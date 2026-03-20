Иран ударил Йерусалим, Хайфа и военна база в ОАЕ. Бойна глава на ракета падна на брега на Черно море северно от Истанбул

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е ударил ръководената от САЩ военна база Дафра в ОАЕ, предаде иранската държавна телевизия.
„По време на 66-ата фаза на операция „Истински обещание 4“ срещу Израел и САЩ, успешно поразихме цели в Йерусалим, Хайфа и ръководената от САЩ база Дафра“, се казва в изявлението. Според военните, по време на атаките са използвани „свръхтежки“ ракети „Хорамшар“, „Кадр“ и „Емад“.
Иранските сили пратиха няколко ракетни залпа по израелска територия тази нощ, съобщи държавната телевизия.
Израелските сили съобщиха, че прехващат ракетите.
Бахрейн обяви прехващането на пет ракети, изстреляни от Иран по кралството.
Служителите на посолството на САЩ в иракската столица Багдад бяха бързо евакуирани от сградата на дипломатическата мисия, предаде телевизия Ал Хадат.
Бойната глава на ракета е открита на брега на Черно море северно от Истанбул, съобщи информационната агенция IHA.
Според агенцията, обектът е открит от местни жители на село Ялъкьой около 17:00 часа местно време. Правоохранителните органи пристигнали на мястото, огледали обекта и заключили, че не съдържа взривни вещества.
Впоследствие бойната глава е била унищожена от сапьори, посочва агенцията.
Държавният департамент обяви, че от началото на американско-израелската военна операция срещу Иран над 70 000 американци са напуснали страните от Близкия изток и са се върнали в Съединените щати.
Киригардската гвардия (IRGC) е изпратила предупредителни текстови съобщения до ирански граждани, заподозрени във връзки с опозиционни движения, съобщи информационната агенция Фарс.
Система за противовъздушна отбрана е активирана в източен Техеран, предаде иранската държавна телевизия. Съобщава се за четири взрива в иранската столица.
Израелски и американски военни самолети атакуваха иранския град Исфахан в центъра на страната, съобщи Ал Хадат.
Системи за противовъздушна отбрана са насочени към цели в квартал Амирабад в Техеран, където се намира централата на Организацията за атомна енергия на Иран, съобщи Ал Хадат.
Системите за противовъздушна отбрана на Иран работят за отблъскване на атаки в централната част на столицата, предаде информационната агенция Тасним.
Израелските отбранителни сили съобщиха за атака върху 130 цели в западен и централен Иран на 19 март.
Градовете Бардсир и Бафт, разположени в иранската провинция Керман, са били обект на нови атаки от страна на Израел и Съединените щати, съобщи Ал Джазира.
От началото на военната операция срещу Иран, Съединените щати и Израел са извършили общо над 16 000 удара по Ислямската република, съобщи The Wall Street Journal.
Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е блокирало интернет ресурси, за които се твърди, че са използвани от Иран за провеждане на „психологически операции“.
5 Само за час: Четири вълни ирански ракети
"Израелски и американски военни атакуваха няколко иранските градове Исфакан Бардсир и Бафт, Техеран се подготвя за противникови удари"
"Иранските сили пуснаха четири ракетни залпа по иранска територия само за час тази сутрин, съобщи държавната телевизия.
Бахрейн обяви прехващането на пет ракети, изстреляни от Иран по кралството.
Служителите на посолството на САЩ в иракската столица Багдад бяха бързо евакуирани от сградата на дипломатическата мисия, предаде телевизия Ал Хадат."
11 ДА НЕ БЪРКАШ?
До коментар #9 от "Ъъъъ":ДА НЕ Е ОТ "БАМ БУК 3", ЩОТО СКОРО ГИ ДОСТАВИХА С ПАНДИТЕ. ЗА ДА ЗАОБИКОЛЯТ САНКЦИИТЕ.
Коментиран от #44
04:28 20.03.2026
16 Орк
До коментар #1 от "Реалност":Свален е f 35 за кой-то не пишете
05:32 20.03.2026
18 Нормално
Коментиран от #19
05:55 20.03.2026
19 Ъхъъъъ
До коментар #18 от "Нормално":CNN: Изтребител F-35 е ударен от иранска ракета по време на боен полет.
Това не е руско
06:00 20.03.2026
25 Ъъъъ
"Или вие слагате край на военната си авантюра в Иран, или ние ще сложим край на приключението ви тсм!"
Междувременно, Тръмп е уволнил контраадмирал Качър, защото е изказал на глас опасението, че операцията на САЩ в Иран ще се провали.
06:17 20.03.2026
28 Дай информация за твоето твърдение
До коментар #1 от "Реалност":Освен ако не се основава на фантазиите ти.
Коментиран от #38
06:36 20.03.2026
41 Ганича нича ли нича🦃
"Бойната глава на ракета е открита на брега на Черно море северно от Истанбул, съобщи информационната агенция IHA.
Според агенцията, обектът е открит от местни жители на село Ялъкьой около 17:00 часа местно време. Правоохранителните органи пристигнали на мястото, огледали обекта и заключили, че не съдържа взривни вещества.
Впоследствие бойната глава е била унищожена от сапьори, посочва агенцията."🤣🤣🤣
До коментар #11 от "ДА НЕ БЪРКАШ?":Скот Бесент заяви, че САЩ отменят санкциите за Иран и Русия, за да могат да изнасят горива колкото си искат, с което да се задържат цените и не колапсира света икономически!
07:22 20.03.2026
