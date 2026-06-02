САЩ обсъждат разширяване на ядреното си присъствие в Европа

Вашингтон разглежда възможността да разшири разполагането на ядрени сили в Европа, като включи допълнителни държави от НАТО в съществуващата система за възпиране. Това съобщава Financial Times, цитирайки източници, запознати с водените дискусии, предава News.bg.

Според публикацията американски представители са сигнализирали, че са готови да обсъдят разширяване на програмата извън шестте съюзнически държави, които в момента приемат самолети, способни да изпълняват ядрени мисии. Информацията се основава на данни от трима души, участвали или информирани за разговорите.

В центъра на обсъжданията са така наречените самолети с двойно предназначение (Dual-Capable Aircraft - DCA), които могат да бъдат използвани както за конвенционални, така и за ядрени операции. Макар темата да е на дневен ред, изданието отбелязва, че не се очаква скорошно решение за реално разширяване на американското ядрено присъствие на континента.

По информация на Financial Times интерес към участие в подобна схема са проявили няколко държави от източния фланг на Алианса, сред които Полша и представители на балтийския регион. Разговорите продължават в рамките на структурите на НАТО.

Агенция Ройтерс посочва, че не е успяла независимо да потвърди информацията. Към момента няма официална реакция от страна на Белия дом, Пентагона или НАТО.

По-рано ръководителят на политическото планиране в Пентагона Елбридж Колби заяви, че Съединените щати ще продължат да разчитат на своя ядрен потенциал за защитата на съюзниците си, докато европейските държави увеличават ролята си в конвенционалната отбрана.

Темата идва на фона на многократните критики на Доналд Тръмп и представители на неговата администрация към европейските партньори за недостатъчните инвестиции в отбрана и зависимостта им от американските военни ресурси.