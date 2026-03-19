Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Израелската армия удари иранския флот в Каспийско море

19 Март, 2026 10:40 2 994 76

  • израел-
  • иран-
  • каспийско море-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • пентагон

Поразени са кораби от иранския военноморски флот в пристанищния град Бандар Анзали, разположен на брега на Каспийско море, предаде "Джерусалем пост"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Израелските въоръжени сили потвърдиха, че тази вечер са нанесли въздушни удари в северната част на Иран.

Поразени са кораби от иранския военноморски флот в пристанищния град Бандар Анзали, разположен на брега на Каспийско море, предаде "Джерусалем пост".

Военните съобщават, че ударите са били нанесени от израелските въздушни сили въз основа на разузнавателна информация, предоставена от Отдела за военноморско разузнаване и Дирекцията за военно разузнаване.

Според военните това е първият случай в настоящата война, в който израелските въоръжени сили нанасят удари в северната част на Иран.

Израелските въоръжени сили заявяват, че по-късно ще предоставят допълнителни подробности за ударите.

Израел е координирал със САЩ ударите си срещу иранското находище за природен газ "Южен Парс", съобщиха за вестник "The Times of Israel" американски представител.

САЩ са били осведомени за атаката, но не са взели участие в нея.


Израел
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Азербайджан хареса това

    16 26 Отговор
    Няма лошо.

    Коментиран от #59

    10:42 19.03.2026

  • 3 Чорбара

    9 9 Отговор
    Моди Фустата.

    10:42 19.03.2026

  • 4 Kaлпазанин

    58 16 Отговор
    Иранският флот бе унищожен за пети пореден път ,евреите пищят и вече не могат и да бягат щото летищата има са разрушени

    Коментиран от #7, #24, #33, #72

    10:43 19.03.2026

  • 5 матю хари

    17 43 Отговор
    В Каспийско море под носа на Русийката. Голяма гавра.

    Коментиран от #44

    10:46 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 тъп ли си или те е яд

    14 23 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Я чети новините внимателно.

    10:47 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 "В Русия местните власти

    19 45 Отговор
    конфискуват и колят добитък на руските селяни, за да нямат поминък и да бъдат принудени да търсят препитание като войници в руската армия. Руски войници се молят на руския диктатор Владимир Путин да спре този процес и здрав добитък да не бъде "санитарно" колен. "Хората са отчаяни. Това са селски семейства, нашият тилен фронт. Те ни помагат, плетат чорапи, опаковат пакети и просто се молят за нас.Нека провеждат честни проверки, показват документи и тестове и не отнемат здрави животни. Нашите семейства не са врагове - те са гръбнакът на фронта", заявяват хората в жалбите си. "

    Коментиран от #16, #26, #65

    10:51 19.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така Така

    29 9 Отговор
    А къде е шестопръстният???

    Коментиран от #17

    10:54 19.03.2026

  • 14 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    16 25 Отговор
    Щом и там ги попукаха

    10:55 19.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Констатация

    30 7 Отговор

    До коментар #9 от ""В Русия местните власти":

    У нас е същото положение, но го прави БАБХ.

    10:56 19.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българин

    19 9 Отговор
    Мъкааа...Техеран за три дня.. !!!

    10:57 19.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Болен мозък

    9 22 Отговор
    Израел ша почукат и руските платформи в Каспийско море. Колко му е. Украйна вече ги удари.

    Коментиран от #58

    10:58 19.03.2026

  • 21 Българин

    23 14 Отговор

    До коментар #19 от "Болен мозък":

    Ти Путин го остави ами Биби къде е...???

    Коментиран от #22, #27

    10:59 19.03.2026

  • 22 Путлеристан 🤮🤮

    16 16 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Остави Биби кажи АСАД къде е?

    Коментиран от #60

    11:01 19.03.2026

  • 23 Баце ЕООД

    16 9 Отговор
    Е нали Иран нямаше флот отдавна??

    Коментиран от #29, #30

    11:01 19.03.2026

  • 24 Ха ха ха

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Гледай на картата къде се намира Иран и къде има излаз на море.

    11:01 19.03.2026

  • 25 Доби

    16 16 Отговор

    До коментар #15 от "Боги":

    Ти радваше ли се като чалматите избиха десетки хиляди протестиращи иранци в началото на годината

    11:02 19.03.2026

  • 26 У вас

    14 8 Отговор

    До коментар #9 от ""В Русия местните власти":

    Под леглото, 15 руснака с 38 лопати та чакат да заспиш

    11:02 19.03.2026

  • 27 БИБИ

    16 17 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Си пие кафето е Тел Авив и чертае нови планове за бомбене на Аятоласите.

    11:02 19.03.2026

  • 28 Путине, Путине...

