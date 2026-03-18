Тежки бомбардировки! Ударите на САЩ и Израел са насочени към ракетната и безпилотната инфраструктура на Иран

18 Март, 2026 16:48 2 430 59

САЩ използват тежки противобункерни бомби срещу дълбоките защитени цели в Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Съединените щати са използвали тежки противобункерни авиационни бомби при удари по укрепени ирански ракетни позиции край Ормузкия проток, което според американски военни потвърждава, че значителна част от военната инфраструктура на Иран е разположена дълбоко под земята.

От Централното командване на САЩ (CENTCOM) не уточняват конкретния тип използвани боеприпаси, но според експертни оценки най-вероятно става дума за модерната GBU-72 Advanced 5K Penetrator - високоточна бомба с маса около 2270 килограма, предназначена за поразяване на дълбоко укрепени цели. Оръжието, тествано за първи път през 2021 г., използва сателитно и инерционно насочване и е разработено специално за пробиване на силно защитени подземни обекти.

Въпреки големите си размери, бомбата може да бъде носена от изтребители F-15E Strike Eagle, което позволява по-гъвкаво използване на въоръжението без необходимост от стратегически бомбардировачи.

Ударите на САЩ и Израел са насочени към ракетната и безпилотната инфраструктура на Иран, но по оценки на военни анализатори възможностите на Техеран остават значителни. Само ден по-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи, че е нанесъл удари по Тел Авив с ракети "Хоррамшахр-4" и "Кадр", които могат да носят множество бойни глави.

Появили се видеозаписи в социалните мрежи също така сочат към възможно използване на касетъчни боеприпаси от страна на Иран, което допълнително повишава опасенията за ескалация и разширяване на конфликта в региона.


  • 1 краварско пони

    49 11 Отговор
    За сега сме ударили половината пясъчни дюни в пустинята. А те ни свалиха само 8 самолета.

    Коментиран от #39, #49

    16:49 18.03.2026

  • 2 гост

    20 12 Отговор
    На снимката самолет - цистерна КС 135 излетял от летище "Васил Левски" зарежда два разузнавателни "Посейдон".

    Коментиран от #6

    16:50 18.03.2026

  • 3 Българин

    44 9 Отговор
    С бомбардировки режим не се сваля. Освен това е много вероятно Иран да се превърне в чиста военна диктатура с още по-радикални членове начело.

    Коментиран от #21

    16:51 18.03.2026

  • 4 Нищо не

    11 37 Отговор
    остана от Иран, изораха го.

    Коментиран от #33

    16:54 18.03.2026

  • 5 Убиват хора и после се хвалят.

    52 10 Отговор
    Терористи.

    Коментиран от #10

    16:54 18.03.2026

  • 6 А може

    8 21 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    ли аз да те заредя ?
    Според червената ти мъглявина единствените им цистерни са в София...

    Коментиран от #27

    16:55 18.03.2026

  • 7 Удри

    12 30 Отговор
    Един български професор беше казал наскоро, че на САЩ ще им свършат ракетите до 12-ти март. Сигурно сега бомбардират с перални.

    16:56 18.03.2026

  • 8 Горски

    49 12 Отговор
    Това е разликата как "цивилизования" Запад води война - бързо, без значение жертвите и разрушенията и как Путин води 4 години с възможно по-малко цивилни жертви и разрушения. Това показва много! Ако това беше руски въздушен удар в Украйна, на какъв вой, истерия, късане на ризи, резолюции, декларации, санкции, масови демонстрации и прочие демократични протести щяхме да сме свидетели? А тука- нищо, минало, заминало. Ето затова по- голямата част от света вече не може да го диша Запада и все по- открито подкрепя Русия в откритият й конфликт с целокупното НАТО. Заради лицемерието и двойните стандарти. Говорят за Ормузки проход. А защо не говорят по същият начин за при Венецуела и как разни държави като Куба остават без петрол? По какво се отличава?

    Коментиран от #17

    16:56 18.03.2026

  • 9 Нормално

    10 26 Отговор
    САЩ имат стотици хиляди от тези управляеми бомби на склад.

    16:57 18.03.2026

  • 10 В този дух...!

    37 6 Отговор

    До коментар #5 от "Убиват хора и после се хвалят.":

    Възмутително е изказването на Тръмп :
    ,,За мене е чест да убивам Иранци!"...!
    P.S.Без коментар...!

    16:58 18.03.2026

  • 11 Руски влогър

    7 26 Отговор
    САЩ и Израел вече имат въздушно превъзходство. Дойде следващата фаза от специалната военна операция да изсипват евтини бомби от втората световна война, които са модифицирани с управляеми модули.

    17:00 18.03.2026

  • 12 Мда

    24 6 Отговор
    Иран можел да прави до 5000 дрона на месец в подземните фабрики.

