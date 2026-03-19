Израелската армия удари иранския флот в Каспийско море

Израелските въоръжени сили потвърдиха, че тази вечер са нанесли въздушни удари в северната част на Иран.

Поразени са кораби от иранския военноморски флот в пристанищния град Бандар Анзали, разположен на брега на Каспийско море, предаде "Джерусалем пост".

Военните съобщават, че ударите са били нанесени от израелските въздушни сили въз основа на разузнавателна информация, предоставена от Отдела за военноморско разузнаване и Дирекцията за военно разузнаване.

Според военните това е първият случай в настоящата война, в който израелските въоръжени сили нанасят удари в северната част на Иран.

Израелските въоръжени сили заявяват, че по-късно ще предоставят допълнителни подробности за ударите.

Израел е координирал със САЩ ударите си срещу иранското находище за природен газ "Южен Парс", съобщиха за вестник "The Times of Israel" американски представител.

САЩ са били осведомени за атаката, но не са взели участие в нея.