САЩ обсъждат разширяване на ядреното си присъствие в Европа

Вашингтон разглежда възможността да разшири разполагането на ядрени сили в Европа, като включи допълнителни държави от НАТО в съществуващата система за възпиране. Това съобщава Financial Times, цитирайки източници, запознати с водените дискусии, предава News.bg.
Според публикацията американски представители са сигнализирали, че са готови да обсъдят разширяване на програмата извън шестте съюзнически държави, които в момента приемат самолети, способни да изпълняват ядрени мисии. Информацията се основава на данни от трима души, участвали или информирани за разговорите.
В центъра на обсъжданията са така наречените самолети с двойно предназначение (Dual-Capable Aircraft - DCA), които могат да бъдат използвани както за конвенционални, така и за ядрени операции. Макар темата да е на дневен ред, изданието отбелязва, че не се очаква скорошно решение за реално разширяване на американското ядрено присъствие на континента.
По информация на Financial Times интерес към участие в подобна схема са проявили няколко държави от източния фланг на Алианса, сред които Полша и представители на балтийския регион. Разговорите продължават в рамките на структурите на НАТО.
Агенция Ройтерс посочва, че не е успяла независимо да потвърди информацията. Към момента няма официална реакция от страна на Белия дом, Пентагона или НАТО.
По-рано ръководителят на политическото планиране в Пентагона Елбридж Колби заяви, че Съединените щати ще продължат да разчитат на своя ядрен потенциал за защитата на съюзниците си, докато европейските държави увеличават ролята си в конвенционалната отбрана.
Темата идва на фона на многократните критики на Доналд Тръмп и представители на неговата администрация към европейските партньори за недостатъчните инвестиции в отбрана и зависимостта им от американските военни ресурси.
7 Европа
Европейският съюз е ГНИЛА ОРГАНИЗАЦИЯ
създадена от ционистите, за да ни затрият като население
- не че те ще могат да ползват земите ни, поне още 10000 години след това ...
09:08 02.06.2026
8 оня с коня
Коментиран от #10, #11
09:13 02.06.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "оня с коня":Купихме Ф16 защото ще носят ядрени оръжия.
Коментиран от #15
09:17 02.06.2026
11 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #8 от "оня с коня":Ами нали така летището за ф16 (и държавата в която е ) моментално влиза в точките за ядрен удар !
Коментиран от #13
09:21 02.06.2026
12 скучно и точка.
До коментар #1 от "Тука тука идвайте":Произнася се
към хиъ
09:23 02.06.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Елементарно , бе Уотсън !":Балтийските пудели нямат Ф16.Самолети с двойно предназначение има в Полша, България и Румъния.
09:25 02.06.2026
15 оня с коня
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Първо:Не бъркай Ф-16 каквито Румъния,Гърция и Турция имат в Изобилие със нашите ЧИСТО НОВИ Ф-16 блок 70,нямащи нищо общо с тях в техническо отношение и Иновации и са с Качества на 90% от тия на Ф-35.Второ:Не сте ги купили Вие а БОРИСОВ,подкрепен от многобройните си Избиратели. И Трето:Освен Превъзходните качества на Самолетите има и Политическа причина за Сделката- РАЗЧИТАМЕ на Америка за евентуална Защита и е редно да си платим за това със "Такса - Спокойствие".А какво можем да очакваме от Една Швеция например ,купувайки някакви си "Грипени" - ще дойдат Викингите при една патаклама с русия да ни отбраняват ли?
Коментиран от #16, #17
09:33 02.06.2026
16 хехе
До коментар #15 от "оня с коня":като ти чета глупостите стигам до извода, че коня ти е по-умен от теб.
10:18 02.06.2026
17 Само питам
До коментар #15 от "оня с коня":От кого ще ни пази САЩ ? От Турция - основен авер на Вашингтон за Балканите и Близкия изток ? Или от американските търговци на ядрено гориво , заради които Пети блок на Козлодуй още не работи , което си е заплаха за националната сигурност ?
10:22 02.06.2026