    17:00 18.03.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    11 20 Отговор
    Аз нещо не панимаю !!!
    Пачему американците винаги бамбандират, а ние рушняците винаги сме в окопа и винаги го отнасяме здраво ??? Тия ирански чалми нямат ли ПВО или ръчните
    ПЗРК Игла ?

    17:01 18.03.2026

  • 14 Сатана Z

    17 5 Отговор
    F-15E Strike Eagle носи шест леки 500-килограмови GBU-38 JDAM и един тежък 2000-килограмов GBU-31 JDAM.,с какво още ще ги натоварят?Набутани се такава конфигурация стават лесна плячка за ПВО на Иран

    Коментиран от #22

    17:02 18.03.2026

  • 15 при липса на пво

    5 5 Отговор
    Всяко изстрелване се локализира и влиза в плановете за бомбардиране.
    Следи се и корабоплаването в Каспийско море.

    17:05 18.03.2026

  • 16 Пич

    22 5 Отговор
    Тотална липса на разум е обхванала говедарите и юдеите!!! Правят едно и също, а очакват различни резултати!!! Това показва, че наистина не знаят какво да направят!!! Когато тръгнеш на война, трябва да ореддщвидиш толкова хода напред, колкото и шахматист не може да предвиди!!! Не само за победа, а и за собственото си поражение. А тези се оказаха идиоти на война!!!

    17:06 18.03.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    17 19 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    "....Путин води 4 години с възможно по-малко цивилни жертви и разрушения..."

    Абе горски, що си не стоиш в гората да не ръсиш сказки от 1001 нощи 😄 Питай Мариупол, Азовсталь, Купянск, Торецк, Волчанск, Часов Яр и стотици изчезнали деревни. Тове че Русия не бомбандира, не прави морска блокада значи само едно - нет самольоти, нет корабли.
    Заруби себе на носу Горски ☝️

    Коментиран от #37, #47

    17:07 18.03.2026

  • 18 Неумен ратай на блатото

    7 13 Отговор
    Ама кви са тия измислици бря,тука от 10 дена чета драсканици на наши блатни подлоги,че иран яко громи фащ и янките са били предали на аятолаха??!!

    Коментиран от #23

    17:07 18.03.2026

  • 19 Сталин

    7 17 Отговор
    Еврейте избиват чалмите в бункерите,Путин е на памперси,а Зеленски си щъка на воля.....

    17:08 18.03.2026

  • 20 Иранските талибани

    5 12 Отговор
    са много жилави!

    17:08 18.03.2026

  • 21 с молба

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Предлагаш да ги призоват за капитулация вместо бомбардиране ли?
    Вече офертата ти е отхвърлена.

    17:08 18.03.2026

  • 22 Сталин

    5 12 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Иранско ПВО?

    17:09 18.03.2026

  • 23 Иран

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Неумен ратай на блатото":

    ако не успее,Куба ще го стори!

    17:10 18.03.2026

  • 24 мъко мисирска

    14 1 Отговор
    колко пък да се е повишил конфлитка? като те си е млатят яко и във момента

    17:10 18.03.2026

  • 25 Сталин

    7 12 Отговор
    Само да попитам:Где Черноморський Флот?

    Коментиран от #36

    17:10 18.03.2026

  • 26 Кеко

    10 6 Отговор
    Тия плиткоумни хамероизраилтяни не вдянаха че колкото и да пускат бомби не могат да им уцелят складовете за ракети щото те са из цялата държава под земята.

    17:11 18.03.2026

  • 27 оня с коня

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "А може":

    и вие сте като като поп кръстю дето са предали левки на турците същия продажник сте

    17:12 18.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Грешката

    6 5 Отговор
    на иранците е,че бързат да станат мъченици!

    17:14 18.03.2026

  • 30 Куба

    7 3 Отговор
    заплаши,че няма да се лигави,като Иран!

    Коментиран от #38

    17:15 18.03.2026

  • 31 Мисловни полюции на блатофил клошарин

    6 3 Отговор
    Братята иранци яко мачкат фашагите от фащ, одеве са потопили два авионосеца и 4 фрегати на америте, вече са получили и ново ПВО от Русия С-600 Бумеранг!!

    17:16 18.03.2026

  • 32 Даа!

    5 4 Отговор
    Да пробваш ,да убодеш костенурка с карфица!Персите от 40 години копаят и са създали цели подземни градове.С автономно захранване- ел.енергия,вода.На дълбочина 359-500 метра,а отгоре планински масиви,от гранитни породи.Там се работи денонощно.Никоя служба не разполага дори с приблизителни данни,какви ракетни системи са произведени.Цитират се числа от порядъка на стотици хиляди различни системи,а дронове над милион.Ако сблъсъка беше само двустранен - перси - сраел,досега да са ги превърнали в лунни кратери пълни с бетонни отломки.

    Коментиран от #35

    17:16 18.03.2026

  • 33 НАЛИ?!

