Тежки бомбардировки! Ударите на САЩ и Израел са насочени към ракетната и безпилотната инфраструктура на Иран

Съединените щати са използвали тежки противобункерни авиационни бомби при удари по укрепени ирански ракетни позиции край Ормузкия проток, което според американски военни потвърждава, че значителна част от военната инфраструктура на Иран е разположена дълбоко под земята.

От Централното командване на САЩ (CENTCOM) не уточняват конкретния тип използвани боеприпаси, но според експертни оценки най-вероятно става дума за модерната GBU-72 Advanced 5K Penetrator - високоточна бомба с маса около 2270 килограма, предназначена за поразяване на дълбоко укрепени цели. Оръжието, тествано за първи път през 2021 г., използва сателитно и инерционно насочване и е разработено специално за пробиване на силно защитени подземни обекти.

Въпреки големите си размери, бомбата може да бъде носена от изтребители F-15E Strike Eagle, което позволява по-гъвкаво използване на въоръжението без необходимост от стратегически бомбардировачи.

Ударите на САЩ и Израел са насочени към ракетната и безпилотната инфраструктура на Иран, но по оценки на военни анализатори възможностите на Техеран остават значителни. Само ден по-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи, че е нанесъл удари по Тел Авив с ракети "Хоррамшахр-4" и "Кадр", които могат да носят множество бойни глави.

Появили се видеозаписи в социалните мрежи също така сочат към възможно използване на касетъчни боеприпаси от страна на Иран, което допълнително повишава опасенията за ескалация и разширяване на конфликта в региона.