Под тежък обстрел! Силни експлозии събудиха Техеран при изгрев слънце

Според публикации в социалните мрежи и местни медии, свидетели в Техеран съобщиха за няколко силни експлозии рано сутринта в понеделник, при изгрев слънце над иранската столица.

Свързаната със съдебната система иранска информационна агенция "Мизан" също потвърди, че в Техеран имало експлозии, макар че не предостави веднага подробности за мястото или възможните цели.

Въздушен удар е поразил радиостанция в южния ирански пристанищен град Бандар Абас, като според полуофициалната иранска информационна агенция "Мехр" има поне един загинал.

Ръководителят на иранския държавен радио- и телевизионен център за региона на Персийския залив в Бандар Абас потвърди, че е бил нанесен удар по радиопредавателя на града.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха в понеделник, че са започнали нова вълна от мащабни" удари срещу Техеран.

Атаката е насочена срещу инфраструктурата на режима, добавиха от ЦАХАЛ, без да предоставят допълнителни подробности.

Последните данни на базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека показват, че от началото на войната са убити най-малко 1 407 ирански цивилни, включително 214 деца. Военните жертви в Иран възлизат на 1 167 души, а още 657 смъртни случая са посочени като некласифицирани.