Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Поредна нощ на ирански ракетни атаки срещу Израел, евакуираха посолството на САЩ в Багдад

20 Март, 2026 03:42, обновена 20 Март, 2026 04:32 1 644 14

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • война-
  • атаки

Израелски и американски военни атакуваха иранската столица Техеран и градовете Исфахан Бардсир и Бафт

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските сили пуснаха четири ракетни залпа по иранска територия само за час тази сутрин, съобщи държавната телевизия.

Израелските сили съобщиха, че прехващат ракетите.

Бахрейн обяви прехващането на пет ракети, изстреляни от Иран по кралството.

Служителите на посолството на САЩ в иракската столица Багдад бяха бързо евакуирани от сградата на дипломатическата мисия, предаде телевизия Ал Хадат.

Държавният департамент обяви, че от началото на американско-израелската военна операция срещу Иран над 70 000 американци са напуснали страните от Близкия изток и са се върнали в Съединените щати.зраелски

Киригардската гвардия (IRGC) е изпратила предупредителни текстови съобщения до ирански граждани, заподозрени във връзки с опозиционни движения, съобщи информационната агенция Фарс.

Система за противовъздушна отбрана е активирана в източен Техеран, предаде иранската държавна телевизия. Съобщава се за четири взрива в иранската столица.

Израелски и американски военни самолети атакуваха иранския град Исфахан в центъра на страната, съобщи Ал Хадат.

Системи за противовъздушна отбрана са насочени към цели в квартал Амирабад в Техеран, където се намира централата на Организацията за атомна енергия на Иран, съобщи Ал Хадат.

Системите за противовъздушна отбрана на Иран работят за отблъскване на атаки в централната част на столицата, предаде информационната агенция Тасним.

Израелските отбранителни сили съобщиха за атака върху 130 цели в западен и централен Иран на 19 март.

Градовете Бардсир и Бафт, разположени в иранската провинция Керман, са били обект на нови атаки от страна на Израел и Съединените щати, съобщи Ал Джазира.

От началото на военната операция срещу Иран, Съединените щати и Израел са извършили общо над 16 000 удара по Ислямската република, съобщи The Wall Street Journal.

Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е блокирало интернет ресурси, за които се твърди, че са използвани от Иран за провеждане на „психологически операции“.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалност

    5 11 Отговор
    Всички ирански ракети са сваленин още преди да стигнат до Израел.

    04:05 20.03.2026

  • 2 Ние

    1 5 Отговор
    Води ни Путине!!!

    04:05 20.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уса

    16 1 Отговор
    Не ви слуша изкуствениот интелигент прочетете какви ги е написал

    Коментиран от #8

    04:11 20.03.2026

  • 5 Само за час: Четири вълни ирански ракети

    9 1 Отговор
    "Само за час: Четири вълни ирански ракети полетяха към Израел, евакуираха посолството на САЩ в Багдад"
    "Израелски и американски военни атакуваха няколко иранските градове Исфакан Бардсир и Бафт, Техеран се подготвя за противникови удари"
    "Иранските сили пуснаха четири ракетни залпа по иранска територия само за час тази сутрин, съобщи държавната телевизия.

    Бахрейн обяви прехващането на пет ракети, изстреляни от Иран по кралството.

    Служителите на посолството на САЩ в иракската столица Багдад бяха бързо евакуирани от сградата на дипломатическата мисия, предаде телевизия Ал Хадат."

    ШОПА: Е ПА НЕАМ ДУМИ, ДА ИЗОКАМ ПО ГОРНИО ТЕКСТ. АКО КАИМ ИСТИНАТА, ЧЕ НИ ОБЪРШАТ.

    04:13 20.03.2026

  • 6 Знание

    2 8 Отговор
    Скоро арабските страни ще спрат пасивно да приемат ирански атаки и ще отвърнат на удара. Следващите етапи на войната ще бъдат разширяването ѝ в Ирак и нова война в Сирия.

    04:16 20.03.2026

  • 7 Лост

    10 0 Отговор
    Иранските сили пуснаха четири ракетни залпа по иранска територия 😂🤣🤣.

    04:18 20.03.2026

  • 8 ШОПА:

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Уса":

    НЕ Е ТОЧНА ПРИКЪСКАТА "какви ги е написал". ПО ТОЧНО Я "какви ги е издрусал".

    04:19 20.03.2026

  • 9 Ъъъъ

    1 2 Отговор
    Според Дефенс експрес, Фъ-35 е ударен от ракета, изстреляна от Бук М2!

    Коментиран от #10, #11

    04:22 20.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДА НЕ БЪРКАШ?

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъ":

    ДА НЕ Е ОТ "БАМ БУК 3", ЩОТО СКОРО ГИ ДОСТАВИХА С ПАНДИТЕ. ЗА ДА ЗАОБИКОЛЯТ САНКЦИИТЕ.

    04:28 20.03.2026

  • 12 Поне

    3 0 Отговор
    2 години ще е така
    А човечеството ще плати сметката чрез кражбата от всички на хиперинфлацията

    04:35 20.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ИЗРАЕЛСКАТА ПВО ВЕЧЕ ПАЗИ САМО
    БУНКЕРА НА ГОЛЕМИЯ НОС С ГОЛЕМИТЕ УШИ :)

    05:03 20.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания