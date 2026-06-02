Италиански триумф в Париж: Матео Арналди пише история след драматична петсетова битка

Матео Арналди, 104-ти в световната ранглиста, се превърна в герой за Италия, след като извоюва място на четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция. След над пет часа и половина изтощителна битка, младият италианец надделя над коравия Франсис Тиафо с резултат 7:6(5), 6:7(5), 3:6, 7:6(3), 6:4.

Още от първия сет двамата тенисисти демонстрираха железни нерви и безкомпромисна игра, като си размениха по два пробива. Тайбрекът се оказа решаващ, а Арналди показа хладнокръвие и поведе в резултата.

Във втората част сценарият се повтори, но този път Тиафо бе по-прецизен и изравни.

Американецът взе инициативата в третия сет, като впечатли с 73% успеваемост на първи сервис и един пробив, с което излезе напред.

Четвъртият сет отново предложи истински спектакъл – двамата си размениха по два пробива, а в решителния тайбрек Арналди демонстрира изключителна устойчивост и върна интригата в мача.

В петия сет италианецът показа завидна концентрация, спечели 74% от точките на първи сервис и реализира два пробива, което му донесе историческата победа.

За първи път в кариерата си Матео Арналди ще се изправи на четвъртфинал на турнир от Големия шлем, където ще срещне своя сънародник Матео Беретини, елиминирал аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.

Италианската вълна в Париж не спира дотук – Флавио Коболи също намери място сред най-добрите осем и ще премери сили с канадеца Феликс Оже-Алиасим.