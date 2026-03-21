Новини
Свят »
Русия »
Украйна атакува Москва с десетки дронове, удари Саратов и Енгелс
  Тема: Украйна

21 Март, 2026 04:17, обновена 21 Март, 2026 06:08

  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • атаки-
  • дронове-
  • москва-
  • саратов-
  • енгелс

Има нанесени щети по жилищни сгради, двама души са потърсили лекарска помощ

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След украинска атака с дронове срещу руския град Саратов, двама души са потърсили медицинска помощ, а няколко сгради са били повредени, съобщи губернаторът Роман Бусаргин.

„Атаката с дронове е повредила няколко сгради в Саратов. Някои прозорци са били счупени. Двама души са потърсили медицинска помощ“, написа той в Telegram.

По-рано областният губернатор предаде за атака с дронове на украинските въоръжени сили срещу Енгелс. Повредена е гражданска инфраструктура, а прозорците на няколко сгради също са били счупени на места.

49 украински дрона бяха унищожени при приближаване към Москва за последните 24 часа, обяви кметът Сергей Собянин.

„Спешните служби работят на мястото на падането на отломките“, добави кметът.

На 16 март приблизително 250 дрона са били неутрализирани при приближаване към Москва и на втората линия на отбрана през последните два дни.

Вечерта на 20 март системите за противовъздушна отбрана свалиха 66 украински дрона над руски региони. Според руското Министерство на отбраната, дроновете са унищожени над Брянска, Смоленска, Калужка, Белгородска, Воронежска, Ростовска и Волгоградска области, Република Крим и Московска област.

Тази сутрин и снощи приблизително 90 украински дрона са отблъснати след атаки в девет района на Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар в Telegram.

Силите за противовъздушна отбрана са отблъснали въздушни атаки в Чертковски, Милеровски, Тарасовски, Боковски, Милютински, Шолоховски, Кашарски, Красносулински и Каменски райони.

Не е получена информация за жертви или щети и ще бъде уточнена, добави губернаторът. Към момента на публикуване заплахата от дронове в региона остава.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    24 6 Отговор
    Тези и те други луди. Видяха колко струват американските военни... Никога американците няма да да се бият срещу Русия заради Окраина. Не им стигат силите. И укрите фъргат камъни по влаковете...

    04:37 21.03.2026

  • 2 Сменете

    17 8 Отговор
    мекия,сантиментален добродушко Путин и турете мъж!
    И да ги свърши наистина за седмица.
    Медведев,Кадиров....

    Коментиран от #4, #9

    04:45 21.03.2026

  • 3 стоян георгиев

    22 6 Отговор
    Тази бандеро-нацистка Украйна трябва час по-скоро да бъде премахната от картата. Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов и Ивано-Франковск. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи!

    05:01 21.03.2026

  • 4 Европеец

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете":

    Прав си, коментарът ти е верен.... Путин стабилизира Русия след Елцин, но тактиката му за водене на войната в крайна е много сбъркана.... Крайно време е либералния Путин да остави либерализма на либерасите от Брюксел и започне да воюва като истински мъж.... Либерализма е вреден за Русия, за България също..... Четох преди малко статията зя Костадинов-подкрепям и съм съгласен изцяло с казано от него и затова на предстоящите избори а убедено ще гласувам за Възраждане-според мен това е начина отново в бг територията да има държава....

    05:07 21.03.2026

  • 5 Кирил

    7 19 Отговор
    Защо им трябваше на тия идио.ти да нападат Украйна

    Коментиран от #7, #12, #13

    05:08 21.03.2026

  • 6 Морски

    12 5 Отговор
    Стрелят британците от украинска територия.Но са си виновни руснаците щото ги траят.Представяте ли си какво ще се случи,ако например немски военни стрелят от Куба по САЩ?На следващия ден Германия е приключила

    Коментиран от #10

    05:10 21.03.2026

  • 7 Морски

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Позаинтересувай се малко повече,например интернет не е създаден да гледаш само п@рн@😀и след това задавай глупавите си въпроси!

    05:13 21.03.2026

  • 8 Хох8

    3 2 Отговор
    Отломките, ох отломките...

    05:56 21.03.2026

  • 9 Време е

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете":

    за Орешник !

    06:11 21.03.2026

  • 10 Ами..

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Морски":

    Те с Иран не могат да се справят, ти ги гласиш за Германия..

    06:16 21.03.2026

  • 11 Гавнинов

    5 3 Отговор
    Колкато и подхлъзгващи заглавия да сложиш, няма да ти се сбъдне съня, че Украйна ще победи Русия!

    06:21 21.03.2026

  • 12 Мишел

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    През 2013г. Украйна първа нападна Донбас и започна етническо прочистване срещу руснаците там .

    06:24 21.03.2026

  • 13 Защото не са българи

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Да си предостъпят територия на всеки който я е пожелал.

    06:24 21.03.2026

  • 14 Митре

    1 0 Отговор
    Атаката е просто уникална!....няколко прозореца са счупени!...Бойна мощ в действие!

    06:34 21.03.2026

  • 15 Бомбят Русия на поразия

    0 1 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва. Голем смех

    06:37 21.03.2026

  • 16 За смях и плач

    0 0 Отговор
    Ако Америка прекара 4 години в опити да превземе съседното село, а Вашингтон бъде бомбардиран всеки ден от боси селяни, щяхме да се смеем цял век. Сега си представяме, че Русия е световна сила с огромни успехи.

    06:39 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания