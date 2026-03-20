Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран ударил Йерусалим, Хайфа и военна база в ОАЕ. Бойна глава на ракета падна на брега на Черно море северно от Истанбул

20 Март, 2026 03:42, обновена 20 Март, 2026 07:00 5 754 45

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • война-
  • атаки

Израелски и американски военни атакуваха иранската столица Техеран и градовете Исфахан Бардсир и Бафт

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е ударил ръководената от САЩ военна база Дафра в ОАЕ, предаде иранската държавна телевизия.

„По време на 66-ата фаза на операция „Истински обещание 4“ срещу Израел и САЩ, успешно поразихме цели в Йерусалим, Хайфа и ръководената от САЩ база Дафра“, се казва в изявлението. Според военните, по време на атаките са използвани „свръхтежки“ ракети „Хорамшар“, „Кадр“ и „Емад“.

Иранските сили пратиха няколко ракетни залпа по израелска територия тази нощ, съобщи държавната телевизия.

Израелските сили съобщиха, че прехващат ракетите.

Бахрейн обяви прехващането на пет ракети, изстреляни от Иран по кралството.

Служителите на посолството на САЩ в иракската столица Багдад бяха бързо евакуирани от сградата на дипломатическата мисия, предаде телевизия Ал Хадат.

Бойната глава на ракета е открита на брега на Черно море северно от Истанбул, съобщи информационната агенция IHA.

Според агенцията, обектът е открит от местни жители на село Ялъкьой около 17:00 часа местно време. Правоохранителните органи пристигнали на мястото, огледали обекта и заключили, че не съдържа взривни вещества.

Впоследствие бойната глава е била унищожена от сапьори, посочва агенцията.

Държавният департамент обяви, че от началото на американско-израелската военна операция срещу Иран над 70 000 американци са напуснали страните от Близкия изток и са се върнали в Съединените щати.

Киригардската гвардия (IRGC) е изпратила предупредителни текстови съобщения до ирански граждани, заподозрени във връзки с опозиционни движения, съобщи информационната агенция Фарс.

Система за противовъздушна отбрана е активирана в източен Техеран, предаде иранската държавна телевизия. Съобщава се за четири взрива в иранската столица.

Израелски и американски военни самолети атакуваха иранския град Исфахан в центъра на страната, съобщи Ал Хадат.

Системи за противовъздушна отбрана са насочени към цели в квартал Амирабад в Техеран, където се намира централата на Организацията за атомна енергия на Иран, съобщи Ал Хадат.

Системите за противовъздушна отбрана на Иран работят за отблъскване на атаки в централната част на столицата, предаде информационната агенция Тасним.

Израелските отбранителни сили съобщиха за атака върху 130 цели в западен и централен Иран на 19 март.

Градовете Бардсир и Бафт, разположени в иранската провинция Керман, са били обект на нови атаки от страна на Израел и Съединените щати, съобщи Ал Джазира.

От началото на военната операция срещу Иран, Съединените щати и Израел са извършили общо над 16 000 удара по Ислямската република, съобщи The Wall Street Journal.

Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е блокирало интернет ресурси, за които се твърди, че са използвани от Иран за провеждане на „психологически операции“.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ние

    12 23 Отговор
    Води ни Путине!!!

    Коментиран от #21

    04:05 20.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уса

    54 6 Отговор
    Не ви слуша изкуствениот интелигент прочетете какви ги е написал

    Коментиран от #8

    04:11 20.03.2026

  • 5 Само за час: Четири вълни ирански ракети

    38 5 Отговор
    "Само за час: Четири вълни ирански ракети полетяха към Израел, евакуираха посолството на САЩ в Багдад"
    "Израелски и американски военни атакуваха няколко иранските градове Исфакан Бардсир и Бафт, Техеран се подготвя за противникови удари"
    "Иранските сили пуснаха четири ракетни залпа по иранска територия само за час тази сутрин, съобщи държавната телевизия.

    Бахрейн обяви прехващането на пет ракети, изстреляни от Иран по кралството.

    Служителите на посолството на САЩ в иракската столица Багдад бяха бързо евакуирани от сградата на дипломатическата мисия, предаде телевизия Ал Хадат."

    ШОПА: Е ПА НЕАМ ДУМИ, ДА ИЗОКАМ ПО ГОРНИО ТЕКСТ. АКО КАИМ ИСТИНАТА, ЧЕ НИ ОБЪРШАТ.

    04:13 20.03.2026

  • 6 Знание

    12 29 Отговор
    Скоро арабските страни ще спрат пасивно да приемат ирански атаки и ще отвърнат на удара. Следващите етапи на войната ще бъдат разширяването ѝ в Ирак и нова война в Сирия.

    04:16 20.03.2026

  • 7 Лост

    36 6 Отговор
    Иранските сили пуснаха четири ракетни залпа по иранска територия 😂🤣🤣.

    04:18 20.03.2026

  • 8 ШОПА:

    21 5 Отговор

    До коментар #4 от "Уса":

    НЕ Е ТОЧНА ПРИКЪСКАТА "какви ги е написал". ПО ТОЧНО Я "какви ги е издрусал".

    04:19 20.03.2026

  • 9 Ъъъъ

    27 9 Отговор
    Според Дефенс експрес, Фъ-35 е ударен от ракета, изстреляна от Бук М2!

    Коментиран от #10, #11

    04:22 20.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДА НЕ БЪРКАШ?

    5 15 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъ":

    ДА НЕ Е ОТ "БАМ БУК 3", ЩОТО СКОРО ГИ ДОСТАВИХА С ПАНДИТЕ. ЗА ДА ЗАОБИКОЛЯТ САНКЦИИТЕ.

