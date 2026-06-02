Опасностите на юнското море: Мъртвото вълнение вече дебне цяла година

2 Юни, 2026 09:08 779 3

Най-важният съвет на спасителите е човек да не изпада в паника

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още с официалното начало на летния сезон от 1 юни морето все първа жертва. Какви са опасностите на юнското море, има ли вече спасители по плажовете и какво да правят туристите, ако изпаднат в трудна ситуация в морето. Това разкри БНТ.

Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас: "От вчера започнахме работа, водата все още е студена, и това допринася за хитотермия, за измръзване и за водни инциденти. Времето е динамично, появява се и мъртво вълнение, затова ние, когато започнем работа, първото нещо е да проверим какво е дъното, дали морето дърпа, да знаем каква флагова сигнализация да сложим, дали е зелено, дали жълто, дали червено. Но това нещо може да се променя много бързо. За половин час, според времето, според вятъра, се променя и морето. И затова ние сме нащрек, винаги внимаваме и вземем подходящите мерки за безопасност за къпане и плуване."

Въздухът е топъл, над 25 градуса, но морето все още е студено. Спасителите не препоръчват плуване сутрин, защото температурата на водата е под 18 градуса и може да се изпадне в хипотермия.

Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас: "Човек може да се намокри, да влезе до колене, за една, две, пет минути максимум. И после, ако остане студено, първите тръпки, когато вече ръцете вече започват да жабунясват, означава, че тялото се охлажда и трябва да излезе. Ако остане още 5 минути примерно, тогава вече за децата е опасно, защото почват да посиняват, зъбите им почват да тракат и това означава, че вече тялото се охлажда и пада под 35 градуса, което означава, че незабавно трябва да се излезе до водата."

Препоръката е дори при затопляне на водата да се плува на обезопасени плажове, през работното време на спасителите и наоколо да има около тях хора, за да може, ако стане инцидент, да се вика за помощ.

Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас: "Другото, което препоръчвам, когато решат да плуват, хората да влязат до гърди, да плуват успоредно на брега, да имат дъно под краката си, ако стане нещо, да могат да стъпят и да се чувстват по-безопасно."

Спасителите предупреждават, че мъртво течение по морето вече има през цялата година, а не - както досега, в края на месец юли или през септември. Разликата е, че опасното явление не е толкова продължително - може да продължи само ден-два, докато с приближаването на есента се е случвало до продължи и до 40 дни.

Най-важният съвет на спасителите е човек да не изпада в паника.

Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас: "Може да легне по гръб, защото човек има плаваемост и ако е близко до брега, да се опита да плува не срещу течението, защото то е с по-голяма скорост. Човек плува с 5-7 км в час, докато мъртвото вълнение може да бъде 20-30 км, това означава, че човек не трябва да се бори с мъртвото вълнение. Плува се по диагонал и косо, защото тук приемно има мъртво вълнение, пък на 20-30 метра от двете страни има течение. И по такъв начин, човек ако плува косо или по диагонал, може да излезе и да вика и да маха за помощ."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    0 4 Отговор
    В повечето случаи спасителите се престарават и презастраховат, аз съм влизал при червен флаг с риск да ме набият, но изобщо не се усеща никакво мъртво вълнение .... само веднъж усетих силно дърпане навътре, но това беше преди много години.

    Коментиран от #2

    09:49 02.06.2026

  • 2 Он Ончов

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИВАН":

    Усещането е един път. Втори път няма. Такива "герои" като теб ги има много. Жалкото е че после спасителите се обясняват в полицията защо някой герой като теб се е удавил.

    09:56 02.06.2026

  • 3 Не ма боли за мъртвото течение

    1 0 Отговор
    Аз влазам вътре с резервната тума на джипа и я връзвам с ено въже 50 метра и къде иска ма води течението 1😅😅😅

    10:30 02.06.2026

