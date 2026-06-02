САЩ обсъждат разширяване на ядреното си присъствие в Европа

2 Юни, 2026 08:56 820 17

Полша и държави от източния фланг на НАТО проявяват интерес към включване в системата за ядрено възпиране, твърди Financial Times.

САЩ обсъждат разширяване на ядреното си присъствие в Европа
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вашингтон разглежда възможността да разшири разполагането на ядрени сили в Европа, като включи допълнителни държави от НАТО в съществуващата система за възпиране. Това съобщава Financial Times, цитирайки източници, запознати с водените дискусии, предава News.bg.

Според публикацията американски представители са сигнализирали, че са готови да обсъдят разширяване на програмата извън шестте съюзнически държави, които в момента приемат самолети, способни да изпълняват ядрени мисии. Информацията се основава на данни от трима души, участвали или информирани за разговорите.

В центъра на обсъжданията са така наречените самолети с двойно предназначение (Dual-Capable Aircraft - DCA), които могат да бъдат използвани както за конвенционални, така и за ядрени операции. Макар темата да е на дневен ред, изданието отбелязва, че не се очаква скорошно решение за реално разширяване на американското ядрено присъствие на континента.

По информация на Financial Times интерес към участие в подобна схема са проявили няколко държави от източния фланг на Алианса, сред които Полша и представители на балтийския регион. Разговорите продължават в рамките на структурите на НАТО.

Агенция Ройтерс посочва, че не е успяла независимо да потвърди информацията. Към момента няма официална реакция от страна на Белия дом, Пентагона или НАТО.

По-рано ръководителят на политическото планиране в Пентагона Елбридж Колби заяви, че Съединените щати ще продължат да разчитат на своя ядрен потенциал за защитата на съюзниците си, докато европейските държави увеличават ролята си в конвенционалната отбрана.

Темата идва на фона на многократните критики на Доналд Тръмп и представители на неговата администрация към европейските партньори за недостатъчните инвестиции в отбрана и зависимостта им от американските военни ресурси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тука тука идвайте

    4 9 Отговор
    Коме хере
    коме хера
    тука идвайте и се настанявайте на мястото на СССР
    чакат ви навсякъде

    Коментиран от #12

    08:58 02.06.2026

  • 2 Без име

    10 0 Отговор
    За Киев мълчите, а? :-)

    08:58 02.06.2026

  • 3 честен ционист

    12 0 Отговор
    Не давайте ядрено оръжие на Ганчио, ще го продаде на укропам.

    09:00 02.06.2026

  • 4 Пич

    15 1 Отговор
    Поляците са устойчиви кретени!!! Малоумнците хамаци не мислят ли, какво ще стане?! Това ще наподоби Кубинската криза, но с разликата, че този път не САЩ ще изпепелят ядрено Куба, а Русия ще изпепели ядрено Полша!!!

    09:05 02.06.2026

  • 5 Шопо

    9 1 Отговор
    Трета световна война ще бъде с ядрено оръжие.

    09:06 02.06.2026

  • 6 хаха

    14 1 Отговор
    Само при обявяване за ядрено оръжие в балтийските страни и Полша очаквам да почне война. Не се ли научиха с Украйна, че Русия няма да търпи такива заплахи на границата си?

    09:07 02.06.2026

  • 7 Европа

    13 1 Отговор
    И по-точно

    Европейският съюз е ГНИЛА ОРГАНИЗАЦИЯ

    създадена от ционистите, за да ни затрият като население
    - не че те ще могат да ползват земите ни, поне още 10000 години след това ...

    09:08 02.06.2026

  • 8 оня с коня

    3 9 Отговор
    Нашите Ф-16 блок 70 които според Русофилската Гмеж първо бяха "Чертежи",после "не можели да летят",Скрап от 70-те години на миналия век са ,нямаме пилоти за тях и т.н. са едни от малкото Световни модели,които МОГАТ ДА НОСЯТ ЯО на Борда си.

    Коментиран от #10, #11

    09:13 02.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Казах ви че Тръмп се обади на Радев за ядрено оръжие на Летище София.

    09:16 02.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Купихме Ф16 защото ще носят ядрени оръжия.

    Коментиран от #15

    09:17 02.06.2026

  • 11 Елементарно , бе Уотсън !

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Ами нали така летището за ф16 (и държавата в която е ) моментално влиза в точките за ядрен удар !

    Коментиран от #13

    09:21 02.06.2026

  • 12 скучно и точка.

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тука тука идвайте":

    Произнася се

    към хиъ

    09:23 02.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Балтийските пудели нямат Ф16.Самолети с двойно предназначение има в Полша, България и Румъния.

    09:25 02.06.2026

  • 14 Фалирали демагози-популисти

    3 0 Отговор
    С какво, с 40-годишни ръждиви железа, които бяха разкрити дори от афганците и хутите с чехлите, хахаха

    09:33 02.06.2026

  • 15 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Първо:Не бъркай Ф-16 каквито Румъния,Гърция и Турция имат в Изобилие със нашите ЧИСТО НОВИ Ф-16 блок 70,нямащи нищо общо с тях в техническо отношение и Иновации и са с Качества на 90% от тия на Ф-35.Второ:Не сте ги купили Вие а БОРИСОВ,подкрепен от многобройните си Избиратели. И Трето:Освен Превъзходните качества на Самолетите има и Политическа причина за Сделката- РАЗЧИТАМЕ на Америка за евентуална Защита и е редно да си платим за това със "Такса - Спокойствие".А какво можем да очакваме от Една Швеция например ,купувайки някакви си "Грипени" - ще дойдат Викингите при една патаклама с русия да ни отбраняват ли?

    Коментиран от #16, #17

    09:33 02.06.2026

  • 16 хехе

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    като ти чета глупостите стигам до извода, че коня ти е по-умен от теб.

    10:18 02.06.2026

  • 17 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    От кого ще ни пази САЩ ? От Турция - основен авер на Вашингтон за Балканите и Близкия изток ? Или от американските търговци на ядрено гориво , заради които Пети блок на Козлодуй още не работи , което си е заплаха за националната сигурност ?

    10:22 02.06.2026