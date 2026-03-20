Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
The Wall Street Journal: Тръмп сменя подхода към нелегалните мигранти, хората не харесвали израза "масово депортиране"

20 Март, 2026 04:18, обновена 20 Март, 2026 04:25 482 1

  • сащ-
  • тръмп-
  • мигранти-
  • депортиране

Американският лидер е инструктирал помощниците си да разработят нов подход към проблема, пише изданието

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В разговори с тесен кръг свои съветници, президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил мнение, че политиката на неговата администрация срещу нелегалните имигранти, включително депортирането, трябва да бъде преразгледана, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях, американският лидер е инструктирал помощниците си да разработят нов подход към проблема с нелегалната имиграция, отбелязвайки, че американските граждани не харесват термина „масово депортиране“. Затова ръководителят на Белия дом смята, че е необходимо да се съсредоточи върху задържането на „лоши момчета“, а не да се всява хаос в градовете при извършване на арести, съобщава изданието.

Според близкото обкръжение на Тръмп, оставката на Кристи Ноем като министър на вътрешната сигурност на САЩ е била повратна точка в това отношение, отбелязва вестникът. Според вестника, президентът на САЩ многократно е изразявал недоволство от активната критика към американската администрация в пресата по времето на Ноем.

Президентът на САЩ многократно се е изказвал в полза на затягане на имиграционната политика. Веднага след встъпването си в длъжност той подписа изпълнителна заповед, с която обяви извънредно положение на границата между САЩ и Мексико. Американският лидер заяви, че възнамерява да извърши най-голямата операция по депортиране на нелегални имигранти в американската история.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най голяма

    1 1 Отговор
    е само глупостта на бизнесмена с цвят на морков! Говори предизборни глупости, защото на изборите тази есен е свършено с него!

    04:59 20.03.2026