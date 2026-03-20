Доналд Тръмп към съюзниците от НАТО: Страхливци!

Американският президент Доналд Тръмп разкритикува съюзниците от НАТО заради липсата им на подкрепа за войната на САЩ и Израел срещу Иран, съобщава "Ройтерс".

Той нарече дългогодишните съюзници на САЩ "страхливци".

"Без САЩ НАТО Е ХАРТИЕН ТИГЪР!", написа Тръмп в социалните мрежи.

Той призова основни съюзници на САЩ и други, никой от които не е бил консултиран или попитан относно войната, да помогнат за осигуряване на безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток.

Конфликтът разтърси световните пазари, уби хиляди и разсели милиони, откакто започнаха ударите между САЩ и Израел на 28 февруари.

Тръмп се оплака, че страните от НАТО не искат да се присъединят към борбата срещу Иран, но въпреки това се жалват от високите цени на петрола.

"Сега, когато битката е СПЕЧЕЛЕНА с много малка опасност за тях, те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток - една проста военна маневра, която е единствената причина за високите цени на петрола. Толкова лесно за тях, с толкова малък риск", написа той.

"СТРАХЛИВЦИ, ние ще го ЗАПОМНИМ!", закани се Тръмп.