    8 10 Отговор
    Май помагаш на Аятоласите. Дали нема да ти треснат петролните платформи в Каспийско море.

    11:03 19.03.2026

  • 29 морски не

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Баце ЕООД":

    В езерото дето наричат море - имаше

    11:04 19.03.2026

  • 30 Ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Баце ЕООД":

    По география каква оценка имаш в бележника?

    11:04 19.03.2026

  • 31 От тел авив

    11 8 Отговор

    До коментар #8 от "хъхъ":

    Хората си ходят на плаж и дискотеки!бизнес ас южуъл

    Коментиран от #63

    11:04 19.03.2026

  • 32 изтрепаха рибите

    5 1 Отговор
    уж не замърсявайте морето . да пратим 20 души да събират боклуци от дъното . не отпушват орзмунтския проток 2 седмици вече . обявиха рамядансите за терористи .

    11:09 19.03.2026

  • 33 Някой

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    А пък Тръмпи обеща, че Израел ще спрат ударите по иранските газови находища, ако Иран спрат своите удари по най - важните обекти в Катар. В противен случай Иран ще изпита цялата военна мощ на САЩ до сега. Та в тази връзка да попитам. Коя точно мощ. Като оная на двата самолетоносача ли. Или невъзможността да си защитят военните бази в Близкия Изток.

    11:11 19.03.2026

  • 34 И сега да се замислим

    11 9 Отговор
    (Израелската армия удари иранския флот в Каспийско море) Кой са държавите дали въздушен коридор за тези нападения ? Има ли право Иран да им атакува сега гражданската и военната инфраструктура ?

    Коментиран от #36, #39, #40, #74

    11:13 19.03.2026

  • 35 Барбалей

    4 8 Отговор
    Иран толкова много се надъхваше,клипове с ракети и милиони дронове, а показва безпомощност пред ционистите. Изсипвай 1млн.дрона по Израел и да видим кой кого.Ясно е, че едната държава иска да занули другата.щ,но май ще е по-добре да ги няма и двете.

    Коментиран от #37

    11:14 19.03.2026

  • 36 Аятолах Хуймени

    8 6 Отговор

    До коментар #34 от "И сега да се замислим":

    Иран има право да атакува всички,щом е застрашена и нападната

    11:16 19.03.2026

  • 37 оня с питон.я

    9 8 Отговор

    До коментар #35 от "Барбалей":

    Самолети цистерни от софийското летище са участвали. Скоро ще взривяват децата ви по улиците, а вие ще се гордеете, че са загинали в името на демокрацията.

    11:16 19.03.2026

  • 38 Скарлет

    7 8 Отговор
    Скоро наглите арогантни и самонадеяни кравари ще избягат позорно, както направиха в афганистан и Виетнам 😔 а и рижавият започна да се прави на умряла лисица 🛑

    Коментиран от #42

    11:17 19.03.2026

  • 39 Я пъ тоа

    7 6 Отговор

    До коментар #34 от "И сега да се замислим":

    Къв въздушен коридор бре....САЩ и ИЗРАЕЛ си летят директно над Иран и нема кой да ги спре.

    Коментиран от #61

    11:18 19.03.2026

  • 40 оня с питон.я

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "И сега да се замислим":

    По-скоро да се замислим защо Путин насърчава тези атаки. Все пак Каспийско море е локва на Мечока и руснаците лесно могат да разкажат играта на кюмурите от тел авив.

    Коментиран от #66

    11:18 19.03.2026

  • 41 Слуги на тинята

    4 3 Отговор
    Ама как нали братски Иран имаше блатно пъвъо без аналог в мирето,нашия къс пълшок със срамното име уверяваше всички,че дори и гарги засичало, а сега Израел ги бомби къде ги свари?!

    11:19 19.03.2026

  • 42 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Скарлет":

    Това "скоро" като онова блатното Киев за три дня ли е,бая болнави сте още????!!😂😂😂😂

    11:22 19.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    Тръмп ви кани за сухоземна атака срещу Иран. Ставай от дивана. Самолетоносачите се изтеглих. Браво на смелите./вие/.

    Коментиран от #48

    11:26 19.03.2026

  • 45 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    Питахме Долен Тъп и он протръмпи путръмпофонът каде Иран може да бъде бит само след разпад на Белужистан,Кюрдистан, Азебайжан и т.д стан.

    11:26 19.03.2026

  • 46 Дид

    4 4 Отговор
    Е как ирански флот?!? Перчема нали каза, че пратил цялата им флотилия на дъното и на практика нямали вече флот?

    Коментиран от #47, #49

    11:27 19.03.2026

  • 47 нямалив моретата и океаните

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Дид":

    В езерото дето наричат море - имаха...

