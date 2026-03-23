Под тежък обстрел! Силни експлозии събудиха Техеран при изгрев слънце

Според публикации в социалните мрежи и местни медии, свидетели в Техеран съобщиха за няколко силни експлозии рано сутринта в понеделник, при изгрев слънце над иранската столица.
Свързаната със съдебната система иранска информационна агенция "Мизан" също потвърди, че в Техеран имало експлозии, макар че не предостави веднага подробности за мястото или възможните цели.
Въздушен удар е поразил радиостанция в южния ирански пристанищен град Бандар Абас, като според полуофициалната иранска информационна агенция "Мехр" има поне един загинал.
Ръководителят на иранския държавен радио- и телевизионен център за региона на Персийския залив в Бандар Абас потвърди, че е бил нанесен удар по радиопредавателя на града.
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха в понеделник, че са започнали нова вълна от мащабни" удари срещу Техеран.
Атаката е насочена срещу инфраструктурата на режима, добавиха от ЦАХАЛ, без да предоставят допълнителни подробности.
Последните данни на базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека показват, че от началото на войната са убити най-малко 1 407 ирански цивилни, включително 214 деца. Военните жертви в Иран възлизат на 1 167 души, а още 657 смъртни случая са посочени като некласифицирани.
1 Пич
Коментиран от #7, #21, #23
09:16 23.03.2026
2 Българин
Коментиран от #6, #35
09:18 23.03.2026
3 Дюнер
Коментиран от #30
09:18 23.03.2026
4 ЖУДАСИТЕ нямат и сто години ДЪРЖАВА
09:18 23.03.2026
5 Пич
Коментиран от #13
09:20 23.03.2026
6 Бангладеш
До коментар #2 от "Българин":Саудитска арабия, УАЕ и Пакистан имат пакт за взаимна защита.
Май ще има сухоземна инвазия за опитомяване на опърничавата, но не на американци.
09:20 23.03.2026
7 БЯМА И ЕДИН КАДЪР от ЛЕША
До коментар #1 от "Пич":В. ЗРАЕЛ.ТАМ ДЕТОСЕРЪТ ТАМ И СПЪТ И ЯДЪТ...
Коментиран от #10
09:20 23.03.2026
8 Гост
09:24 23.03.2026
9 Палавници педофили
09:25 23.03.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #7 от "БЯМА И ЕДИН КАДЪР от ЛЕША":Как да има Пропагандата си знае работата Пълно затъмнение Но ние знаем истината
09:26 23.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Грамофон свири, майка плаче
09:27 23.03.2026
13 Две по история
До коментар #5 от "Пич":Прочети "Арабско завоевяние на Персия".
Даже Русия и СССр ги млатят неколкократно. Толкова мразят в Персия руснаците, че са се декорирали къщите с отрязани крайници на пленени руснаци.
09:28 23.03.2026
14 Тест
09:28 23.03.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18, #19, #20
09:29 23.03.2026
16 Много
09:30 23.03.2026
17 Криворазбрана цивилизация
09:30 23.03.2026
18 Анани
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нещо не те разбрах.
09:32 23.03.2026
19 Маце
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тая е ясна, пораженията ще са огромни, а ти защо се радваш,не е ясно?
Коментиран от #22
09:32 23.03.2026
20 Споко бре
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Идват във Европа. Тук нали инфраструктура има
09:32 23.03.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Пич":а не е ли? да ти шарят чужди изтребители над територията , необезпокоявани , кво е?
Коментиран от #24
09:32 23.03.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "Маце":аз не се радвам-просто анализирам ситуацията безпристастно , за разлика от вас , жалките копейняци
Коментиран от #32
09:35 23.03.2026
23 Ами той е победен
До коментар #1 от "Пич":Затова ти го съобщават хората.
09:35 23.03.2026
24 Гост
До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Путин ще ни напада сега ли? Нали 2030?
09:35 23.03.2026
25 Данко Харсъзина
Коментиран от #26
09:36 23.03.2026
26 Бихлюл
До коментар #25 от "Данко Харсъзина":Къде тва ?
09:37 23.03.2026
27 Зеленски бомби Иран
09:38 23.03.2026
28 И в Киев има
09:38 23.03.2026
29 АРАБСКА БОЙНА КОАЛИЦИЯ
09:40 23.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Колко точно лъжи
09:40 23.03.2026
32 Димитър Георгиев
До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тихоо !Тихо Максудски ,не си компетентен бре фий !
09:42 23.03.2026
33 Зеленски бомби Иран
09:50 23.03.2026
34 Купейките
Целуване на КУРАнът
И Носенето на Чалми
Вече им е любимото занимание .
Трябва яко да викат за АЯТОЛАСИТЕ.
Коментиран от #36
09:55 23.03.2026
35 В тази сметка,влизат ли?!
До коментар #2 от "Българин":Убитите 170 деца от ракетен удар по девическото училище в Техеран?!
09:56 23.03.2026
36 Ако не бяха Руснаците!
До коментар #34 от "Купейките":Ти всяка вечер щеше да Целуваш КУРАнът
И всеки ден щеше да Носиш на Чалма!
ФАКТ!
Коментиран от #37
10:00 23.03.2026
37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #36 от "Ако не бяха Руснаците!":ако не бяха руснаците-БГ наистина щеше да е на 3 морета!!!!! макс до 1 световна , разпада на Империята
10:07 23.03.2026
38 си дзън
10:10 23.03.2026