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Нищо не":

    Така пишехте навремето и за...Виетнам!
    Пък после-голЕм бЕг на краварЕтЕ ,към поредният колесник на самолета...!

    Коментиран от #42

    17:17 18.03.2026

  • 34 Путин

    6 4 Отговор
    трябва да избира Донбас,или Иран!

    17:17 18.03.2026

  • 35 Кажи го

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Даа!":

    на лидерите мъченици!

    17:20 18.03.2026

  • 36 Гюро

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    А къде е 6 Блок на АЕЦ Козлодуй? Къде е ПАВЕЦ Чаира? Къде са С300 в Горна Малина?

    Коментиран от #58

    17:20 18.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тръмпоча залаши-

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Куба":

    Само да приключа с Иран и започвам Куба...!
    Спокойно Кубинци!
    Това няма да е скоро...!

    17:21 18.03.2026

  • 39 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "краварско пони":

    Не знам за пустинята, но знам кои са двете държави световни терористи, Убийци на 165 деца от начално училище, за геноцида над палестинците не си струва да говоря....

    Коментиран от #44

    17:22 18.03.2026

  • 40 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    5 1 Отговор
    Бангу Копейкин призова всичкото подлога на тинята за се стяга и да заминава за Иран, на всяка подлога е обещано нова тюркоазена чалма един тон фурми и ако няма млада жена ще му дадат коза.....🤣🤣🤣🤣

    17:23 18.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Eвгени

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "НАЛИ?!":

    Е не, тогава на власт в САЩ бяха що годе нормални президенти. Сега на върха на властта в САЩ са хора на които сериозно им хлопат дъските. Удрят по училища, заводи за производство на храни.... задава се пълно унищожение на Иран, за съжаление

    Коментиран от #55

    17:27 18.03.2026

  • 43 Мижитурка Блатофилова

    4 2 Отговор
    А у Иран нет руское ПВО нет аналогов в мире???!!

    Коментиран от #48

    17:29 18.03.2026

  • 44 Я пъ тоа

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Европеец":

    Путин изби над два милиона....за него ша говориш ли...

    17:29 18.03.2026

  • 45 Иран...като БОКСОВА КРУША

    6 3 Отговор
    Почват го израелци, после американци, пак израелци и пак американци....до откат.

    17:30 18.03.2026

  • 46 Мунчо чорапа боташов

    5 1 Отговор
    Призовавам Иран да прекрати тази война и да отстъпи 80% от територията си в името на мира!!

    17:33 18.03.2026

  • 47 Горски

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Владко Путин просто иска да ви мъчи, това е истината. Айде отивай на фронта в Киев!

    17:39 18.03.2026

  • 48 варна

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Мижитурка Блатофилова":

    руското ПВО е тотал щета

    17:47 18.03.2026

  • 49 Розовото пони Путин 🦄

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "краварско пони":

    Аз пък съм заредил бункера до горе с памперси и не ме интересува Иран 🌈 🦄 🤣

    17:48 18.03.2026

  • 50 Уау

    0 1 Отговор
    Ме думайте!

    17:49 18.03.2026

  • 51 Тома

    2 1 Отговор
    Също така са насочени и към училища и болници

    17:49 18.03.2026

  • 52 Уау

    1 1 Отговор
    Не думайте!

    17:50 18.03.2026

  • 53 Григор

    1 2 Отговор
    "Ударите на САЩ и Израел са насочени към ракетната и безпилотната инфраструктура на Иран".
    Тъй ли?А кой идиот стреля по иранската атомна централа "Бушет"? Колко луд трябва да си, за да направиш подобно нещо?

    17:53 18.03.2026

  • 54 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    2 0 Отговор
    Пращат мъ в Иран, аятоласи от дупките да вадя. Имал съм опит от Афганистан.

    18:04 18.03.2026

  • 55 Съгласен съм ,с всичко...!

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Eвгени":

    Особено за ,,хлопащите дъски"...!
    Но дори САЩ и Израел, напълно да унищожат Иран,като инфраструктура,не могат да унищожат Иранският народ!
    Същите ще озвереят за отмъщение ,за убитите си деца и семейства и нямайки какво да губят,ще се превърнат в смъртни камикадзета,с препасани с динамит колани,сред оживени пазари,молове и улици...!
    Ако САЩ и Израел не се спрат...ще стане страшна касапница...!

    18:06 18.03.2026

  • 56 Иран е на РЕШЕТО

    1 0 Отговор
    Изтепаха им ръководството, руските ПВО, ВВС, ФЛОТ....
    САЩ и Израел си правят там квото си искат.....

    Коментиран от #57

    18:08 18.03.2026

  • 57 Амчи искат смяна на властта...!

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Иран е на РЕШЕТО":

    Ама не става!

    18:11 18.03.2026

  • 58 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гюро":

    Питай отрочетата на дъртите комуняги

    18:12 18.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.