    11:28 19.03.2026

  • 48 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Помъчен,що се пишеш "българин" като не си, а и на всеки му е ясно,че нямаш нищо общо с българите????!!!

    11:28 19.03.2026

  • 49 Тръмп говореше за

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Дид":

    иранския флот в Залива и Арабско море, ама ти си пиши...

    11:31 19.03.2026

  • 50 Тошко

    2 2 Отговор
    Подкрепям, но защо всички са против Тръмп? Всеки български сайт, тв канал, политик (независимо коя партия) не подкрепят Тръмп? Защо всички се обединиха с комунистите? Вярно ли е, че ПП/ДБ са фалшива опозиция и работят за съветските господари? Вярно ли е, че Сорос е агент на комунистите?

    Коментиран от #52, #54

    11:31 19.03.2026

  • 51 Теслатъ

    5 2 Отговор
    Най-вероятно, Азерите любезно са предоставили територията си за удари по Иран, май е време Иран да отвърне на "Любезноста" на Азерите с удари по газовите, нефтени и военни обекти на азерите!

    11:33 19.03.2026

  • 52 щото русотроло-опорката

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Тошко":

    "Долу Байдън
    Тръмп наш"
    Нещо излезе халтава.

    Коментиран от #56

    11:33 19.03.2026

  • 53 Състав на иранския Северен флот:

    2 1 Отговор
    Въпреки че Иран традиционно концентрира основните си морски сили в Персийския залив, през последните години страната значително засили присъствието си в Каспийско море чрез т.нар. Северна флотилия.
    Съставът на иранските сили в региона включва основно следните класове съдове:
    Фрегати (разрушители): Основният ударен компонент е представен от кораби клас "Moudge".
    "Deylaman": Най-новият и модерен кораб в Каспийско море, присъединен към флота в края на 2023 г.. Той е оборудван с противокорабни ракети и системи за ПВО.
    "Damavand-2": Продължение на проекта след инцидента с оригиналния "Damavand", предназначен да бъде флагман на северната флотилия.
    Ракетни катери: Иран поддържа значителен брой бързи ракетни катери от клас "Sina" (като "Paykan", "Joshan", "Derafsh" и "Separ"), въоръжени с крилати ракети "Noor" или "Qader".
    Подводници: Макар и в ограничени количества, Иран оперира с малки подводници клас "Ghadir", пригодени за плитките води на Каспийско море.
    Спомагателни съдове: Флотът разполага с тренировъчни кораби (като "Hamzeh"), миночистачи и логистични съдове.

    11:34 19.03.2026

  • 54 Констатация

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Тошко":

    Виж борсовите цени на петрола.

    11:35 19.03.2026

  • 55 Ядрените и военни

    2 3 Отговор
    способности на Иран са напълно разрушени.
    Близо 6000 цел вече са поразени, някои по два пъти. Това е огромна победа. Иранското небе е тотално окупирано от съюзниците.

    Сега въпросът е дали САЩ и Израел ще подкарат и гражданската инфрасруктура.

    11:37 19.03.2026

  • 56 Тошко

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "щото русотроло-опорката":

    И аз се бях вързал, че Тръмп е Краснов и играе за комунистите, а Байдън и демократите се борят с "бившия" комунистически блок, дори очаквахме Байдън да започне войната с Иран, а не Тръмп... Но какъв обрат само! Ножът опря до кокала, маските паднаха, всички се обединиха против САЩ и Тръмп, всички застанаха зад режима на иранците, който слугува на големите комунистически държави. Да не се окаже истина, че ЕС е тотално пробит от бившия СССР, че бившия комунистически блок се е разпаднал наужким, за да превземат ЕС, че всички партии в бившите ком. държави (НРБ и тн.) са креатури на КГБ.

    11:39 19.03.2026

  • 57 Кййхгф

    3 2 Отговор
    Е нали американците го бяха унищожили, какво става?

    11:45 19.03.2026

  • 58 Ще почукат ама

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Болен мозък":

    Тогава ще изядат големия руски.......те руснаците отдавна им се канят и ако сега наглите евреи ударят нещо руско Путин просто ще използва удобния момент да ги накаже. Русия и Китай още от началото помагат на Иран, но ако нещата много загрубеят може да се включат и директно във войната.

    11:45 19.03.2026

  • 59 Там да внимават

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Азербайджан хареса това":

    Да не настъпят котето за опашката..

    Коментиран от #68

    11:46 19.03.2026

  • 60 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Той Асад отдавна не е важен. Човекът си живее в Русия, има имоти и пари и сега едва ли му се занимава с политика в Сирия.

