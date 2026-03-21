Украйна атакува Москва с десетки дронове, удари Саратов и Енгелс

След украинска атака с дронове срещу руския град Саратов, двама души са потърсили медицинска помощ, а няколко сгради са били повредени, съобщи губернаторът Роман Бусаргин.
„Атаката с дронове е повредила няколко сгради в Саратов. Някои прозорци са били счупени. Двама души са потърсили медицинска помощ“, написа той в Telegram.
По-рано областният губернатор предаде за атака с дронове на украинските въоръжени сили срещу Енгелс. Повредена е гражданска инфраструктура, а прозорците на няколко сгради също са били счупени на места.
49 украински дрона бяха унищожени при приближаване към Москва за последните 24 часа, обяви кметът Сергей Собянин.
„Спешните служби работят на мястото на падането на отломките“, добави кметът.
На 16 март приблизително 250 дрона са били неутрализирани при приближаване към Москва и на втората линия на отбрана през последните два дни.
Вечерта на 20 март системите за противовъздушна отбрана свалиха 66 украински дрона над руски региони. Според руското Министерство на отбраната, дроновете са унищожени над Брянска, Смоленска, Калужка, Белгородска, Воронежска, Ростовска и Волгоградска области, Република Крим и Московска област.
Тази сутрин и снощи приблизително 90 украински дрона са отблъснати след атаки в девет района на Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар в Telegram.
Силите за противовъздушна отбрана са отблъснали въздушни атаки в Чертковски, Милеровски, Тарасовски, Боковски, Милютински, Шолоховски, Кашарски, Красносулински и Каменски райони.
Не е получена информация за жертви или щети и ще бъде уточнена, добави губернаторът. Към момента на публикуване заплахата от дронове в региона остава.
2 Сменете
И да ги свърши наистина за седмица.
Медведев,Кадиров....
04:45 21.03.2026
4 Европеец
До коментар #2 от "Сменете":Прав си, коментарът ти е верен.... Путин стабилизира Русия след Елцин, но тактиката му за водене на войната в крайна е много сбъркана.... Крайно време е либералния Путин да остави либерализма на либерасите от Брюксел и започне да воюва като истински мъж.... Либерализма е вреден за Русия, за България също..... Четох преди малко статията зя Костадинов-подкрепям и съм съгласен изцяло с казано от него и затова на предстоящите избори а убедено ще гласувам за Възраждане-според мен това е начина отново в бг територията да има държава....
7 Морски
До коментар #5 от "Кирил":Позаинтересувай се малко повече,например интернет не е създаден да гледаш само п@рн@😀и след това задавай глупавите си въпроси!
9 Време е
До коментар #2 от "Сменете":за Орешник !
10 Ами..
До коментар #6 от "Морски":Те с Иран не могат да се справят, ти ги гласиш за Германия..
12 Мишел
До коментар #5 от "Кирил":През 2013г. Украйна първа нападна Донбас и започна етническо прочистване срещу руснаците там .
13 Защото не са българи
До коментар #5 от "Кирил":Да си предостъпят територия на всеки който я е пожелал.
