Новини
Свят »
Северна Македония »
Пендаровски за договора, касаещ България: Това е крещяща измама

Пендаровски за договора, касаещ България: Това е крещяща измама

2 Юни, 2026 09:00 3 350 11

  • северна македония-
  • вмро-дпмне-
  • ес-
  • стево пендаровски

Това е политическа лъжа, конструирана с цел да се поддържат рейтингите на тази управляваща коалиция, каза Пендаровски

Пендаровски за договора, касаещ България: Това е крещяща измама - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващата в Северна Македония партия ВМРО-ДПМНЕ така се е оплела в своята предизборна реторика, че сега не знае как да се измъкне, коментира бившият президент на Северна Македония Стево Пендаровски в интервю за МРТ1 по повод твърденията на управляващите в страната, че промените в конституцията не са последното условие от страна на България по пътя на страната към ЕС, предаде БТА.

Пендаровски, който беше президент на Северна Македония през 2022 г., когато беше подписана преговорната рамка на страната с ЕС е категоричен, че подписването ѝ не е грешка. Според него т.нар. френско предложение, „на практика европейската преговорна рамка в крайна сметка", не представлява "никаква опасност за македонската идентичност”, което по думите му е „ключовият определящ фактор (...) за всяка държава, която се опитва да се присъедини към това голямо европейско семейство”.

„Твърденията, че България отново ще се опита да блокира процеса на (евроинтеграция на Северна) Македония поради проблеми с идентичността, са неверни, защото в преговорната рамка с ЕС няма нищо, което би могло да наподобява вграден механизъм или скрит капан”, каза Пендаровски, според когото ако България иска да блокира преговорите на Северна Македония, няма да го направи във връзка с въпроси, свързани с идентичността.

Разпространените в страната разбирания, че Северна Македония може да стане член на ЕС само когато съвместната историческа комисия завърши работата си "по начин, който България каже", Пендаровски определи като продължение на предизборната кампания на ВМРО-ДПМНЕ, с която тя спечели парламентарните избори през 2024 г.

„Кампанията на тази партия се опираше на две неща. Първо, че само като българи можем да влезем в ЕС и второ - на деалбанизация. Оттогава до ден днешен, вече влизаме в третата година, те не говорят нищо друго, освен, че ние само като българизирани бивши македонци можем да влезем в ЕС. Когато спечелите избори, преди всичко заради тези две неща, не се отказвате от тях, защото те ви носят дивиденти в бъдеще. Така че е крещяща измама, че уж в преговорната рамка има разпоредба, която гласи: или ще напишете, че всички са били българи, включително историческата ВМРО, или няма да продължите към членство в ЕС. Това е лъжа, повтарям, това е политическа лъжа, конструирана с цел да се поддържат рейтингите на тази управляваща коалиция“, каза Пендаровски.

Според него сегашната ситуация е „последният прозорец на възможност” за разширяване на ЕС, отворен най-вече заради руската инвазия в Украйна и от геостратегическа гледна точка е важно да бъдат започнати преговори, защото „ако няма война там, никой няма дори да погледне към Западните Балкани”.

„Мисля, че ако нямаше геостратегически момент с руската инвазия в Украйна, нито Черна гора, нито Албания, никой нямаше да е в дневния ред на ЕС в близко бъдеще. И ако пропуснем този изключителен шанс сега, той със сигурност няма да остане повече от година, максимум година и половина. Страхувам се, че ще останем в групата на Босна и Херцеговина и Косово. Косово не е призната държава, Босна за съжаление е нефункционална”, каза Пендаровски.

По отношение на писмото на германския канцлер Фридрих Мерц, свързано с възможностите за членство на Украйна в ЕС, в което се споменават и Западните Балкани, Пендаровски изрази мнение, че предложението на Мерц е направено по вътрешнополитически и икономически причини в самата Германия.

„Минимум две трети от предложението на Мерц се отнася до Украйна. До асоциираното членство на Украйна. То е за това Украйна да получи асоциирано членство, а всички в Брюксел знаят, че Украйна не може да получи този статут, освен ако не се сключи мирно споразумение. Така че на практика това е ангажиментът: нека успокоим ситуацията там (в Украйна), тя не устройва никого, най-малко германската икономика. Това е, според мен, логиката... И на следващия ден една от най-малките държави членове, Словакия, казва: "Ние не приемаме предложението". Представете си - значи това е предложение, което нито е подготвено, нито обсъдено в рамките на ЕС”, каза Пендаровски, добавяйки, че в основните документи на ЕС няма формулирано „постепенно членство”, каквито са очакванията, свързани с държавите от Западните Балкани.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    30 1 Отговор
    Референдум за присъединяване към България и влизат в ЕС и Еврозоната.

    Коментиран от #4

    09:04 02.06.2026

  • 2 Мършоляци

    23 0 Отговор
    Какви са тези палячовци с каскетите ?

    Коментиран от #5, #7

    09:07 02.06.2026

  • 3 Трол

    18 1 Отговор
    Пендаровски и Муцунски са фамилии, доказващи по безспорен начин великото историческо минало на република Северна Македония.

    09:09 02.06.2026

  • 4 Скептичен

    44 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    За какво са ти? Да се напълним и с албанци? Имат си държава, чувстват се македонци - да се оправят! Само да не ни крадат историята! Признали сме ги - прав им път!

    09:10 02.06.2026

  • 5 Справедлив

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мършоляци":

    Как кави - шиптери

    09:13 02.06.2026

  • 6 северна не нам кво cи

    23 1 Отговор
    Балканските укpи, аман!

    09:14 02.06.2026

  • 7 Унуците на славниот

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мършоляци":

    Македонски цар Александър!

    09:19 02.06.2026

  • 8 604

    3 0 Отговор
    Тоъ гъ бяши нъ власт другу пя ся трету.....битер нащи митдили..това доказва че сме едно и също крадливо племе..

    09:42 02.06.2026

  • 9 разбор

    0 0 Отговор
    Нещо не разбирам.Възраждане искат да ни вадят от ЕС,макетата дават мило и драго да влязат.Е,те това не моем го разберем.Никогиш!

    09:57 02.06.2026

  • 10 българина

    3 0 Отговор
    по голяма лъжа от Македония няма....

    Коментиран от #11

    10:12 02.06.2026

  • 11 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "българина":

    Македония е област в Гърция, тия палячовци са от Северна Македония.

    10:20 02.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания