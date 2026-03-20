The Wall Street Journal: Тръмп сменя подхода към нелегалните мигранти, хората не харесвали израза "масово депортиране"

В разговори с тесен кръг свои съветници, президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил мнение, че политиката на неговата администрация срещу нелегалните имигранти, включително депортирането, трябва да бъде преразгледана, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях, американският лидер е инструктирал помощниците си да разработят нов подход към проблема с нелегалната имиграция, отбелязвайки, че американските граждани не харесват термина „масово депортиране“. Затова ръководителят на Белия дом смята, че е необходимо да се съсредоточи върху задържането на „лоши момчета“, а не да се всява хаос в градовете при извършване на арести, съобщава изданието.

Според близкото обкръжение на Тръмп, оставката на Кристи Ноем като министър на вътрешната сигурност на САЩ е била повратна точка в това отношение, отбелязва вестникът. Според вестника, президентът на САЩ многократно е изразявал недоволство от активната критика към американската администрация в пресата по времето на Ноем.

Президентът на САЩ многократно се е изказвал в полза на затягане на имиграционната политика. Веднага след встъпването си в длъжност той подписа изпълнителна заповед, с която обяви извънредно положение на границата между САЩ и Мексико. Американският лидер заяви, че възнамерява да извърши най-голямата операция по депортиране на нелегални имигранти в американската история.