Под тежък обстрел! Силни експлозии събудиха Техеран при изгрев слънце

23 Март, 2026 09:13 1 800 38

Според публикации в социалните мрежи и местни медии, свидетели в Техеран съобщиха за няколко силни експлозии рано сутринта в понеделник, при изгрев слънце над иранската столица.

Свързаната със съдебната система иранска информационна агенция "Мизан" също потвърди, че в Техеран имало експлозии, макар че не предостави веднага подробности за мястото или възможните цели.

Въздушен удар е поразил радиостанция в южния ирански пристанищен град Бандар Абас, като според полуофициалната иранска информационна агенция "Мехр" има поне един загинал.

Ръководителят на иранския държавен радио- и телевизионен център за региона на Персийския залив в Бандар Абас потвърди, че е бил нанесен удар по радиопредавателя на града.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха в понеделник, че са започнали нова вълна от мащабни" удари срещу Техеран.

Атаката е насочена срещу инфраструктурата на режима, добавиха от ЦАХАЛ, без да предоставят допълнителни подробности.

Последните данни на базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека показват, че от началото на войната са убити най-малко 1 407 ирански цивилни, включително 214 деца. Военните жертви в Иран възлизат на 1 167 души, а още 657 смъртни случая са посочени като некласифицирани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    28 7 Отговор
    Каква жалкарщина!!! Всяка сутрин ни съобщават бодряшки, че Иран е победен!!! И после започват да пищят.....

    Коментиран от #7, #21, #23

    09:16 23.03.2026

  • 2 Българин

    27 5 Отговор
    Много станаха цивилните жертви в Иран. 214 деца са убити. Ето защо населението на Иран не смята САЩ и Израел за освободители.

    Коментиран от #6, #35

    09:18 23.03.2026

  • 3 Дюнер

    8 20 Отговор
    Аятоласите на кебаб.

    Коментиран от #30

    09:18 23.03.2026

  • 4 ЖУДАСИТЕ нямат и сто години ДЪРЖАВА

    20 4 Отговор
    А ВЕЧЕ ПОКАЗАХА ЛИЦЕТО СИ..НЕ СЛУЧАЙНО ИСПАНСКИЯ КРАЛ ГИ ИЗГОНВА ДО ЕДИН ОТ ДЪРЖАВАТА СИ НАВРЕМЕТО

    09:18 23.03.2026

  • 5 Пич

    13 5 Отговор
    Хрумна ми - тъпите кравари дали са се сетили да проверят, кого ще нападат ?! Персия е по стара от Египет! И в цялата си история има само две военни загуби! Веднъж от Александър Македонски, и вторият път - от Чингис Хан !!!

    Коментиран от #13

    09:20 23.03.2026

  • 6 Бангладеш

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Саудитска арабия, УАЕ и Пакистан имат пакт за взаимна защита.

    Май ще има сухоземна инвазия за опитомяване на опърничавата, но не на американци.

    09:20 23.03.2026

  • 7 БЯМА И ЕДИН КАДЪР от ЛЕША

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    В. ЗРАЕЛ.ТАМ ДЕТОСЕРЪТ ТАМ И СПЪТ И ЯДЪТ...

    Коментиран от #10

    09:20 23.03.2026

  • 8 Гост

    17 1 Отговор
    Запалиха Техеран. Запалиха Тел Авиф. Запалиха Техеран. Запалиха Тел Авиф. Това до кога бе? Изтрепахте се. Що за малоумщина е това? Избивате си хората. Нетаняху е луд. Защо трябваше да започне нещо подобно на това?

    09:24 23.03.2026

  • 9 Палавници педофили

    10 3 Отговор
    Пак ще пада бесене на чфути

    09:25 23.03.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "БЯМА И ЕДИН КАДЪР от ЛЕША":

    Как да има Пропагандата си знае работата Пълно затъмнение Но ние знаем истината

    09:26 23.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Грамофон свири, майка плаче

    11 1 Отговор
    Започна изгрева

    09:27 23.03.2026

  • 13 Две по история

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Прочети "Арабско завоевяние на Персия".

