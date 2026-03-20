ФИФА със санкция към Израел

ФИФА санкционира Израелската футболна асоциация (ИФА) с условна глоба от 150 000 швейцарски франка (прибл. 165 000 евро) и я предупреди да не допуска бъдещи „дискриминация и расистки обиди“ срещу Палестинската футболна асоциация (ПФА), предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Ръководният орган на световния футбол отправи предупреждение към ИФА заради „многобройни нарушения на задълженията ѝ като асоциация-членка на ФИФА“ и постанови, че глобата е предмет на прилагането на „план за превенция“.

Една от директивите на Дисциплинарната комисия на ФИФА в плана за превенция е ИФА да покаже „значителен и добре видим банер с думите „Футболът обединява света - Не на дискриминацията“ на следващите си три мача от състезанието на ФИФА“.

„Комисията потвърждава, че макар мандатът ѝ да е ограничен до прилагането на вътрешната регулаторна рамка на ФИФА, тя не може да остане безразлична към по-широкия човешки контекст, в който функционира футболът“, отбеляза ФИФА В изявление.

„Спортът трябва да остане платформа за мир, диалог и взаимно уважение. Неговият глобален обхват и обединяваща сила носят със себе си отговорност за отстояване на ценностите на достойнство, равенство и човечност - особено във времена на конфликт и разделение“, се допълва в документа.

Решението подлежи на евентуално обжалване пред Апелативния комитет на ФИФА.

Комитетът по управление, одит и съответствие на ФИФА постанови, че няма да бъдат предприети действия срещу Израел по отделна жалба, подадена от ПФА относно това, че ИФА позволява на отбори от селищата на Западния бряг, да участват в състезания под нейна юрисдикция.

„ФИФА не трябва да предприема никакви действия, като се има предвид, че в контекста на тълкуването на съответните разпоредби на Устава на ФИФА, окончателният правен статут на Западния бряг остава нерешен и изключително сложен въпрос съгласно международното публично право“, се казва в изявлението, разпространено след последното заседание на Съвета.