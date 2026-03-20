Иран ударил Йерусалим, Хайфа и военна база в ОАЕ. Бойна глава на ракета падна на брега на Черно море северно от Истанбул

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е ударил ръководената от САЩ военна база Дафра в ОАЕ, предаде иранската държавна телевизия.

„По време на 66-ата фаза на операция „Истински обещание 4“ срещу Израел и САЩ, успешно поразихме цели в Йерусалим, Хайфа и ръководената от САЩ база Дафра“, се казва в изявлението. Според военните, по време на атаките са използвани „свръхтежки“ ракети „Хорамшар“, „Кадр“ и „Емад“.

Иранските сили пратиха няколко ракетни залпа по израелска територия тази нощ, съобщи държавната телевизия.

Израелските сили съобщиха, че прехващат ракетите.

Бахрейн обяви прехващането на пет ракети, изстреляни от Иран по кралството.

Служителите на посолството на САЩ в иракската столица Багдад бяха бързо евакуирани от сградата на дипломатическата мисия, предаде телевизия Ал Хадат.

Бойната глава на ракета е открита на брега на Черно море северно от Истанбул, съобщи информационната агенция IHA.

Според агенцията, обектът е открит от местни жители на село Ялъкьой около 17:00 часа местно време. Правоохранителните органи пристигнали на мястото, огледали обекта и заключили, че не съдържа взривни вещества.

Впоследствие бойната глава е била унищожена от сапьори, посочва агенцията.

Държавният департамент обяви, че от началото на американско-израелската военна операция срещу Иран над 70 000 американци са напуснали страните от Близкия изток и са се върнали в Съединените щати.

Киригардската гвардия (IRGC) е изпратила предупредителни текстови съобщения до ирански граждани, заподозрени във връзки с опозиционни движения, съобщи информационната агенция Фарс.

Система за противовъздушна отбрана е активирана в източен Техеран, предаде иранската държавна телевизия. Съобщава се за четири взрива в иранската столица.

Израелски и американски военни самолети атакуваха иранския град Исфахан в центъра на страната, съобщи Ал Хадат.

Системи за противовъздушна отбрана са насочени към цели в квартал Амирабад в Техеран, където се намира централата на Организацията за атомна енергия на Иран, съобщи Ал Хадат.

Системите за противовъздушна отбрана на Иран работят за отблъскване на атаки в централната част на столицата, предаде информационната агенция Тасним.

Израелските отбранителни сили съобщиха за атака върху 130 цели в западен и централен Иран на 19 март.

Градовете Бардсир и Бафт, разположени в иранската провинция Керман, са били обект на нови атаки от страна на Израел и Съединените щати, съобщи Ал Джазира.

От началото на военната операция срещу Иран, Съединените щати и Израел са извършили общо над 16 000 удара по Ислямската република, съобщи The Wall Street Journal.

Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е блокирало интернет ресурси, за които се твърди, че са използвани от Иран за провеждане на „психологически операции“.