    Даже Русия и СССр ги млатят неколкократно. Толкова мразят в Персия руснаците, че са се декорирали къщите с отрязани крайници на пленени руснаци.

    09:28 23.03.2026

  • 14 Тест

    1 0 Отговор
    Тест

    09:28 23.03.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 12 Отговор
    Иран е обречен-могат да му смелят и цялата инфраструктура , без възможност за ответен удар-само празни закани

    Коментиран от #18, #19, #20

    09:29 23.03.2026

  • 16 Много

    10 3 Отговор
    в исраел НЕ се събудиха при изгрев слънце.......

    09:30 23.03.2026

  • 17 Криворазбрана цивилизация

    8 4 Отговор
    Тези ционисти с пудела Тръмп, унищожават хора и сгради,без да им мигне окото,дали са цивилни или военни, Путин бил гявола

    09:30 23.03.2026

  • 18 Анани

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нещо не те разбрах.

    09:32 23.03.2026

  • 19 Маце

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тая е ясна, пораженията ще са огромни, а ти защо се радваш,не е ясно?

    Коментиран от #22

    09:32 23.03.2026

  • 20 Споко бре

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Идват във Европа. Тук нали инфраструктура има

    09:32 23.03.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    а не е ли? да ти шарят чужди изтребители над територията , необезпокоявани , кво е?

    Коментиран от #24

    09:32 23.03.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Маце":

    аз не се радвам-просто анализирам ситуацията безпристастно , за разлика от вас , жалките копейняци

    Коментиран от #32

    09:35 23.03.2026

  • 23 Ами той е победен

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Затова ти го съобщават хората.

    09:35 23.03.2026

  • 24 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Путин ще ни напада сега ли? Нали 2030?

    09:35 23.03.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор
    Американците бухат с Томахавките.

    Коментиран от #26

    09:36 23.03.2026

  • 26 Бихлюл

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    Къде тва ?

    09:37 23.03.2026

  • 27 Зеленски бомби Иран

    3 2 Отговор
    За кой ли път през тая седмица

    09:38 23.03.2026

  • 28 И в Киев има

    7 3 Отговор
    тежък обстрел и силни експлозии....много врясъци се чуват

    09:38 23.03.2026

  • 29 АРАБСКА БОЙНА КОАЛИЦИЯ

    2 6 Отговор
    Катарски изтребители и бахрейнски дронове са пожелали "добро утро" на Аятоласите...

    09:40 23.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Колко точно лъжи

    4 0 Отговор
    Може да се поберат в 5 думи? (Атаката е насочена срещу инфраструктурата на режима)

    09:40 23.03.2026

  • 32 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тихоо !Тихо Максудски ,не си компетентен бре фий !

    09:42 23.03.2026

  • 33 Зеленски бомби Иран

    1 1 Отговор
    Дойде време да си връща на аятоладите

    09:50 23.03.2026

  • 34 Купейките

    1 0 Отговор
    Тези новини изобщо не им харесват .

    Целуване на КУРАнът
    И Носенето на Чалми
    Вече им е любимото занимание .
    Трябва яко да викат за АЯТОЛАСИТЕ.

    Коментиран от #36

    09:55 23.03.2026

  • 35 В тази сметка,влизат ли?!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Убитите 170 деца от ракетен удар по девическото училище в Техеран?!

    09:56 23.03.2026

  • 36 Ако не бяха Руснаците!

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Купейките":

    Ти всяка вечер щеше да Целуваш КУРАнът
    И всеки ден щеше да Носиш на Чалма!
    ФАКТ!

    Коментиран от #37

    10:00 23.03.2026

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ако не бяха Руснаците!":

    ако не бяха руснаците-БГ наистина щеше да е на 3 морета!!!!! макс до 1 световна , разпада на Империята

    10:07 23.03.2026

  • 38 си дзън

    1 0 Отговор
    И в русията е имало дум-дум. Свалили били 249 украински дрона. Рафинерия в Ленинград дала фира.

    10:10 23.03.2026

