Кубинци!
Това няма да е скоро...!
17:21 18.03.2026
39 Европеец
До коментар #1 от "краварско пони":Не знам за пустинята, но знам кои са двете държави световни терористи, Убийци на 165 деца от начално училище, за геноцида над палестинците не си струва да говоря....
17:22 18.03.2026
40 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
17:23 18.03.2026
42 Eвгени
До коментар #33 от "НАЛИ?!":Е не, тогава на власт в САЩ бяха що годе нормални президенти. Сега на върха на властта в САЩ са хора на които сериозно им хлопат дъските. Удрят по училища, заводи за производство на храни.... задава се пълно унищожение на Иран, за съжаление
17:27 18.03.2026
43 Мижитурка Блатофилова
17:29 18.03.2026
44 Я пъ тоа
До коментар #39 от "Европеец":Путин изби над два милиона....за него ша говориш ли...
17:29 18.03.2026
45 Иран...като БОКСОВА КРУША
17:30 18.03.2026
46 Мунчо чорапа боташов
17:33 18.03.2026
47 Горски
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Владко Путин просто иска да ви мъчи, това е истината. Айде отивай на фронта в Киев!
17:39 18.03.2026
48 варна
До коментар #43 от "Мижитурка Блатофилова":руското ПВО е тотал щета
17:47 18.03.2026
49 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #1 от "краварско пони":Аз пък съм заредил бункера до горе с памперси и не ме интересува Иран 🌈 🦄 🤣
17:48 18.03.2026
50 Уау
17:49 18.03.2026
51 Тома
17:49 18.03.2026
52 Уау
17:50 18.03.2026
53 Григор
Тъй ли?А кой идиот стреля по иранската атомна централа "Бушет"? Колко луд трябва да си, за да направиш подобно нещо?
17:53 18.03.2026
54 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
18:04 18.03.2026
55 Съгласен съм ,с всичко...!
До коментар #42 от "Eвгени":Особено за ,,хлопащите дъски"...!
Но дори САЩ и Израел, напълно да унищожат Иран,като инфраструктура,не могат да унищожат Иранският народ!
Същите ще озвереят за отмъщение ,за убитите си деца и семейства и нямайки какво да губят,ще се превърнат в смъртни камикадзета,с препасани с динамит колани,сред оживени пазари,молове и улици...!
Ако САЩ и Израел не се спрат...ще стане страшна касапница...!
18:06 18.03.2026
56 Иран е на РЕШЕТО
САЩ и Израел си правят там квото си искат.....
18:08 18.03.2026
57 Амчи искат смяна на властта...!
До коментар #56 от "Иран е на РЕШЕТО":Ама не става!
18:11 18.03.2026
58 Сталин
До коментар #36 от "Гюро":Питай отрочетата на дъртите комуняги
18:12 18.03.2026