    11:49 19.03.2026

  • 61 Без съучастници няма как да се случи

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Я пъ тоа":

    Техеран иска репарации от Обединените арабски емирства (ОАЕ) за това, че са позволили американски атаки срещу иранска територия.
    Според „Nournews“ това е посочил иранският посланик в ООН Амир Саид Иравани в писмо, адресирано до генералния секретар Антонио Гутериш.
    Дипломатът заяви, че фактът, че Обединените арабски емирства са позволили използването на територията си за тези атаки, представлява „незаконен акт на международно ниво, водещ до отговорност на държавата“.

    Коментиран от #69

    11:53 19.03.2026

  • 62 Руски депутат в паника:

    2 2 Отговор
    Роботи Терминатори вече се бият срещу нас на фронта. Гледали сте филма "Терминатор", нали? Ето, точно такива железни бойци вече воюват срещу нас на предна линия. Филмът "Терминатор" вчера стана реалност." Това са думи на руският депутат от Държавната дума Андрей Свинцов. Свинцов очевидно има предвид първият хуманоиден робот, специално проектиран за военни задачи Phantom MK-1 на американската компания Foundation. По-рано през февруари стана известно, че тя е изпратила за тестове в Украйна два такива робота, които да бъдат изпитани в реални бойни условия.(ВИДЕО)

    😂

    Коментиран от #70

    11:53 19.03.2026

  • 63 Хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "От тел авив":

    Къв плаж бе, евреите се изпокриха кой където намери пък на много места в израел няма ток и за дискотека не става.

    11:54 19.03.2026

  • 64 Варварите чфутски

    2 2 Отговор
    Ши ни гръмнат Светият Синод еййй и Александър Невски ши ни гръмнат и Рилската обител. Тея са тотално сбърканяци

    11:57 19.03.2026

  • 65 Д- Р ГЪЛЪБОВА

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от ""В Русия местните власти":

    Звънни и имаш нужда !! Спешно !!

    11:57 19.03.2026

  • 66 Ади ва

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "оня с питон.я":

    Чети,без да пишеш,не ти се отдават коментарите.

    11:57 19.03.2026

  • 67 Пламен

    2 0 Отговор
    Толкова огромна военна мощ от толкова малка страна

    Коментиран от #71

    11:58 19.03.2026

  • 68 Азербайджан хареса това

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Там да внимават":

    Те така огрухаха арменците, че Калантарян от Нагорни Карабах ( дето се окичи с лаври и преименува на Лавров) още се събужда нощем мокър от кръста на долу.

    12:00 19.03.2026

  • 69 Амадор Ривас

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Без съучастници няма как да се случи":

    Лично Тръмп ще натовари репарациите на "B2"! Само да кажат къде ги искат 🤠🤠🤠

    12:01 19.03.2026

  • 70 На тия роботи

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Руски депутат в паника:":

    Още не им е дошло времето. Ако се управляват от ИИ като нищо може да трепят наред и свои и чужди, за момента просто не е подходящо да се използват машини самостоятелно, без никаква човешка намеса.

    12:08 19.03.2026

  • 71 Че то Израел не е държава пич

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Пламен":

    А военно поделение (база) на практика. Освен армия друго на практика там израелско като собственост няма. Трупа отрицателно търговско салдо от по над 40 милиарда долара годишно и единствено с дестабилизация и войни се занимава от поне 50 години. Плодят се яко педофилски като държавна политика и по тази причина 29 години и 2 месеца им е средната възраст и масово са неграмотни обратно на прокламираните наративи....Бедняци са малоимотни. 94% никога в живота си акт за собственост не са виждали. Примерно дори един Ливан има 7 пъти повече милиардери от колкото Израел. Като изключим руските в Израел, другите са само двама и от тях само една жена дето е с круйзни кораби живее в този коптор ама не точно там а в имот в Кесария дето не е точно Израел .... че така ...То и военна индустрия впрочем нямат а всичко им е внос от къде ли не даже от Индия и Малави

    12:12 19.03.2026

  • 72 2234

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Абе, калпазанин верно ли бе.

    12:16 19.03.2026

  • 73 Питанчо

    1 2 Отговор
    Къде е Ушатия ?

    Коментиран от #76

    12:19 19.03.2026

  • 74 2234

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "И сега да се замислим":

    Недей се замисля, ще збъркаш.

    Коментиран от #75

    12:20 19.03.2026

  • 75 Напротив колега

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "2234":

    държавите дали въздушен коридор за тези нападения също са съучастници във военнопрестъпления и носят отговорност. Предоставяне на логистика и въздушно пространство за нападение срещу трета държава какво мислиш че е? А? Добросъседски отношения?

    12:23 19.03.2026

  • 76 на пропускателния пункт

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Питанчо":

    Праща чалми при козоеВача Алах. Редовно.

    12:28 19.03.2026