    Коментиран от #44

    04:28 20.03.2026

  • 12 Поне

    34 5 Отговор
    2 години ще е така
    А човечеството ще плати сметката чрез кражбата от всички на хиперинфлацията

    04:35 20.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Буха ха

    19 2 Отговор
    Пазете се от Киригардската гвардия (IRGC)

    05:17 20.03.2026

  • 16 Орк

    29 24 Отговор

    До коментар #1 от "Реалност":

    Свален е f 35 за кой-то не пишете

    05:32 20.03.2026

  • 17 Ммммм

    2 11 Отговор
    З А Л И Ч А В А Й

    05:40 20.03.2026

  • 18 Нормално

    17 25 Отговор
    Иранците лъжат като рашистите и русофилите.

    Коментиран от #19

    05:55 20.03.2026

  • 19 Ъхъъъъ

    25 14 Отговор

    До коментар #18 от "Нормално":

    CNN: Изтребител F-35 е ударен от иранска ракета по време на боен полет.
    Това не е руско

    06:00 20.03.2026

  • 20 Пълна каша

    21 3 Отговор
    кой съчинява тези глупости?

    06:03 20.03.2026

  • 21 Ха ха

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ние":

    Към Купянск и подвижните крематориуми.

    06:04 20.03.2026

  • 22 ИРГК

    6 2 Отговор
    Имаме много дежурни сабалян!

    06:05 20.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пламен

    8 19 Отговор
    Копейки , вие верно ли сте толкова въодушевени от самолет, който даже не е свален? От парад над иранска територия с 1000 полета, днес отборът домакин успял да одраска боята на един.
    Самолета е кацнал , пилота е жив.

    Коментиран от #30

    06:15 20.03.2026

  • 25 Ъъъъ

    17 6 Отговор
    Русия и Китай изпратиха ясно послание до САЩ и Израел в частност и до Колективния Запад като цяло:

    "Или вие слагате край на военната си авантюра в Иран, или ние ще сложим край на приключението ви тсм!"

    Междувременно, Тръмп е уволнил контраадмирал Качър, защото е изказал на глас опасението, че операцията на САЩ в Иран ще се провали.

    06:17 20.03.2026

  • 26 Последния Софиянец

    6 15 Отговор
    Само млатене за блатара примитивен и копейката му продажна.

    06:18 20.03.2026

  • 27 Чифф

    7 3 Отговор
    Израелските,,отбранителни сили"печени яйца.

    06:34 20.03.2026

  • 28 Дай информация за твоето твърдение

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Реалност":

    Освен ако не се основава на фантазиите ти.

    Коментиран от #38

    06:36 20.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хахаха

    11 4 Отговор

    До коментар #24 от "Пламен":

    Дженди, как са самолетоносачите, изгасиха ли пожарите и изчистиха ли тоалетните:) А памперси за лежащите по подовете 10 000 морски пехотинци има ли:)

    Коментиран от #37

    06:45 20.03.2026

  • 31 Атака

    7 8 Отговор
    66-та фаза на иранската операция.....хахахаха,Тия всяка ракета ли си наричат фаза 😅🤣😅🤣

    Коментиран от #34

    06:45 20.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 тц тц

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Атака":

    Ами те и евреите викат на прокъсана цедка купол ама...като гледам какво става в Тел Авив май вече и цедка не е останала.

    06:53 20.03.2026

  • 35 Циониста

    2 2 Отговор
    Хаха тия още малко ще я докарат у Царево тая бойна глава. Та то туй тяхното село е на 2часа с кола от границата, трябва да им кажем на иранците да са по-точни, даже и координатите на еврейските синагоги да качим онлайн.

    06:55 20.03.2026

  • 36 И ся ко прайм...

    4 3 Отговор
    Кво стана с жилезнио купол- май вече е на рещето...
    И Иран бъхти безпроблемно чаафутска територия...

    06:56 20.03.2026

  • 37 Пламен

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "хахаха":

    ЕМИЛИ , за ,,Кузнецов" ли говориш ? :)

    06:57 20.03.2026

  • 38 Българиканец

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Дай информация за твоето твърдение":

    Това за памперсите е вярно, бачкам в хамерюканска фирма и в мъжките тоалетни е пълно с превръзки и тампони, та ако някой ден решиш че се чувстваш жена, да имаш какво да си подложиш.

    06:58 20.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ТООВА В ЧЕРНО МОРЕ

    5 1 Отговор
    Няма ли надписи на окраински?

    07:04 20.03.2026

  • 41 Ганича нича ли нича🦃

    1 0 Отговор
    Четете нелепици за плоски умове:
    "Бойната глава на ракета е открита на брега на Черно море северно от Истанбул, съобщи информационната агенция IHA.

    Според агенцията, обектът е открит от местни жители на село Ялъкьой около 17:00 часа местно време. Правоохранителните органи пристигнали на мястото, огледали обекта и заключили, че не съдържа взривни вещества.

    Впоследствие бойната глава е била унищожена от сапьори, посочва агенцията."🤣🤣🤣

    07:13 20.03.2026

  • 42 Ммммм

    0 0 Отговор
    З А Л И Ч А В А Й

    07:16 20.03.2026

  • 43 хахах

    1 0 Отговор
    Чак до Истамбул стигнала ракетата. Цирк за наивници.

    07:19 20.03.2026

  • 44 Какви санкции бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДА НЕ БЪРКАШ?":

    Скот Бесент заяви, че САЩ отменят санкциите за Иран и Русия, за да могат да изнасят горива колкото си искат, с което да се задържат цените и не колапсира света икономически!

    07:22 20.03.2026

  • 45 Тити

    0 0 Отговор
    Даже и в центъра на Истанбул да падне ракета Ердо ще си трае заради рвтият петрол

    07:22 20.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания